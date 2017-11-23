Версионирование и деплой кода PostgreSQL

огромное количество серверов и еще больше баз данных;

суммарный размер всех баз — 15 Tb;

очень высокий TPS, в среднем 10 K;

много разработчиков и git-веток.

Сотни баз данных и тысячи хранимых процедур. Как это всё писать, тестировать и деплоить на множество серверов с возможностью быстрого отката в условиях хайлоад 24х7 и не умереть? Интересно? Добро пожаловать под кат!Как вы уже знаете, все ваши объявления на Avito живут в PostgreSQL. Возможности этой базы данных предоставляют нам очень большой функционал, основанный не только на уровне данных, но и на создании собственного API для предоставления доступа к этим данным посредством хранимых процедур, триггеров, функций. При работе со всей этой структурой часто могут потребоваться какие-либо изменения. И в самом простом случае, когда разработчик имеет дело с одним клиентом и одной базой данных, процесс обновления выглядит довольно просто: изменения, скрипт миграции и всё. Но такая ситуация — редкость, чаще клиенты и базы данных для какого-либо продукта исчисляются сотнями. Таким образом, для нормального жизненного цикла базы данных крайне необходим механизм версионирования кода.В данной статье мы поговорим о двух способах версионирования кода внутри баз данных, которые мы реализовали в Avito. Возможно, вам пригодится эта информация. Для начала немного контекста.Avito — это:



Наши начальные задачи:

деплой нескольких версий процедур на одной базе под разные git-ветки.

удобное версионирование кода хранимых процедур.

Первый вариант версионирования

Детали

В проекте хранятся и попадают под деплой только те хранимые процедуры, которые вызываются из php-кода.

Хранимые процедуры, которые не имеют файлового представления в проекте, деплоятся через мигратор и/или через команду DBA.

В каждой базе, которая деплоится, имеется таблица stored_procedures.

Название колонки

Описание

Пример

branch

Название

ветки,

в которой

велась

разработка хранимой

процедуры

location-id-fix

fn_name

Название

хранимой

процедуры, включая

схему

core.location_save

fn_md5

Хеш-сумма

(md5) кода

хранимой

процедуры

0539f31fee4efd845a24c9878cd721b2

ver_id

Номер версии,

увеличивается

на 1 при

изменении

хеша,

default: 0

2

create_txtime

Время

создания

2016-12-11 10:16:10

update_txtime

Время

последнего

обновления

версии

(увеличения

ver_id)

2016-12-11 11:23:14



В проекте имеется php-словарь, который содержит отфильтрованные данные из таблицы по ветке (branch = '<название текущей ветки>'). В итоге словарь содержит в себе названия (включая имя базы) и ver_id всех хранимых процедур данной ветки:

1 => array ( 'verId' => 2, 'hash' => '0539f31fee4efd845a24c9878cd721b2', 'fnFullName' => 'core.location_save@master' )

Версия хранимой процедуры определяется из постфикса ее имени, который имеет формат <название хранимой процедуры>_ver#, где # — номер версии.

Благодаря колонке branch в stored_procedures, различные ветки могут вызывать одноименные хранимые процедуры, которые имеют различный код и, соответственно, версии.

После завершения разработки в ветке, код хранимых процедур (как и php-код) вмёрживается в мастер.

За счет того, что имя файла хранимой процедуры не содержит версии (core.location_save.sql вместо core.location_save_ver2.sql), изменения, сделанные в каждой из хранимых процедур в ветке, в процессе мёржа будут видны построчно.

В php-коде вызов хранимых процедур осуществляется через плейсхолдер версии:

$this->db->exec( "select core.location_save%ver%(...)" );

При вызове плейсхолдер заменяется на номер версии с префиксом _ver, к примеру, для версии 2 вместо %ver% будет подставлено _ver2.

Для каждого файла хранимой процедуры в проекте:

Подсчитывается хеш-сумма от содержимого файла, далее выполняется поиск минимальной версии хранимой процедуры с новой хеш-суммой в таблице stored_procedures. Если ничего не нашлось (ранее такая процедура не деплоилась ни в одной ветке), то инкрементируется версия для новой процедуры и разрешается деплой данной процедуры в базу. Если данная хранимая процедура с новой хеш-суммой уже использовалась ранее в других ветках, то текущая ветка также будет использовать данную процедуру с минимальной версией без нового деплоя в базу. Если данная хранимая процедура использовалась ранее в данной ветке и новая хеш-сумма отличается от хеш-суммы в таблице stored_procedures для текущей записи и данная хранимая процедура с новой хеш-суммой...

— не использовалась в других ветках и минимальная версия не известна, то для новой процедуры инкрементируется версия и разрешается деплой в базу;

— использовалась в других ветках и известна минимальная версия, то текущая ветка будет использовать существующую хранимую процедуру с минимальной версией без нового деплоя кода в базу. В случае первичной регистрации в таблице stored_procedures или обновления ver_id, код создания хранимой процедуры выполняется на целевой базе с предварительно подготовленной версией в заголовке SQL создания хранимой процедуры.



