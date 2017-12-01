Мамин архитектор: как мы собирали мобильные архитектуры и радовали родителей

Всем привет! На московской конференции Mobius 2017 мы провели конкурс Мамин Архитектор, в котором просили участников придумать свои оригинальные архитектуры мобильных приложений. В результате мы получили около ста пятидесяти заявок на победу! Под катом мы собрали лучшие работы участников и проанализировали основные тренды.

А ещё мы адаптировали наш конкурс для проведения онлайн. Вдохновляйтесь и присоединяйтесь!

Осторожно, очень много картинок, 18+!



Yet another mobile app architecture

Задачи, с которыми сталкиваются наши разработчики, в том числе и мобильные, часто очень нетривиальные. У нас достаточно уникальная ситуация для России — одно большое приложение, в которое контрибьютят десятки мобильных разработчиков. Они должны эффективно работать независимо друг от друга, максимально быстро доводить фичи до продакшна, проводить быстрые эксперименты. Это порождает целый класс интересных задач, помимо новых продуктовых фич: оптимизация перфоманса, ускорение релизного цикла, автоматическое компонентное и функциональное тестирование, сбор и анализ технических метрик, проектирование модульной архитектуры и много чего еще.

Со всеми этими задачами у нашей команды, честно признаться, совсем не осталось времени на изобретение новой собственной архитектуры, поэтому мы вместе с YourDestiny и командой придумали и организовали наш конкурс. На самом деле, мы, конечно, изначально не предполагали делать серьёзный конкурс и рады, что участники поняли нашу иронию и творчески подошли к нему.

Правила

Для участия в конкурсе участникам нужно было визуализировать свою оригинальную архитектуру с помощью наклеек со стандартными блоками, маркеров и других подсобных материалов, и дать ей звучное название.

Далее работы участников вывешивались на нашем стенде, где слушатели конференции могли оценить их и проголосовать за наиболее понравившуюся. В конце дня мы подвели итоги и наградили лучших призами. Победитель получил электросамокат.

Отзывы участников

Большинству участников конференции конкурс понравился — как задумка и реализация, так и наши весёлые и общительные стендисты и призы. Но были и те, кому наша механика не зашла: например, гарантированный сувенир получили только первые 50 участников, и это некоторых расстроило. А ещё работ было действительно много, и не все получилось повесить на самые удобные для просмотра места. Мы учтём все пожелания в следующий раз. Ну и теперь — к работам участников!

Мобильные архитектуры участников

Дисклеймер Некоторые примечательные архитектуры пришлось снять с публикации, так как они обладали признаками нарушения статей КоАП РФ. И в целом, все опубликованные ниже работы — это творчество их авторов и мы не несем за него ответственности:).

Какие же основные тренды мы увидели? Немного диванной аналитики.

Тренд первый: ненависть к менеджерам

Более чем в 20 работах участников мы обнаружили признаки ненависти к такой социальной группе, как менеджеры.

Забегая вперёд, первое место в конкурсе заняла архитектура «Вася работает», автор которой визуализировал то давление и фрустрацию, которые испытывает условный разработчик Василий.

002. Вася Работает

Разработчики явно противопоставляют себя менеджерам и массово выплеснули эту боль на бумагу.

126. Еб:)ь код

Целый ряд работ с говорящими названиями вроде «Так просил сделать менеджер», «Manager-oriented architecture», «Manager-driven app», «Я сам», «Crazy manager» намекают на то, что менеджеров лучше не привлекать к вопросам разработки архитектуры мобильных приложений.

041. Так просил сделать менеджер

023. Ожидание / Реальность

025. Crazy Manager

100. Manager oriented architecture

Двое участников конкурса откровенно призывали к насилию и сулили менеджерам плохой конец (надеемся, что до этого не дойдёт).

032. Manager Fate

109. Менеджеров на вилы

Мы были крайне удивлены тому, что нелюбовь к менеджерам стала лейтмотивом, видимо, сотрудникам продуктовых компаний в этом отношении сильно проще живётся, чем работникам аутсорса.

Второй тренд: «хаос — отец архитектуры»

В нашем непредсказуемом и быстро меняющемся мире вообще нет места четким упорядоченным структурам, считают 19 участников конкурса, идеал недостижим.

003. Chaos Achitecture

016.

124. AIW

030. omgmpvv

103. PD

Да и вообще, в реальном мире дела делают как-то так.

027. Реальный мир

028. Manager — Programmer — Result

696. Хренак хренак и в продакшон

108. Singleton

И если всё и так функционирует, то зачем что-то менять? Работает — не трогай!

102. Работает не трогай

Третий тренд: как корабль назовёшь

Нейминг — ключ к успеху, так думают около 15 участников нашего конкурса, которые занялись комбинированием элементов с целью получить привлекательные названия. Так мы получили PIVAS, EDA, COVER, RUSLAN, AVITO, VEDRO, PARADICE и другие архитектуры.

056. DRAWER

011. VEDRO

071. PIVAS

017. MAMCA

Когда уже придумал название, а элементы не совсем подходят.



043. RUSLAN

Четвёртый тренд — улучшение существующих архитектур

Не обошлось, конечно же, без модификаций уже известных архитектур. Чаще всего тюнили Viper.

006. VIPER-S

121. Clean HH Viper

050. VIDOR-S

35. Fully Reactive MVVM

Пятый тренд: junior-разработчики

Ну и какая бы ни была у вас архитектура, не оставляйте джунов без присмотра!

019. Junior пишет крутую архитектуру

033. Все в отпуске, остался только джун

038. JUNIOR STYLE

Вне трендов

Авторы некоторых работ крайне художественно подошли к участию в конкурсе, и хотя их нельзя отнести ни к одному из популярных трендов, мы считаем нужным опубликовать эти работы, тем более, что 123 занял второе место в общем зачете.

010. Код — в радость, билд — в сладость! КРБС

061. ЖигУли

99. Podlodka as architecture

123. CLYM (carefull like your mama)

Вместо выводов

Не будем даже пытаться резюмировать наш конкурс, лишь скажем спасибо всем, кто принял в нём участие: надеемся вы и сами получили удовольствие от процесса, а некоторые — ещё и от призов.

Мамин архитектор — теперь онлайн на Хабре!

Тем же, кто пропустил Mobius 2017 в Москве, мы предлагаем почувствовать себя в шкуре маминого архитектора, не выходя из дома. Для этого мы подготовили шаблон в Google Презентациях. Ключевые блоки для создания архитектуры вы найдёте внутри. Делайте копию файла (Файл → Создать копию) и творите!

Призы

Топ-3 участников мы наградим призами.

Главный приз — билет на питерский Mobius 2018! А в дополнение к нему майка Avito, два значка на выбор и пара носков. Второе место: майка Avito, два значка на выбор и пара носков. Третье место: носки и два значка на выбор.

Топ-10 участникам отправим наборы наклеек «Мамин архитектор».

Неважно, где вы живёте — доставим почтой или курьером.

Подведение итогов

Крепите свои архитектуры картинками в комментариях, зовите участвовать знакомых и голосуйте. Определяющих критериев два: — количество «плюсов» за ваш комментарий с картинкой и время публикации. Если несколько участников будут соревноваться за призовое место с одинаковым количеством голосов, то приз получит тот, кто опубликовал архитектуру раньше.

Итоги подведём в следующую пятницу, 8 декабря в 13:00 по Москве.

Придумай свою мобильную архитектуру, порадуй маму!