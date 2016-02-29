«Хьюстон, у нас проблемы»: с какими трудностями веб-студий поможет разобраться хостинг-провайдер
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- Блог компании 1cloud.ru
Индустрия веб-разработки — не место для ошибок и промедлений. На студии любого размера давят профессиональные стандарты — чтобы оставаться востребованным, нужно уметь быстро реагировать. С другой стороны поджимает сужающийся рынок. С 2013 по 2016 года в России он сократился на 1,3 млрд рублей. Правда, ощутили это не все — 20 компаний-лидеров по-прежнему удерживают 40% крупных заказов.
Паниковать, однако, не стоит. Взгляните на американский рынок: хотя молодые и дерзкие часто вымирают в первые годы работы, некоторым из них удается завоевать своей гибкостью и ценниками таких клиентов, как Blackberry, Selfridges и Fox. Поэтому так важно иметь в руках самые надежные инструменты. Предлагаем разобраться, как хостинг-провайдеры помогают веб-студиям справляться с наболевшими проблемами.
/ Pixabay / PublicDomainPictures / CC
Понятие «комплексное обслуживание» становится все шире и шире. Фулстек-девелопер — самый желанный персонаж в офисе. Клиенты больше не хотят собирать подрядчиков по кусочкам. Вместо этого им требуется партнер, который возьмет на себя полную ответственность за большую частью вопросов, связанных с онлайном.
/ Wikimedia / Justin McIntosh / CC
Это не так плохо с позиции дополнительного источника дохода — чем больше обязанностей, тем солиднее средний чек. Но есть и существенный минус — вас, как веб-студию, принуждают заниматься не своим делом.
В качестве иллюстрации непрофильной для студии услуги возьмем хостинг. Он требует значительного увеличения ресурсов — как человеческих, так и аппаратных. Поэтому мелкие игроки и отдельные фрилансеры зачастую снимают с себя ответственность, чтобы не распыляться и не тратиться. Например, дизайнер Мика Джонсон (Micah Ryan Johnson) учит своих коллег говорить твердое «нет» клиентам, требующим дополнительную услугу хостинга.
Эта стратегия, возможно, и подходит под масштабы локальной студии, но губительна для серьезных оборотов. Крупные компании не могут позволить себе отказать клиенту, ведь заказчики хотят видеть хостинг в прайс-листе. Им наверняка известно, что это экономит деньги и время. И если они не получат услугу от вас, вполне возможно, обратятся к конкурентам.
Блогер Кэрол Кей (Karol K) сравнивает эту ситуацию с походом в кафе. При заказе бургера вас спрашивают, не хотите ли вы еще и картошку фри. Заведение могло бы сосредоточиться на мастерстве приготовления бургеров и вычеркнуть дополнительное блюдо из меню, но тогда ничто не остановит клиентов от выбора кафе, где подают все и сразу.
Заводить свои дата-центры, конечно, никто не спешит. Благо хостинг-провадейры освобождают от внушительных капитальных затрат, необходимости погружаться в технические детали и изучать тонкости соблюдения законодательства в области предоставления услуг связи.
Ресурсы клиентов размещаются на арендуемых виртуальных серверах или сетях серверов. Веб-студии выступают посредниками. Это позволяет удовлетворить запрос заказчика и заработать — как правило, провайдеры премируют своих партнеров. Например, 1cloud.ru предоставляет бонус за пополнение счета на своем аккаунте в размере до 20% от поступившей суммы (и даже до 25% — при оплате от 100 000 руб.).
Если клиенту необходимо работать из личного аккаунта, веб-студии могут предложить свою реферальную ссылку. Благодаря этому у студии появляется возможность получать на специальный партнерский счет 10% от суммы всех платежей привлеченного клиента в течение первого года его работы с 1cloud, и 5% — все последующие годы.
Рынок никогда не забывает громких скандалов, особенно, если конкуренты заинтересованы в том, чтобы все помнили о проколе. В англоязычном сегменте существует «доска жалоб» на веб-студии. Попасть на нее — значит испортить себе репутацию. Энди Крестодин (Andy Crestodina), специалист в области контент-маркетинга, проанализировал основные причины недовольств и выяснил, что во многом они связаны с медленной загрузкой и недоступностью ресурса.
Требования к загрузке сайтов и правда таковы, что дождаться загрузки страницы более чем в три секунды готов не каждый пользователь. Но никто не хочет разбираться в истинных причинах этих проблем. На самом деле, производительность оборудования хостинг-провайдера напрямую влияет на скорость загрузки страниц. И уж тем более провайдер ответственен за критические сбои в работе сайтов.
