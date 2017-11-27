Пять вещей, о которых онлайн-покупателям следовало знать еще летом
3 июля 2016 года были подписаны поправки к закону «О применении контрольно-кассовой техники». Для каждого продавца это – важнейший документ, норм которого следует неукоснительно придерживаться. С 1 июля 2017 года содержащиеся в них требования к расчетам при помощи контрольно кассовой техники стали обязательными для всех участников рынка. И главное в них для покупателя – получение чека сразу после оплаты, а не, например, через курьера, который, ко всему прочему, часто является лишь платежным агентом для магазина.
Какие еще вещи стоит знать о новой редакции 54-ФЗ – под катом.
Долгое время федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» фактически не учитывал особенностей дистанционной торговли и ведения расчетов через интернет. Так, согласно ему, продавцы были обязаны выдать покупателю бумажный кассовый чек в течение пяти минут после распечатки. Очевидно, что в случае онлайн-торговли это требование практически невыполнимо.
Магазины либо посылали за деньгами курьера с портативной кассой, либо нарушали закон, отправляя распечатанный чек с товаром или же, не предоставляя его покупателю вовсе.
В одних случаях это было вынужденной мерой. Например, продавая лицензионные ключи или доступ к фильму в онлайн кинотеатре продавец вовсе не получает адреса, на который можно было бы выслать бумажный чек.
В других — ритейлеры уклонялись от выдачи документов, чтобы не платить налоги с продаж.
Со временем невыдача чеков в интернет-торговле приобрела характер массового нарушения, создающего проблемы уже не только одним налоговым органам.
Покупатель интернет-магазина, приобретая товар, в теории получает и все те права, что гарантированы законом клиенту обычной торговой точки (п. 5 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей).
Закон о защите прав потребителей продолжает действовать и в случае, если чек не был выдан или был потерян, но без бумаги, подтверждающей факт покупки, реализовать и отстоять свои права покупателю крайне сложно.
В таких случаях принято привлекать к делу свидетелей и ссылаться на их показания, вот только они не встречаются в онлайн-магазинах.
Так что оставшиеся без чека недовольные покупатели вынуждены нотариально заверять скриншоты, копировать переписку, записывать звонки менеджерам, а затем доказывать сам факт совершения покупки в суде, и уже потом выдвигать требования. На такую длительную и сложную процедуру готов не каждый, да и нет никаких гарантий, того, что разбирательство увенчается успехом.
Если оплата производится наличными или платежной картой курьеру, вам по-прежнему положен бумажный чек, который должен быть напечатан на месте при помощи мобильного кассового терминала. (п.1 ст.4.3 54-ФЗ).
Важно помнить лишь о том, что курьер может не быть сотрудником интернет-магазина. И служба доставки тут выступает в роли платежного агента и именно от ее лица покупателю выдается чек. Тогда в нем будут напечатаны и реквизиты онлайн-магазина и курьерской службы. Второе аналогичное исключение составляют случаи, когда клиент оплачивает покупку в отделении Почты России.
В случае оплаты товара дистанционно банковской картой или при помощи сервиса электронных платежей с 1 июля 2017 года магазин обязан выслать чек на адрес электронной почты или бесплатным сообщением на номер сотового телефона с помощью СМС или, например, мессенджера или push-уведомления. (п.2 ст.1.2 54-ФЗ).
Не обязательно вся информация будет содержаться в СМС или e-mail. Возможно, вы получите ссылку на страницу с чеком на сайте оператора фискальных данных, обслуживающего конкретный магазин.
Тем не менее все необходимые сведения должны быть переданы. За невыдачу чека в электронной форме статьей 14.5 КоАП предусмотрены штрафы.
Он имеет ту же юридическую силу и является полноценным документом, подтверждающим совершение покупки. Его можно сохранить в любом удобном формате и при необходимости распечатать, например, для получения налоговых вычетов. Главное: не вносить в чек никаких изменений.
Кассовый чек по определению — документ, сформированный в момент расчета между продавцом и покупателем.
Если расчет производится дистанционно при помощи банковской карты, моментом выдачи чека становится время, когда банк-эмитент одобрил транзакцию.
Для платежных агрегаторов действует схожее правило: чек также формируется в момент, когда продавец получает подтверждение оплаты.
Сколько времени потом займет зачисление денежных средств на счет продавца, не важно, чек высылается покупателю немедленно. Это значит — когда бы оплата товара не случилась. В любое время дня и ночи, будь то пять часов утра воскресенья или вечер 31 декабря.
Модуль с кассовыми аппаратами в ДЦ АТОЛ
Для этого онлайн-магазины уже закупили автоматические кассы или арендовали их в «кассовых фермах», подобных сервису «АТОЛ Онлайн».
Электронный чек, как и обычный, содержит полный перечень товаров и услуг, включенных в заказ и формирующих его итоговую стоимость. Тут же указывается ставка налога на добавленную стоимость. Пока покупку не доставили, самое время проштудировать список.
