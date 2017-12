Боты на .Net Core для Telegram, Slack и Facebook

Бот для Telegram

using Telegram.Bot; using Telegram.Bot.Args; using Telegram.Bot.Types; using Telegram.Bot.Types.Enums; class Program { private static TelegramBotClient client; static void Main(string[] args) { // token, который вернул BotFather client = new TelegramBotClient(token); client.OnMessage += BotOnMessageReceived; client.OnMessageEdited += BotOnMessageReceived; client.StartReceiving(); Console.ReadLine(); client.StopReceiving(); } private async void BotOnMessageReceived(object sender, MessageEventArgs messageEventArgs) { var message = messageEventArgs.Message; if (message?.Type == MessageType.TextMessage) { await client.SendTextMessageAsync(message.Chat.Id, message.Text); } } }

зарегистрироваться на сайте и получить персональный ключ;

установить ngrok.exe и в командной строке ввести ngrok authtoken ключ Ngrok;

выполнить команду ngrok http портсервиса;

в Visual Studio можно поставить плагин Ngrok и воспользоваться командой из меню Tools -> Start Ngrok tunnel .

[Route("bot")] public class BotController : Controller { // token, который вернул BotFather private readonly TelegramBotClient client = new TelegramBotClient(token); [HttpPost] public async void Post([FromBody]Update update) { if (update == null) return; var message = update.Message; if (message?.Type == MessageType.TextMessage) { await client.SendTextMessageAsync(message.Chat.Id, message.Text); } } }

using Telegram.Bot; using Telegram.Bot.Args; using Telegram.Bot.Types; using Telegram.Bot.Types.Enums; class Program { static void Main(string[] args) { // token, который вернул BotFather var client = new TelegramBotClient(token); client.SetWebhookAsync("https адрес от Ngrok сервиса").Wait(); Console.ReadLine(); client.SetWebhookAsync().Wait(); } }

Бот для Slack

В поле Command — название команды

В поле Request URL – https-адрес нашего сервиса

В поле Short Description – назначение команды

public class Message { public string channel_id { get; set; } public string channel_name { get; set; } public string command { get; set; } public string response_url { get; set; } public string team_domain { get; set; } public string team_id { get; set; } public string text { get; set; } public string token { get; set; } public string trigger_id { get; set; } public string user_id { get; set; } public string user_name { get; set; } }

[Route("bot")] public class BotController : Controller { [HttpPost] public async void Post(Message message) { var uri = new Uri("https://slack.com/api/chat.postMessage?token=" + token + "&channel=“ + message.channel_id + "&text=hello"); var httpClient = new HttpClient(); await httpClient.GetAsync(uri).ConfigureAwait(false); } }

User token — ключ пользователя, установившего приложение, при этом применяется авторизация через Oauth. Имеет префикс xoxp. Подробнее об этом здесь https://api.slack.com/docs/oauth

Bot user token – ключ, технического виртуального пользователя. Имеет префикс xoxb. Подробнее о них написано здесь https://api.slack.com/bot-users.

Workspace token – ключ рабочей области. Имеет префикс xoxa.

Legacy token – ключ авторизованного пользователя. Имеет префикс xoxp. Подробнее о них здесь https://api.slack.com/custom-integrations/legacy-tokens. Не рекомендуется их использовать.

Verification token – этот ключ slack отправляет при обращению к вашему сервису. С помощью него можно проверить, что именно ваше приложение обращается к сервису. Никогда не применяется для вызовов методов API.

Бот для Facebook

[Route("bot")] public class BotController : Controller { [HttpGet] public string Verify() { var mode = Request.Query["hub.mode"].FirstOrDefault(); var challenge = Request.Query["hub.challenge"].FirstOrDefault(); var token = Request.Query["hub.verify_token"].FirstOrDefault(); return challenge ?? string.Empty; } }

