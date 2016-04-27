Как Badoo набирает разработчиков
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Привет! Меня зовут Аркадий, я тимлид в компании Badoo. Сегодня я расскажу вам о том, как за одни выходные мы сделали предложение о работе восьми мобильным разработчикам. И снова приглашу вас поучаствовать в нашем рекрутинговом мероприятии, по итогам которого лучших Android- и iOS-разработчиков мы заберём работать в лондонский офис Badoo.
Ни для кого не секрет, что индустрия софтверной разработки сегодня испытывает сильнейший дефицит квалифицированных кадров. Работодатели и рекрутеры всеми силами стараются привлечь хороших специалистов. В ход идут все средства: от банального спама в LinkedIn, рекламы в соцсетях и на профильных сайтах до приглашений внутри собственных сервисов. Я думаю, многие слышали историю о том, как Google анализирует поисковые запросы, выявляет девелоперов и предлагает им работу. Не уверен, что эта история правдива, но меня лично один популярный финтех-стартап приглашал на собеседование через своё мобильное приложение.
Современные рекламные платформы позволяют очень точно таргетировать рекламу на целевую аудиторию. Например, очень просто заказать рекламу в Facebook, которая будет показываться разработчикам в определённом районе. Однако всё это даёт весьма посредственный результат, если смотреть на количество кандидатов, которые откликнулись на вакансию и прошли интервью.
Badoo сейчас быстро растёт, и нам постоянно требуются новые сильные разработчики, которые смогут быстро влиться в команду и начать продуктивно трудиться. Этим летом стало ясно, что нам нужно больше людей, чем может обеспечить стандартный процесс поиска, и мы начали думать, что можно сделать. Мы активно рекламировали нашу вакансию, видели неплохие результаты по просмотрам, но получали скромное количество откликов. И это при том, что у компании довольно хорошая репутация.
Многие знают ребят из наших команд по выступлениям на конференциях, по блогу на Хабре. Условия труда в Badoo уже стали легендой, в какой-то момент репортаж о наших ежемесячных вечеринках даже по телевизору показывали (вот и сейчас я пишу этот пост, а вокруг вовсю идёт подготовка к Halloween party). В личных разговорах почти все выражают искреннее желание работать у нас. Так чего же не хватает?
Мы задумались над тем, что можно изменить в процессе подбора персонала, чтобы набирать людей быстрее, при этом не опуская планку требований к сотрудникам. Попробовали встать на место потенциального специалиста, которого мы ищем. Это было нетрудно, ведь мы все когда-то сами были кандидатами.
Итак, наш потенциальный коллега обладает несколькими годами профильного опыта. Благодаря незаурядным способностям он, скорее всего, уже работает в хорошей и/ или известной компании, у него достаточно высокая зарплата. Да и в целом всё у него уже сложилось, всё стабильно. Но тем не менее он открыт для предложений и готов рассматривать новые возможности. И вот он узнаёт о нашей вакансии…
Наверняка он уже слышал о компании, возможно, перечитал отзывы на Glassdoor и вдохновился. Он обязательно позвонит и договорится об интервью прямо в четверг. Хотя нет, в четверг очередной релиз, обязательно нужно быть на работе, нельзя подвести команду. Значит, на следующей неделе! Хотя нет, на следующей неделе тоже не получится выделить время: каждый день – митинги. А ведь интервью будет несколько, и каждый раз нужно будет как-то находить время. Как объяснить своё отсутствие на рабочем месте, да ещё и несколько раз подряд? Даже если руководство адекватное и не делает трагедию из того, что сотрудники ходят на интервью, всё равно как-то неудобно. И тут ему пишут что-то в корпоративный чат, он открывает новую вкладку в браузере, и вопрос с интервью переходит в разряд «когда будет время». То есть никогда.
Знакомая ситуация?
Стало понятно: если у человека нет веских оснований менять работу, если он в целом всем доволен, то его очень непросто побудить даже просто прийти на собеседование. Даже если он в принципе не против попробовать свои силы. А в нашем случае ситуация ещё сложнее: после успешных видеоинтервью мы приглашаем кандидата к нам в лондонский офис. То есть нужно делать визу и выделять несколько дней на поездку.
