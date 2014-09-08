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JetBrains 145,40
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сегодня в 13:54

Доступен PhpStorm 2017.3

    PhpStorm 2017.3


    Всем привет!


    Вот и состоялся очередной релиз PhpStorm, третий в этом году. В этот раз, помимо добавления новых возможностей и исправления старых проблем, мы уделили особенное внимание производительности, повысив отзывчивость редактора при наборе текста и увеличив скорость работы некоторых инспекций. Помимо этого, мы поддерживаем контакт с авторами популярных плагинов, помогая им сделать их как можно быстрее.


    Для вступления, я думаю, достаточно. Стоит разве что добавить, что статья является вольным переводом страницы “What’s new”. Скачать новую версию можно по предыдущей ссылке или с помощью Toolbox App. Как всегда, доступна 30-дневная пробная версия. Полную же версию могут использовать обладатели действующей подписки на PhpStorm или All Products pack, а также студенты и разработчики проектов с открытым исходным кодом.


    Погнали! (Осторожно, под катом 2873.15 Кбайт картинок.)


    REST-клиент в редакторе кода


    С незапамятных времен в комплекте с PhpStorm идет плагин REST Client. Даже если вы с ним не знакомы, то можете представить его функциональность, если когда-либо использовали Postman или что-нибудь подобное. Мы решили пересмотреть эту концепцию и сделали REST-клиент, работающий напрямую с запросами в формате RFC 2616.


    REST-клиент


    Можно как вставить в редактор имеющийся запрос, так и написать новый. Во втором случае привычные любому пользователю IDE автодополнение и рефакторинги упростят работу. Сформированный запрос можно выполнить прямо из редактора, и там же увидеть ответ.


    Все данные хранятся в текстовых файлах с расширением .http, так что референсные запросы можно держать в любимой VCS прямо рядом с кодом. Части специфичные, например, для тестового или боевого окружения, можно прятать за переменными.


    Переменные окружения


    Утилиту сравнения файлов, встроенную в IDE, можно использовать для ответов сервера. Достаточно выполнить запрос несколько раз и выбрать желаемую пару.


    Сравнение файлов


    Подробнее и с картинками про REST-клиент — в нашем блоге, правда, на английском языке.


    Производительность редактора


    Как уже упоминалось во вступительной части, улучшения производительности коснулись редактирования. В мире PHP нередко встречаются файлы с тысячами, а иногда десятками тысяч строк! Мы, например, очень любим тестировать скорость работы PhpStorm на Mpdf.php. Это ядерная смесь из PHP, HTML и JS в одном флаконе объемом 1 МБ (порядка 40к строк кода). Обычно, если что-то работает быстро для mPDF, оно работает быстро для всего.


    Тест производительности


    Так вот, в новой версии задержки вывода символов на экран удалось сократить в четыре раза! Тем, кто работает с большими и огромными файлами, должно стать приятнее редактировать. Если же у вас в проекте ООП и по файлу на класс, вы разве что заметите слегка увеличившийся срок работы от батареи. Кстати, о батарее: Power save mode не только экономит энергию, но и ускоряет работу IDE.


    Nullable-типы при рефакторинге


    PhpStorm поддерживает большую часть нововведений PHP 7.1 с момента релиза, который состоялся почти год назад. Однако мы продолжаем улучшать продукт, чтобы еще больше упростить использование новой версии языка. В этот раз изменения коснулись рефакторингов Extract interface и Change signature.


    Рефакторинг Change signature


    Модификации, совершаемые упомянутыми рефакторингами, теперь сохраняют метку nullable (?) для типов параметров и возвращаемого типа. Диалоги же, в свою очередь, позволяют эту метку добавить или убрать.


    Шаблоны генерации кода


    Диалог создания нового класса теперь дает возможность выбирать не только из имеющегося набора типов (класс, интерфейс или типаж), но и из списка пользовательских шаблонов.


    Диалог создания нового класса


    Новая переменная ${NAMESPACE} позволяет подставить имя неймспейса в шаблон. Пригодится в проектах, использующих PSR-0 / PSR-4 пространства имен. Также во всех шаблонах PHPDoc теперь можно использовать переменные с текущей датой и/или временем.


    Контроль исключений


    PhpStorm уже давно умеет отслеживать выбрасываемые исключения. Инспекция Missing @throws tag(s) с 2012 года предлагает обновить PHPDoc, если в нем отсутствует соответствующий тег. Однако пользователям хотелось большего. Так появились сразу три новые инспекции: Unhandled exception, Redundant @throws tag и Redundant catch clause.


