Высокопроизводительные вычисления для клиентов Azure: Проект Microsoft и Cray
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Компания Microsoft начала совместный проект с компанией Cray, чтобы предоставить клиентам Azure доступ к высокопроизводительным вычислениям (HPC) для исследований в области искусственного интеллекта, моделирования и решения ресурсоемких аналитических задач.
/ Flickr / Jody McIntyre / CC
По словам Барри Болдинга (Barry Bolding), вице-президента и директора по стратегическим вопросам компании Cray, анализ рынка показал, что большинство организаций не могут позволить себе приобрести суперкомпьютер, и спрос на предоставление суперкомпьютерных вычислений в облаке растёт.
Увеличение потребности в облачных вычислениях на базе HPC обусловлено ростом рынка Big Data и необходимостью повышения производительности ресурсов при выполнении неоднородных рабочих нагрузок. По оценкам Research and Markets, рынок облачных HPC вырастет с 4,3 млрд долларов в 2015 году до 10,8 млрд к 2020 году. Ежегодный темп роста рынка составит 20%.
Как говорят в Microsoft и Cray, новый сервис поможет биотехнологам секвенировать ДНК, а инженеры в автомобильной промышленности смогут эффективнее моделировать аварийные ситуации и рассчитывать аэродинамические характеристики транспорта.
Например, инженеры «Формулы-1» изучают влияние на аэродинамику таких переменных, как рельеф поверхности, поведение колес и рельеф трассы. Также они анализируют влияние кривизны поверхности болида на прижимную силу и коэффициент сопротивления воздуха. Высокая производительность суперкомпьютеров позволяет изучить возможности настройки болидов между гонками, что повышает результативность команды.
Ещё HPCaaS позволит строить высокоточные модели космических, климатических и финансовых процессов, а также рендерить видео. Например, вычислительные мощности суперкомпьютеров использовались во время производства фильма «Жизнь Пи». Художники имели возможность быстро посмотреть, как будут выглядеть в кадре рисованные изображения окружающей среды.
Хотя услуга выйдет как часть пакета сервисов для клиентов Azure, компания Cray также рассчитывает привлечь клиентов из государственного сектора: университеты, погодные сервисы и другие организации. Всё будет зависеть от спроса на технологию.
Клиенты компании Microsoft получат доступ к машинам Cray XC, Cray CS и хранилищу Cray ClusterStor. Все системы будут интегрироваться с виртуальными машинами Azure и хранилищем данных Azure Data Lake. Ещё клиенты облачного сервиса смогут задействовать системы искусственного интеллекта и машинного обучения от Microsoft. По данным ИТ-гиганта, решение станет доступно в 2018 году.
Cray XC и Cray CS работают на базе серверных чипов Intel Xeon, графических видеоускорителей Nvidia Tesla P100, сопроцессоров Xeon Phi. Сети InfiniBand и Aries позволяют процессорам обмениваться данными быстрее, чем по Ethernet.
Cray также предлагает несколько способов соединения процессоров и машин в кластере между собой. Клиенты смогут настроить нужную конфигурацию и топологию системы в зависимости от рабочей нагрузки.
Объединение с компанией Microsoft — это не первое партнерское соглашение, которое заключили в Cray. Впервые возможности суперкомпьютера в облаке стали доступны благодаря сотрудничеству компаний Cray и Markley. Партнёрство этих компаний позволило объединить мощность суперкомпьютеров Cray и хостинг высокого уровня Markley в одно HPCaaS-решение. Платформу назвали Urika-GX.
По словам учёного Криса Двана (Chris Dwan), исследования и разработки в области биологических наук и фармацевтики требуют обработки большого количества данных. Успехи в секвенировании ДНК означают, что объём данных и потребности в их анализе скоро превысят возможности устаревших инфраструктур. Самый короткий путь к прорыву в медицине — сделать лучшие технологии доступными для исследователей. HPCaaS-решение Cray и Markley делает именно это.
Другой альянс — Cray и Deloitte — предлагает сервис аналитики угроз. Перед аналитиками безопасности стоит сложная задача: данные поступают гораздо быстрее, чем они могут их анализировать, а пропущенная угроза может нанести непоправимый ущерб.
Комбинация аналитической платформы Cray и сервиса управления рисками Deloitte Advisory комплексно анализирует системы безопасности «с точки зрения киберпреступников». Оперативный анализ больших данных позволяет обнаруживать угрозы и подозрительную активность в режиме реального времени. Решение эффективно распределяет вычислительные ресурсы и дает правдоподобную оценку степени защищённости сети.
Другие компании, помимо Cray, также занимаются предоставлением услуг высокопроизводительных вычислений по требованию. Облачное решение на базе HPC предлагает Rescale. Она дает клиентам доступ к высокопроизводительной облачной инфраструктуре и библиотекам. Платформа представлена в трёх версиях:
Продукт IBM Spectrum Computing позволяет пользователям выбирать из множества публичных, частных или гибридных облачных инфраструктур. IBM предлагает ряд решений под ключ для корпоративных клиентов: IBM High Performance Services, IBM Spectrum HPC и другие.
Cray Inc. — американская компания, занимающаяся производством суперкомпьютеров. Базируется в Сиэтле. Покупателями её технологий являются научные лаборатории и службы безопасности, метеостанции, научно-исследовательские институты, ИТ-компании.
