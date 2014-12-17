Микросервисы: деплой, координация и согласованность данных
Про микросервисы не рассказывал только ленивый. Вот и мы не ленивые. Решили поговорить о микросервисах. Но только не ещё раз о том, что это такое, а о том, как мы их сервируем в 2ГИС. Например, наши бекенды держат 15 млн пользователей в месяц. На встрече поговорим о деплое, координации и согласованности данных.
§ Подробности
Вдруг не знаете: DevDay — это открытые встречи для общительных айтишников в Новосибирске. Августовская встреча показала, что географическая удаленность Новосибирска не так страшна, когда есть трансляция, поэтому мы снова анонсируем встречу на Хабре.
§ Тема
Все доклады будут «вертеться» вокруг большого проекта AMS (Advertising Management System). Это проект 2ГИС с микросервисами на Scala, .NET и Node.js. На примере AMS мы расскажем, как убрали излишние интеграции внутри команды и избавились от преждевременного легаси по поддержанию старых версий API. А ещё — добились согласованности данных внутри приложения и смогли всё скоординировать.
§ Программа
18:30 — Препати с чаем, кофе и экскурсией.
19:00 — Деплой микросервисов // Алексей Баитов.
20:00 — Координация микросервисов // Станислав Савульчик.
20:30 — Микросервисы и согласованность данных // Денис Иванов.
21:00 — Афтепати с пивом, крутонами, разговорами.
Изучайте программу на devday.ru, ищите знакомые фамилии среди участников.
Что дальше? Решили прийти лично — зарегистрируйтесь. Мы вам напомним о встрече. Остановились на трансляции — тоже зарегистрируйтесь. Мы отправим вам ссылку на видео.
Увидимся на DevDay!
P.S. Для разминки посмотрите видио с прошлых ивентов, например, CPP love Mobile и Machine Learning.
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