Чтобы «не краснеть» из-за чужих ошибок, студия может сама оказывать хостинг-услуги. Но вот пример небольшого регионального разработчика «Ай Ти Констракт» — работа с собственным сервером привела к зависанию сайтов всего из-за одного клиента. Как мы уже говорили, у студий, как правило, нет свободных ресурсов для этого направления. А наполовину оказанная услуга превращается в головную боль и только. Вывод: спасти в таком положении может провайдер с оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную доступность клиентских ресурсов.
Еще один важный момент — круглосуточная техническая поддержка. Хостинговые компании высокого уровня оказывают ее в обязательном порядке, а веб-студии при всем желании не могут позволить себе такого сервиса. Тем самым провайдеры выручают своих партнеров в непредвиденных ситуациях.
Как отмечали во ФРИИ, многие веб-студии, выросшие в крупные агентства, запускались не менеджерами, а специалистами в своем деле — в дизайне. Отсюда возникает и сложность в управлении, в продаже услуг, в продвижении на рынке. Иногда эту проблему называют синдромом «Я не маркетолог» (сюда без труда можно подставить «не руководитель», «не продавец» и так далее). Из-за этого с трудностями масштабирования сталкиваются даже весьма успешные компании.
Питер Коппингер (Peter Coppinger), основатель успешного SaaS-сервиса Teamwork.com, рассказывая об опыте управления небольшим агентством веб-дизайна, назвал 12 ошибок, которые почти погубили его бизнес. Больше половины из них связаны с финансовыми и управленческими просчетами. В итоге даже при стабильном потоке клиентов студия с трудом находила деньги на зарплату сотрудникам.
В этой индустрии «кассовые разрывы» часто становятся причиной закрытия компаний. Показательный пример — рассказ Оливера Эмбертона (Oliver Emberton), главы одной из британских студий разработки, о том, почему компания прекратила работу в качестве веб-студии после 10 лет (на первый взгляд) успешного ведения бизнеса.
Увы, это не единичный случай. Так, вполне успешные и известные американские студии Happy Cog и Teehan + Lax закрыли свои двери, а основатели компаний отправились работать в Facebook. Вот что интересно: основатель Happy Cog Джеффри Зельдман (Jeffrey Zeldman) советует разработчикам ставить репутацию выше объема денежных потоков и не давать выводить себя из «зоны комфорта». Очевидно, стратегия «студии в футляре» не всегда гарантирует успех.
Еще в 2014 году ФРИИ предлагал в качестве решения разработку внутреннего продукта. Как показывает время, этот путь привлекателен более чем для половины российских веб-студий. По крайней мере, в теории. На деле же не все способны оставаться и предпринимателями, и профессионалами в области веб-дизайна, и успешными разработчиками собственных продуктов.
Хостинг-провайдеры помогают веб-студиям найти дополнительный источник дохода в качестве альтернативы разработке собственного продукта и сконцентрироваться на росте или закрыть кассовый разрыв. Например, 1cloud.ru позволяет стать партнером-ресселером услуг по программе WhiteLabel. Студии получают брендированную панель управления и сами определяют конечную стоимость предоставляемых услуг. Фактически студия становится провайдером виртуальной инфраструктуры. Это выгодно для крупных компаний, которые готовы обеспечить большой объем привлекаемых клиентов и соответствовать высоким требованиям провайдера.
Ценообразование — важная проблема в продаже любого нематериального продукта. В мире веб-дизайна этот вопрос является особенно болезненным, так как конкурировать приходится не только с соседними студиями, но и с зарубежными компаниями. В случае с крупными корпоративными клиентами это ощущается не так явно, как в борьбе за заказы средних размеров, но, тем не менее, и в этой узкой нише есть выбор.
/ pxhere / PD
Чтобы сохранить конкурентоспособность, приходится либо лишать студию доходности, либо избавляться от лишних «костов». Один из методов, часто практикуемый в индустрии, — это создание команды удаленных сотрудников. В таком случае работа с надежным хостинг-провайдером вновь помогает снизить внешнее давление. Аренда виртуальных серверов для внутренних процессов студии позволяет сэкономить на собственном оборудовании и развернуть стенды для разработки и тестирования сайтов с удаленным доступом сотрудников.
Если хостинг для клиентов студии — услуга из разряда must-have, важно уметь формировать выгодные пакеты услуг с учетом этого. Некоторые провайдеры предоставляют возможности для кастомизации планов и минимизации расходов — как студий, так и их клиентов. Еще один способ добиться конкурентоспособного предложения — наличие SSL-сертификатов, без которых не обойтись с точки зрения безопасности. 1cloud предлагает одни из лучших цен на рынке, что позволяет не только обеспечить клиентов важным инструментом, не увеличив при этом чек, но и заработать их лояльность.
