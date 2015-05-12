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2ГИС
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сегодня в 09:29

DevDay про микросервисы. Запись лучших докладов



    В прошлую пятницу мы собрали 140 разработчиков, чтобы поговорить о микросервисах — деплое, координации, согласованности. Делимся с вами записью двух лучших, по мнению участников, выступлений.

    О том, что такое DevDay, мы рассказывали в этой статье.



    Деплой микросервисов // Алексей Баитов

    Инженер Алексей Баитов рассказал, как 2ГИС непрерывно доставляет микросервисную архитектуру, которая уже в продакшне. А ещё о том, как мы изменили традиционный подход связанности микросервисов: убрали излишние интеграции внутри команды и избавились от преждевременного легаси по поддержанию старых версий API.



    Микросервисы и согласованность данных // Денис Иванов

    Денис Иванов — тимлид команды ERM. Его доклад о том, как добиться гарантии согласованности и максимальной защиты от сбоев, если микросервисы совместно изменяют данные в нескольких хранилищах.


    Добавочка: вот здесь Денис рассказывает про то, как сделать REST-сервис на ASP.NET Core и запустить его на Kubernetes. А вот здесь опенсорс-система версионированного хранения данных на .NET.

    Видео с других встреч можно посмотреть на канале DevDay на Youtube.
    Метки:
    2ГИС 166,02
    Карта города и справочник предприятий
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    • Дата основания 25 апреля 1999
    • Локация Новосибирск
      Россия
    • Сайт info.2gis.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 09 августа 2008
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