Экспорт данных в любом формате: что умеют IDE на платформе IntelliJ

Направления экспорта

Форматы по умолчанию

Пользовательские экстракторы на основе CSV

Создание экстрактора в любой формат при помощи скриптов

OUT {append()} //объект для вывода данных FORMATTER {format(row, col); formatValue(Object, col)} //конвертер данных в строку TRANSPOSED Boolean //нажата ли кнопка Transpose (в меню по иконке с шестеренкой) COLUMNS List<DataColumn> //выбранные столбцы ALL_COLUMNS List<DataColumn> //все столбцы //Это равные объекты, если ничего не выделено. ROWS Iterable<DataRow> //выбранные строчки, где: DataRow { rowNumber(); first(); last(); data(): List<Object>; value(column): Object } DataColumn { columnNumber(); name() } TABLE DasTable //текущая таблица

DasObject getDbParent() JBIterable<DasObject> getDbChildren(Class, ObjectKind)

DasObject getDasParent() JBIterable<DasObject> getDasChildren(ObjectKind)

В DataGrip, как и в других наших IDE с поддержкой баз данных, есть механизм экспорта данных. Пользователь выбирает формат экспорта из предложенных или создает его сам.Таблица, представление или результат могут быть экспортированы в файл или буфер обмена.— Контекстное меню наилив дереве →— Контекстное меню нав редакторе → Execute to file.— В панели инструментовилинажать кнопку— Выбрать данные для экспорта вили результате и нажатьили— В панели инструментовилинажать кнопкуНекоторые форматы настроены по умолчанию. Сам механизм экспортирования мы зовём «экстрактором»: в IDE уже встроены несколько экстракторов для разных форматов. На примере рассмотрим экспорт данных в буфер обмена, но это работает и для экспорта в файл.В меню слева от кнопкивыберите экстрактор.Наборзапросов или— решать вам. Здесь описано, как работают встроенные экстракторы, не будем на этом заострять внимание.Логично, что пользователи хотят расширить встроенные возможности.Чтобы создать собственный экстрактор для формата на основе CSV (или, строго говоря, DSV), в этом же меню нажмите наЗдесь можно внести изменения в уже существующие экстракторы или создать свой. Например,Сохранённый новый экстрактор появится в меню:Для более сложных случаев используйте скрипты. Несколько встроенных экстракторов — это скрипты на Groovy или JavaScript:и другие. В наших примерах будем использовать Groovy.Разберём имя файла— имя скрипта.— расширение файла с результатом.— расширение файла скрипта. Если редактируете его в IntelliJ IDEA, поможет иметь подсветку кода и автодополнение.Скрипты обычно расположены в. Чтобы попасть в эту папку, нажмитев меню выбора экстракторов.Изменяйте существующие экстракторы или добавляйте новые в эту папку. Например, создадим экстрактор для экспорта данных в одну строчку через запятую. Это удобно, если значения из одной столбцы вставят в оператор IN предложения WHERE.На основе существующего экстрактора мы создали новый: CSV-ToOneRow-Groovy.csv.groovy Доступно в контексте:два важных метода:До версии 2017.3:Начиная с 2017.3:Ещё про API читайте здесь Если вы проделываете это в IntelliJ IDEA с установленным Groovy, будут работать подсветка и автодополнение:Положите новый скрипт в папку и вперед: он готов к использованию и виден в меню.Например, скопируйте эти значения и вставьте в запрос.Ещё один пример: в MySQL и PostgreSQL допускается многострочный синтаксис для INSERT. Изменив текущий экстрактор для INSERT’ов, получим новый файл: SQL-Inserts-MultirowSynthax.sql.groovy Выбираем только что созданный экстрактор, копируем данные.Готово:Некоторые пользователи уже разобрались с этим и написали свои экстракторы: Текстовая таблица . ( Похожий ).Будет круто, если этот текст вдохновит вас писать свои экстракторы и делиться ими с другими!Команда DataGrip