Что делать – очевидно: устранить все неудобства. Сложно выделять время на неделе? Назначаем интервью на выходные дни. Долго ждать визу, тяжело лететь в Лондон? Переносим действие в наш московский офис. А чтобы сделать процесс ещё удобнее, нужно сжать его до одного дня. И мы всё это сделали!
Мы определили дату: на выходных, когда наша команда прилетит из Лондона в Москву, чтобы в режиме нон-стоп собеседовать кандидатов. Для предварительного отбора сделали тест на hackerrank.com. Написали пост с приглашением, сделали несколько постов в социальных сетях – и этого оказалось достаточно, чтобы наш тест попытались пройти 407 разработчиков на iOS и Android. Мы отобрали 36 человек с самыми высокими баллами и пригласили их к нам в офис. Мобильные команды подготовили вопросы по своим платформам для двух интервью (первое – на полчаса, второе – на час, каждый этап – на выбывание). Тех, кто прошёл оба этапа, ждало финальное часовое интервью на системный дизайн. Успешно прошедшим все этапы мы тут же делали письменное предложение работы.
Между собеседованиями кандидаты могли перекусить, посмотреть наши доклады на большом экране, поиграть в настольный теннис или погрузиться в виртуальную реальность. Кстати, последний способ развлечения подходит не всем: может начать кружиться голова, что будет очень некстати на интервью (проверено на личном опыте).
Немного статистики:
407 человек попробовали пройти наш тест на Hackerrank;
36 человек мы пригласили в офис на собеседования;
22 успешно прошли первый этап;
16 прошли второй этап;
восемь человек получили предложения о работе;
пять из них уже трудятся в нашем лондонском офисе.
Результаты были признаны суперуспешными, и сейчас, спустя полгода, мы решили повторить рекрутинговое мероприятие. Дата уже назначена! 18–19 ноября наша команда вновь будет в Москве собеседовать кандидатов.
Итак, мы снова приглашаем Android- и iOS-разработчиков попробовать свои силы!
Как и в прошлый раз, для того чтобы получить приглашение на очную встречу, вам нужно пройти несложный тест на hackerrank.com. Ссылка на него – тут events.badoo.com
Я поговорил с ребятами, которые участвовали в прошлом мероприятии и теперь работают с нами, спросил, что бы они улучшили. Почти все отметили, что между этапами интервью были слишком долгие периоды томительного ожидания. Поэтому мы составили новое расписание, в котором ликвидированы эти задержки для каждого кандидата. Мы будем приглашать кандидатов небольшими группами в разное время в течение дня и обеспечим необходимое количество интервьюеров, чтобы для каждого кандидата собеседования проходили без пауз.
А вот и наши интервьюеры, знакомьтесь!
iOS-команда: Богдан Орлов KAIIIAJIOT, Антон Щукин AntonPalich, Alexis Santos, Виктор Шаманов wiruzx.
Android-команда: Андрей Куликов andkulikov, Никита Старкин, Аркадий Иванов.
А также Rafael López (глава мобильной разработки), Иван Бирюков bivy (Android features team lead), Jairo Gonzalez (iOS features team lead) и я, Аркадий Гамза arkadygamza (iOS and Android core team lead).
Я понимаю, что многих пугает сама идея переезда в другую страну. Поэтому попытаюсь развеять некоторые страхи, которые могут удерживать вас от принятия такого решения. Я собрал личную статистику аргументов, которые люди чаще всего приводят, отказываясь от переезда в Лондон…
Если честно, я и сам так думал, пока не переехал. И был крайне удивлён тому, что погода в Лондоне значительно лучше, чем в Москве. В целом климат гораздо мягче: летом не так жарко, зимой не так холодно. По статистике, в Лондоне 142 солнечных дня в году, в то время как в Москве – всего 114. То есть на целый месяц в год больше солнца! Мои личные наблюдения соответствуют статистике; я часто обмениваюсь фотографиями с друзьями из Москвы и Питера, выглядит это примерно так (фото сделаны в один день):
Кстати, в Лондоне много вечнозелёных растений, включая пальмы, которые прекрасно переносят местную зиму.