[Route("bot")] public class BotController : Controller { [HttpPost] public void Post([FromBody] Letter letter) { var content = letter.entry[0].messaging[0]; const string token = “сгенерированный ключ, когда вы указали страницу бота"; var uri = new Uri("https://graph.facebook.com/v2.6/me/messages?access_token=" + token); var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(uri); request.ContentType = "application/json"; request.Method = "POST"; using (var requestWriter = new StreamWriter(request.GetRequestStream())) { requestWriter.Write($@" {{recipient: {{ id: {content.sender.id}}},message: {{text: ""{content.message.text}"" }}}}"); } var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); } }

Bot Framework

[Route("api/[controller]")] [BotAuthentication] public class MessagesController : Controller { [HttpPost] public async Task<HttpResponseMessage> Post([FromBody]Activity activity) { if (activity?.Type == ActivityTypes.Message) { await Conversation.SendAsync(activity, () => new Dialogs.RootDialog()); } return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK); } }

[Serializable] public class RootDialog : IDialog<object> { public Task StartAsync(IDialogContext context) { context.Wait(MessageReceivedAsync); return Task.CompletedTask; } private async Task MessageReceivedAsync(IDialogContext context, IAwaitable<object> result) { var activity = await result as Activity; await context.PostAsync(activity.Text); context.Wait(MessageReceivedAsync); } }

Недавно на одном из проектов банка возникла задача написать бота. Итогом этого опыта стал данный текст, который предназначен, прежде всего, для начинающих разработчиков.Практически все, кто пользуется современными средствами обмена сообщениями, сталкивались с ботами. Одно из определений бота – это программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей.Боты могут использоваться для информирования, для автоматизации процессов (например, автоматической генерации задачи в TFS на основе письма пользователя) и для многих других целей, но т.к. одной статьи не хватит, чтобы рассмотреть все варианты, далее пойдёт рассказ лишь о том, как создать бота для обработки команд.Самая лёгкая платформа для разработки – это Telegram. Процесс начинается с вызова специального бота BotFather.Всё очень просто, в строке поиска вбиваете BotFather, нажимаете кнопку start, выбираете команду

