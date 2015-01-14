Product owner в банке – кто это и что он умеет
- Управление разработкой,
- Управление продуктом,
- Управление персоналом,
- Agile,
- Блог компании «Альфа-Банк»
Продакт оунер. Владелец продукта. Продуктолог. PO.
Должность, которую часто считают синонимом «Менеджера проекта», благо ряд задач и обязанностей довольно схожи.
О том, кто такой продакт в понимании Альфа-Банка, что это за человек, что он умеет делать и как относится к своей команде, нам рассказал VDavydov Владимир Давыдов, руководитель по развитию цифровых каналов и продуктов Блока “Массовый бизнес”
Продакт должен быть предпринимателем, должен гореть тем, что делает, для него работа над продуктом – это не просто работа по найму, за которую он получает деньги пару раз в месяц. Продукт — это неотъемлемая часть его жизни, без преувеличения можно назвать его детищем. Он горит своим делом, болеет за команду, всегда хочет быть лучшим. Всегда. Везде. Во всем.
Это уникальный человек — он сочетает в себе несочетаемые вещи, он является адвокатом Клиента, бизнесменом, который постоянно думает о доходе, заботливым, но строгим лидером для своей команды, и, если хотите, евангелистом продукта и бренда работодателя в целом.
Вот кто такой продакт и какими компетенциями он должен обладать:
(кликабельно)
Профессиональные навыки и умения product owner’a тесно связаны с циклом создания продукта.
— Умение проводить качественные и количественные исследования. Продакт исследует все и везде. Клиентов, рынок, бизнес, новинки, мировой опыт и лучшие практики, находит точки роста, придумывает новые решения, которые помогают людям решать свои задачи.
Ключевая ценность этого навыка — уметь находить то, что действительно нужно людям, на что действительно будет спрос, понимать, какую ценность этот потенциальный продукт или фича принесут бизнесу.
— Метрики (их, наверное, тоже можно отнести к исследовательской части). Это вообще основа основ продуктовой работы. Любой владелец продукта должен уметь построить дерево метрик — надо точно понимать, как любое изменение в продукте влияет на достижение основной цели бизнеса. Продакт должен понимать кроссвлияние метрик, должен постоянно анализировать данные, понимать причины взлетов и падений любого показателя, уметь влиять на поведение каждой метрики.
— Формирование и проверка гипотезы. Логичным итогом какого-либо исследования является набор продуктовых гипотез. А что надо делать с гипотезами? Правильно – проверять. Быстро, с пониманием критериев успеха. Чтобы что-то сделать хорошо, надо знать, что именно ты вообще делаешь, и каковы критерии этого «Хорошо». Если гипотеза подтвердила свою состоятельность, нужно суметь быстро довести ее до ума.
— Работа с командой. Создание продукта. Мы тут все agile-евангелисты и выбрали для себя фреймворк скрама как, на наш взгляд, самую эффективную методологию, позволяющую быстро доставлять ценность до потребителей. Поэтому у нас достаточно стандартный набор артефактов — dsm, pbr, sprint planing, demo, retro…
Постоянная работа с командой в таком режиме позволяет проникнуться единым видением продукта, пониманием ценностей, сплотиться для достижения общих целей и, как следствие, показать сверхрезультат как с точки зрения скорости, так и качества.
— Вывод продукта на рынок. Это большая работа, которая подразумевает под собой полный скоуп подготовительных работ — от скриптов для телефонного центра до дизайна внешних коммуникаций. Почему об этом тоже болит голова у продакта? Да потому, что никто лучше продакта не знает свой продукт, и никто, кроме продакта, не может построить коммуникацию лучше. Продакт понимает, кому, что и как сказать, чтобы продукт купили.
— Стейкхолдер-менеджмент. Стейкхолдер – это любой человек в банке, кто может оказать влияние на твой продукт. От ТОП-менеджера до сотрудника, осуществляющего сопровождение. По этому пункту можно отдельную статью написать :) Главное правило – разделите стейкхолдеров на кластеры, сформируйте у каждой группы ожидания, а потом управляйте ими. Управляйте на постоянной основе.
