Встречайте GoLand 2017.3 — новая Go IDE от JetBrains

Отрасль разработки программного обеспечения развивается молниеносными темпами. На рынок постоянно выходят новые технологии, инструменты и “маст-хэв” продукты, заставляя программистов ежегодно обновлять свой арсенал. Каким бы эффективным ни был язык программирования или фреймворк, рано или поздно возникает что-то еще более быстрое и мощное. Создавая продукты для разработчиков, мы в JetBrains стараемся угнаться за этим разнообразием, не упуская из виду главное — насколько инструмент разработки удобен в использовании.Прошлой зимой мы объявили, что работаем над новой средой программирования на основе платформы IntelliJ — для языка Go. До недавнего времени эта IDE была известна под кодовым названием Gogland (в честь острова Гогланд в Финском заливе, в 180 км к западу от Санкт-Петербурга), но в качестве окончательного названия был выбран GoLand.Сегодня мы, наконец, выпустили официальную версию GoLand 2017.3. Предлагаем вам скачать ее, и если понравится, купить Если вы уже используете IntelliJ IDEA Ultimate, то все возможности GoLand можете пользоваться прямо в ней, просто установив этот плагин Задача GoLand — предоставить тот же уровень удобства при программировании на Go, который PyCharm обеспечивает для Python, а IntelliJ IDEA — для Java. В GoLand вас ждет умное автодополнение кода, мгновенные инспекции, быстрые исправления и удобная навигация.Кроме того, в IDE есть встроенные средства запуска тестов, анализ покрытия кода тестами и отладчик. Также присутствует поддержка Git, Docker, баз данных, терминал и многие другие полезные инструменты. GoLand полноценно поддерживает фронтэнд-разработку и умеет работать с JavaScript, TypeScript, React, Vue.js, Angular и другими технологиями.Про последние нововведения вы можете прочитать в новостях нашей программы EAP , а для ознакомления с полным описанием функций — посетить веб-сайт GoLand (на английском).Несмотря на “длинный” номер версии — GoLand 2017.3 — это только начало. Мы будем совершенствовать все системы и аспекты IDE, включая инспекции, рефакторинги, отладчик и прочие. Если вы знаете, какой фичи не хватает, или вдруг наткнетесь на баг, сразу пишите в наш трекер или в наш твиттер @GoLandIDE Как и другие наши десктопные продукты, GoLand распространяется по подписке для организаций физических лиц , с ежемесячной или ежегодной оплатой. При непрерывной подписке вы можете сэкономить до 40%, начиная с третьего года и далее. GoLand также входит в пакет All Products вместе с другими нашими IDE и .NET-инструментами.Чтобы узнать больше о ценах, а, может быть, подать заявку на бесплатную лицензию, зайдите на страницу Buy . Или просто скачайте бесплатную 30-дневную пробную и испытайте GoLand в действии без каких-либо обязательств.Для студентов, преподавателей и разботчиков некоммерческих проектов с открытым исходным кодом, GoLand доступен бесплатно Крупные обновления для GoLand будут выпускаться трижды в год: весной, летом и зимой. Мелкие апдейты будут выходить чаще и будут доступны даже в том случае, если вы решите приостановить подписку.