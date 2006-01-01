От CRM к геймификации: как подружить банк и игру

Появилась возможность получать достижения за определенные действия и делиться результатом в соцсетях. Кроме золота, серебра и бонусных баллов, теперь во втором эпизоде «Охота за золотом. На островах!» можно выиграть главный приз — сертификат на поездку практически в любую страну с семьей или друзьями. За метками теперь скрываются еще и фрагменты карты сокровищ. Чтобы выиграть путешествие, нужно собрать целую карту. Если вторая часть «Охоты за золотом» будет так же успешна, как первая, соберет много положительных отзывов, мы планируем оставить ее не на время акции, а на постоянной основе. Если сейчас акция длится несколько месяцев, то потом к игре можно будет присоединиться в любой момент и, на наш взгляд, это следующий шаг в развитии таких проектов.