Например, для ТОП-менеджеров ожидания будут про конкретный Value для бизнеса – скажите об этом Value и рассказывайте на постоянной основе о прогрессе.
Для коллег, которые что-то хотят сделать с вашим продуктом, должен быть прозрачный, общедоступный беклог с понятной моделью приоритезации. Тогда каждый будет понимать, почему его “хотелка” 100500-я в очереди, а не первая.
Для сотрудников сопровождения ожиданием будет уведомление о планируемом релизе не позднее 3-х дней до открытия на Клиента, с предварительным обучающим мероприятием — не забывайте об этом.
Продакт — бизнесмен, который зарабатывает деньги. Все вопросы, вся ответственность, принятие решений, бюджет, стратегия, подбор людей — все это на нем.
Сейчас мы пропагандируем именно такой подход — это очередной виток эволюции. Мы прошли довольно большой путь в формировании продуктового института (Альфа-Банк первым в России начал применять гибкие методологии разработки Agile, прим. редакции).
Одно дело, когда мы говорили о продактах в подразделении цифровых продуктов. Там все несколько проще — ребята по факту отвечали только за фронтовую часть в рамках продукта. Чтобы клиенту было удобно и понятно, чтобы все работало. После реализации собирали метрики, влияли на конечный результат лишь оптимизацией воронок, а не переработкой продукта. Хотя по факту, продукт могли не покупать, потому что ставка по кредиту высокая или слишком жесткая скоринг-модель.
Сейчас, когда мы говорим о продакт оунере на уровне Банка, все сложнее — продакт отвечает за свой продукт от начала и до конца. Управляет всеми расходами по нему, определяет условия предоставления продукта, он полностью отвечает за PnL и имеет все необходимые полномочия, чтобы нести эту ответственность. Ребята имеют полноценные кросс-функциональные команды, которые могут решить абсолютно любую задачу в банке.
Цели у всей команды единые (бизнесовые). Продакт определяет цели бизнеса, которые автоматически становятся его личными и целями команды. Команда должна разделять эти цели, люди должны быть заряжены на результат. Каждый член команды каждый день должен задавать себе вопрос — то, что я делаю, влияет на достижение цели? Это важно.
Я продвигаю позицию, когда продакт полностью доверяет своей команде и не лезет к гораздо более компетентным людям с советами по тестированию-дизайну-разработке. Продакт должен заниматься бизнесом.
Это вопрос ответственности.
Есть специалист по тестированию — поэтому за все ошибки, которые возникают в ходе работы с продуктом, отвечает он. Продакт не должен проводить тестирование.
Если клиент не нашел какую-то кнопку (или она неудобно расположена) — это проблема дизайнера, его зона ответственности.
Ответственность за каждый косяк в рамках компетенции лежит на том, кто этой компетенцией владеет внутри команды. В противном случае всегда можно сказать продакту “ну ты же видел… ну ты же сам смотрел” — при таком подходе напрочь убивается чувство собственной ответственности за то, что ты делаешь. Этого нельзя допускать.
Но нельзя забывать — при таком подходе голова продакта находится в руках команды, потому что итоговый спрос за результат все равно с PO. Это формирует команду. На мой взгляд. Настоящую команду.
Выше я описал качества, которые считаю важными для продакта. Но есть и те, которые (на мой взгляд) ставят на продакте крест. По крайней мере, для меня во время собеседований.
— Отношение к своей команде как к рабочей силе, как к ресурсу
Продакты в Альфа-Банке — люди, формирующие каждый свою команду спецназа. Команду людей, где каждый готов прикрыть друг друга. Это именно команда, а не шестеренки в механизме.
— Не видит разницы между лидером и руководителем
По мне — продакт не должен хотеть быть руководителем. Он должен быть лидером. Руководитель — руководит людьми, лидер — ведет людей за собой. В этом ключевая разница.
