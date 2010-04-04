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Avito
Avito – сайт объявлений №1 в России
сегодня в 11:21 Разработка

Avito Automation meetup — слайды, видео, отзывы, фото

    26 августа прошёл первый Avito Automation meetup. Говорили о проблемах управления тестами, векторах развития систем автоматизации тестирования, эффективности каждого из тестов, инструментах для тестирования iOS-приложений и запуске тестов в Continuous Integration. Под катом — видеозаписи и слайды докладов, отзывы слушателей и ссылка на фотоотчет.



    Проблемы управления тестами, или что мешает создавать дешевые и полезные тесты при наличии искреннего желания это делать


    Чтобы создать качественный продукт, его надо несколько раз проверить. А значит, создать ряд полезных, быстрых, дешёвых и эффективных тестов. Но, как и всегда, нам что-то мешает. Как распознать симптомы проблем и их причины, какие возможны потери и как найти решения — обо всем этом Фёдор Зволынский из Yandex рассказывает слушателям совместно с Дэдпулом.



    Слайды, отзывы

    Слайды


    Отзывы:


    “Так я как являюсь ручным тестировщиком, тема оказалась ближе всего, многое уже применяю в своей работе, и что-то ещё можно улучшить, пришли новые идеи после доклада”.

    “Понравился разбор возможных проблем и конкретные рекомендации по их решению”.

    Векторы развития систем автоматизации тестирования


    Доклад для тех, кто находится в поиске того, что ещё не охвачено в рамках и вокруг автоматизации тестирования. Расширяем горизонты, смотрим на ситуацию под другим углом, находим новые задачи вместе с Дмитрием Химионом (Avito).



    Слайды, отзывы

    Слайды


    Отзывы:


    “Очень понравилось. Доклад-Мотиватор”.

    “Интересный доклад, почерпнул возможные направления развития”.

    Добиваемся эффективности каждого из 9000+ UI-тестов


    Доклад Максима Сахарова (Tutu.ru) — о том, как сделать QA-процесс гибким к изменениям, как эффективно использовать каждый из тестов, а главное — какими метриками пользоваться для оценки не только процессов автоматизации, но и всего QA.



    Слайды, отзывы

    Слайды


    Отзывы:


    “Интересно, сильно”.

    Прокачиваем WebDriverAgent, или как тестировать iOS-приложения после ядерного взрыва


    Алексей Махов (Avito) рассказывает об использовании WebDriverAgent. И о том, как уменьшить количество боли и страданий, которые может вызывать тестирование iOS-приложений, с помощью велосипедов.



    Слайды, отзывы

    Слайды


    Отзывы:


    “Очень много полезного узнала, преподнесено со вкусом, идея с диаграммами и слайдами с рисунками очень понравилась. Докладчик явно умеет заинтересовать и удержать аудиторию”.

    “Все по существу, ничего лишнего. После доклада есть артефакты(ссылки на github). Есть задача, проблема, предложено решение. Решение выложено в open source”.

    Запускаем тесты в Continuous Integration


    Сергей Пак (Jetbrains) рассказал про особенности настройки CI для работы с нагрузочным, приёмочным, интеграционным, UI- и Smoke-тестированием, проверкой корректности установки и апгрейда. А также о том, с каким проблемами можно столкнуться и как их разрешить.



    Слайды, отзывы

    Слайды


    Отзывы:


    “Это был хороший доклад, мне понравились функции которые он описывал”.

    Спасибо всем, кто пришел на митап. Фотоотчет опубликован на нашей странице в Facebook: отмечайте себя и знакомых! Плейлист целиком доступен по ссылке.


    Задавайте вопросы в комментариях. Пишите, доклады на какие темы вы бы хотели услышать в будущем. И конечно, приглашаем на следующие встречи для профессионалов. Ищите анонсы мероприятий в Facebook AvitoTech, Twitter и Telegram. Чтобы раньше узнавать о митапах в Avito, подписывайтесь на нас в Timepad.

    Метки:
    Avito 388,31
    Avito – сайт объявлений №1 в России
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    Информация
    • Дата основания 2007 год
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт avito.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 27 мая 2016
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