Но преимущества, конечно, не только в солнце и температуре. В Лондоне чисто. Я хожу зимой и летом в белых кроссовках, и они не пачкаются! Машину можно мыть раз в год, она остаётся чистой, даже если дорога мокрая. Меня лично в Москве очень угнетало по шесть месяцев в год (а то и больше) терпеть грязь на дорогах, дышать незамерзайкой и созерцать унылый поток из грязных автомобилей. Может быть, как раз из-за чистых дорог в Великобритании многие не разуваются на пороге, входя домой, чем вгоняют в ужас наших соотечественников.
Формально, чтобы получить рабочую визу, достаточно набрать 4 балла из девяти на экзамене IELTS. Это очень низкий уровень. Если вы можете самостоятельно заказать пиво на английском, то, скорее всего, сдадите.
В повседневной жизни вы точно не будете испытывать трудности – Лондон чуть менее чем полностью населен мигрантами из всех стран мира, все давно привыкли к очень разному произношению и уровню понимания английского. Я, например, испытывал сложности только с разговорами по телефону. И до сих пор не всё понимаю; но теперь я не стесняюсь переспрашивать до тех пор, пока не пойму мысль собеседника.
Это правда – многое стоит дороже, чем в России. Но и платят очень прилично. Приведу пример. Компания Badoo выдаёт новым сотрудникам на переезд relocate bonus в размере 10 000 фунтов. Затем каждый месяц, помимо зарплаты, можно заработать бонус вплоть до 75%! Ещё есть полугодовые бонусы два раза в год. В результате доход девелопера может превышать 100 000 фунтов в год. Я часто слышу: «Там все так зарабатывают». Это миф: только 2% населения Великобритании получает так много. Так что в вагоне лондонского метро у вас будет хороший шанс оказаться самым высокооплачиваемым специалистом.
Подробнее обо всех нюансах переезда в Лондон и жизни в Туманном Альбионе написал наш коллега вот в этой статье.
Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, постараемся на все ответить!
Еще раз ссылка на тест events.badoo.com
Ни для кого не секрет, что индустрия софтверной разработки сегодня испытывает сильнейший дефицит квалифицированных кадров. Работодатели и рекрутеры всеми силами стараются привлечь хороших специалистов. В ход идут все средства: от банального спама в LinkedIn, рекламы в соцсетях и на профильных сайтах до приглашений внутри собственных сервисов. Я думаю, многие слышали историю о том, как Google анализирует поисковые запросы, выявляет девелоперов и предлагает им работу. Не уверен, что эта история правдива, но меня лично один популярный финтех-стартап приглашал на собеседование через своё мобильное приложение.
Современные рекламные платформы позволяют очень точно таргетировать рекламу на целевую аудиторию. Например, очень просто заказать рекламу в Facebook, которая будет показываться разработчикам в определённом районе. Однако всё это даёт весьма посредственный результат, если смотреть на количество кандидатов, которые откликнулись на вакансию и прошли интервью.
Badoo сейчас быстро растёт, и нам постоянно требуются новые сильные разработчики, которые смогут быстро влиться в команду и начать продуктивно трудиться. Этим летом стало ясно, что нам нужно больше людей, чем может обеспечить стандартный процесс поиска, и мы начали думать, что можно сделать. Мы активно рекламировали нашу вакансию, видели неплохие результаты по просмотрам, но получали скромное количество откликов. И это при том, что у компании довольно хорошая репутация.
Многие знают ребят из наших команд по выступлениям на конференциях, по блогу на Хабре. Условия труда в Badoo уже стали легендой, в какой-то момент репортаж о наших ежемесячных вечеринках даже по телевизору показывали (вот и сейчас я пишу этот пост, а вокруг вовсю идёт подготовка к Halloween party). В личных разговорах почти все выражают искреннее желание работать у нас. Так чего же не хватает?
