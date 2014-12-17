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2ГИС
Карта города и справочник предприятий
сегодня в 07:33

Микросервисы: деплой, координация и согласованность данных



    Про микросервисы не рассказывал только ленивый. Вот и мы не ленивые. Решили поговорить о микросервисах. Но только не ещё раз о том, что это такое, а о том, как мы их сервируем в 2ГИС. Например, наши бекенды держат 15 млн пользователей в месяц. На встрече поговорим о деплое, координации и согласованности данных.


    § Подробности

    Вдруг не знаете: DevDay — это открытые встречи для общительных айтишников в Новосибирске. Августовская встреча показала, что географическая удаленность Новосибирска не так страшна, когда есть трансляция, поэтому мы снова анонсируем встречу на Хабре.



    § Тема

    Все доклады будут «вертеться» вокруг большого проекта AMS (Advertising Management System). Это проект 2ГИС с микросервисами на Scala, .NET и Node.js. На примере AMS мы расскажем, как убрали излишние интеграции внутри команды и избавились от преждевременного легаси по поддержанию старых версий API. А ещё — добились согласованности данных внутри приложения и смогли всё скоординировать.

    § Программа

    18:30 — Препати с чаем, кофе и экскурсией.
    19:00 — Деплой микросервисов // Алексей Баитов.
    20:00 — Координация микросервисов // Станислав Савульчик.
    20:30 — Микросервисы и согласованность данных // Денис Иванов.
    21:00 — Афтепати с пивом, крутонами, разговорами.


    Изучайте программу на devday.ru, ищите знакомые фамилии среди участников.

    Что дальше? Решили прийти лично — зарегистрируйтесь. Мы вам напомним о встрече. Остановились на трансляции — тоже зарегистрируйтесь. Мы отправим вам ссылку на видео.

    Увидимся на DevDay!

    P.S. Для разминки посмотрите видио с прошлых ивентов, например, CPP love Mobile и Machine Learning.
    Метки:
    2ГИС 217,62
    Карта города и справочник предприятий
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    Комментарии 2
    • 0
      Спасибо за трансляцию!
      • 0
        Рады стараться.
        Ссылку на трансляцию отправим за пару дней до мероприятия.

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      Информация
      • Дата основания 25 апреля 1999
      • Локация Новосибирск
        Россия
      • Сайт info.2gis.ru
      • Численность 1001–5000 человек
      • Дата регистрации 09 августа 2008
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