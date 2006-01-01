29 лет, специалист, по образованию психолог, в прошлом — стюардесса, стаж работы 2 года



— Я была стюардессой в «Трансаэро» и после закрытия компании стала искать работу уже на земле. «Точка» была первой, кто откликнулся на мое резюме, я и шла на собеседование с мыслью, что мне в любом случае нужна работа, где угодно. Но в итоге мне так понравилось в банке, что другие варианты я уже и не рассматривала. Мне нравится то, что здесь большая нагрузка — не заскучаешь, нравится, что наша миссия — доставлять счастье предпринимателям. Приятно, что иногда нам звонят и пишут с благодарностями, так и говорят: «Скажите вашей коллеге „спасибо“, передайте, что ей надо дать премию!» А то, что работа в чистом виде офисная, перед компьютером — так я уже была в 37 странах мира, сейчас мне хочется жить на одном месте, а летать — только в отпуск.