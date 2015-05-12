DevDay про микросервисы. Запись лучших докладов
В прошлую пятницу мы собрали 140 разработчиков, чтобы поговорить о микросервисах — деплое, координации, согласованности. Делимся с вами записью двух лучших, по мнению участников, выступлений.
О том, что такое DevDay, мы рассказывали в этой статье.
Деплой микросервисов // Алексей Баитов
Инженер Алексей Баитов рассказал, как 2ГИС непрерывно доставляет микросервисную архитектуру, которая уже в продакшне. А ещё о том, как мы изменили традиционный подход связанности микросервисов: убрали излишние интеграции внутри команды и избавились от преждевременного легаси по поддержанию старых версий API.
Микросервисы и согласованность данных // Денис Иванов
Денис Иванов — тимлид команды ERM. Его доклад о том, как добиться гарантии согласованности и максимальной защиты от сбоев, если микросервисы совместно изменяют данные в нескольких хранилищах.
Добавочка: вот здесь Денис рассказывает про то, как сделать REST-сервис на ASP.NET Core и запустить его на Kubernetes. А вот здесь опенсорс-система версионированного хранения данных на .NET.
Видео с других встреч можно посмотреть на канале DevDay на Youtube.
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