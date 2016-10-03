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Аладдин Р.Д.
Информационная безопасность
сегодня в 15:02

Настройка двухфакторной аутентификации в VMware Horizon View 7 c использованием OTP и сервера JAS

    В нашей прошлой статье мы рассказывали о настройке двухфакторной аутентификации в VMware Horizon View на основе PKI-инфраструктуры и x509-сертификатов. Сегодня рассмотрим другой вариант 2FA-аутентификации — одноразовые пароли (OTP). Использование PKI-технологии, возможно, более надежное, но в наш век всеобщей мобильности и тенденции BYOD, когда пользователям нужно получать доступ к информационным ресурсам с любых устройств, включая мобильные, использование технологии PKI не всегда удобно, а иногда совсем невозможно. Поэтому аутентификация по одноразовым паролям (OTP) набирает всё большую популярность.

    Реализация OTP в нашем примере основана на продукте нашей компании. Это сервер аутентификации — JaCarta Authentication Server (JAS). В качестве аутентификатора (средства генерации OTP) могут выступать:

    • программный токен (google authenticator для смартфонов под управлением iOS, Android, Windows);
    • физический токен с USB-портом (JaCarta WebPass, Yubikey и другие);
    • физический токен без USB-порта (eToken Pass и другие).

    Поддерживаются следующие алгоритмы генерации OTP:

    • RFC 4226 + HMAC-SHA-1 (6 символов);
    • RFC 4226 + HMAC-SHA-256 (6 символов);
    • RFC 4226 + HMAC-SHA-256 (7 символов);
    • RFC 4226 + HMAC-SHA-256 (8 символов).

    Также существует возможность подключить СМС-шлюз и получать одноразовые пароли в виде СМС-сообщений.

    Как и в прошлый раз предполагается, что VDI в рамках VMware Horizon View уже развернут и настроен на простую парольную аутентификацию. Также уже установлен и настроен сервер JAS и NTP-плагин для него. А для пользователей заведены программные или аппаратные токены. Об установке и настройке JAS у нас есть большой скучный документ, входящий в комплект поставки.

    Далее мы покажем как легко и просто связать имеющийся сервер JAS с сервером VMware Horizon View и реализовать OTP-аутентификацию.

    Ход настройки


    На сервере, где установлен JAS и NPS-плагин, перейдите в оснастку Network Policy Server и добавьте новый RADIUS Client.


    Задайте Friendly name, IP-адрес Horizon View Connection Server и общий Shared secret.


    Перейдите на сервер VMware View, откройте консоль администрирования View Connection Server.

    Перейдите в View Configuration -> Servers ->Connection Servers.

    Выберите необходимый сервер аутентификации и нажмите кнопку Edit.


    В открывшемся окне перейдите во вкладку Authentication. В разделе Advanced Authentication 2-factor authentication выберите из выпадающего меню RADIUS.


    Снимите чек-боксы со значений Enforce 2-factor and Windows user name matching и Use the same user name and password for RADIUS and Windows authentication.


    Нажмите кнопку Manage Authenticators. В новом окне кликните по кнопке Add…


    Заполните поля Label — Название сервера, отображаемое клиенту, Hostname/address — адрес NPS-сервера с OTP-плагином, Shared Secret. Authentication type – PAP.


    Теперь настройка окончена, необходимо выполнить проверку.

    Проверка работоспособности с ноутбука


    Запустите VmWare Horizon Client (это может быть на ОС Windows, Linux и MacOS) и подключитесь к серверу.


    После подключения к серверу будет отображено диалоговое окно входа с требованием ввода имени пользователя и OTP (поле Passcode).


    Откройте google authenticator для получения OTP-значения.


    После успешной аутентификации по OTP будет произведен запрос на вход по имени пользователя и паролю.


    Запрос OTP->Password происходит именно в такой последовательности, а не наоборот. Это сделано для защиты пароля от подбора.

    Проверка работоспособности с мобильного устройства


    С мобильного телефона все будет выглядеть похожим образом. Ниже пример на iOS (Android также поддерживается).

    В начале запустите приложение Horizon и подключитесь к серверу.




    Сервер запросит OTP.


    Переключитесь на Google authenticator, запомните OTP-значение.


    Переключитесь на Horizon введите OTP.


    Далее введите пароль.


    Выберете нужный десктоп или приложение.




    На этом всё.
    Метки:
    Аладдин Р.Д. 79,44
    Информационная безопасность
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