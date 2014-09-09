Итоги хакатона HR-hack
В октябре мы анонсировали хакатон HR-hack, посвященный, как можно догадаться из названия, созданию новых интересных технологических решений в области HR.
13-го ноября были подведены итоги, и мы хотим поделиться ими с вами.
Тематик, в рамках которых принимались решения, было 9.
Всего до момента окончания регистрации было получено 113 заявок по четырем из этих тематик.
То есть самым интересным для разработчиков оказались:
Из 113 заявок в финал хакатона (10-11 ноября) прошла 21 команда.
Третье место — Digital Sparta (100 000 рублей)
Второе место — «Линия Кармана» (150 000 рублей)
Первое место — Match Skill (250 000 рублей)
Match Skill, «Линия Кармана» и Team Chemistry получили приглашение на закрытую акселерационную программу, чтобы развить свой проект, а команда Path.me – сертификат на использование виртуальных мощностей в облаке КРОК на 100 тысяч рублей.
Frame Shift получила возможность обучаться в корпоративном университете «Альфа-Опыт» и поддержку менторов.
LEROY MERLIN предложила команде Smart Talent совместный пилотный проект.
Приз заключается в совместной работе с тремя компаниями, менторской поддержке и готовности компаний сделать совместный пилот с командой «КК».
Мы еще раз поздравляем победителей и благодарим партнеров за этот хакатон.
Спасибо, ребята. Было здорово.
13-го ноября были подведены итоги, и мы хотим поделиться ими с вами.
Тематик, в рамках которых принимались решения, было 9.
- Open Talent Economy;
- Мониторинг отношения к бренду работодателя;
- Digital Workplace;
- Сбор обратной связи;
- Поиск высококвалифицированного персонала с помощью инструментов Machine Learning;
- Сервис по саморазвитию сотрудников;
- Решения по созданию digital-портрета сотрудника;
- Сервисы для onboarding и адаптации новых сотрудников;
- Сервисы по построению HR-отчётности и аналитики.
Всего до момента окончания регистрации было получено 113 заявок по четырем из этих тематик.
То есть самым интересным для разработчиков оказались:
- Open Talent Economy
- Мониторинг отношения к бренду работодателя
- Digital Workplace
- Сбор обратной связи
Из 113 заявок в финал хакатона (10-11 ноября) прошла 21 команда.
Open Talent Economy
- Checkground — аналитический сервис на основе Machine Learning. Собирает обратную связь по кандидату от сотрудников, формирует на ее основе справку, которую затем передает рекрутеру.
- Path.me — анализирует карьерный путь и ключевые навыки каждого сотрудника компании. Благодаря этому сотрудник может понять, есть ли у него шанс перейти на другую позицию, а также понять, какие навыки надо для этого прокачать.
- 5begemotikoff — единая интеллектуальная система оценки компетенции сотрудников компании.
- Air cells — автоматически помогает сотруднику строить свой карьерный путь по выбранной специальности. Показывает все необходимые для саморазвития и достижения новых высот курсы повышения квалификации, сертификаты и прочее.
- The Lucky Vipers — будущая платформа для поиска кандидатов на позиции на основе Machine Learning, сможет анализировать опыт и интересы людей по страницам текста (резюме, linkedin, сети, внутренние ресурсы).
- Team Chemistry — веб-сервис для составления эффективных команд: подбор людей с нужными компетенциями, софт-скиллами и интересами.
- FINTECH RANEPA — создание портала для штатных сотрудников и лиц, ушедших с занимаемых позиций.
- SmarTalent — ПО, содержащее в себе базу данных о кандидатах и сотрудниках, интегрированную с соцсетями, HR-сайтами, тематическими форумами и блогами. Помогает найти экспертов для участия в проектах как в компании, так и вне ее.
- Команда «КРОК» (участвовала, но не претендовала на призовой фонд) — автомтазирированная система поиска и управления подрядчиками. Создание проектно-ориентированной платформы, с помощью которой заказчики смогут формировать и управлять проектной командой, формировать рейтинги и осуществлять оплату.