Нередки случаи, когда в чеках появляются неожиданные позиции. Это может быть и большая, чем заявлялось вначале, плата за доставку, и строчки вроде: «дополнительное обслуживание», «расширенная гарантия», «страховка», «настройка антивируса».
На такой случай следует имейте в виду, что от покупки в интернет-магазине как и раньше, можно отказаться в любой момент до и в течении семи дней после доставки.
Раньше первым этапом разбирательства с недобросовестным онлайн-магазином для покупателя становилось составление письменной претензии, поиск юридического адреса владельца и отправка бумаг почтой. Со вступлением в силу поправок в 54-ФЗ, касающихся онлайн-торговли, процедура упростилась.
Электронный чек, как и обычный, содержит реквизиты продавца Эти данные помогут разобраться, кому предъявлять требования и на кого жаловаться в органы власти, даже если на сайте продавца нет нужной информации или она недостоверна. Кроме того, появился еще один, более быстрый путь юридического воздействия на недобросовестный магазин. С помощью мобильного приложения Федеральной Налоговой Службы для Android и iOS поможет примерить на себя роль налогового инспектора.
Каждый покупатель, зарегистрировавшись и заполнив короткую форму, получил возможность отправить через интернет жалобу на продавца, не выдавшего чек или выдавшего его с нарушениями.
Благодаря тому, что онлайн-магазины, как и обычные, теперь обязаны отправлять информацию с касс в автоматизированную систему учета выручки, содержание чека можно проверить.
Мобильное приложение считывает с чека QR-код и сверяет его содержимое с базой данных налоговой службы. Чтобы отправить жалобу на обнаруженные расхождения, достаточно одного касания экрана.
Проверить чек на подлинность можно с помощью веб-форм на сайтах операторов фискальных данных. Страницы проверки чеков различаются в деталях, но принцип работы у них общий. Покупатель вводит основные реквизиты чека (сведения о фискальном признаке документа, сумма платежа, номер чека, номер ККМ) и получает официальные данные об этой продаже.
Просканировав бумажный чек, получаешь электронную копию. Она сохранится в памяти смартфона. В текущей версии приложения эта функциональность с точки зрения юзабилити реализована не идеально, но есть возможность экспорта данных в pdf или JSON файлы, с которыми в дальнейшем легко работать с помощью стандартных приложений. Таким образом, учитывать расходы стало проще, а потерять чек – сложнее.
Пока ФНС только обещает создать сервис, позволяющий самостоятельно восстановить утерянные или выцветшие чеки при помощи государственной базы данных, но действующие нововведения, будь то, новые обязанности продавцов или мобильное приложение для проверки чеков, уже делают интернет-шопинг цивилизованнее и безопаснее для покупателей.
Какие еще вещи стоит знать о новой редакции 54-ФЗ – под катом.
1. Чек — гарантия сделки
Долгое время федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» фактически не учитывал особенностей дистанционной торговли и ведения расчетов через интернет. Так, согласно ему, продавцы были обязаны выдать покупателю бумажный кассовый чек в течение пяти минут после распечатки. Очевидно, что в случае онлайн-торговли это требование практически невыполнимо.
Магазины либо посылали за деньгами курьера с портативной кассой, либо нарушали закон, отправляя распечатанный чек с товаром или же, не предоставляя его покупателю вовсе.
В одних случаях это было вынужденной мерой. Например, продавая лицензионные ключи или доступ к фильму в онлайн кинотеатре продавец вовсе не получает адреса, на который можно было бы выслать бумажный чек.
В других — ритейлеры уклонялись от выдачи документов, чтобы не платить налоги с продаж.
Со временем невыдача чеков в интернет-торговле приобрела характер массового нарушения, создающего проблемы уже не только одним налоговым органам.
Покупатель интернет-магазина, приобретая товар, в теории получает и все те права, что гарантированы законом клиенту обычной торговой точки (п. 5 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей).
Закон о защите прав потребителей продолжает действовать и в случае, если чек не был выдан или был потерян, но без бумаги, подтверждающей факт покупки, реализовать и отстоять свои права покупателю крайне сложно.
В таких случаях принято привлекать к делу свидетелей и ссылаться на их показания, вот только они не встречаются в онлайн-магазинах.
Так что оставшиеся без чека недовольные покупатели вынуждены нотариально заверять скриншоты, копировать переписку, записывать звонки менеджерам, а затем доказывать сам факт совершения покупки в суде, и уже потом выдвигать требования. На такую длительную и сложную процедуру готов не каждый, да и нет никаких гарантий, того, что разбирательство увенчается успехом.
С 1 июля 2017 года получить подтверждение покупки от интернета-магазина стало гораздо проще
Если оплата производится наличными или платежной картой курьеру, вам по-прежнему положен бумажный чек, который должен быть напечатан на месте при помощи мобильного кассового терминала. (п.1 ст.4.3 54-ФЗ).
Важно помнить лишь о том, что курьер может не быть сотрудником интернет-магазина. И служба доставки тут выступает в роли платежного агента и именно от ее лица покупателю выдается чек. Тогда в нем будут напечатаны и реквизиты онлайн-магазина и курьерской службы. Второе аналогичное исключение составляют случаи, когда клиент оплачивает покупку в отделении Почты России.