    Инспекция Unhandled exception подсвечивает выражение, из которого может быть выброшено исключение. Выражение не должно быть обернуто в try-catch-блок, а исключение не должно быть задекларировано в вышележащей функции с помощью @throws. Чтобы быстро исправить проблему, сгенерируйте try-catch или добавьте @throws.


    Инспекция Unhandled exception


    Инспекции Missing @throws tag(s) давно нужна была пара. Если можно забыть задекларировать исключение, то можно забыть и лишнюю декларацию убрать, верно? Redundant @throws tag рапортует об исключениях, которые, по мнению анализатора, из функции не выбрасываются. PhpStorm предлагает @throws с таким исключением удалить или же обновить PHPDoc целиком.


    Инспекции Missing @throws tag(s)


    Завершает список Redundant catch clause. Если внутри catch-блока обрабатывается исключение, которое внутри него не выбрасывается, такой блок будет отмечен инспекцией как излишний. Для устранения проблемы предлагается такой блок удалить.


    Инспекция Redundant catch clause


    В отличие от уже существовавшей инспекции Missing @throws tag(s), три новые гораздо интенсивнее работают с кодом. Без доработки анализатора они бы существенно замедлили IDE. Однако скорость новой версии PhpStorm почти не изменилась, а отдельно взятая Missing @throws tag(s) стала быстрее в несколько раз — еще один пример работы над производительностью.


    Тестирование


    Диалог создания нового теста расширился шаблонами для тестов Codeception Unit, Codeception Functional и PHPSpec.


    Диалог создания нового теста


    Сам же диалог претерпел изменения и теперь позволяет выбрать один или несколько методов, для которых должны быть созданы заглушки.


    Диалог создания нового теста


    Если вы используете PHPUnit-аннотацию @dataProvider, то порадуетесь возможности перезапускать только один тест из упавшего набора.


    Перезапуск теста


    Кроме того, новый PhpStorm позволяет найти и сгенерировать недостающий провайдер.


    Генерация недостающего провайдера


    Twig


    Появилась возможность вставлять различные языки между произвольными тегами или внутрь именованных блоков. Такие “инъекции” можно создавать как на лету, так и с помощью заранее подготовленных правил.


    Инъекции


    Кроме того, улучшено форматирование сложных структур. В частности, их выравнивание.


    Форматирование сложных структур


    Веб-технологии


    Командой WebStorm была улучшена поддержка Vue.js. Например, автодополнение и навигация теперь работают для свойств и методов Vue-компонентов. Закрывающая фигурная скобка автоматически добавляется во время печати во Vue-шаблонах. А также добавлена коллекция снипетов, позволяющих ускорить написание распространенных кусков кода. Новый же шаблон Vue-файлов позволяет ускорить создание компонентов.


    Vue.js


    Обновилась и поддержка JavaScript. Теперь для автодополнения стандартных объектов и методов JS PhpStorm “под капотом” использует TypeScript declaration-файлы. Благодаря этому, в том числе, улучшилась документация для методов (она берется из этих файлов или скачивается из MDN).


    MDN


    Новый рефакторинг Pull member up позволяет перемещать методы JavaScript- или TypeScript-класса в родительский класс или интерфейс. Если же “родителя” еще нет, он может быть создан с использованием рефакторинга Extract superclass на основе полей и методов “ребенка”.


    Рефакторинг Pull member up


    Как обычно, все улучшения WebStorm 2017.3 доступны в соответствующей версии PhpStorm (либо “из коробки”, либо путем установки плагинов). А это, помимо вышеупомянутого: рефакторинги Extract type alias и Extract interface для TypeScript, поддержка нескольких версий JavaScript в одном проекте, улучшенная интеграция Jest, обновленная поддержка CSS, импорт стилей из ESLint и TSLint и многое другое.


    Системы контроля версий


    Платформа IntelliJ обновила поддержку систем контроля версий, а это значит, что PhpStorm, как одна из IDE на этой платформе, научился запоминать свое состояние для каждой ветки и восстанавливает его при переключении между ними.


    Переключение между ветками


    Дополнительно, во вкладке Shelf теперь можно переименовывать списки изменений, а также перетаскивать их между вкладками Shelf и Local Changes.


    Базы данных


    PhpStorm может все, что может DataGrip 2017.3. В частности: улучшенный просмотр баз данных, генерация SQL, автодополнение после выражения JOIN, поддержка SSH-туннелей.


    Базы данных


    В завершение


    А еще мы переработали страницу настроек Code Style | PHP (избавившись от вкладки Other), добавили журнал операций Composer, улучшили конфигурацию запуска PHPUnit тестов, добавили возможность задавать область видимости полей при рефакторинге (Code Style | PHP | Code Generation).


