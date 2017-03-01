Avito Product Analytics Meetup 9 декабря: анонс

Компании собирают всё больше информации о пользователях. Но мало её получить, важно понимать, какие именно данные и как будут использоваться. Приглашаем продуктовых и data-аналитиков на Avito Product Analytics Meetup. Поговорим о том, как работать с хранилищем данных и масштабировать его для высоких нагрузок, о персонализации сайта для пользователей на основе customer journey map и об измерении удовлетворенности пользователей. Под катом — тезисы докладов, ссылки на регистрацию и прямую трансляцию.

Доклады

Аналитическое хранилище Avito.ru — от больших к очень большим данным. Артем Данилов (Avito)

На первый взгляд, проектирование хранилища данных — типовая задача: собрать требования, построить модель данных и реализовать ETL. Однако лавинообразный рост объема данных и их сложности легко может нарушить работоспособность хранилища. В докладе показано:

— как вслед за расширением бизнеса хранилище Avito за несколько лет выросло до 76 ТБайт;

— откуда вообще у компании большие данные;

— в чем состоят основные принципы аналитики;

— как эволюционировало хранилище Avito.ru.

Особое внимание уделено ответу на вопрос, почему следование ограничениям шестой нормальной формы (Anchor Modeling) помогает оперативно расширять хранилище, эффективно масштабировать нагрузку в среде MPP СУБД и развиваться в условиях микросервисов.





Персонализация сайта для пользователя на основе customer journey map. Алексей Чернобровов

Из доклада вы узнаете о том, что такое customer journey map (CJM). Будут рассказаны основные подходы к автоматизированному выделению паттернов поведения пользователей с помощью современных методов машинного обучения. Алексей расскажет о построении персонализации на основе CJM и правильном выборе метрик для оценки улучшения продукта. В качестве примеров будут использоваться приложение крупного банка, сайт известного автодилера и крупный интернет-магазин.





Avito NPS: голос пользователей в продуктовой разработке. Данила Леньков (Avito)

В любой большой компании знают, что секрет успешного бизнеса и светлого будущего — счастье клиентов. Но измерить его и научиться работать над повышением уровня счастья — непростая задача. Во всем мире её решают с помощью опросов клиентов. Наиболее успешная методика таких опросов называется Net Promoter Score, или NPS.

Avito — обширный бизнес с большим количеством бизнес-вертикалей. Поэтому задача построения системы опросов ещё более непростая, чем обычно. В докладе будет рассказана success-story об имплементации NPS во все части продукта и показано, как большой поток голосов наших пользователей помогает нам принимать эффективные решения и постоянно становиться лучше.

Особенности системы опросов Avito:

— тысячи голосов пользователей в неделю со всех платформ: сайта, мобильного сайта и приложений;

— решение о показе нужного варианта опроса — персональное для каждого пользователя и принимается прямо онлайн;

— автоматизированный пайплайн сбора результатов и доставки их в отчетность;

— классификация текстовых фидбэков для приоритезации решений.



Список докладов будет пополняться, следите за страницей мероприятия на Timepad

Пароли и явки

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна.

Сбор участников: 12:00

Начало докладов: 12:30

Адрес: офис компании Avito, Лесная 7.

Трансляция будет организована в день мероприятия на нашем youtube-канале AvitoTech. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

До встречи!