Как назвать бренд: 5 вариантов. Выбираем лучший
http://www.business2community.com/branding/5-common-types-brand-names-best-business-01697447#vAx46LKCz3UlRcGX.97
- Перевод
Одно из первых решений, которое приходится принимать владельцу любого бизнеса — как будет называться наш бренд? При этом приходится учитывать массу факторов. Будет ли это броское «парное слово» в духе Facebook и JetBlue? Следует ли придумать абсолютный неологизм, а-ля Skype и Pepsi? Либо нужно формулировать прямо и по существу, скажем Free Conference Call или It Works? Вот подборка примеров: здесь бренды наиболее распространенных типов и пояснения, какой вариант будет наиболее целесообразен для вашего бизнеса.
Переведено в Alconost
1. Придуманные
Не приходится объяснять, что такое «придуманные бренды». Это неологизмы, например, Twitter или Geico, каких не найдешь в словаре.
Плюсы: Основное достоинство придуманных брендов в том, что, с лингвистической точки зрения это «чистый лист». Ведь это искусственные слова, и именно от вас в значительной степени зависит, какие ассоциации возникнут у аудитории с вашим брендом (желательно — положительные).
Использовать неологизм в качестве названия бренда удобно и с точки зрения подбора доменных имен. При покупке домена под известные слова порой приходится выложить шестизначную или семизначную сумму, однако маловероятно, что у вас потребуют заоблачную сумму за домен с упоминанием неологизма.
Минусы: Вышеупомянутый эффект «чистого листа» — это палка о двух концах. Учитывая, что вы сами придумали название вашего бренда, клиенты будут улавливать его смысл не так легко, как вы.
Таким образом, для придуманных названий требуется активная раскрутка, чтобы люди узнали, какова суть этого бренда, ассоциировали его с некоторыми достоинствами и крепко запомнили бренд.
Подходит ли такой вариант для моего бизнеса? Майкл Рейдер, CEO компании Brandroot, рынка доменных имен .com, рекомендует придумывать бренд, если вы готовы вложить массу времени и сил в его продвижение.
«Имея дело с придуманными брендами, приходится организовать массированный брендинг, чтобы аудитория стала распознавать новый бренд и ассоциировать его с определенными достоинствами», — объясняет Рейдер. Но если эту задачу решить удастся, то у вас может получиться вечный незабываемый бренд (примеры: Pepsi, Xerox, or Audi).
«Название-неологизм позволяет сформировать новую культуру вокруг услуги или товара», — добавляет Рейдер.
2. Очевидные
В противовес брендам-неологизмам очевидные бренды, например, Free Credit Report, состоят из общеупотребительных слов и весьма буквально описывают суть вашего бизнеса.
Плюсы: Сложно отрицать, что очевидные названия легко интерпретируются: клиентам сразу понятно, что предлагается в компании Free Credit Report (Бесплатный Кредитный Отчет).
Минусы: Отсутствие эффекта «чистого листа», присущего неологизмам. Очевидные наименования состоят из слов, которые мы слышали сотни раз. Поэтому очевидному бренду сложно сформировать собственную идентичность, поскольку он обусловлен ассоциациями, давно укоренившимися в нашем сознании.
Подходит ли такой вариант для моего бизнеса? Действуйте осторожно. Многие знаменитые провальные проекты эпохи доткомов — например, pets.com и toys.com — это как раз очевидные названия. А еще доменное имя с популярным общеупотребительным словом может дорого стоить. Кроме того, очевидные наименования приобретают «спамоватый» оттенок — ведь в наше время мусорные корзины растут все быстрее день ото дня.
3. Составные слова
Составные наименования, например, MasterCard или FitBit, сочетают свойства неологизмов и очевидных названий. С одной стороны, они состоят из самых обычных слов (подобно очевидным названиям), но сама парная подача этих слов выглядит новаторской, благодаря чему бренд и приобретает уникальную идентичность.
