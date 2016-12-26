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IaaS, VPS, VDS, Частное и публичное облако, SSL
сегодня в 16:37

Как IaaS и SaaS технологии меняют сферу образования

    По данным MarketsandMarkets, рынок облачных технологий в образовании достигнет 25 миллиардов долларов к 2021 году. А согласно исследованию компании CDW, половина опрошенных ректоров университетов планирует мигрировать инфраструктуру учебных заведений в облако в ближайшие несколько лет. Поэтому в этом материале мы поговорим о том, как IaaS преобразует систему образования.


    / Flickr / r. nial bradshaw / CC

    Сугата Митра (Sugata Mitra), профессор из Индии, утверждает, что принципы современного образования сформировались 300 лет назад в Британской Империи. Детей стригли под одну гребнку, не учитывая их индивидуальных особенностей к познанию. Империя пала, но этот подход к обучению до сих пор используется в школах, вузах. Только он уже не работает, поскольку сегодня зачастую нужен индивидуальный и адаптивный подход к учащимся.

    Поэтому Митра предлагает альтернативный способ образования: School in the Cloud. Платформу запустили на TED-конференции в 2014 году. Она помогает преподавателям и родителям организовывать собственные учебные пространства — SOLE (Self-Organised Learning Environment) и вносить свой вклад в глобальный эксперимент по реорганизации системы образования с помощью облачных технологий.

    Другой подход к образованию, который сегодня находит все большую популярность, — массовые открытые дистанционные курсы (MOOC). Традиционные учебные материалы предоставляются студентам в форме видеолекций и интерактивных заданий. Также учащиеся и преподаватели могут общаться на форуме. По словам специалистов Gartner, MOOC возобновили интерес к обучению и поставили новые стратегические задачи в сфере образования.

    Среди известных MOOC-провайдеров: Coursera, edX, Udacity, FutureLearn и другие. Первой по популярности и охвату стоит Coursera: на февраль 2017 года на платформе зарегистрировано 24 млн пользователей и более 2 тыс. курсов.

    Отдельно стоит отметить XuetangX — первую китайскую MOOC-платформу. Она построена на базе Open edX с добавлением самостоятельного режима обучения и системы управления контентом. Количество зарегистрированных студентов платформы — 6,2 миллиона человек.

    Как IaaS и SaaS влияют на образование


    Согласно исследованию, в 2025 году 200 миллионов студентов в год будут получать высшее образование. Большая часть учащихся будет из развивающихся стран. Растущая нагрузка на образовательный сектор побуждает правительства и специализированные учреждения к использованию облачных технологий в качестве инструмента для масштабирования всей образовательной системы. Это связано с тем, что использование облаков и инфраструктуры IaaS в образовании дает определённые преимущества. Вот некоторые из них:

    Упрощение операций. Одно из применений облачных технологий — развёртывание бизнес-приложений, которые связаны с финансами, зачислением и расселением студентов. Такие решения предлагает компания Jenzabar в партнёрстве с IBM. Колледж Тексаркана сэкономил миллион долларов за счёт внедрения Jenzabar EX ERP.

    Другой вариант — использование IaaS-инфраструктуры для упрощения разработки курсов и регулирования нагрузки на электронные системы обучения. Виртуальные машины дают возможность добавлять/удалять вычислительные ресурсы, чтобы улучшить производительность или сэкономить на мощностях. А автоматизация развертывания позволяет университетам и платформам заниматься наполнением и улучшением содержания курсов, а не обслуживанием инфраструктуры.

    C помощью IaaS Университет штата Северная Каролина уменьшил расходы на ИТ-сектор и развернул инфраструктуру виртуальных рабочих столов для преподавателей и студентов.

    Повышение качества совместной работы учащихся. За последние 20 лет преподаватели достигли значительных успехов в совмещении дистанционных и классных уроков. Появились так называемые виртуальные классы, которые дают ученикам возможность присутствовать на уроках удаленно.

    Облачные хранилища и социальные сети применяются чтобы сделать традиционные занятия более увлекательными. Технология «перевернутый класс» поощряет самостоятельное изучение материалов, что высвобождает время для обсуждений и решения задач. В Университете Северного Иллинойса облачная платформа Blackboard Learn уже объединяет 98% преподавателей, студентов и их родителей.

    При этом облачные технологии позволяют проводить в одном помещении занятия сразу с несколькими учебными группами, которым нужно разное ПО или операционные системы. Решения IaaS дают запускать виртуальные машины в облаке, которые представляют собой более гибкий инструмент, чем «железные» компьютеры. При этом такой подход открывает учащимся дорогу к знаниям через их личные устройства: ноутбуки, планшеты.

    Доступное высшее образование. Вероятность того, что MOOC заменит традиционный вуз невелика. Но облачные образовательные платформы дают возможность перенимать опыт лучших преподавателей мира.

    Например, IaaS-платформа IBM SoftLayer способствовала развитию исследовательских проектов в Университете Св. Томаса и помогла увеличить число студентов на 30%. А платформа KshareAcademy позволяет колледжам и университетам по всей Индии создавать курсы и контролировать работу и прогресс студентов.

    Повышение квалификации в компаниях. Новые модели обучения внедряют не только вузы, но и технологические компании с целью повышения квалификации сотрудников.

    Пример — филиппинские курсы повышения квалификации от государственной организации TESDA (Technical Education and Skills Development Authority). Силами этой организации численность слушателей курсов увеличилась с 5 тысяч в 2002 году до 1,5 миллионов в 2016. При этом 60% студентов, окончивших MOOC от TESDA, получили работу. Также TESDA сумели добиться внушительных показателей завершения курсов: 41% учеников прошли курс до конца, по сравнению с 10–15% в США и Европе.

    Другой пример: Cisco Networking Academy. SaaS-платформа от Cisco помогла обучить 7,8 миллиона студентов из 170 стран. Из них 92% достигли своих целей: получили работу, повышение или дополнительные знания.

    А по словам инженера Акшая Кулкарни (Akshay Kulkarni) MOOC помогли ему устроиться разработчиком в Microsoft. На собеседовании его спросили: «Что вы знаете об облачных вычислениях?», и он ответил, что был ассистентом преподавателя MOOC-курса по облачным вычислениям в Калифорнийском университете в Беркли. Это был последний вопрос про облачные технологии, который ему тогда задали.

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    Метки:
    1cloud.ru 166,67
    IaaS, VPS, VDS, Частное и публичное облако, SSL
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