— Не разделяет рабочую культуру
Это важно. Мы стараемся подбирать людей так, чтобы уровень рабочей культуры у них был примерно один. Чтобы им было комфортно работать друг с другом. Если тебе дискомфортно работать с коллегами, общаться с ними и вообще приходить в офис — работать будет, прямо скажем, сложно.
— Отсутствие логического мышления
В принципе, это грустно вообще для любой работы. Но для продакта — критично. Он устанавливает метрики и анализирует их. Он должен понимать, как работа команды влияет на бизнес в целом. Должен понимать и отслеживать все взаимосвязи. Если это не про него, значит, он не очень понимает, что делает, зачем и как — это тупик.
У продактов почти нулевая текучка. Если человек близок нам по духу, если разделяет нашу культуру — он приходит не для того, чтобы поработать, попробовать запустить проект и уйти.
Он запускает проект, следит за его развитием. Это его собственный маленький бизнес, за который он отвечает. И расстаться с ним не так уж просто:)
У меня часто спрашивают — как стать продактом, ведь на них не учат? Ну, во-первых, учат, а во-вторых — главное желание. Вообще, студенты и начинающие PO — это особая каста. По-настоящему сумасшедшие люди, без страха в глазах, без опыта падений. Это безграничный потенциал — за ними будущее. Я верю в таких людей, они близки нам по духу, и они искренне хотят делать крутые продукты.
Конечно, я не дам вчерашнему студенту кусок живого бизнеса или целый продукт. Но я помогу ему вырасти внутри компании, и через год-другой все получится.
У нас уже есть успешные примеры, когда человек пришел в банк на стажировку, а сейчас он полноценный продакт в банке, причем занимается довольно важным продуктом Альфы.
На сегодняшний день у меня около десятка продактов, у каждого из них — по паре команд.
Но завтра таких человек может стать 20. Мы большой банк, у нас много продуктов и мы всегда смотрим в будущее. Вакансии PO открыты и сейчас, если вам близки наши подходы и вы хотите попробовать себя в роли продакта – дерзайте.
Должность, которую часто считают синонимом «Менеджера проекта», благо ряд задач и обязанностей довольно схожи.
О том, кто такой продакт в понимании Альфа-Банка, что это за человек, что он умеет делать и как относится к своей команде, нам рассказал VDavydov Владимир Давыдов, руководитель по развитию цифровых каналов и продуктов Блока “Массовый бизнес”
Продакт должен быть предпринимателем, должен гореть тем, что делает, для него работа над продуктом – это не просто работа по найму, за которую он получает деньги пару раз в месяц. Продукт — это неотъемлемая часть его жизни, без преувеличения можно назвать его детищем. Он горит своим делом, болеет за команду, всегда хочет быть лучшим. Всегда. Везде. Во всем.
Это уникальный человек — он сочетает в себе несочетаемые вещи, он является адвокатом Клиента, бизнесменом, который постоянно думает о доходе, заботливым, но строгим лидером для своей команды, и, если хотите, евангелистом продукта и бренда работодателя в целом.
Вот кто такой продакт и какими компетенциями он должен обладать:
(кликабельно)
Качества продакта
Профессиональные навыки и умения product owner’a тесно связаны с циклом создания продукта.
— Умение проводить качественные и количественные исследования. Продакт исследует все и везде. Клиентов, рынок, бизнес, новинки, мировой опыт и лучшие практики, находит точки роста, придумывает новые решения, которые помогают людям решать свои задачи.
Ключевая ценность этого навыка — уметь находить то, что действительно нужно людям, на что действительно будет спрос, понимать, какую ценность этот потенциальный продукт или фича принесут бизнесу.
— Метрики (их, наверное, тоже можно отнести к исследовательской части). Это вообще основа основ продуктовой работы. Любой владелец продукта должен уметь построить дерево метрик — надо точно понимать, как любое изменение в продукте влияет на достижение основной цели бизнеса. Продакт должен понимать кроссвлияние метрик, должен постоянно анализировать данные, понимать причины взлетов и падений любого показателя, уметь влиять на поведение каждой метрики.