CREATE OR REPLACE FUNCTION core.location_save(...)

В php превратится в



CREATE OR REPLACE FUNCTION core.location_save_ver2(...)

и выполнится на базе.



Файл core.location_save.sql останется нетронутым.

Далее происходит сборка словаря, который на данном этапе содержит актуальные версии хранимых процедур для данной ветки.

Первый вариант, который мы придумали —Деплой хранимых процедур осуществляется на первых шагах сборки проекта, перед сборкой словарей.

Плюсы данного способа версионирования кода:

деплоятся только измененные хранимые процедуры;

можно хранить несколько версий хранимых процедур в одной базе;

лёгкий «откат».

Минусы:

трудности при деплое и использовании внутренних хранимых процедур (вызов одной хранимой процедуры из другой);

необходим инструмент для очищения старых версий хранимых процедур;

информация о том, какие версии на какой базе созданы, не централизована (в случае подключения второй копии базы (доступной на запись) к деплою необходимо синхронизировать таблицу stored_procedures под общей блокировкой деплоя).

Второй вариант версионирования

Следующий вариант, как вы уже догадались, появился из минусов предыдущего. Обозначим его как версионирование через создание уникальной схемы и пользователя для каждой новой сборки проекта.

Детали

Название колонки

Описание

Пример

build_branch

Название собираемой ветки

deploy_search_path

build_tag

Название будущего архива с проектом

Deploy_1501247988

build_time

Время сборки проекта

28.07.17 13:19:48

schema_name

Назначенная схема для проекта

z_build_1

schema_user

Назначенный пользователь БД для проекта

user_1

deploy_time

Время переключения на новый код проекта

28.07.17 14:05:22



Для каждой новой сборки проекта в разрезе ветки создается в базе своя уникальная схема.

Для тестовой сборки схема имеет вид z_build_test_N , где N — цикличный сиквенс (от 1 до n1).

, где цикличный сиквенс (от 1 до n1). Для тестовой сборки пользователь имеет вид user_test_N , где N — цикличный сиквенс (от 1 до n1).

, где — цикличный сиквенс (от 1 до n1). Для боевой сборки схема имеет вид z_build_N , где N — цикличный сиквенс (от 1 до n2).

, где — цикличный сиквенс (от 1 до n2). Для боевой сборки пользователь имеет вид user_N , где N — цикличный сиквенс (от 1 до n2).

, где — цикличный сиквенс (от 1 до n2). Для каждой схемы выделяется свой уникальный пользователь для подключения к серверу базы данных.

Деплоятся все хранимые процедуры.

Схемы пересоздаются циклично.

В php-коде вызов хранимых процедур осуществляется без указания схемы и плейсхолдера версии %ver%.

Процесс боевого деплоя при сборке проекта:

Когда запускается сборка, в таблице build_history регистрируется информация о новой сборке, назначается уникальная схема и пользователь для подключения к серверам баз данных. Происходит запись пользователя в конфиг, который деплоится вместе с кодом проекта. Происходит подключение к серверам баз данных под специальным пользователем для деплоя. В базах данных создается (пересоздается, если есть) назначенная схема с хранимыми процедурами. После того, как код проекта разложен на все серверы приложений перед подменой симлинка на новый код проекта, на одном из этих серверов происходит обращение к главному серверу, на котором:

— устанавливается время переключения на новый код проекта в таблице build_history;

— для выделенного пользователя назначается группа production, чтобы знать, кто в бою, и случайно не перезатереть схему с хранимыми процедурами, если будет происходить неоднократная повторная сборка проекта без дальнейшего переключения симлинка;

— на всех серверах, где создавалась схема, выставляется новый search_path вида:

search_path = public, <назначенная схема> для:

— выделенного пользователя user_N;

— разработчиков и команды DBA;

— пользователя для различных кронов и т. д.

Важное дополнение по настройке пулов в pgbouncer

Информация о всех сборках хранится в таблице build_history в базе на главном сервере.

Если вы используете pgbouncer, для ограничения размера пула следует использовать опцию max_db_connections равной pool_size. Без её применения у каждого пользователя пула будет свой pool_size. Данное поведение не документировано, но max_db_connections работает именно так: ограничивает число активных транзакций для всех пользователей пула.

Пример пула pgbouncer:

my_database = host=localhost pool_size=5 max_db_connections=5

В заключение хочется отметить, что представленные варианты версионирования кода отлично показали себя в режиме хайлоад 24х7 и используются у нас в гибридном режиме. Но большее предпочтение в последнее время мы отдаем второму способу на search_path.

Спасибо за внимание!