ewbot, после чего, последовательно отвечая на вопросы, указываете имя бота и его пользовательское имя. В финале Telegram сообщит, что бот успешно создан, предоставит его ключ и предложит указать дополнительное описание и/или ввести названия команд.Технически у вас два способа, чтобы обработать сообщения и команды бота. Первый заключается, в том, что ваш сервис периодически опрашивает сервер Telegram на наличие изменений. Для демонстрации воспользуемся API Telegram.Bot (пакет доступен через nuget).В примере выше каждое входящее сообщение повторно отправляется пользователю. Сразу отмечу, что в Telegram команда – это тоже сообщение, только со знаком “/”.Второй способ требует настройки webhook, т.е. сервиса, размещённого по https-адресу, который будет обрабатывать изменения. Этот способ меньше нагружает сервера Telegram, но требует наличия сертификата. Впрочем, проблема с сертификатом легко решается благодаря сервису Ngrok (https://ngrok.com/), который может осуществлять туннелирование запросов с https-адреса на адрес приложения на вашей машине.Чтобы воспользоваться Ngrok, необходимо:После запуска появится окно со сгенерированными адресами. Также сюда будет выводиться информациях обо всех событиях туннелирования.HTTPS-адрес, который вернёт Ngrok, будет меняться при каждом запуске туннелирования, но вам не нужно делать это всё время при отладке приложения. Настройте туннелирование для конкретного порта один раз и останавливайте (запускайте) ваш сервис сколько угодно раз.У Ngrok есть административная страница, доступная по адресу 127.0.0.1 :4040, на которой можно посмотреть параметры запросов пользователя.Вернёмся к нашему предыдущему примеру с повторной отправкой сообщения и создадим ASP.NET Core проект со следующим WebAPI-контроллером.Для того чтобы сообщить Telegram, где находится сервис, можно написать следующее простое консольное приложение.Рассмотрим другой популярный сервис обмена сообщениями. Создание бота в Slack начинается с простой формы ( https://api.slack.com/apps/new ), где нужно заполнить название приложения и указать рабочее пространство (workspace).После нажатия кнопки Create App появится страница настройки, где в подразделе Add features and functionality вам нужно выбрать пункт Slash Commands, чтобы перейти к созданию команд бота. На появившейся форме нужно будет ввести:На рисунке пример, как в чате выглядит вызов команды getmoney бота AlfaTestNdo.После выбора команды Slack по указанному https-адресу отправляет следующее сообщениеПосмотрим теперь, как будет выглядеть код нашего сервиса, отправляющего в ответ сообщение “hello”.В сервисе вызывается метод chat.postMessage с ключом token и идентификатором канала message.channel_id.Slack определяет следующие типы ключей:Все методы API Slack хорошо документированы, содержат информацию о поддерживаемых ключах. На странице описания метода также есть вкладка Tester для тестирования.В завершении темы Slack добавлю, что как и в Telegram вы можете создавать не только текстовые сообщения, но и различные интерактивные компоненты: кнопки, меню и так далее.Создание бота в Facebook, на мой взгляд сложнее, чем в Telegram и Slack, но в целом почти всё то же самое. Вам нужно зайти на страницу developers.facebook.com/apps , нажать кнопку “Добавить новое приложение” и ввести название, а также адрес почты для обратной связи.После нажатия кнопки “Создайте ID приложения” откроется страница настройки, где нужно указать персональную страницу бота (потребуется создать её), чтобы получить ключ доступа к методам API.В разделе Webhook потребуется указать https-адрес вашего сервиса, придумать проверочный ключи и ввести его в поле “Подтвердить маркер”, а также выбрать информацию, на которую вы подписываетесь.Тут важно знать следующее, при нажатии кнопки “Подтвердить и сохранить” Facebook отправит проверочное сообщение с полями hub.mode, hub.challenge плюс hub.verify_token, в котором будет ваш персональный ключ. Ваш сервис должен суметь принять это сообщение и вернуть hub.challenge в качестве успеха, если в поле hub.verify_token был действительно передан ваш ключ.Допустим, вы подписались только на messages и отправили боту сообщение “hello”. В этом случае на указанный вами https-адрес Facebook отправит сообщение следующего вида.Теперь как выглядит код обработки входящих сообщений. В примере сообщение повторно отправляется обратно пользователю.Наш обзор будет неполным, если мы не коснёмся такого замечательного инструмента, как Bot Framework от компании Microsoft.Во-первых, Bot Framework предоставляет унифицированное API для работы с разными каналами: Bing, Cortana, Email, Facebook, GroupMe, Kik, Skype, Skype for Business, Slack, SMS, Microsoft Teams.Во-вторых, вы получаете эмулятор (https://github.com/Microsoft/BotFramework-Emulator) для тестирования вашего сервиса, который не требует настройки https-адреса. Эмулятор в том числе позволяет проверить уже размещённый сервис по адресу dev.botframework.com/bots , хотя в этом случае потребуется указать ID и пароль приложения.Есть, правда, и ряд неприятных моментов. В частности, нет поддержки .Net Core. Об этом подробнее написано здесь.Вернёмся к нашему примеру с повторной отправкой сообщения. Вам потребуется установить шаблон Bot Framework.В данном примере в ответ на текстовое сообщение от пользователя (тип ActivityTypes.Message) создаётся экземпляр класса, поддерживающего интерфейс IDialog.В нашем случае это класс RootDialog с методом StartAsync, который организует задачу по отправке входящего сообщения.На мой взгляд, самой интересной фишкой Bot Framework является Connector. Это API, позволяющее организовать связь между разными каналами. Более подробно можно почитать здесь: docs.microsoft.com/en-us/bot-framework/dotnet/bot-builder-dotnet-connector Если сравнивать процессы разработки бота и web-приложения, можно отметить следующее: в обоих случаях одинаково требуется middle-слой обработки запросов, но что касается front-части – различие существенное. Когда вы делаете бота, вам не нужно искать ресурсы, чтобы разработать интерфейс, способный работать в разных браузерах и операционных системах, т.к. за интерфейс отвечает разработчик сервиса обмена сообщений. И хотя вы никак не контролируете API, во многих случаях реализация взаимодействия с пользователем через бот вместо сайта может оказаться перспективнее и сэкономить много ресурсов.