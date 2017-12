Релиз CLion 2017.3: существенные улучшения поддержки C++, интеграция с Valgrind Memcheck и Boost.Test и многое другое

Поддержка языка C++



Поддержку макроса __COUNTER__ . Его значение теперь честно вычисляется, а значит, CLion больше не покажет, например, некорректное предупреждение про “duplicate declaration” . А в Quick Documentation окне (Ctrl+Q на Linux/Windows, F1 на macOS) можно увидеть результат макро-подстановки:





Добавлена поддержка популярного шаблона рефакторинга – инвертирования if-else блоков. Данный шаблон часто используется для упрощения кода, который использует множество вложенных if блоков.

Улучшения в сфере модульного тестирования

Настройки тулчейнов, компилятора, CMake

Появилась возможность сконфигурировать в IDE несколько тулчейнов и выбирать нужный для каждого проекта, или даже использовать несколько разных для разных таргетов на одном проекте. Особенно это актуально будет пользователям на Windows, которые хотят легко и быстро переключаться между окружениями Cygwin/MinGW/MSVC:



Появилась возможность легко переключать компилятор C и C++, а также Make. Теперь это можно сделать в настройках тулчейна, упомянутых выше. Появилась возможность создать несколько CMake профайлов с одним и тем же типом билда (Debug, Release, etc.), но разными опциями, настройками окружения, используемыми тулчейнами (например, компиляторами) и пр.:



CMake-профайл теперь не связан напрямую с запускаемой run/debug конфигурацией, а выбирается независимо:





Новые версии отладчиков и CMake

CMake обновили до 3.9

GDB обновили до 8.0

LLDB обновили до 5.0

Kotlin/Native

Привет, Хабр!Наша команда приготовила всем разработчикам на C и C++ новогодний подарок под елку –! В этом посте постараемся рассказать, чем он хорош, прикинуть дальнейшие направления для развития продукта и, конечно, ответить на все интересующие вас вопросы в комментариях.Коротко об основных улучшениях для тех, кто не хочет много читать:Можно прямо сейчас скачать бесплатную 30-дневную версию с нашего сайта и попробовать новые возможности (для этого мы даже подготовили специальный небольшой демо-проект ). А ниже мы поговорим об улучшениях более подробно.Практически все, наверное, знают, что мы пишем свой парсер для C++. Это вызывает разнообразные дискуссии, как среди наших пользователей (такие дискуссии зарождаются под любым нашим постом здесь на Хабре, reddit и пр.), так и внутри команды. Тем интереснее нам одновременно и улучшать текущее решение, и думать о возможных альтернативных вариантах (мы, кстати, ни один полностью не исключаем!). А в последнее время мы задумали глобально переработать наше решение, начав с подсистем, которые лежат в самом низу, и постепенно поднимаясь наверх. Версия CLion 2017.3 затронулаВ случае, исправления, в основном, привели к тому, что CLion больше не показывает некорректные предупреждения вроде. И, напротив, показывает их теперь там, где это нужно:К тому же, CLion теперь умеет корректно понимать переменные в случае uniform initialization:Другая область исправлений в этом релизе –. Правильное ассоциирование имени переменной с ее декларацией – одна из базовых задач языковой поддержки. Проблемы на этом этапе приводят к неправильным сообщениям анализатора кода, некорректной кодогенерации и т. д. Основные исправления были связаны с правильным порядком резолва и с резолвом переменных, которые передаются в область видимости через конструкциюили с помощью наследования типов:Если у вас на машине установлен Microsoft Visual C++ компилятор, то вы можете включить экспериментальную поддержку MSVC в CLion и использовать этот компилятор вместо GCC и Clang. Экспериментальной поддержка была названа по нескольким причинам:CLion 2017.3 включает исправления для первого пункта. Поддержаны такие расширения, каки другие. Полный список доступен в нашем блоге К сожалению, на отладчик для MSVC никаких конкретных планов пока нет (зато есть интересная дискуссия на тему разнообразных отладчиков для MSVC и лицензий на них).Команда, занимающаяся именно языковой поддержкой в CLion, растет! И потому мы постепенно покрываем все больше и больше значимых запросов из трекера. В этот релиз успели еще сделать:Отдельно хочется рассказать про улучшения для тех, кто разрабатывает мультиплатформенные аудиоприложения. Для такой разработки существует очень известная библиотека на C++ – JUCE. В CLion 2017.3 мы исправили несколько проблем в языковой поддержке, которые возникали в случае использования JUCE.Но главной новостью для пользователей JUCE стал выход JUCE 5.2 , где в новой версии Projucer добавлена возможность экспортировать проект в CMake. А значит и открывать его для дальнейшей разработки в CLion! Мы даже записали короткое демо , в котором создаем демо аудиоплагина, экспортируем его в CMake, открываем в CLion, запускаем плагин в Ableton Live и отлаживаем его через CLion!Одним из самых востребованных запросов у нас в трекере является интеграция с инструментами профилирования, в частности с Valgrind. В этом релизе мы начали с самого ключевого – добавили возможность профилирования памяти с помощью Valgrind Memcheck.В отличие от Google Sanitizers, которые тоже часто используются для этой задачи, Valgrind Memcheck поддерживает множество платформ (но, к сожалению, как и Sanitizers, не доступен на Windows). Он не требует перекомпилирования программы и работает с исполняемым файлом, собранным с помощью как Clang, так и GCC. При этом инструмент позволяет идентифицировать целый спектр проблем в работе с памятью:Теперь в CLion можно запустить конфигурацию с Valgrind Memcheck и в окне результатов запуска получить информацию о потенциальных проблемах, включая кусок стека, соответствующий проблеме, и предпросмотр места в коде, где случилась проблема. Настройки позволяют задать так называемые suppression файлы (для отключения анализа в библиотеках, например) и опции для запуска Valgrind Memcheck.Интеграция с фреймворками для модульного тестирования в CLion подразумевает запуск тестов во встроенном окне с выводом результатов (test runner). Если раньше поддерживались, то теперь еще добавилиКстати, в левой боковой колонке (“гаттере”) можно заметить новые значки. Они работают для всех трех поддерживаемых фреймворков и служат для запуска тестов – нажав на них, можно выбрать запуск, отладку или запуск с Valgrind Memcheck. А после первого запуска тестов значок меняет вид и начинает отображать статус теста – пройден или упал. Довольно удобно, если хочется открыть файл с недавно запущенными тестами и быстро понять, что и как.Аналогично, с помощью значка в левом гаттере можно запускать любую функцию main, для которой найдется CMake таргет (без таргета довольно тяжело понять, что именно и как запускать). А вот Run конфигурацию создавать не обязательно – CLion создает ее автоматически при нажатии на иконку.Уже почти традиционные осенние изменения в области CMake и настройки тулчейнов и конфигураций не обошли стороной и этот релиз. Главное:В CLion 2017.3 мы включили в поставку обновленные версии следующих инструментов:Стоит отметить, что GDB 8.0, который поставляется вместе с CLion, собран с поддержкой нескольких архитектур. А это означает, что при удаленной отладке между разными платформами (например, с Windows на Linux) не потребуется больше пересобирать GDB, а можно будет воспользоваться встроенным.Наверняка многие из вас знают, что компания JetBrains создала и активно разрабатывает новый язык программирования, который в этом году на Google I/O был официально признан языком для разработки Android-приложений. А еще у нас есть проект Kotlin/Native, который позволяет компилировать Kotlin напрямую в машинный код таких платформ как iOS, Linux, Windows, macOS и WebAssembly.Вы спросите, причем тут CLion, IDE для кросс-платформенной разработки на C и С++? Дело в том, что Kotlin/Native интегрируется с такими технологиями из мира нативной разработки, как Clang и LLDB. А CLion, в свою очередь, рассматривается нами как IDE для нативной разработки, в которой уже есть поддержка C и С++ как основных языков, а также Python, Swift и Rust как дополнительных (все в рамках CMake пока что). Поэтому вполне естественно было выпустить плагин для разработки на Kotlin/Native именно для CLion. Больше подробностей можно найти в блоге Kotlin . А в будущем можно ожидать появления Kotlin/Native и в других наших инструментах.На этом я закончу обзор новых возможностей CLion 2017.3. Есть, конечно, еще и обновления в поддержке систем контроля версий и другие возможности, пришедшие из платформы IntelliJ. Но я не буду повторяться и просто сошлюсь на блог пост про IntelliJ IDEA 2017.3 здесь на Хабре Демонстрация новых возможностей CLion 2017.3 на английском языке от нашего девелопер-адвоката:Если стало интересно, скачайте 30-дневную бесплатную пробную версию с официального сайта компании, где в разделе цен можно также узнать о стоимости подписки.Следите также за статьями и обновлениями в нашем англоязычном блоге . Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в комментариях.