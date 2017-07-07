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Avito – сайт объявлений №1 в России
сегодня в 16:42

Avito iOS Meetup: Winter Edition

    Зима близко! Уже второго декабря мы встретимся в нашем московском офисе на традиционном Avito iOS Meetup. Обсудим Data Driven подход, практическое применение Mach-O, lldb и dSYM, возможности расширения lldb, методологию Type Driven, а также концептуальные различия архитектур. В мероприятии примут участие представители Avito, Badoo, Туту.ру и Яндекс. Под катом — подробное описание докладов, программа мероприятия и ссылка на канал, где будет организована прямая видеотрансляция.



    Доклады


    «Метрики всему голова» — Вадим Смаль (Avito)


    imageПоговорим о Data-driven подходе к разработке. Продемонстрирую, какие метрики можно собирать, как они помогут быть эффективным и как следить за качеством разрабатываемой функциональности. Мы подробно рассмотрим, как замерять время компиляции отдельных фреймворков, размер приложения, время запуска приложения, CrashFree, OOM. Если вы до сих пор думаете, что метрики это только для менеджеров и аналитиков — будете приятно удивлены.


    «Расширения lldb» — Сергей Лем (Badoo)


    imageВсе хотят писать код без багов. Но, к сожалению, пока что мало у кого это получается. И почти всегда отладка приложений занимает львиную долю времени при разработке. Поэтому важно иметь наиболее совершенные инструменты в своем арсенале и не тратить время не ерунду. Сергей Лем расскажет о том, как прокачать lldb при помощи расширений на Python и сделать отладку приятнее и быстрее.


    «Mach-O, lldb, dSYM на практике» — Владислав Алексеев (Avito)


    imageВ докладе речь пойдёт о бинарном формате исполняемых файлов Mach-O, об отладочной информации и объектных файлах. Рассмотрим, как работают брейкпоинты и символизация крешлогов. Поймем, когда и зачем нам нужны файлы dSYM, а в каких случаях их создавать совершенно не требуется. Также изучим случаи непрямого использования dSYM-файлов для анализа содержимого скомпилированного бинарного файла.


    «Type Driven Development» — Валерий Попов (Яндекс)


    imageВ докладе Валерий рассматривает строгую типизацию, которая может стать еще одним рубежом обороны надежного приложения от ошибок разработчика. На примерах будет показано, как дополнительная информация, переданная на этапе компиляции, поможет отловить ряд ошибок, не доводя систему до падения в runtime. Расскажет, что мобильный разработчик может почерпнуть из языков, которые ставят типы во главе процесса разработки.


    «Architecture overdose» — Стас Цыганов (Туту.ру)


    imageСтас Цыганов предлагает поговорить о разных архитектурах: как верхнего слоя, так и всего приложения. Речь не о баззвордах и сравнениях, у кого больше букв: цель — понять, чем же они концептуально отличаются. Разберемся, почему появляется по архитектуре в неделю и почему в них нет ничего нового. Ну и в конце посмотрим, на что надо будет обратить внимание при выборе архитектуры следующего приложения.
    P.S. Будет про VIPER :)


    Пароли и явки


    Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна.
    Сбор участников: 12:00
    Начало докладов: 12:30
    Адрес: офис компании Avito, Лесная 7.
    Трансляция будет организована в день мероприятия на нашем youtube-канале AvitoTech. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!


    До встречи!

    Метки:
    Avito 202,71
    Avito – сайт объявлений №1 в России
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    Информация
    • Дата основания 2007 год
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт avito.ru
    • Численность 1001–5000 человек
    • Дата регистрации 27 мая 2016
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