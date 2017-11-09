Красный октябрь блокчейн-революции

Это классическая проблема. Например, мы хотим совершить обмен: я вам даю биткоин, вы мне лайткоин. Мы можем договориться о курсе, но никто не захочет первым совершать перевод. Потому что если я первым вам отдам свой биткоин, вы можете его забрать и уйти. Для этого используют escrow services — третье лицо, которому мы оба доверяем. Но что делать, если такого лица нет? Существуют протоколы для безопасного обмена, чтобы никто никого ни в какой момент обмануть не мог.



И есть следующая вариация протокола, который уже включает в себя трёх участников и позволяет анонимно платить в системах типа биткойна, которая на самом деле прозрачная. Она не анонимная, а псевдоанонимная. Все знают, сколько денег лежит на каждом псевдониме. А что-то из этого реализуем сегодня, что-то в качестве домашнего задания оставим студентам. В целом поиграть со скриптами биткоина на прошлом занятии было интересно, думаю, многие с интересом продолжат сегодня и дальше дома.

