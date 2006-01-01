Проектирование IT-инфраструктуры можно доверить системному интегратору. Тогда вы, скорее всего, получите дополнительную экспертизу, что будет полезно в сложных случаях. Но часто возникают сценарии, когда вмешательство третьей стороны — это лишь дополнительные затраты времени и денег на то, с чем можно было справиться самостоятельно.
Рассмотрим ряд типичных ситуаций по проектированию инфраструктуры, а также подбору и конфигурированию сетевого оборудования, которые успешно решаются с помощью стандартных и общедоступных онлайн-инструментов и сервисов.
1. Решили обновить парк IT-оборудования, но принципиально ничего менять не хотим. Бессистемный подбор более новых аналогов занимает кучу времени, приходится очень много держать в голове. Как упростить этот процесс?
Вообще в последние годы на рынке появляется много вариантов оптимизации инфраструктуры. Может, стоит присмотреться к облачным или конвергентным решениям?
Если на такой принципиальный апгрейд нет ресурсов, в создании сложных IT-инфраструктур «традиционного» типа могут помочь онлайн-конфигураторы. В качестве примера можно привести онлайн-конфигуратор Huawei — http://app.huawei.com/sct/. Давайте посмотрим, как это работает.
Первым делом регистрируемся или быстро заходим через гостевой аккаунт (без регистрации мы может конфигурировать только один продукт). Затем выбираем нужную нам страну. На открывшейся странице видим блок с наиболее популярным оборудованием...
...и еще один блок, где оборудование разбито на классы использования. В качестве примера выберем коммуникаторы для дата-центра (Data Center Switch).
При клике на каждое из устройств открывается детальная спецификация, сопровождаемая в том числе видеороликами.
Здесь же можно перейти на страницу конфигурирования и «вбить» нужное наполнение. Интересно, что конфигуратор страхует от возможных ошибок. Он проверяет все действия пользователя по типовым шаблонам, а при выявлении ошибок конфигурации выдает соответствующее предупреждение. К примеру, такое предупреждение может появиться, если выбранное число фабрик превышает количество соответствующих слотов в шасси, а также если не выбрано ни одного блока питания. Большинство пунктов «опросника» конфигуратора снабжены подсказками.
2. Проанализировали требования к новой IT-инфраструктуре. Оказалось, что потребуется оборудование в нестандартной конфигурации. Учитывая, что поставка наверняка затянется, времени на поиски в обрез. Как побыстрее пройти этот этап?
В случае нестандартных конфигураций стоит всегда оценивать их стоимость. Есть вероятность, что после некоторых размышлений все получится собрать на основе стандартных вариантов. Такой подход также зачастую выгоднее из-за доступности стандартного оборудования у локальных поставщиков, в то время как нестандартные устройства приходится заказывать у производителя и ждать неделями или даже месяцами.
В любом случае прежде чем принимать решение, стоит посмотреть, как нестандартная конфигурация впишется в общую инфраструктуру. Возможность создать нестандартную конфигурацию, чтобы работать с ней в масштабах всей инфраструктуры, предусмотрена в конфигураторе Huawei.
Например, для коммутатора CE12808S можно выбрать один из шести готовых бандлов, тип питания и даже наличие в поставке CD с ПО для коммутатора.
3. Работая с разными производителями, я иногда сталкиваюсь с очень похожими моделями. Настолько, что в общих характеристиках на сайте производителя никакой разницы не находил. Видимо, она скрыта в какой-то документации, недоступной для скачивания. Где найти нужную информацию?
Действительно, в запутанных сайтах производителей для разных регионов бывает непросто найти нужный документ. Он может быть доступен только зарегистрированным партнерам, либо только в каком-то конкретном регионе. Иногда на официальных сайтах даже попадаются битые ссылки. Помочь могут официальные форумы производителей, где обычно присутствуют их специалисты. Или пользователи, которые уже искали ответ на нужный вопрос.
Что касается оборудования Huawei, то для каждой модели подробная документация выложена в конфигураторе. В качестве примера рассмотрим хранилище OceanStor 6800 V3 уровня Enterprise. На вкладке Technical Support мы переходим по ссылке «Product Documentation» и получаем доступ к большому объему структурированной документации и базе данных по продукту.
4. Под наши требования подходят несколько вариантов оборудования. Все значимые факторы выбора более-менее совпадают, вопрос в надежности. Где можно получить информацию об этом?
Все ошибки своего оборудования производители собирают в единую базу, из которой можно извлечь много полезной информации. Также стоит обязательно обратиться к независимым ресурсам, таким как, например, habrahabr.ru или nag.ru
И Huawei не исключение: все ошибки, связанные с оборудованием, заносятся в единую базу, которую можно посмотреть из конфигуратора. К примеру, посмотрим, какая информация в этой базе содержится про систему предотвращения вторжений NIP2050. При этом отфильтруем информацию по флагам «критическая» и «важные изменения»:
5. По итогам конфигурирования собрали несколько стоек, но хотелось бы автоматизировать процесс. Как бы поточнее проверить, сможем ли мы все разместить, оценить требования по питанию и количество оборудования, которое потребуется для коммутации?
Питание инфраструктуры является основополагающим моментом при проектировании. Если по итогам расчета имеющейся у вас мощности недостаточно, есть смысл задуматься о переносе части инфраструктуры в аутсорсинговый дата-центр или облако.
Конфигуратор Huawei позволяет рассчитать энергопотребление инфраструктуры с учетом уровня резервирования — эти данные можно выгрузить через вкладку Attribute. В ней же есть информация о массе и объеме.
Справиться с расчетами поможет дополнительный инструмент Hardware Configuration Tool. Для примера оценим энергопотребление коммутатора 12808S.
Конфигуратор оценивает, сколько заданных модулей питания Huawei нам потребуется при требуемых параметрах резервирования питания. Помимо энергопотребления в качестве бонуса мы получаем визуализацию наполнения нашей стойки.
Это не единственный дополнительный инструмент, который прилагается к конфигуратору. Например, со сбором и настройкой стека коммутаторов поможет Stack & SVF Assistant.
С помощью инструмента Forwarding Performance Evaluation Tool можно понять, какие фабрики коммутации выбрать для интерфейсных карт в проекте.
6. Честно говоря, тип инфраструктуры, который сейчас собираем, является для нас новым. Не хочется упустить важные мелочи. Где мы можем уточнить подобные вопросы?
Обычно у производителей оборудования есть какие-то статьи, связанные с продукцией, но они дают лишь отрывочные сведения. Здесь также поможет обращение к тематическим форумам. Не стесняйтесь создавать темы со своими вопросами, особенно на оживленных площадках типа forum.ixbt.com и т.п. Но учтите, что быстрого ответа может и не быть.
В конфигураторе Huawei этот вопрос решается с помощью встроенной базы знаний, которой можно успешно пользоваться при конфигурировании любого оборудования. В качестве примера можно привести случай с отсутствием отображения интерфейса после установки SystemReporter на хранилище OceanStor 5800 V3. Как оказывается, что тут проблема заключается в слетающих правах пользователя. Прямо скажем, не самый типовой случай.
Таким образом, современные онлайн-инструменты для проектирования IT помогут обойтись без IT-посредников и сэкономить много времени, особенно если совмещать их в поисках наилучшего сочетания для конкретного кейса.
Владимир Горенышев
менеджер по продуктам и решениям сетей передачи данных Huawei Enterprise Business Group в России
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