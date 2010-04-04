FullStack 2017 в Лондоне: детали

12–14 июля в Лондоне проходила конференция FullStack от Skills Matter, на которую я ездил вместе со своими коллегами из Avito. Это определённо был один из самых крутых конфачей, на которых я побывал, но я не буду описывать здесь свой восторг, а пройдусь по интересным на мой взгляд деталям. Возможно, с ними будет полезно ознакомиться тем, кто занимается организацией конференций такого типа. Если вам интересно, как гости FullStack сами участвуют в распределении докладчиков по залам, как выглядят их завтрак, обед и ужин, какие доклады понравились мне и моим коллегам больше всего и кто выиграл билет на FullStack 2018, то вам под кат.



Фото: flickr.com, skillsmatter

Конференция проходила в Лондоне, в CodeNode. Почитать о моих впечатлениях от самого города и посмотреть фотки можно в моём блоге на Medium.

Особенности организации

Поток докладов поделили на две категории: общие доклады для всех — в начале и в конце каждого из трёх дней конференции и доклады, которые идут в разных аудиториях одновременно — обычно по 4 штуки.



Первый ключевой доклад от Дугласа Крокфорда (не спрашивайте про двойку)

CodeNode имеет очень разные по величине залы. Они имеют названия клавиатурных клавиш: Контрол (самый большой — 300 человек), Энтер, Альт (сдваивается с Табом), Шифт, Комманд, Бэкспейс и Капслок. А как же пробел, спросите вы? А пробел посвящён…

Надо отметить, что даже самый большой зал не мог вместить в себя всех пришедших на ключевые доклады, поэтому один из малых залов использовался в это время для трансляции. Он, кстати, в итоге тоже был заполнен до отказа, так что некоторые люди, как и в главном зале, слушали доклад стоя, там собиралось более 80 человек. Это не удивительно, поскольку всего конференцию посетило 450 слушателей:



Моё предположение: большая часть участников посетила все три дня конференции

Как понять, как именно следует распределить доклады по залам, чтобы зал большего размера не оказался наполовину пустым, а самый маленький не оказался препятствием для посещения доклада всеми желающими? Для этого перед каждой сессией докладов (а их две — до обеденного перерыва и после) ставится вот такая доска и через небольшое время становится понятно, что вот этот доклад собираются послушать много людей, а вот этот — может быть, пара десятков. Проходит ещё немного времени и голоса стирают, а вместо них пишут название зала, в котором этому докладу суждено случиться:



Голосование за доклады

Как и везде, на конференции присутствуют всякие рекрутёрские силы, вот эта компания даже разместила доску, чтобы вы наклеили на неё вакансию своей компании:



Британская рекрутёрская компания eSynergy Solutions

Контент

То что касается самого контента, то мне очень понравились все ключевые доклады и выступление Эми Даниелле Дансби — очень интересной девушки, которая занимается созданием всяких роботов, моделированием, печатью на 3D-принтере и непосредственно программированием. В последний день я пошёл на её воркшоп, где мы пытались сделать штуковину в виде птички Твиттера, в середине которой был экран, на который бы выводились твиты из определённого аккаунта при помощи вот такой сетевой карты.



Amie DD за любимой работой

Сделать это, к сожалению, не получилось, т.к. нас было слишком много и поняли проблему одновременного подключения большого количества людей не сразу, но интерес к такого рода конструкторам это, конечно, во мне разбудило.

Кроме этого мне очень понравился доклад про генерацию музыки от Теро Парвианена. Некоторые доклады я выбирал так: гуглил его название и если видел, что он есть на youtube, искал следующие и таким образом пытался пойти на доклад, которого, возможно, ещё нет в сети.

А вот доклады, которые отметил мой коллега Александр Амосов:

Что такое блокчейн и как технологию можно применить в проектах, отличных от криптовалюты.

Как происходит рендеринг в браузере, что делается для того, чтобы отрендерить простейший пиксель, и как можно оптимизировать этот процесс.

Истории о том, куда могли пойти технологии, если бы дела в прошлом пошли чуть иначе. Как принимались некоторые стандарты, и какие идеи и технологии так и не увидели свет.

Важно, что сразу же после окончания конференции записи докладов может посмотреть любой желающий, для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на Skills Matter, причём даже без подтверждения e-mail. Это — очень приятная особенность FullStack.

Еда

На FullStack весьма приятно кормили: завтраками и обедами. Были также и вечерние пиво и сидр. Когда мы только пришли, нам вручили «стартер пак», который среди прочих полезных вещей и сувениров включал в себя три картонных карточки, которые как раз и можно было обменять на алкоголь в Спейсбаре. Что, впрочем, не помешало нам с коллегой один раз позавтракать, как могут это сделать иной раз обычные лондонцы или просто туристы:



Завтракаем в Jimmy and the Bee, 135 Goswell Rd

Если завтрак выглядел как собирание в тарелочку понравившихся булок или фруктов со стойки Спейсбара, то обеды были упакованы и лежали огромными кучами на столах за ним и в конечном счёте могли выглядеть так:



Типичный завтрак и обед на FullStack 2017

Необычный момент тут состоит в том, что в CodeNode нет отдельной столовой.

В конце конференции были разыграны всякие крутые штуки и мой коллега Вадим Аркадов, разделивший со мной утреннюю трапезу в четверг, выиграл поездку на FullStack 2018! С чем я его очень-очень поздравляю, ибо конференция крута, не знаю уж, поняли ли вы это из приведённых выше деталей.



Александр Амосов и я на вручении призов. Фото: flickr.com, skillsmatter

Возможно и я тоже побываю тут снова, это было круто! Предлагаю в комментариях к этому посту обсудить фишки профильных конференций, которые вам запомнились, а также то, как делать не стоит.