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Паниковать, однако, не стоит. Взгляните на американский рынок: хотя молодые и дерзкие часто вымирают в первые годы работы, некоторым из них удается завоевать своей гибкостью и ценниками таких клиентов, как Blackberry, Selfridges и Fox. Поэтому так важно иметь в руках самые надежные инструменты. Предлагаем разобраться, как хостинг-провайдеры помогают веб-студиям справляться с наболевшими проблемами.
/ Pixabay / PublicDomainPictures / CC
Клиенты хотят, чтобы вы занимались не своим делом
Понятие «комплексное обслуживание» становится все шире и шире. Фулстек-девелопер — самый желанный персонаж в офисе. Клиенты больше не хотят собирать подрядчиков по кусочкам. Вместо этого им требуется партнер, который возьмет на себя полную ответственность за большую частью вопросов, связанных с онлайном.
/ Wikimedia / Justin McIntosh / CC
Это не так плохо с позиции дополнительного источника дохода — чем больше обязанностей, тем солиднее средний чек. Но есть и существенный минус — вас, как веб-студию, принуждают заниматься не своим делом.
В качестве иллюстрации непрофильной для студии услуги возьмем хостинг. Он требует значительного увеличения ресурсов — как человеческих, так и аппаратных. Поэтому мелкие игроки и отдельные фрилансеры зачастую снимают с себя ответственность, чтобы не распыляться и не тратиться. Например, дизайнер Мика Джонсон (Micah Ryan Johnson) учит своих коллег говорить твердое «нет» клиентам, требующим дополнительную услугу хостинга.
Эта стратегия, возможно, и подходит под масштабы локальной студии, но губительна для серьезных оборотов. Крупные компании не могут позволить себе отказать клиенту, ведь заказчики хотят видеть хостинг в прайс-листе. Им наверняка известно, что это экономит деньги и время. И если они не получат услугу от вас, вполне возможно, обратятся к конкурентам.
Блогер Кэрол Кей (Karol K) сравнивает эту ситуацию с походом в кафе. При заказе бургера вас спрашивают, не хотите ли вы еще и картошку фри. Заведение могло бы сосредоточиться на мастерстве приготовления бургеров и вычеркнуть дополнительное блюдо из меню, но тогда ничто не остановит клиентов от выбора кафе, где подают все и сразу.
Заводить свои дата-центры, конечно, никто не спешит. Благо хостинг-провадейры освобождают от внушительных капитальных затрат, необходимости погружаться в технические детали и изучать тонкости соблюдения законодательства в области предоставления услуг связи.
Ресурсы клиентов размещаются на арендуемых виртуальных серверах или сетях серверов. Веб-студии выступают посредниками. Это позволяет удовлетворить запрос заказчика и заработать — как правило, провайдеры премируют своих партнеров. Например, 1cloud.ru предоставляет бонус за пополнение счета на своем аккаунте в размере до 20% от поступившей суммы (и даже до 25% — при оплате от 100 000 руб.).
Если клиенту необходимо работать из личного аккаунта, веб-студии могут предложить свою реферальную ссылку. Благодаря этому у студии появляется возможность получать на специальный партнерский счет 10% от суммы всех платежей привлеченного клиента в течение первого года его работы с 1cloud, и 5% — все последующие годы.
Испортить себе репутацию намного проще, чем реабилитироваться
Рынок никогда не забывает громких скандалов, особенно, если конкуренты заинтересованы в том, чтобы все помнили о проколе. В англоязычном сегменте существует «доска жалоб» на веб-студии. Попасть на нее — значит испортить себе репутацию. Энди Крестодин (Andy Crestodina), специалист в области контент-маркетинга, проанализировал основные причины недовольств и выяснил, что во многом они связаны с медленной загрузкой и недоступностью ресурса.
Требования к загрузке сайтов и правда таковы, что дождаться загрузки страницы более чем в три секунды готов не каждый пользователь. Но никто не хочет разбираться в истинных причинах этих проблем. На самом деле, производительность оборудования хостинг-провайдера напрямую влияет на скорость загрузки страниц. И уж тем более провайдер ответственен за критические сбои в работе сайтов.
Чтобы «не краснеть» из-за чужих ошибок, студия может сама оказывать хостинг-услуги. Но вот пример небольшого регионального разработчика «Ай Ти Констракт» — работа с собственным сервером привела к зависанию сайтов всего из-за одного клиента. Как мы уже говорили, у студий, как правило, нет свободных ресурсов для этого направления. А наполовину оказанная услуга превращается в головную боль и только. Вывод: спасти в таком положении может провайдер с оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную доступность клиентских ресурсов.