— Формирование и проверка гипотезы. Логичным итогом какого-либо исследования является набор продуктовых гипотез. А что надо делать с гипотезами? Правильно – проверять. Быстро, с пониманием критериев успеха. Чтобы что-то сделать хорошо, надо знать, что именно ты вообще делаешь, и каковы критерии этого «Хорошо». Если гипотеза подтвердила свою состоятельность, нужно суметь быстро довести ее до ума.
— Работа с командой. Создание продукта. Мы тут все agile-евангелисты и выбрали для себя фреймворк скрама как, на наш взгляд, самую эффективную методологию, позволяющую быстро доставлять ценность до потребителей. Поэтому у нас достаточно стандартный набор артефактов — dsm, pbr, sprint planing, demo, retro…
Постоянная работа с командой в таком режиме позволяет проникнуться единым видением продукта, пониманием ценностей, сплотиться для достижения общих целей и, как следствие, показать сверхрезультат как с точки зрения скорости, так и качества.
— Вывод продукта на рынок. Это большая работа, которая подразумевает под собой полный скоуп подготовительных работ — от скриптов для телефонного центра до дизайна внешних коммуникаций. Почему об этом тоже болит голова у продакта? Да потому, что никто лучше продакта не знает свой продукт, и никто, кроме продакта, не может построить коммуникацию лучше. Продакт понимает, кому, что и как сказать, чтобы продукт купили.
— Стейкхолдер-менеджмент. Стейкхолдер – это любой человек в банке, кто может оказать влияние на твой продукт. От ТОП-менеджера до сотрудника, осуществляющего сопровождение. По этому пункту можно отдельную статью написать :) Главное правило – разделите стейкхолдеров на кластеры, сформируйте у каждой группы ожидания, а потом управляйте ими. Управляйте на постоянной основе.
Например, для ТОП-менеджеров ожидания будут про конкретный Value для бизнеса – скажите об этом Value и рассказывайте на постоянной основе о прогрессе.
Для коллег, которые что-то хотят сделать с вашим продуктом, должен быть прозрачный, общедоступный беклог с понятной моделью приоритезации. Тогда каждый будет понимать, почему его “хотелка” 100500-я в очереди, а не первая.
Для сотрудников сопровождения ожиданием будет уведомление о планируемом релизе не позднее 3-х дней до открытия на Клиента, с предварительным обучающим мероприятием — не забывайте об этом.
Ответственность продакта
Продакт — бизнесмен, который зарабатывает деньги. Все вопросы, вся ответственность, принятие решений, бюджет, стратегия, подбор людей — все это на нем.
Сейчас мы пропагандируем именно такой подход — это очередной виток эволюции. Мы прошли довольно большой путь в формировании продуктового института (Альфа-Банк первым в России начал применять гибкие методологии разработки Agile, прим. редакции).
Цифра VS Банк
Одно дело, когда мы говорили о продактах в подразделении цифровых продуктов. Там все несколько проще — ребята по факту отвечали только за фронтовую часть в рамках продукта. Чтобы клиенту было удобно и понятно, чтобы все работало. После реализации собирали метрики, влияли на конечный результат лишь оптимизацией воронок, а не переработкой продукта. Хотя по факту, продукт могли не покупать, потому что ставка по кредиту высокая или слишком жесткая скоринг-модель.
Сейчас, когда мы говорим о продакт оунере на уровне Банка, все сложнее — продакт отвечает за свой продукт от начала и до конца. Управляет всеми расходами по нему, определяет условия предоставления продукта, он полностью отвечает за PnL и имеет все необходимые полномочия, чтобы нести эту ответственность. Ребята имеют полноценные кросс-функциональные команды, которые могут решить абсолютно любую задачу в банке.
