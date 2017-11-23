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сегодня в 13:57

Версионирование и деплой кода PostgreSQL

    Сотни баз данных и тысячи хранимых процедур. Как это всё писать, тестировать и деплоить на множество серверов с возможностью быстрого отката в условиях хайлоад 24х7 и не умереть? Интересно? Добро пожаловать под кат!

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    Как вы уже знаете, все ваши объявления на Avito живут в PostgreSQL. Возможности этой базы данных предоставляют нам очень большой функционал, основанный не только на уровне данных, но и на создании собственного API для предоставления доступа к этим данным посредством хранимых процедур, триггеров, функций. При работе со всей этой структурой часто могут потребоваться какие-либо изменения. И в самом простом случае, когда разработчик имеет дело с одним клиентом и одной базой данных, процесс обновления выглядит довольно просто: изменения, скрипт миграции и всё. Но такая ситуация — редкость, чаще клиенты и базы данных для какого-либо продукта исчисляются сотнями. Таким образом, для нормального жизненного цикла базы данных крайне необходим механизм версионирования кода.

    В данной статье мы поговорим о двух способах версионирования кода внутри баз данных, которые мы реализовали в Avito. Возможно, вам пригодится эта информация. Для начала немного контекста.

    Avito — это:

    • огромное количество серверов и еще больше баз данных;
    • суммарный размер всех баз — 15 Tb;
    • очень высокий TPS, в среднем 10 K;
    • много разработчиков и git-веток.

     
    Наши начальные задачи:

     

    • деплой нескольких версий процедур на одной базе под разные git-ветки.
    • удобное версионирование кода хранимых процедур.

    Первый вариант версионирования


    Первый вариант, который мы придумали — версионирование через словарь.

    Детали


    • В проекте хранятся и попадают под деплой только те хранимые процедуры, которые вызываются из php-кода.
    • Хранимые процедуры, которые не имеют файлового представления в проекте, деплоятся через мигратор и/или через команду DBA.

    • В каждой базе, которая деплоится, имеется таблица stored_procedures.

    Название колонки

    Описание

    Пример

    branch

    Название
    ветки,
    в которой
    велась
    разработка хранимой
    процедуры

    location-id-fix

    fn_name

    Название
    хранимой
    процедуры, включая
    схему

    core.location_save

    fn_md5

    Хеш-сумма
    (md5) кода
    хранимой
    процедуры

    0539f31fee4efd845a24c9878cd721b2

    ver_id

    Номер версии,
    увеличивается
    на 1 при
    изменении
    хеша,
    default: 0

    2

    create_txtime

    Время
    создания

    2016-12-11 10:16:10

    update_txtime

    Время
    последнего
    обновления
    версии
    (увеличения
    ver_id)

    2016-12-11 11:23:14

    • В проекте имеется php-словарь, который содержит отфильтрованные данные из таблицы по ветке (branch = '<название текущей ветки>'). В итоге словарь содержит в себе названия (включая имя базы) и ver_id всех хранимых процедур данной ветки:

    1 => 
array (
    'verId' => 2,
    'hash' => '0539f31fee4efd845a24c9878cd721b2',
    'fnFullName' => 'core.location_save@master'
)

    • Версия хранимой процедуры определяется из постфикса ее имени, который имеет формат <название хранимой процедуры>_ver#, где # — номер версии.

    • Благодаря колонке branch в stored_procedures, различные ветки могут вызывать одноименные хранимые процедуры, которые имеют различный код и, соответственно, версии.
    • После завершения разработки в ветке, код хранимых процедур (как и php-код) вмёрживается в мастер.
    • За счет того, что имя файла хранимой процедуры не содержит версии (core.location_save.sql вместо core.location_save_ver2.sql), изменения, сделанные в каждой из хранимых процедур в ветке, в процессе мёржа будут видны построчно.
    • В php-коде вызов хранимых процедур осуществляется через плейсхолдер версии: 

    $this->db->exec(
    "select core.location_save%ver%(...)"
);

    • При вызове плейсхолдер заменяется на номер версии с префиксом _ver, к примеру, для версии 2 вместо %ver% будет подставлено _ver2.

    Деплой хранимых процедур осуществляется на первых шагах сборки проекта, перед сборкой словарей.

    Для каждого файла хранимой процедуры в проекте:


    1. Подсчитывается хеш-сумма от содержимого файла, далее выполняется поиск минимальной версии хранимой процедуры с новой хеш-суммой в таблице stored_procedures.
    2. Если ничего не нашлось (ранее такая процедура не деплоилась ни в одной ветке), то инкрементируется версия для новой процедуры и разрешается деплой данной процедуры в базу.
    3. Если данная хранимая процедура с новой хеш-суммой уже использовалась ранее в других ветках, то текущая ветка также будет использовать данную процедуру с минимальной версией без нового деплоя в базу.
    4. Если данная хранимая процедура использовалась ранее в данной ветке и  новая хеш-сумма отличается от хеш-суммы в таблице stored_procedures для текущей записи и данная хранимая процедура с новой хеш-суммой...
      — не использовалась в других ветках и минимальная версия не известна, то для новой процедуры инкрементируется версия и разрешается деплой в базу;
      — использовалась в других ветках и известна минимальная версия, то текущая ветка будет использовать существующую хранимую процедуру с минимальной версией без нового деплоя кода в базу.
    5. В случае первичной регистрации в таблице stored_procedures или обновления ver_id, код создания хранимой процедуры выполняется на целевой базе с предварительно подготовленной версией в заголовке SQL создания хранимой процедуры.