Еще один важный момент — круглосуточная техническая поддержка. Хостинговые компании высокого уровня оказывают ее в обязательном порядке, а веб-студии при всем желании не могут позволить себе такого сервиса. Тем самым провайдеры выручают своих партнеров в непредвиденных ситуациях.
Кассовые разрывы вынуждают искать альтернативный заработок
Как отмечали во ФРИИ, многие веб-студии, выросшие в крупные агентства, запускались не менеджерами, а специалистами в своем деле — в дизайне. Отсюда возникает и сложность в управлении, в продаже услуг, в продвижении на рынке. Иногда эту проблему называют синдромом «Я не маркетолог» (сюда без труда можно подставить «не руководитель», «не продавец» и так далее). Из-за этого с трудностями масштабирования сталкиваются даже весьма успешные компании.
Питер Коппингер (Peter Coppinger), основатель успешного SaaS-сервиса Teamwork.com, рассказывая об опыте управления небольшим агентством веб-дизайна, назвал 12 ошибок, которые почти погубили его бизнес. Больше половины из них связаны с финансовыми и управленческими просчетами. В итоге даже при стабильном потоке клиентов студия с трудом находила деньги на зарплату сотрудникам.
В этой индустрии «кассовые разрывы» часто становятся причиной закрытия компаний. Показательный пример — рассказ Оливера Эмбертона (Oliver Emberton), главы одной из британских студий разработки, о том, почему компания прекратила работу в качестве веб-студии после 10 лет (на первый взгляд) успешного ведения бизнеса.
Увы, это не единичный случай. Так, вполне успешные и известные американские студии Happy Cog и Teehan + Lax закрыли свои двери, а основатели компаний отправились работать в Facebook. Вот что интересно: основатель Happy Cog Джеффри Зельдман (Jeffrey Zeldman) советует разработчикам ставить репутацию выше объема денежных потоков и не давать выводить себя из «зоны комфорта». Очевидно, стратегия «студии в футляре» не всегда гарантирует успех.
Еще в 2014 году ФРИИ предлагал в качестве решения разработку внутреннего продукта. Как показывает время, этот путь привлекателен более чем для половины российских веб-студий. По крайней мере, в теории. На деле же не все способны оставаться и предпринимателями, и профессионалами в области веб-дизайна, и успешными разработчиками собственных продуктов.
Хостинг-провайдеры помогают веб-студиям найти дополнительный источник дохода в качестве альтернативы разработке собственного продукта и сконцентрироваться на росте или закрыть кассовый разрыв. Например, 1cloud.ru позволяет стать партнером-ресселером услуг по программе WhiteLabel. Студии получают брендированную панель управления и сами определяют конечную стоимость предоставляемых услуг. Фактически студия становится провайдером виртуальной инфраструктуры. Это выгодно для крупных компаний, которые готовы обеспечить большой объем привлекаемых клиентов и соответствовать высоким требованиям провайдера.
Сложно сохранить конкурентоспособную цену
Ценообразование — важная проблема в продаже любого нематериального продукта. В мире веб-дизайна этот вопрос является особенно болезненным, так как конкурировать приходится не только с соседними студиями, но и с зарубежными компаниями. В случае с крупными корпоративными клиентами это ощущается не так явно, как в борьбе за заказы средних размеров, но, тем не менее, и в этой узкой нише есть выбор.
/ pxhere / PD
Чтобы сохранить конкурентоспособность, приходится либо лишать студию доходности, либо избавляться от лишних «костов». Один из методов, часто практикуемый в индустрии, — это создание команды удаленных сотрудников. В таком случае работа с надежным хостинг-провайдером вновь помогает снизить внешнее давление. Аренда виртуальных серверов для внутренних процессов студии позволяет сэкономить на собственном оборудовании и развернуть стенды для разработки и тестирования сайтов с удаленным доступом сотрудников.
Если хостинг для клиентов студии — услуга из разряда must-have, важно уметь формировать выгодные пакеты услуг с учетом этого. Некоторые провайдеры предоставляют возможности для кастомизации планов и минимизации расходов — как студий, так и их клиентов. Еще один способ добиться конкурентоспособного предложения — наличие SSL-сертификатов, без которых не обойтись с точки зрения безопасности. 1cloud предлагает одни из лучших цен на рынке, что позволяет не только обеспечить клиентов важным инструментом, не увеличив при этом чек, но и заработать их лояльность.
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