P.S. Тройка материалов на тему высокой производительности из нашего корпоративного блога:
P.P.S. Несколько материалов о работе IaaS-провайдера из нашего блога на Хабре:
/ Flickr / Jody McIntyre / CC
По словам Барри Болдинга (Barry Bolding), вице-президента и директора по стратегическим вопросам компании Cray, анализ рынка показал, что большинство организаций не могут позволить себе приобрести суперкомпьютер, и спрос на предоставление суперкомпьютерных вычислений в облаке растёт.
Увеличение потребности в облачных вычислениях на базе HPC обусловлено ростом рынка Big Data и необходимостью повышения производительности ресурсов при выполнении неоднородных рабочих нагрузок. По оценкам Research and Markets, рынок облачных HPC вырастет с 4,3 млрд долларов в 2015 году до 10,8 млрд к 2020 году. Ежегодный темп роста рынка составит 20%.
Как говорят в Microsoft и Cray, новый сервис поможет биотехнологам секвенировать ДНК, а инженеры в автомобильной промышленности смогут эффективнее моделировать аварийные ситуации и рассчитывать аэродинамические характеристики транспорта.
Например, инженеры «Формулы-1» изучают влияние на аэродинамику таких переменных, как рельеф поверхности, поведение колес и рельеф трассы. Также они анализируют влияние кривизны поверхности болида на прижимную силу и коэффициент сопротивления воздуха. Высокая производительность суперкомпьютеров позволяет изучить возможности настройки болидов между гонками, что повышает результативность команды.
Ещё HPCaaS позволит строить высокоточные модели космических, климатических и финансовых процессов, а также рендерить видео. Например, вычислительные мощности суперкомпьютеров использовались во время производства фильма «Жизнь Пи». Художники имели возможность быстро посмотреть, как будут выглядеть в кадре рисованные изображения окружающей среды.
Хотя услуга выйдет как часть пакета сервисов для клиентов Azure, компания Cray также рассчитывает привлечь клиентов из государственного сектора: университеты, погодные сервисы и другие организации. Всё будет зависеть от спроса на технологию.
Что внутри
Клиенты компании Microsoft получат доступ к машинам Cray XC, Cray CS и хранилищу Cray ClusterStor. Все системы будут интегрироваться с виртуальными машинами Azure и хранилищем данных Azure Data Lake. Ещё клиенты облачного сервиса смогут задействовать системы искусственного интеллекта и машинного обучения от Microsoft. По данным ИТ-гиганта, решение станет доступно в 2018 году.
Cray XC и Cray CS работают на базе серверных чипов Intel Xeon, графических видеоускорителей Nvidia Tesla P100, сопроцессоров Xeon Phi. Сети InfiniBand и Aries позволяют процессорам обмениваться данными быстрее, чем по Ethernet.
Cray также предлагает несколько способов соединения процессоров и машин в кластере между собой. Клиенты смогут настроить нужную конфигурацию и топологию системы в зависимости от рабочей нагрузки.
Альтернативы
Объединение с компанией Microsoft — это не первое партнерское соглашение, которое заключили в Cray. Впервые возможности суперкомпьютера в облаке стали доступны благодаря сотрудничеству компаний Cray и Markley. Партнёрство этих компаний позволило объединить мощность суперкомпьютеров Cray и хостинг высокого уровня Markley в одно HPCaaS-решение. Платформу назвали Urika-GX.
По словам учёного Криса Двана (Chris Dwan), исследования и разработки в области биологических наук и фармацевтики требуют обработки большого количества данных. Успехи в секвенировании ДНК означают, что объём данных и потребности в их анализе скоро превысят возможности устаревших инфраструктур. Самый короткий путь к прорыву в медицине — сделать лучшие технологии доступными для исследователей. HPCaaS-решение Cray и Markley делает именно это.
Другой альянс — Cray и Deloitte — предлагает сервис аналитики угроз. Перед аналитиками безопасности стоит сложная задача: данные поступают гораздо быстрее, чем они могут их анализировать, а пропущенная угроза может нанести непоправимый ущерб.
Комбинация аналитической платформы Cray и сервиса управления рисками Deloitte Advisory комплексно анализирует системы безопасности «с точки зрения киберпреступников». Оперативный анализ больших данных позволяет обнаруживать угрозы и подозрительную активность в режиме реального времени. Решение эффективно распределяет вычислительные ресурсы и дает правдоподобную оценку степени защищённости сети.
Другие компании, помимо Cray, также занимаются предоставлением услуг высокопроизводительных вычислений по требованию. Облачное решение на базе HPC предлагает Rescale. Она дает клиентам доступ к высокопроизводительной облачной инфраструктуре и библиотекам. Платформа представлена в трёх версиях:
- ScaleX Pro — для предприятий малого и среднего бизнеса;
- ScaleX Developer — для разработчиков приложений и независимых поставщиков программного обеспечения;
- ScaleX Enterprise — для крупных корпораций.
Продукт IBM Spectrum Computing позволяет пользователям выбирать из множества публичных, частных или гибридных облачных инфраструктур. IBM предлагает ряд решений под ключ для корпоративных клиентов: IBM High Performance Services, IBM Spectrum HPC и другие.
О компании Cray
Cray Inc. — американская компания, занимающаяся производством суперкомпьютеров. Базируется в Сиэтле. Покупателями её технологий являются научные лаборатории и службы безопасности, метеостанции, научно-исследовательские институты, ИТ-компании.
P.S. Тройка материалов на тему высокой производительности из нашего корпоративного блога:
- Как справиться с пиковыми нагрузками при помощи IaaS
- vCloud Director 8.10: Storage Policy для виртуальных дисков
- Решение проблем в облаке IaaS: Низкая производительность
P.P.S. Несколько материалов о работе IaaS-провайдера из нашего блога на Хабре:
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