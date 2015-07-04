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вчера в 11:42

Работа с API КОМПАС-3D → Урок 5 → Графические примитивы

  • Tutorial
Продолжаем цикл статей по работе с API САПР КОМПАС-3D Сергея Норсеева, инженера-программиста АО «ВНИИ «Сигнал», автора книги «Разработка приложений под КОМПАС в Delphi». В качестве среды используется C++ Builder. В предыдущих уроках по API КОМПАС Основы и Оформление чертежа мы исходили из того, что КОМПАС не запущен, в уроке Корректное подключение к КОМПАС мы проверяли наличие уже запущенного КОМПАСа и подключались к нему. В прошлом уроке Основная надпись разбирали, как заполнить основную надпись чертежа. В этом уроке продолжим рассмотрение интерфейсов системы КОМПАС и наконец-то начнем чертить.



Прежде чем создавать сложные чертежи, необходимо научиться строить графические примитивы, такие как точки, прямые, отрезки и окружности. О том, как это делать, мы сегодня и поговорим.

Точка


Для построения точки используется метод ksPoint интерфейса ksDocument2D. Ниже приводится прототип этого метода.

long ksPoint (	double x,	//Координаты точки
	double y,
	long style).	//Стиль точки

Допустимые стили точек приведены в таблице ниже.


Стили точек

В случае успеха метод ksPoint возвращает указатель на созданную точку, а в случае ошибки – значение ноль.
Ниже приводится фрагмент программы, осуществляющей построение точки.

Document2D->ksPoint(100, 100, 0);

В этом и последующих примерах из данной статьи я буду приводить лишь самые важные части кода, относящиеся к теме статьи. О том, как получить интерфейс ksDocument2D, рассказывалось в предыдущих статьях цикла.

Стили линий


Прежде чем перейти к рассмотрению построения отрезков и окружностей, нужно упомянуть о стилях линий. КОМПАС предлагает несколько системных стилей линий, каждый из которых определяется целым положительным числом. Всего существует 25 стилей. Приводить их полный перечень я не буду. Назову лишь наиболее часто используемые.


Наиболее используемые стили линий

Полный перечень стилей смотрите в документации (Структуры параметров и константы / Константы / Константы графических объектов / Системные стили линий).


Описание системных стилей линий в SDK

Прямая


Для построения прямой линии используется метод ksLine интерфейса ksDocument2D. Его прототип:

long ksLine (	double x, 	//Координаты точки
double y, 
double Angle).	//Угол наклона

У данного метода всего три параметра: координаты точки, через которую проходит прямая, и угол (в градусах) между прямой и горизонтальной линией. Угол откладывается против часовой стрелки.
В случае успеха метод ksLine возвращает указатель на созданную прямую, а в случае ошибки – число ноль.
Ниже приводится пример программы, строящей прямую.

Document2D->ksLine(100, 100, 45);

Обращаю ваше внимание на то, что метод ksLine не позволяет указать стиль линии. Он всегда строит вспомогательные прямые, т.к. прямые в КОМПАСе являются вспомогательными построениями.

На рисунке ниже изображен фрагмент построенной прямой.


Фрагмент прямой

Отрезок


Для построения отрезка используется метод ksLineSeg интерфейса ksDocument2D. Вот его прототип:

long ksLineSeg (	double x1, 		//Координаты первой точки
double y1, 
double x2, 	//Координаты второй точки
double y2, 
long style).	//Стиль линии

В случае успеха метод ksLineSeg возвращает указатель на созданный отрезок, а в случае ошибки – значение ноль.
Ниже приводится пример программы, строящей отрезок.

Document2D->ksLineSeg(100, 100, 150, 150, 1);

На рисунке ниже приводится сам отрезок, построенный этой программой.


Отрезок

Окружность


Для построения окружности используется метод ksCircle интерфейса ksDocument2D. Вот его прототип:

long ksCircle (	double xc, 	    //Координаты центра
double yc, 
double rad,	//Радиус
long style).	//Стиль линии

В случае успеха данный метод возвращает указатель на созданную окружность, а в случае ошибки – значение ноль.
Ниже приводится пример программы, строящей окружность.

Document2D->ksCircle(100, 100, 30, 1);

На рисунке ниже изображена построенная окружность.


Окружность

Обращаю ваше внимание на то, что окружность строится без обозначения центра. О том, как его строить, будет рассказано в одной из следующих статей цикла.

Заключение
В данной статье мы познакомились со стилями линий и научились строить простейшие геометрические объекты: точка, прямая, отрезок и окружность. В следующих статьях цикла мы подробно рассмотрим построение более сложных объектов и операции над ними.

Продолжение следует, следите за новостями блога.

Сергей Норсеев, автор книги «Разработка приложений под КОМПАС в Delphi».
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АСКОН 57,75
Крупнейший российский разработчик инженерного ПО
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