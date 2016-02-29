Регистрация
185,03
Рейтинг
1cloud.ru
IaaS, VPS, VDS, Частное и публичное облако, SSL
сегодня в 10:59

«Хьюстон, у нас проблемы»: с какими трудностями веб-студий поможет разобраться хостинг-провайдер

    Индустрия веб-разработки — не место для ошибок и промедлений. На студии любого размера давят профессиональные стандарты — чтобы оставаться востребованным, нужно уметь быстро реагировать. С другой стороны поджимает сужающийся рынок. С 2013 по 2016 года в России он сократился на 1,3 млрд рублей. Правда, ощутили это не все — 20 компаний-лидеров по-прежнему удерживают 40% крупных заказов.

    Паниковать, однако, не стоит. Взгляните на американский рынок: хотя молодые и дерзкие часто вымирают в первые годы работы, некоторым из них удается завоевать своей гибкостью и ценниками таких клиентов, как Blackberry, Selfridges и Fox. Поэтому так важно иметь в руках самые надежные инструменты. Предлагаем разобраться, как хостинг-провайдеры помогают веб-студиям справляться с наболевшими проблемами.


    / Pixabay / PublicDomainPictures / CC

    Клиенты хотят, чтобы вы занимались не своим делом


    Понятие «комплексное обслуживание» становится все шире и шире. Фулстек-девелопер — самый желанный персонаж в офисе. Клиенты больше не хотят собирать подрядчиков по кусочкам. Вместо этого им требуется партнер, который возьмет на себя полную ответственность за большую частью вопросов, связанных с онлайном.


    / Wikimedia / Justin McIntosh / CC

    Это не так плохо с позиции дополнительного источника дохода — чем больше обязанностей, тем солиднее средний чек. Но есть и существенный минус — вас, как веб-студию, принуждают заниматься не своим делом.

    В качестве иллюстрации непрофильной для студии услуги возьмем хостинг. Он требует значительного увеличения ресурсов — как человеческих, так и аппаратных. Поэтому мелкие игроки и отдельные фрилансеры зачастую снимают с себя ответственность, чтобы не распыляться и не тратиться. Например, дизайнер Мика Джонсон (Micah Ryan Johnson) учит своих коллег говорить твердое «нет» клиентам, требующим дополнительную услугу хостинга.

    Эта стратегия, возможно, и подходит под масштабы локальной студии, но губительна для серьезных оборотов. Крупные компании не могут позволить себе отказать клиенту, ведь заказчики хотят видеть хостинг в прайс-листе. Им наверняка известно, что это экономит деньги и время. И если они не получат услугу от вас, вполне возможно, обратятся к конкурентам.

    Блогер Кэрол Кей (Karol K) сравнивает эту ситуацию с походом в кафе. При заказе бургера вас спрашивают, не хотите ли вы еще и картошку фри. Заведение могло бы сосредоточиться на мастерстве приготовления бургеров и вычеркнуть дополнительное блюдо из меню, но тогда ничто не остановит клиентов от выбора кафе, где подают все и сразу.

    Заводить свои дата-центры, конечно, никто не спешит. Благо хостинг-провадейры освобождают от внушительных капитальных затрат, необходимости погружаться в технические детали и изучать тонкости соблюдения законодательства в области предоставления услуг связи.

    Ресурсы клиентов размещаются на арендуемых виртуальных серверах или сетях серверов. Веб-студии выступают посредниками. Это позволяет удовлетворить запрос заказчика и заработать — как правило, провайдеры премируют своих партнеров. Например, 1cloud.ru предоставляет бонус за пополнение счета на своем аккаунте в размере до 20% от поступившей суммы (и даже до 25% — при оплате от 100 000 руб.).

    Если клиенту необходимо работать из личного аккаунта, веб-студии могут предложить свою реферальную ссылку. Благодаря этому у студии появляется возможность получать на специальный партнерский счет 10% от суммы всех платежей привлеченного клиента в течение первого года его работы с 1cloud, и 5% — все последующие годы.

    Испортить себе репутацию намного проще, чем реабилитироваться


    Рынок никогда не забывает громких скандалов, особенно, если конкуренты заинтересованы в том, чтобы все помнили о проколе. В англоязычном сегменте существует «доска жалоб» на веб-студии. Попасть на нее — значит испортить себе репутацию. Энди Крестодин (Andy Crestodina), специалист в области контент-маркетинга, проанализировал основные причины недовольств и выяснил, что во многом они связаны с медленной загрузкой и недоступностью ресурса.

    Требования к загрузке сайтов и правда таковы, что дождаться загрузки страницы более чем в три секунды готов не каждый пользователь. Но никто не хочет разбираться в истинных причинах этих проблем. На самом деле, производительность оборудования хостинг-провайдера напрямую влияет на скорость загрузки страниц. И уж тем более провайдер ответственен за критические сбои в работе сайтов.

    Чтобы «не краснеть» из-за чужих ошибок, студия может сама оказывать хостинг-услуги. Но вот пример небольшого регионального разработчика «Ай Ти Констракт» — работа с собственным сервером привела к зависанию сайтов всего из-за одного клиента. Как мы уже говорили, у студий, как правило, нет свободных ресурсов для этого направления. А наполовину оказанная услуга превращается в головную боль и только. Вывод: спасти в таком положении может провайдер с оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную доступность клиентских ресурсов.

    Еще один важный момент — круглосуточная техническая поддержка. Хостинговые компании высокого уровня оказывают ее в обязательном порядке, а веб-студии при всем желании не могут позволить себе такого сервиса. Тем самым провайдеры выручают своих партнеров в непредвиденных ситуациях.

