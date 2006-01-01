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3CX Ltd.
Windows VoIP АТС с видеоконференциями Webmeeting
вчера в 14:19 Администрирование

Отправка e-mail сообщения в среде разработки 3CX Call Flow Designer

Введение


В этом статье мы расскажем, как отправить e-mail сообщение из 3CX Call Flow Designer, используя компонент Email Sender. Приложение записывает голос позвонившего абонента в WAV файл и отсылает его как e-mail вложение.
 
Вы можете использовать этот компонент, например, для уведомления о заказе товара через голосовое меню 3CX, и в других ситуациях, когда голосовое взаимодействие пользователя с системой должно сопровождаться отправкой e-mail.
 
Напомним, что в предыдущих статьях мы рассмотрели создание CFD приложения для исходящего обзвона (по завершении обзвона можно отсылать отчет, используя компонент Email Sender), работу CFD с базами данных (которые также можно использовать для получения номера абонента) и маршрутизацию входящих вызовов в зависимости от времени суток (которую можно комбинировать с исходящим обзвоном)
 
Обратите внимание — среда разработки 3CX CFD поставляется бесплатно. Но голосовые приложения будут выполняться только на 3CX редакции Pro и Enterprise. Скачать CFD можно отсюда.       
 
Демо-проект этого голосового приложения поставляется вместе с дистрибутивом 3CX CFD и находится в папке Documents\3CX Call Flow Designer Demos. В демо-приложении для начала работы достаточно указать параметры вашего SMTP сервера.

Создание проекта


Для создания проекта CFD перейдите в File → New → Project, укажите папку размещения проекта и его имя, например, EMailDemo.



Запись сообщения пользователя в файл


Для начала запишем сообщение абонента в файл. Этот файл и будет затем отослан на e-mail. Для этого используется компонент Record.



  1. Перетащите компонент Record в основное окно среды разработки (в голосовое приложение Main). Перейдите в окно свойств и переименуйте компонент в recordYourMessage.
  2. Дважды кликните на компоненте и в открывшимся окне установите следующие параметры:

CONCATENATE("CallFrom_",session.ani,".wav")



Отправка записанного сообщения на e-mail


Теперь отправим записанный аудиофайл в виде e-mail вложения. Для этого добавим компонент E-Mail Sender в ветвление Audio Recorded компонента Record и настроим его как показано ниже:



Обратите внимание, что в тех параметрах, где указываются выражения (поля имеют кнопку Fx справа), любая указанная константа должна заключаться в кавычки, поскольку в этих полях также могут находится переменные или результаты выражения.

Для параметра Subject мы используем выражение, которое добавляет номер позвонившего абонента.

Список вложений Attachments содержит описания файлов, состоящие из двух столбцов:

  • Name — имя файла, которое увидит получатель e-mail сообщения. Укажем здесь Recording.wav, чтобы во вложении приходил файл только с этим именем.
  • File — выражение, которое указывает на физический файл записи, который нужно вложить в письмо. Однако здесь мы должны дополнить выражение, генерирующее имя файла (которое использовалось в предыдущем шаге). В предыдущем шаге в компоненте Record использовался относительный путь к файлу — указывалось только имя. Файл создавался в каталоге аудиофайлов данного проекта. Компоненту Email Sender следует передать полный путь к файлу, поэтому выражение дополняется переменной session.audioFolder:

CONCATENATE(session.audioFolder,"/CallFrom_",session.ani,".wav")

Теперь голосовое приложение корректно найдет и вложит аудиофайл.

Компиляция и установка приложения на сервер 3CX


Голосовое приложение готово! Теперь его следует скомпилировать и загрузить на сервер 3CX. Для этого:

  • Перейдите в меню Build → Build All, и CFD создаст файл EMailDemo.tcxvoiceapp.
  • Перейдите в интерфейс управления 3CX, в раздел Очереди вызовов. Создайте новую Очередь вызовов, укажите название и добавочный номер Очереди, а затем установите опцию Голосовые приложения и загрузите скомпилированный файл.
  • Сохраните изменения в Очереди вызовов. Голосовое приложение готово к использованию.

Метки:
3CX Ltd. 77,19
Windows VoIP АТС с видеоконференциями Webmeeting
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Информация
  • Дата основания 01 января 2006
  • Локация Кипр
  • Сайт 3cx.ru
  • Численность 51–100 человек
  • Дата регистрации 26 марта 2013
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