В случае оплаты товара дистанционно банковской картой или при помощи сервиса электронных платежей с 1 июля 2017 года магазин обязан выслать чек на адрес электронной почты или бесплатным сообщением на номер сотового телефона с помощью СМС или, например, мессенджера или push-уведомления. (п.2 ст.1.2 54-ФЗ).
Не обязательно вся информация будет содержаться в СМС или e-mail. Возможно, вы получите ссылку на страницу с чеком на сайте оператора фискальных данных, обслуживающего конкретный магазин.
Тем не менее все необходимые сведения должны быть переданы. За невыдачу чека в электронной форме статьей 14.5 КоАП предусмотрены штрафы.
2. С точки зрения закона электронный чек аналогичен бумажному
Он имеет ту же юридическую силу и является полноценным документом, подтверждающим совершение покупки. Его можно сохранить в любом удобном формате и при необходимости распечатать, например, для получения налоговых вычетов. Главное: не вносить в чек никаких изменений.
3. Электронный чек выдается в момент расчета
Кассовый чек по определению — документ, сформированный в момент расчета между продавцом и покупателем.
Если расчет производится дистанционно при помощи банковской карты, моментом выдачи чека становится время, когда банк-эмитент одобрил транзакцию.
Для платежных агрегаторов действует схожее правило: чек также формируется в момент, когда продавец получает подтверждение оплаты.
Сколько времени потом займет зачисление денежных средств на счет продавца, не важно, чек высылается покупателю немедленно. Это значит — когда бы оплата товара не случилась. В любое время дня и ночи, будь то пять часов утра воскресенья или вечер 31 декабря.
Модуль с кассовыми аппаратами в ДЦ АТОЛ
Для этого онлайн-магазины уже закупили автоматические кассы или арендовали их в «кассовых фермах», подобных сервису «АТОЛ Онлайн».
4. Теперь можно заранее узнать все детали покупки
Электронный чек, как и обычный, содержит полный перечень товаров и услуг, включенных в заказ и формирующих его итоговую стоимость. Тут же указывается ставка налога на добавленную стоимость. Пока покупку не доставили, самое время проштудировать список.
Нередки случаи, когда в чеках появляются неожиданные позиции. Это может быть и большая, чем заявлялось вначале, плата за доставку, и строчки вроде: «дополнительное обслуживание», «расширенная гарантия», «страховка», «настройка антивируса».
На такой случай следует имейте в виду, что от покупки в интернет-магазине как и раньше, можно отказаться в любой момент до и в течении семи дней после доставки.
5. Отстоять права стало проще
Раньше первым этапом разбирательства с недобросовестным онлайн-магазином для покупателя становилось составление письменной претензии, поиск юридического адреса владельца и отправка бумаг почтой. Со вступлением в силу поправок в 54-ФЗ, касающихся онлайн-торговли, процедура упростилась.
Электронный чек, как и обычный, содержит реквизиты продавца Эти данные помогут разобраться, кому предъявлять требования и на кого жаловаться в органы власти, даже если на сайте продавца нет нужной информации или она недостоверна. Кроме того, появился еще один, более быстрый путь юридического воздействия на недобросовестный магазин. С помощью мобильного приложения Федеральной Налоговой Службы для Android и iOS поможет примерить на себя роль налогового инспектора.
Каждый покупатель, зарегистрировавшись и заполнив короткую форму, получил возможность отправить через интернет жалобу на продавца, не выдавшего чек или выдавшего его с нарушениями.
Благодаря тому, что онлайн-магазины, как и обычные, теперь обязаны отправлять информацию с касс в автоматизированную систему учета выручки, содержание чека можно проверить.
Мобильное приложение считывает с чека QR-код и сверяет его содержимое с базой данных налоговой службы. Чтобы отправить жалобу на обнаруженные расхождения, достаточно одного касания экрана.
Проверить чек на подлинность можно с помощью веб-форм на сайтах операторов фискальных данных. Страницы проверки чеков различаются в деталях, но принцип работы у них общий. Покупатель вводит основные реквизиты чека (сведения о фискальном признаке документа, сумма платежа, номер чека, номер ККМ) и получает официальные данные об этой продаже.
Просканировав бумажный чек, получаешь электронную копию. Она сохранится в памяти смартфона. В текущей версии приложения эта функциональность с точки зрения юзабилити реализована не идеально, но есть возможность экспорта данных в pdf или JSON файлы, с которыми в дальнейшем легко работать с помощью стандартных приложений. Таким образом, учитывать расходы стало проще, а потерять чек – сложнее.
Пока ФНС только обещает создать сервис, позволяющий самостоятельно восстановить утерянные или выцветшие чеки при помощи государственной базы данных, но действующие нововведения, будь то, новые обязанности продавцов или мобильное приложение для проверки чеков, уже делают интернет-шопинг цивилизованнее и безопаснее для покупателей.
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