    Кассовые разрывы вынуждают искать альтернативный заработок


    Как отмечали во ФРИИ, многие веб-студии, выросшие в крупные агентства, запускались не менеджерами, а специалистами в своем деле — в дизайне. Отсюда возникает и сложность в управлении, в продаже услуг, в продвижении на рынке. Иногда эту проблему называют синдромом «Я не маркетолог» (сюда без труда можно подставить «не руководитель», «не продавец» и так далее). Из-за этого с трудностями масштабирования сталкиваются даже весьма успешные компании.

    Питер Коппингер (Peter Coppinger), основатель успешного SaaS-сервиса Teamwork.com, рассказывая об опыте управления небольшим агентством веб-дизайна, назвал 12 ошибок, которые почти погубили его бизнес. Больше половины из них связаны с финансовыми и управленческими просчетами. В итоге даже при стабильном потоке клиентов студия с трудом находила деньги на зарплату сотрудникам.

    В этой индустрии «кассовые разрывы» часто становятся причиной закрытия компаний. Показательный пример — рассказ Оливера Эмбертона (Oliver Emberton), главы одной из британских студий разработки, о том, почему компания прекратила работу в качестве веб-студии после 10 лет (на первый взгляд) успешного ведения бизнеса.

    Увы, это не единичный случай. Так, вполне успешные и известные американские студии Happy Cog и Teehan + Lax закрыли свои двери, а основатели компаний отправились работать в Facebook. Вот что интересно: основатель Happy Cog Джеффри Зельдман (Jeffrey Zeldman) советует разработчикам ставить репутацию выше объема денежных потоков и не давать выводить себя из «зоны комфорта». Очевидно, стратегия «студии в футляре» не всегда гарантирует успех.

    Еще в 2014 году ФРИИ предлагал в качестве решения разработку внутреннего продукта. Как показывает время, этот путь привлекателен более чем для половины российских веб-студий. По крайней мере, в теории. На деле же не все способны оставаться и предпринимателями, и профессионалами в области веб-дизайна, и успешными разработчиками собственных продуктов.

    Хостинг-провайдеры помогают веб-студиям найти дополнительный источник дохода в качестве альтернативы разработке собственного продукта и сконцентрироваться на росте или закрыть кассовый разрыв. Например, 1cloud.ru позволяет стать партнером-ресселером услуг по программе WhiteLabel. Студии получают брендированную панель управления и сами определяют конечную стоимость предоставляемых услуг. Фактически студия становится провайдером виртуальной инфраструктуры. Это выгодно для крупных компаний, которые готовы обеспечить большой объем привлекаемых клиентов и соответствовать высоким требованиям провайдера.

    Сложно сохранить конкурентоспособную цену


    Ценообразование — важная проблема в продаже любого нематериального продукта. В мире веб-дизайна этот вопрос является особенно болезненным, так как конкурировать приходится не только с соседними студиями, но и с зарубежными компаниями. В случае с крупными корпоративными клиентами это ощущается не так явно, как в борьбе за заказы средних размеров, но, тем не менее, и в этой узкой нише есть выбор.


    / pxhere / PD

    Чтобы сохранить конкурентоспособность, приходится либо лишать студию доходности, либо избавляться от лишних «костов». Один из методов, часто практикуемый в индустрии, — это создание команды удаленных сотрудников. В таком случае работа с надежным хостинг-провайдером вновь помогает снизить внешнее давление. Аренда виртуальных серверов для внутренних процессов студии позволяет сэкономить на собственном оборудовании и развернуть стенды для разработки и тестирования сайтов с удаленным доступом сотрудников.

    Если хостинг для клиентов студии — услуга из разряда must-have, важно уметь формировать выгодные пакеты услуг с учетом этого. Некоторые провайдеры предоставляют возможности для кастомизации планов и минимизации расходов — как студий, так и их клиентов. Еще один способ добиться конкурентоспособного предложения — наличие SSL-сертификатов, без которых не обойтись с точки зрения безопасности. 1cloud предлагает одни из лучших цен на рынке, что позволяет не только обеспечить клиентов важным инструментом, не увеличив при этом чек, но и заработать их лояльность.


    P.S. В нашем корпоративном блоге можно найти и другие материалы:

    Метки:
    1cloud.ru 185,03
    IaaS, VPS, VDS, Частное и публичное облако, SSL
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Комментарии 1
    • 0
      Фулстек-девелопер — самый желанный персонаж в офисе


      И главное, чтоб подешевле!

      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

      Информация
      • Дата основания 01 августа 2012
      • Локация Санкт-Петербург
        Россия
      • Сайт 1cloud.ru
      • Численность 31–50 человек
      • Дата регистрации 22 мая 2014
      Виджет

      Надежный виртуальный сервер


      Разверните виртуальный выделенный сервер всего за 2 минуты и также быстро изменяйте его конфигурацию в соответствии с вашими текущими потребностями.

      От 317 руб. в месяц

      Бесплатное тестирование 3-5 дней!

      Виджет

      Все SSL-сертификаты от доверенных центров сертификации по минимальным ценам!

      • Сomodo PositiveSSL : 396 руб
      • Wildcard : 6 072 руб
      • Multi-Domain : 1 936 руб

      Виджет


      Частное облако 1cloud


      Создайте собственный масштабируемый пул вычислительных ресурсов всего в несколько кликов и управляйте им через удобную панель управления или API 1cloud.ru.

      Оборудование Cisco, Dell, NetApp

      Гибкая система биллинга

      Бесплатное тестирование

      Ссылки
      ВКонтакте
      Facebook
      Блог на Хабрахабре
      Самое читаемое
      Интересные публикации

      Аккаунт

      Разделы

      Информация

      Услуги

      Приложения

      © 2006 – 2017 «TM»
      Служба поддержки
      Мобильная версия