Цели
Цели у всей команды единые (бизнесовые). Продакт определяет цели бизнеса, которые автоматически становятся его личными и целями команды. Команда должна разделять эти цели, люди должны быть заряжены на результат. Каждый член команды каждый день должен задавать себе вопрос — то, что я делаю, влияет на достижение цели? Это важно.
Я продвигаю позицию, когда продакт полностью доверяет своей команде и не лезет к гораздо более компетентным людям с советами по тестированию-дизайну-разработке. Продакт должен заниматься бизнесом.
Это вопрос ответственности.
Есть специалист по тестированию — поэтому за все ошибки, которые возникают в ходе работы с продуктом, отвечает он. Продакт не должен проводить тестирование.
Если клиент не нашел какую-то кнопку (или она неудобно расположена) — это проблема дизайнера, его зона ответственности.
Ответственность за каждый косяк в рамках компетенции лежит на том, кто этой компетенцией владеет внутри команды. В противном случае всегда можно сказать продакту “ну ты же видел… ну ты же сам смотрел” — при таком подходе напрочь убивается чувство собственной ответственности за то, что ты делаешь. Этого нельзя допускать.
Но нельзя забывать — при таком подходе голова продакта находится в руках команды, потому что итоговый спрос за результат все равно с PO. Это формирует команду. На мой взгляд. Настоящую команду.
Черный список качеств
Выше я описал качества, которые считаю важными для продакта. Но есть и те, которые (на мой взгляд) ставят на продакте крест. По крайней мере, для меня во время собеседований.
— Отношение к своей команде как к рабочей силе, как к ресурсу
Продакты в Альфа-Банке — люди, формирующие каждый свою команду спецназа. Команду людей, где каждый готов прикрыть друг друга. Это именно команда, а не шестеренки в механизме.
— Не видит разницы между лидером и руководителем
По мне — продакт не должен хотеть быть руководителем. Он должен быть лидером. Руководитель — руководит людьми, лидер — ведет людей за собой. В этом ключевая разница.
— Не разделяет рабочую культуру
Это важно. Мы стараемся подбирать людей так, чтобы уровень рабочей культуры у них был примерно один. Чтобы им было комфортно работать друг с другом. Если тебе дискомфортно работать с коллегами, общаться с ними и вообще приходить в офис — работать будет, прямо скажем, сложно.
— Отсутствие логического мышления
В принципе, это грустно вообще для любой работы. Но для продакта — критично. Он устанавливает метрики и анализирует их. Он должен понимать, как работа команды влияет на бизнес в целом. Должен понимать и отслеживать все взаимосвязи. Если это не про него, значит, он не очень понимает, что делает, зачем и как — это тупик.
Продакты в Альфе
У продактов почти нулевая текучка. Если человек близок нам по духу, если разделяет нашу культуру — он приходит не для того, чтобы поработать, попробовать запустить проект и уйти.
Он запускает проект, следит за его развитием. Это его собственный маленький бизнес, за который он отвечает. И расстаться с ним не так уж просто:)
У меня часто спрашивают — как стать продактом, ведь на них не учат? Ну, во-первых, учат, а во-вторых — главное желание. Вообще, студенты и начинающие PO — это особая каста. По-настоящему сумасшедшие люди, без страха в глазах, без опыта падений. Это безграничный потенциал — за ними будущее. Я верю в таких людей, они близки нам по духу, и они искренне хотят делать крутые продукты.
Конечно, я не дам вчерашнему студенту кусок живого бизнеса или целый продукт. Но я помогу ему вырасти внутри компании, и через год-другой все получится.
У нас уже есть успешные примеры, когда человек пришел в банк на стажировку, а сейчас он полноценный продакт в банке, причем занимается довольно важным продуктом Альфы.
На сегодняшний день у меня около десятка продактов, у каждого из них — по паре команд.
Но завтра таких человек может стать 20. Мы большой банк, у нас много продуктов и мы всегда смотрим в будущее. Вакансии PO открыты и сейчас, если вам близки наши подходы и вы хотите попробовать себя в роли продакта – дерзайте.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.