      CREATE OR REPLACE FUNCTION core.location_save(...)

      В php превратится в

      CREATE OR REPLACE FUNCTION core.location_save_ver2(...)

      и выполнится на базе.

      Файл core.location_save.sql останется нетронутым.
    6. Далее происходит сборка словаря, который на данном этапе содержит актуальные версии хранимых процедур для данной ветки.

    Плюсы данного способа версионирования кода:


    • деплоятся только измененные хранимые процедуры;
    • можно хранить несколько версий хранимых процедур в одной базе;
    • лёгкий «откат».

    Минусы:


    • трудности при деплое и использовании внутренних хранимых процедур (вызов одной хранимой процедуры из другой);
    • необходим инструмент для очищения старых версий хранимых процедур;
    • информация о том, какие версии на какой базе созданы, не централизована (в случае подключения второй копии базы (доступной на запись) к деплою необходимо синхронизировать таблицу stored_procedures под общей блокировкой деплоя).

    Второй вариант версионирования


    Следующий вариант, как вы уже догадались, появился из минусов предыдущего. Обозначим его как версионирование через создание уникальной схемы и пользователя для каждой новой сборки проекта.


    Детали


    Информация о всех сборках хранится в таблице build_history в базе на главном сервере.

    Название колонки

    Описание

    Пример

    build_branch

    Название собираемой ветки

    deploy_search_path

    build_tag

    Название будущего архива с проектом

    Deploy_1501247988

    build_time

    Время сборки проекта

    28.07.17 13:19:48

    schema_name

    Назначенная схема для проекта

    z_build_1

    schema_user

    Назначенный пользователь БД для проекта

    user_1

    deploy_time

    Время переключения на новый код проекта

    28.07.17 14:05:22

    • Для каждой новой сборки проекта в разрезе ветки создается в базе своя уникальная схема.
    • Для тестовой сборки схема имеет вид z_build_test_N, где N — цикличный сиквенс (от 1 до n1).
    • Для тестовой сборки пользователь имеет вид  user_test_N, где N — цикличный сиквенс (от 1 до n1).
    • Для боевой сборки схема имеет вид z_build_N, где N — цикличный сиквенс (от 1 до n2).
    • Для боевой сборки пользователь имеет вид user_N, где N — цикличный сиквенс (от 1 до n2).
    • Для каждой схемы выделяется свой уникальный пользователь для подключения к серверу базы данных.
    • Деплоятся все хранимые процедуры.
    • Схемы пересоздаются циклично.
    • В php-коде вызов хранимых процедур осуществляется без указания схемы и плейсхолдера версии %ver%.

    Процесс боевого деплоя при сборке проекта:


    1. Когда запускается сборка, в таблице build_history регистрируется информация о новой сборке, назначается уникальная схема и пользователь для подключения к серверам баз данных.
    2. Происходит запись пользователя в конфиг, который деплоится вместе с кодом проекта.
    3. Происходит подключение к серверам баз данных под специальным пользователем для деплоя.
    4. В базах данных создается (пересоздается, если есть) назначенная схема с хранимыми процедурами.
    5. После того, как код проекта разложен на все серверы приложений перед подменой симлинка на новый код проекта, на одном из этих серверов происходит обращение к главному серверу, на котором:
      — устанавливается время переключения на новый код проекта в таблице build_history;
      — для выделенного пользователя назначается группа production, чтобы знать, кто в бою, и случайно не перезатереть схему с хранимыми процедурами, если будет происходить неоднократная повторная сборка проекта без дальнейшего переключения симлинка;
      — на всех серверах, где создавалась схема, выставляется новый search_path вида:
      search_path = public, <назначенная схема> для:
           — выделенного пользователя user_N;
           — разработчиков и команды DBA;
           — пользователя для различных кронов и т. д.

    Важное дополнение по настройке пулов в pgbouncer


    Если вы используете pgbouncer, для ограничения размера пула следует использовать опцию max_db_connections равной pool_size. Без её применения у каждого пользователя пула будет свой pool_size. Данное поведение не документировано, но max_db_connections работает именно так: ограничивает число активных транзакций для всех пользователей пула.


    Пример пула pgbouncer:


    my_database = host=localhost pool_size=5 max_db_connections=5

    В заключение хочется отметить, что представленные варианты версионирования кода отлично показали себя в режиме хайлоад 24х7 и используются у нас в гибридном режиме. Но большее предпочтение в последнее время мы отдаем второму способу на search_path.


    Спасибо за внимание!

    Метки:
    Avito 216,75
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