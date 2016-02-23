Экспорт данных в любом формате: что умеют IDE на платформе IntelliJ

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Пользовательские экстракторы на основе CSV

Создание экстрактора в любой формат при помощи скриптов

OUT {append()} //объект для вывода данных FORMATTER {format(row, col); formatValue(Object, col)} //конвертер данных в строку TRANSPOSED Boolean //нажата ли кнопка Transpose (в меню по иконке с шестеренкой) COLUMNS List<DataColumn> //выбранные столбцы ALL_COLUMNS List<DataColumn> //все столбцы //Это равные объекты, если ничего не выделено. ROWS Iterable<DataRow> //выбранные строчки, где: DataRow { rowNumber(); first(); last(); data(): List<Object>; value(column): Object } DataColumn { columnNumber(); name() } TABLE DasTable //текущая таблица

DasObject getDbParent() JBIterable<DasObject> getDbChildren(Class, ObjectKind)

DasObject getDasParent() JBIterable<DasObject> getDasChildren(ObjectKind)