Плюсы: Обычно смысл бренда отчасти понятен с первого взгляда: сразу ясно, что MasterCard — это какие-то карточки, а FitBit, к примеру, должен быть связан с фитнесом. Однако, поскольку слова «мастер» и «карта» редко употреблялись в сочетании друг с другом до появления MasterCard, им на пользу идет эффект «чистого листа», свойственный придуманным названиям.
Минусы: составные слова плохо поддаются дальнейшему словообразованию. Например, если бы компания MasterCard решила торговать кошельками, то ей предстояла бы неравная маркетинговая схватка (а название MasterWallet попросту не такое броское).
Подходит ли мне подобный бренд? С точки зрения Рейдера, все сводится к тому, насколько вы уверены в вашем бизнес-плане. «Если вы абсолютно не сомневаетесь, что ваш бизнес не начнет развиваться по неожиданным траекториям, то составные слова — отличный вариант», — считает Рейдер.
Но если вы решите изменить фокус вашей компании либо разнообразить ассортимент, вы так и будете скованы исходным брендом, который может оказаться непреодолимым препятствием на пути к расширению.
4. Орфографические эксперименты/Игра слов
К этой категории относятся бренды, в названиях которых присутствуют умышленно искаженные слова (например, Froot Loops и Dribbble), а также названия с префиксами, суффиксами и другими модификациями общеупотребительных слов, например, Flickr или Todoist.
Плюсы: Видоизмененные сочетания слов с орфографическими ошибками или изменениями моментально распознаются, причем, такая тактика не портит идентичности бренда. Например, скомбинировав фразу «to-do» с суффиксом «ist», сразу понимаем, зачем нужен ресурс Todoist. На нем удобно вести списки дел; а еще мы здесь создаем совершенно уникальный бренд.
Минусы: Слово можно попросту переврать! Да, Dribbble терял значительный трафик за счет посетителей, которые «неверно» запомнили это слово с двумя «b» — и все эти посетители попадали на несуществующий адрес dribble.com.
Подходит ли такой прием для моего бизнеса? Если ваш бренд очень хорошо коррелирует с конкретным орфографическим вариантом (например, Flickr легко ассоциируется с пленкой и камерой), то орфографический эксперимент или игра слов может дать хороший бренд. «Просто учтите, что вы можете потерять часть трафика, поскольку кто-то неправильно воспроизведет вашу орфографию», — предупреждает Рейдер.
5. Произвольные
Произвольные названия для брендов Apple, делаются из обычных слов, употребляемых в нетипичном контексте. Мы немного слукавим, если назовем их абсолютно произвольными — ведь неслучайно компания называется именно Apple («Яблоко»), а не, скажем, «Чернослив» или «Брокколи». Зачастую «произвольные» намекают на некоторые качества, которые должны ассоциироваться с брендом (например, автомобили Jaguar — символ мощи).
Плюсы: Произвольные названия брендов легко запоминаются и могут мгновенно насытить ваш бренд теми или иными свойствами, которые вы надеялись подчеркнуть (например, яблоки полезны и многим нравятся).
Минусы: Потребуется серьезная раскрутка бренда, чтобы перебить исходную ассоциацию (т.e. чтобы компьютеры Apple перестали напоминать о фруктах). Скажем больше: невероятно сложно найти подобное доменное имя, которое не стоило бы баснословных денег.
Подходит ли такая стратегия для моего бизнеса? По мнению Рейдера, произвольные названия брендов малопривлекательны именно потому, что найти такой домен за приемлемую цену практически невозможно.
Допустим, у вас маркетинговая компания под названием «Orange» («Апельсин»). Даже если вам удастся заполучить доменное имя orangemarketing.com (которое на момент публикации оригинала статьи еще было свободно), вы все равно запутаете многих клиентов, которые ошибочно попытаются найти вас по адресу orange.com (это интернет-провайдер, работающий в Европе и Африке).
Итак, подбор доменного имени — не просто дело вкуса. Это серьезное бизнес-решение, способное серьезно повлиять на успех всего предприятия — как положительно, так и отрицательно. Выбирайте тщательно — удачное наименование бренда когда-нибудь может поставить вас в один ряд с Twitter, MasterCard или Flickr.
О переводчике
Перевод статьи выполнен в Alconost.
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