Здесь же можно перейти на страницу конфигурирования и «вбить» нужное наполнение. Интересно, что конфигуратор страхует от возможных ошибок. Он проверяет все действия пользователя по типовым шаблонам, а при выявлении ошибок конфигурации выдает соответствующее предупреждение. К примеру, такое предупреждение может появиться, если выбранное число фабрик превышает количество соответствующих слотов в шасси, а также если не выбрано ни одного блока питания. Большинство пунктов «опросника» конфигуратора снабжены подсказками.