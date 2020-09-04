Программирование под ARM TrustZone. Часть 1: Secure Monitor

Представим, что какой-то драйвер обратится по неправильному указателю – драйверы же пишут люди, так что все возможно. Если вся память приложений будет видна ядру, то драйвер может испортить какое-то приложение. Если нет – тоже плохо, но есть шанс, что попадет в молоко и просто вызовет исключение.