    Пожалуй, это все, о чем мы хотели бы вам рассказать. Но это далеко не все, что вошло в релиз. Полный список изменений, как всегда, можно найти в нашем выпускном альбоме release notes. Сообщайте о проблемах в нашем трекере, ну, или просто оставляйте свои комментарии под этим постом или в нашем блоге.


    Спасибо за внимание!


    Команда JetBrains PhpStorm
    The Drive to Develop

    Метки:
    JetBrains 145,40
    Компания
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    Комментарии 19
    • 0
      Вчера обновил webstorm и первое что реально порадовало за много лет, это проведенная оптимизация автокомплита. Теперь автокомплит успевает даже на очень слабых машинах. Это чудо!
      • 0

        {applause} !!!


        (и да, можете минусовать за бессодержательность)

        • 0
          О, так запоминания состояния на разных ветках небыло раньше? Блин, а я все время думал, что это у меня что-то глючит :)
          • 0
            PhpStorm, как одна из IDE на этой платформе, научился запоминать свое состояние для каждой ветки и восстанавливает его при переключении между ними.

            Это касается Favorites ?

          • 0
            Хм. А почему Unhandled exception появляется в блоке catch (Throwable $e)?
            Ведь любое исключение в PHP 7.1 — Throwable. Да и система указывает на исключение которое наследуется от Exception.
            • 0
              Можно пример кода?
              • 0
                Конечно. Все классы есть в use, поэтому на неймспейсы не грешите.

                try{
    ...
} catch (Throwable $e) {
    $this->exception($e); // Unhandled ....
    continue;
}


                protected function exception(Throwable $e)
{
    $this->exceptionCount++;

    if ($this->exceptionCount > $this->getMaxExceptionCount()) {
        throw new MyCustomException('текст ошибки', 0, $e);
    }
}


                class MyCustomException extends \Exception
{
// Пустой класс
}


                UPD: А, стоп. Оно ж в блоке catch. А выше там класс анонимный и оно не может определить его использование и верхний catch. Тогда вроде как все верно. Но лучше гляньте лишний раз.
                • 0

                  Ну да, внутри catch-блока выбрасывается MyCustomException. Если оно не задекларировано и выше нигде не ловится, то PhpStorm считате его необработанным.

                  • 0
                    Анонимный класс, это «return new class extends MyAbstractClassEtc {...}».
                    При этом такой объект создается через динамический require(), поэтому Шторм такое не засечет.

                    В общем, суть та же что и с функциями
                    • 0

                      Про анонимные классы — это я погорячился, с ними ситуация точно такая же, как и с обычными. Т.е. не имеет значения его дальнешее использование, важно либо задекларировать исключение в PHPDoc метода, либо его обработать внутри метода. Иная ситуация с анонимными функциями, но они тут не причем, поэтому я и отредактировал сообщение.

            • 0
              Ребята, вы молодцы! Особенно контроль исключений — то, чего давно не хватало, так держать!
              • 0
                Спасибо, стараемся :)
              • 0
                По REST запросам интересная модификация, но вот 1 момент который все-же не дает пока перейти от Postman — Форматирование ответа.

                В Postman ответ в виде Json дерева, а тут получается весь Json в строку.
                Читать крайне неудобно.
                • 0

                  Мы планируем добавить возможность автоматического форматирования ответа (WEB-28672).

                • 0
                  Что-то как-то для Codeception слабенько все. Не хватает нормальной возможности запускать отдельные тесты и кейсы, запуска с code coverage. Ещё хочется научиться запускать тесты внутри docker контейнера.
                  И ещё что раздражает — результаты покрытия кода тестами никак не меняются при обновлении файла. Приходится вручную удалять и добавлять.
                  • 0
                    Работа над Codeception продолжается, но многое из того, что вы перечислили уже поддерживается. Отдельные тесты и кейсы уже можно запускать — кликните правой кнопкой на методе и выберете Run или в Run Configuration выберете Method. Тесты внутри Docker контейнера тоже подерживаются — www.youtube.com/watch?v=UuiLnmWMvv0.

                    Голосуйте за поддержку code coverage в Codeception — youtrack.jetbrains.com/issue/WI-34962 и за обновление — youtrack.jetbrains.com/issue/WI-25513.
                    • 0

                      Про покрытие есть тикет (WI-34962), для всего остального предлагаю Вам не стеснятся и тикеты завести. Мы всегда рады обратной связи.

                    • 0
                      Привет.
                      Спасибо, очень клевые изменения. А можно как-то временно выключить «Контроль Исключений». У нас автотесты засветились, как Рождественская елка. :)

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                      • Дата основания 01 февраля 2000
                      • Локация Санкт-Петербург
                        Россия
                      • Сайт jetbrains.com
                      • Численность 501–1000 человек
                      • Дата регистрации 02 декабря 2008
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