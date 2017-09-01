Как математическая библиотека КОМПАС-3D превратилась в C3D Toolkit для разработчиков САПР → часть 2

2000 год: создание достаточного для использования в САПР количества алгоритмов трёхмерного твёрдотельного моделирования;

2001 год: реализация решателя геометрических ограничений и конвертеров в основные обменные форматы данных;

2002 год: создание механизма построения ассоциативных видов по трехмерным моделям;

2003 год: появление основ поверхностного моделирования;

2004 год: описание математических алгоритмов создания элементов листового тела;

2005 год: реализация многотельного моделирования;

2007 год: поддержка каркасной модели;

2008 год: реализация кинематических сопряжений для моделирования механизмов;

2009 год: поддержка атрибутов геометрической модели;

2010 год: появление полноценного поверхностного моделирования;

2011 год: реализация кроссплатформенности:

• Windows;

• Linux;

• macOS;

• Android;

• iOS;

2012 год: реализация элементов прямого моделирования;

2013 год: английская локализация документации и тестового приложения;

2014 год: конвертация модели в текстовые форматы;

2015 год: обеспечение потокобезопасности объектов ядра;

2016 год: появление обёрток под C# и JavaScript, расширение доступных сред разработки:

• Microsoft Visual Studio;

• Clang (для Mac OS);

• GCC (для Linux);

• NDK (для Android);