Как мы пришли к идее проводить все этапы интервью за один выходной день
Мы задумались над тем, что можно изменить в процессе подбора персонала, чтобы набирать людей быстрее, при этом не опуская планку требований к сотрудникам. Попробовали встать на место потенциального специалиста, которого мы ищем. Это было нетрудно, ведь мы все когда-то сами были кандидатами.
Итак, наш потенциальный коллега обладает несколькими годами профильного опыта. Благодаря незаурядным способностям он, скорее всего, уже работает в хорошей и/ или известной компании, у него достаточно высокая зарплата. Да и в целом всё у него уже сложилось, всё стабильно. Но тем не менее он открыт для предложений и готов рассматривать новые возможности. И вот он узнаёт о нашей вакансии…
Наверняка он уже слышал о компании, возможно, перечитал отзывы на Glassdoor и вдохновился. Он обязательно позвонит и договорится об интервью прямо в четверг. Хотя нет, в четверг очередной релиз, обязательно нужно быть на работе, нельзя подвести команду. Значит, на следующей неделе! Хотя нет, на следующей неделе тоже не получится выделить время: каждый день – митинги. А ведь интервью будет несколько, и каждый раз нужно будет как-то находить время. Как объяснить своё отсутствие на рабочем месте, да ещё и несколько раз подряд? Даже если руководство адекватное и не делает трагедию из того, что сотрудники ходят на интервью, всё равно как-то неудобно. И тут ему пишут что-то в корпоративный чат, он открывает новую вкладку в браузере, и вопрос с интервью переходит в разряд «когда будет время». То есть никогда.
Знакомая ситуация?
Стало понятно: если у человека нет веских оснований менять работу, если он в целом всем доволен, то его очень непросто побудить даже просто прийти на собеседование. Даже если он в принципе не против попробовать свои силы. А в нашем случае ситуация ещё сложнее: после успешных видеоинтервью мы приглашаем кандидата к нам в лондонский офис. То есть нужно делать визу и выделять несколько дней на поездку.
Что делать – очевидно: устранить все неудобства. Сложно выделять время на неделе? Назначаем интервью на выходные дни. Долго ждать визу, тяжело лететь в Лондон? Переносим действие в наш московский офис. А чтобы сделать процесс ещё удобнее, нужно сжать его до одного дня. И мы всё это сделали!
Мы определили дату: на выходных, когда наша команда прилетит из Лондона в Москву, чтобы в режиме нон-стоп собеседовать кандидатов. Для предварительного отбора сделали тест на hackerrank.com. Написали пост с приглашением, сделали несколько постов в социальных сетях – и этого оказалось достаточно, чтобы наш тест попытались пройти 407 разработчиков на iOS и Android. Мы отобрали 36 человек с самыми высокими баллами и пригласили их к нам в офис. Мобильные команды подготовили вопросы по своим платформам для двух интервью (первое – на полчаса, второе – на час, каждый этап – на выбывание). Тех, кто прошёл оба этапа, ждало финальное часовое интервью на системный дизайн. Успешно прошедшим все этапы мы тут же делали письменное предложение работы.
Между собеседованиями кандидаты могли перекусить, посмотреть наши доклады на большом экране, поиграть в настольный теннис или погрузиться в виртуальную реальность. Кстати, последний способ развлечения подходит не всем: может начать кружиться голова, что будет очень некстати на интервью (проверено на личном опыте).
Немного статистики:
407 человек попробовали пройти наш тест на Hackerrank;
36 человек мы пригласили в офис на собеседования;
22 успешно прошли первый этап;
16 прошли второй этап;
восемь человек получили предложения о работе;
пять из них уже трудятся в нашем лондонском офисе.
Результаты были признаны суперуспешными, и сейчас, спустя полгода, мы решили повторить рекрутинговое мероприятие. Дата уже назначена! 18–19 ноября наша команда вновь будет в Москве собеседовать кандидатов.
Про мероприятие 18–19 ноября
Итак, мы снова приглашаем Android- и iOS-разработчиков попробовать свои силы!
