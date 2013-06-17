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сегодня в 13:23

Kotlin Night Moscow в Avito 25 ноября

    Всем привет! Хотим пригласить читателей Хабрахабра на Kotlin Night Moscow, мероприятие, которое проходит при поддержке JetBrains. В субботу, 25 ноября, в московском офисе Avito поговорим о монадах, DSL для автоматизации экспериментов, перспективах Kotlin Native и подходах к сокращению количества boilerplate-кода. В митапе примут участие представители Avito, Tutu.ru, Joom, Odnoklassniki.ru. Приходите обмениваться опытом и обсуждать профессиональные вопросы! Если вы не в Москве — не расстраивайтесь, в день мероприятия будет организована прямая видеотрансляция. Под катом — описание докладов и все пароли и явки.



    Доклады


    «О монадах по-человечески» — Кирилл Бяков (tutu.ru)


    imageКирилл Бяков расскажет о монадах. В докладе речь пойдёт о проблематике, назначении, области использования, примерах известных монад и чек-листе того, что необходимо, чтобы использовать их в работе с Kotlin. И конечно, тех минусах, которые надо учесть при работе с монадами.


    «Автоматизация экспериментов с помощью Kotlin DSL» — Александр Тарасов (Odnoklassniki.ru)


    imageВ большом проекте нельзя просто так взять и сделать фичу доступной всем клиентам. Поэтому проводятся эксперименты, которые требуют внесения изменений вручную, что ведёт к временным издержкам и порой ошибкам. Чтобы убрать эти факторы, в Odnoklassniki.ru решили автоматизировать подготовку и запуск экспериментов. В докладе Александр Тарасов расскажет, почему для этого был выбран Kotlin, а не классические инструменты управления конфигурацией (такие, как Ansible), почему хороший DSL и инструментарий критически важны для этой задачи и какие проблемы пришлось преодолеть, чтобы всё работало, как изначально задумано.


    «Kotlin Native: новые перспективы» — Дмитрий Грязин (Avito)


    imageЦель доклада — дать информацию о возможностях и развитии технологии Kotlin Native. Вместе с ней для разработчиков открываются перспективы продуктовой мультиплатформенной разработки, охватывающей backend, Android, iOS и web. Это означает:
    — прозрачность кодовой базы, написанной на общем языке;
    — возможность переиспользования кода между платформами;
    — единые тесты для платформенно-независимого кода.
    Доклад будет содержать обзор актуальной версии Kotlin Native, (v0.4).


    «Forgotten traits» — Михаил Розумянский (Joom)


    imageВ этом докладе Михаил расскажет про подходы к сокращению количества boilerplate-кода при помощи таких средств языка Kotlin, как интерфейсы с частичной реализацией и делегаты классов. Продемонстрирует, как при помощи данных средств можно имитировать примеси (mixins), а также покажет, какие изменения в языке могли бы существенно улучшить текущую ситуацию.


    Пароли и явки


    Участие в Kotlin Night Moscow бесплатное, регистрация обязательна.
    Сбор участников и регистрация: 14:30
    Начало докладов: 15:00
    Примерное расписание докладов:
    15:00 — 15:45 — «О монадах по-человечески» — Кирилл Бяков, Илья Мальцев (tutu.ru)
    15:45 — 16:30 — «Автоматизация экспериментов с помощью Kotlin DSL» — Александр Тарасов (Odnoklassniki.ru)
    16:30 — 17:00 — Кофе-брейк
    17:00 — 17:45 — «Kotlin Native: новые перспективы» — Дмитрий Грязин (Avito)
    17:45 — 18:30 — «Forgotten traits» — Михаил Розумянский (Joom)
    18:30 — ….… — Afterparty
    Адрес: офис компании Avito, Лесная 7.


    Трансляция будет организована в день мероприятия на нашем youtube-канале AvitoTech. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!


    До встречи!

    Метки:
    Avito 175,57
    Avito – сайт объявлений №1 в России
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    • Дата основания 2007 год
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт avito.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 27 мая 2016
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