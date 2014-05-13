Релиз YouTrack 2017.4: отчет об оценке времени, поддержка Markdown и многое другое

Всем привет! Недавно мы выпустили новую версию системы управления проектами — YouTrack 2017.4 — и спешим поделиться с вами нововведениями.

Что нового в YouTrack 2017.4?

Отчет об оценке времени.

Сортировка по релевантности в результатах поиска.

Настраиваемые поля даты и времени.

Пакет npm для поддержки рабочих процессов на JavaScript.

Локализация на японский язык.

Что еще?

Текстовая индексация для полей задач.

Поддержка дополнительных языков в текстовом индексе.

Поддержка Shared Mailbox в Microsoft Exchange и Office 365.

Возможность отключать почтовые уведомления.

Поддержка Markdown как часть экспериментальной функциональности.

Отчет об оценке времени

Мы добавили новый отчет, который позволяет отслеживать оценку по времени в одном или нескольких проектах. В новом отчете задачи можно группировать по проектам, исполнителям, подсистемам и по спринтам.





Сортировка по релевантности в результатах текстового поиска

Теперь при текстовом поиске по задачам результаты сортируются по релевантности. Это значит, что задачи, которые содержат больше совпадающих слов в заголовке, описании или комментариях, выводятся выше в списке результатов.

Такая сортировка применяется к результатам поиска по умолчанию, если только поисковый запрос не содержит явных атрибутов сортировки (например, sort by: updated) или выражения “или”.





Настраиваемые поля даты и времени

Мы добавили поддержку настраиваемых полей, в которых даты сохраняются в формате «дата и время». Это значит, что теперь можно различать поля, в которых сохраняется только дата, и поля, для которых существенно значение времени. Это нововведение позволяет следить за временем с большей точностью.





Пакет npm для поддержки рабочих процессов на JavaScript

Мы постоянно улучшаем процесс работы с workflow. В этом релизе мы добавили возможность управлять рабочими процессами YouTrack из собственной среды разработки. Эта возможность доступна в любом редакторе, который поддерживает JavaScript. Для того чтобы начать пользоваться данной функциональностью, установите Node.js в своей среде. Более подробную информацию см. в нашей документации.





Локализация на японский язык

Теперь YouTrack поддерживает японский язык. Компании, общение в которых ведется на японском, могут установить его как язык по умолчанию в своем YouTrack.

Текстовая индексация для полей задач

Текстовый индекс теперь включает в себя все значения, сохраненные во всех полях задач. Это значит, что текстовый поиск находит совпадающие слова в любых атрибутах, а не только в заголовке, описании и комментариях.

Более того, можно не указывать атрибут, в котором нужно искать значение — просто печатайте в поле поиска!





Поддержка дополнительных языков в текстовом индексе

Теперь в YouTrack поддерживается текстовая индексация для новых языков — китайского, японского, корейского, турецкого и польского. Для того чтобы использовать данную функциональность, включите текстовую индексацию на необходимом языке, и тогда при поиске по задачам будут учитываться все словоформы слов из поискового запроса.

Поддержка Shared Mailbox в Microsoft Exchange и Office 365

Мы добавили возможность подключаться и получать почту из общего почтового ящика на сервере Microsoft Exchange. Такие почтовые ящики часто нередко используются для организации технической поддержки силами нескольких инженеров с одного внешнего почтового адреса, например support@company.com. Если вы используете Microsoft Exchange или Office 365, то теперь можно интегрировать с ними YouTrack для автоматизации работы технической поддержки и организации ее взаимодействия с разработчиками.





Возможность отключать почтовые уведомления

Если вы больше не хотите следить за обновлениями конкретных задач, то теперь можно от них отписаться. Для того чтобы отписаться, нажмите ссылку в нижней части письма от YouTrack. Список отключенных оповещений от задач отображается на вкладке «Уведомления» вашего профиля пользователя. Вы можете в любое время снова подписаться на задачи.





Поддержка Markdown

В YouTrack 2017.4 мы добавили поддержку markdown как часть экспериментальной функциональности. Для форматирования текста в описаниях задач, комментариях и заданиях можно использовать синтаксис Markdown. Между синтаксисом Markdown и вики можно переключаться, чтобы выбрать более привычный для вас формат. Markdown включен по умолчанию, если вы не хотите пользоваться данной функциональностью, выключите ее на странице Experimental features.



Мы также внесли ряд других улучшений — посмотрите полный список выполненных задач, вошедший в релиз.

Будем рады, если вы попробуете YouTrack 2017.4 и поделитесь впечатлениями. Можно скачать бесплатную версию для 10 пользователей или зарегистрироваться в облаке, чтобы воспользоваться пробной версией на 30 дней.

Если вы уже используете облачный YouTrack, то ваш инстанс будет переведен на новую версию согласно календарю.