Как и в прошлый раз, для того чтобы получить приглашение на очную встречу, вам нужно пройти несложный тест на hackerrank.com. Ссылка на него – тут events.badoo.com
Я поговорил с ребятами, которые участвовали в прошлом мероприятии и теперь работают с нами, спросил, что бы они улучшили. Почти все отметили, что между этапами интервью были слишком долгие периоды томительного ожидания. Поэтому мы составили новое расписание, в котором ликвидированы эти задержки для каждого кандидата. Мы будем приглашать кандидатов небольшими группами в разное время в течение дня и обеспечим необходимое количество интервьюеров, чтобы для каждого кандидата собеседования проходили без пауз.
А вот и наши интервьюеры, знакомьтесь!
iOS-команда: Богдан Орлов KAIIIAJIOT, Антон Щукин AntonPalich, Alexis Santos, Виктор Шаманов wiruzx.
Android-команда: Андрей Куликов andkulikov, Никита Старкин, Аркадий Иванов.
А также Rafael López (глава мобильной разработки), Иван Бирюков bivy (Android features team lead), Jairo Gonzalez (iOS features team lead) и я, Аркадий Гамза arkadygamza (iOS and Android core team lead).
«Я бы пришёл, но...»
Я понимаю, что многих пугает сама идея переезда в другую страну. Поэтому попытаюсь развеять некоторые страхи, которые могут удерживать вас от принятия такого решения. Я собрал личную статистику аргументов, которые люди чаще всего приводят, отказываясь от переезда в Лондон…
«…в Лондоне плохая погода».
Если честно, я и сам так думал, пока не переехал. И был крайне удивлён тому, что погода в Лондоне значительно лучше, чем в Москве. В целом климат гораздо мягче: летом не так жарко, зимой не так холодно. По статистике, в Лондоне 142 солнечных дня в году, в то время как в Москве – всего 114. То есть на целый месяц в год больше солнца! Мои личные наблюдения соответствуют статистике; я часто обмениваюсь фотографиями с друзьями из Москвы и Питера, выглядит это примерно так (фото сделаны в один день):
Кстати, в Лондоне много вечнозелёных растений, включая пальмы, которые прекрасно переносят местную зиму.
Но преимущества, конечно, не только в солнце и температуре. В Лондоне чисто. Я хожу зимой и летом в белых кроссовках, и они не пачкаются! Машину можно мыть раз в год, она остаётся чистой, даже если дорога мокрая. Меня лично в Москве очень угнетало по шесть месяцев в год (а то и больше) терпеть грязь на дорогах, дышать незамерзайкой и созерцать унылый поток из грязных автомобилей. Может быть, как раз из-за чистых дорог в Великобритании многие не разуваются на пороге, входя домой, чем вгоняют в ужас наших соотечественников.
«…я плохо знаю английский».
Формально, чтобы получить рабочую визу, достаточно набрать 4 балла из девяти на экзамене IELTS. Это очень низкий уровень. Если вы можете самостоятельно заказать пиво на английском, то, скорее всего, сдадите.
В повседневной жизни вы точно не будете испытывать трудности – Лондон чуть менее чем полностью населен мигрантами из всех стран мира, все давно привыкли к очень разному произношению и уровню понимания английского. Я, например, испытывал сложности только с разговорами по телефону. И до сих пор не всё понимаю; но теперь я не стесняюсь переспрашивать до тех пор, пока не пойму мысль собеседника.
«…там очень дорого!»
Это правда – многое стоит дороже, чем в России. Но и платят очень прилично. Приведу пример. Компания Badoo выдаёт новым сотрудникам на переезд relocate bonus в размере 10 000 фунтов. Затем каждый месяц, помимо зарплаты, можно заработать бонус вплоть до 75%! Ещё есть полугодовые бонусы два раза в год. В результате доход девелопера может превышать 100 000 фунтов в год. Я часто слышу: «Там все так зарабатывают». Это миф: только 2% населения Великобритании получает так много. Так что в вагоне лондонского метро у вас будет хороший шанс оказаться самым высокооплачиваемым специалистом.
Подробнее обо всех нюансах переезда в Лондон и жизни в Туманном Альбионе написал наш коллега вот в этой статье.
Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, постараемся на все ответить!
Еще раз ссылка на тест events.badoo.com
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