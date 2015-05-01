Развертывание приложений в Azure Stack и Microsoft Azure

Для начала давайте обсудим, какую особенность привносит в этот сценарий Azure Stack. Если у меня есть «обычное» приложение, ничто не мешает мне запустить его внутри виртуальной машины или контейнера в любом облаке, в том числе в Azure Stack. Но если приложение изначально разрабатывалось как облачное, использовало сервисы Azure, например, блобы, PaaS-сервисы и пр., для обеспечения эластичности и масштабируемости, его нельзя просто так перенести в локальную инфраструктуру. Уже хотя бы потому, что блобы, облачные APIs, недоступны локально.