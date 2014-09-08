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JetBrains 254,87
Компания
сегодня в 16:21

Встречайте GoLand 2017.3 — новая Go IDE от JetBrains

    Отрасль разработки программного обеспечения развивается молниеносными темпами. На рынок постоянно выходят новые технологии, инструменты и “маст-хэв” продукты, заставляя программистов ежегодно обновлять свой арсенал. Каким бы эффективным ни был язык программирования или фреймворк, рано или поздно возникает что-то еще более быстрое и мощное. Создавая продукты для разработчиков, мы в JetBrains стараемся угнаться за этим разнообразием, не упуская из виду главное — насколько инструмент разработки удобен в использовании.

    Прошлой зимой мы объявили, что работаем над новой средой программирования на основе платформы IntelliJ — для языка Go. До недавнего времени эта IDE была известна под кодовым названием Gogland (в честь острова Гогланд в Финском заливе, в 180 км к западу от Санкт-Петербурга), но в качестве окончательного названия был выбран GoLand.

    Сегодня мы, наконец, выпустили официальную версию GoLand 2017.3. Предлагаем вам скачать ее, и если понравится, купить!

    Если вы уже используете IntelliJ IDEA Ultimate, то все возможности GoLand можете пользоваться прямо в ней, просто установив этот плагин.

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    Возможности GoLand

    Задача GoLand — предоставить тот же уровень удобства при программировании на Go, который PyCharm обеспечивает для Python, а IntelliJ IDEA — для Java. В GoLand вас ждет умное автодополнение кода, мгновенные инспекции, быстрые исправления и удобная навигация.

    Кроме того, в IDE есть встроенные средства запуска тестов, анализ покрытия кода тестами и отладчик. Также присутствует поддержка Git, Docker, баз данных, терминал и многие другие полезные инструменты. GoLand полноценно поддерживает фронтэнд-разработку и умеет работать с JavaScript, TypeScript, React, Vue.js, Angular и другими технологиями.

    Про последние нововведения вы можете прочитать в новостях нашей программы EAP, а для ознакомления с полным описанием функций — посетить веб-сайт GoLand (на английском).

    Несмотря на “длинный” номер версии — GoLand 2017.3 — это только начало. Мы будем совершенствовать все системы и аспекты IDE, включая инспекции, рефакторинги, отладчик и прочие. Если вы знаете, какой фичи не хватает, или вдруг наткнетесь на баг, сразу пишите в наш трекер или в наш твиттер @GoLandIDE.

    Модель лицензирования

    Как и другие наши десктопные продукты, GoLand распространяется по подписке для организаций и физических лиц, с ежемесячной или ежегодной оплатой. При непрерывной подписке вы можете сэкономить до 40%, начиная с третьего года и далее. GoLand также входит в пакет All Products вместе с другими нашими IDE и .NET-инструментами.

    Чтобы узнать больше о ценах, а, может быть, подать заявку на бесплатную лицензию, зайдите на страницу Buy. Или просто скачайте бесплатную 30-дневную пробную и испытайте GoLand в действии без каких-либо обязательств.

    Для студентов, преподавателей и разботчиков некоммерческих проектов с открытым исходным кодом, GoLand доступен бесплатно.

    Частота обновлений

    Крупные обновления для GoLand будут выпускаться трижды в год: весной, летом и зимой. Мелкие апдейты будут выходить чаще и будут доступны даже в том случае, если вы решите приостановить подписку.

    Ваша команда JetBrains GoLand
    The Way to Go
    Метки:
    JetBrains 254,87
    Компания
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    Комментарии 8
    • 0
      Мне нравится, давно пользуюсь,

      но есть мелочь незначительная, но местами достадная
      когда в корне проекта лежит пакет, например

      lib/app/responses/xml.go


      то без явного импортирования пакета 

      import "./lib/app/responses/xml.go"


      для использования в других местах проекта — автокомплит не предлагает еще не подключенный пакет в пределах конкретного проекта.

      было бы хорошо, чтобы индексировались пакеты внутри проекта :)

      а так, спасибо за вашу работу, очень помогает в моей работе :)


      • +1
        Спасибо! Эта функциональность работает, если проект следует Go Workspaces и проект лежит под GOPATH. Сценарий с относительными путями мы не поддерживаем и в ближайшем будущем не планируем.

        Про Go Workspaces: golang.org/doc/code.html#Workspaces
      • 0
        А на бесплатную версию можно плагин поставить?
        • 0
          Если речь идет о IntelliJ IDEA Community Edition, то к сожалению нет. Только Ultimate.
        • 0

          А исправили баг с сортировкой при автоимпорте?

          • 0
            Да. Если указать критерии сортировки в File | Settings | Go | Imports, то авто-импорты будут им следовать.
          • 0
            «разботчиков некоммерческих проектов с открытым исходным кодом, GoLand доступен бесплатно.»

            Такой интересный вопрос. Если я разрабатываю на Go как открытые проекты, так и закрытые, я могу претендовать на бесплатную лицензию?
            • +1
              Главное, что вы является «активным» контрибьютором, не осуществляете коммерческих услуг, связанных с этим open-source проектом, и не получаете зарплату за работу над этим open-source проектом. Подробнее: www.jetbrains.com/buy/opensource/?product=go

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            Информация
            • Дата основания 01 февраля 2000
            • Локация Санкт-Петербург
              Россия
            • Сайт jetbrains.com
            • Численность 501–1000 человек
            • Дата регистрации 02 декабря 2008
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