- EnahnceYourCalm — внутренний маркетплейс проектов / сотрудников, предлагающий рекомендации по участию конкретного сотрудника в проекте на основе его навыков. Эти данные собираются путем анализа проектов, участие в которых принимал сотрудник. Работает по SaaS.
Сбор обратной связи
- Edstein — выявляет контрпродуктивное поведение сотрудников (причиной могут быть недовольство, усталость, желание покинуть работу, депрессию, отрицательная коммуникация с коллегами, клиентами), дает об этом информацию и рекомендации непосредственному руководителю. Сидишь на работе слишком грустный — и привет, руководитель в курсе. Вывод — не забывай читать что-то веселое в рабочее время.
- Линия Кармана — мультиканальный сбор обратной связи по таргетированным группам сотрудников. HR выбирает группы сотрудников для опроса и тип отзыва: обязательный или опциональный, анонимный или публичный. HR получает отчет с агрегированными результатами из всех каналов.
- XFeedBack — собирает обратную связь сразу после «события» через звонок робота на телефон сотрудника.
- BigBadBird — сможет распознавать речь участников мероприятия и собирать основные мысли по ключевым словам, после чего структурировать их и отправлять на почту участникам, что послужит напоминанием о принятых решениях и своеобразной стенограммой события
- КК — собирает фидбек от кандидатов и помогает пройти собеседования, ведет по шагам до приема на работу, собирает документы для приема, анализирует воронку кандидатов, лояльность, отказы кандидатов.
- Digital Sparta — сервис «Погода в офисе», распознающий эмоции сотрудников, выводит настроение коллектива как погоду на экран в офисе. Обучение нейросетей для выявления признаков депрессии.
- Qrity — внутренний сервис, мгновенно собирающий обратную связь по любому вопросу — распечатанные документации, места локации, вопросы, идеи, решения. Простой инструмент для каждого сотрудника для запуска сбора обратной связи. Для получения обратной связи по любому вопросу генерируется код, который можно вставить в любой электронный документ, есть и мобильное приложение, позволяющее давать обратную связь в тот момент, когда она нужна
Digital Workplace
- Beerbusters — «единое окно» с интеграцией в иные информационные системы компании. Интерес предлагается поддерживать через введение элементов игры и достижений. Статистику можно анализировать для выведение показателей эффективности сотрудника.
- #впередиидущие — создание единого веб-приложения и личного кабинета сотрудника для доступа к данным о начислении выплат, которые формируются по алгоритму на основании записей, хранящихся в разных системах. Формирует по запросу сотрудника необходимые справки и отчеты.
Мониторинг отношения к бренду работодателя
- Бета — скоринг бренда компании на основе определенных источников из открытого доступа, создание рейтинга компании.
- FrameShift.AI — платформа для глубинного анализа отзывов сотрудников компаний и их конкурентов. Мы знаем, как «оцифровывать» отзывы, превращая их в данные, пригодные для «анализа в экселе».
Победители
Третье место — Digital Sparta (100 000 рублей)
Второе место — «Линия Кармана» (150 000 рублей)
Первое место — Match Skill (250 000 рублей)
Специальные призы
От КРОК
Match Skill, «Линия Кармана» и Team Chemistry получили приглашение на закрытую акселерационную программу, чтобы развить свой проект, а команда Path.me – сертификат на использование виртуальных мощностей в облаке КРОК на 100 тысяч рублей.
От Альфа-Банка
Frame Shift получила возможность обучаться в корпоративном университете «Альфа-Опыт» и поддержку менторов.
От LEROY MERLIN
LEROY MERLIN предложила команде Smart Talent совместный пилотный проект.
От Билайн, UNILEVER и Альфа-Банка
Приз заключается в совместной работе с тремя компаниями, менторской поддержке и готовности компаний сделать совместный пилот с командой «КК».
Мы еще раз поздравляем победителей и благодарим партнеров за этот хакатон.
Спасибо, ребята. Было здорово.
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