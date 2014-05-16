От Александра Белла до «большой тройки»: краткая история развития биллинговых систем

Позапрошлый век

Эра мобильной связи

Гигантский рост абонентской базы в 20-е и 30-е годы прошлого века. Появление «межгорода». Распространение повременных соединений. И, наконец, приход сотовой связи как самый значительный рывок в развитии биллинговых систем. Мы расскажем об их эволюции на протяжении истории существования телефонной связи.4 августа 1922 года в США замолчали телефоны. 13 миллионов аппаратов были отключены на одну минуту – так американские телефонисты выразили скорбь в связи со смертью Александра Белла. Этому изобретателю мы обязаны многим, в том числе патентованием телефона (хотя изобретателем признан итальянец Антонио Меуччи). Днем рождения телефонной связи принято считать дату заявки на патент, 14 февраля 1876 года.Интересную инженерную новинку оценили моментально: уже через год в США построили первую телефонную станцию, а через пять лет произошла европейская экспансия, и аппараты зазвонили в Берлине, Петербурге, Москве и Варшаве. Связь была дорогой, но, тем не менее, востребованной. Одновременно с услугами связи появился простейший биллинг.«Уполномоченный обращается ко всем казенным, городским и общественным учреждениям, а равно и ко всем лицам, желающимна телефоны, с покорнейшей просьбой делать заявление в контору московских телефонов», – так звучало рекламное объявление в московских газетах. Стоимость абонемента составляла 250 рублей в год. Средняя зарплата рабочего – около 60 рублей в месяц. Впрочем, первые телефоны были явно не для рабочих. Если перевести абонентскую плату в современную систему цен, то годовое право пользоваться телефонной линией обошлось бы сейчас примерно в 400 тысяч рублей.Несмотря на цены, к началу XX века в Москве и Петербурге было установлено около 7 000 телефонов. Начала появляться конкуренция. «Шведско-Датско-Русское телефонное акционерное общество» предлагало наименьшую абонентскую плату: всего 79 рублей (по другим сведениям — 63 р 20 коп) против 250 у прежней компании Белла. Возможно, это был первый случай ценовых войн между операторами связи в нашей стране.Вскоре Россия побила несколько телефонных рекордов. Московская телефонная станция стала крупнейшей в Европе: она обслуживала 60 тысяч номеров. Между двумя столицами протянули 660 км линий, по которым совершалось около 200 переговоров в сутки. Линия Лондон-Париж длиной 498 км осталась позади.Появилась абонентская база, пришел «межгород» – и настала эра сложных расчетов. 60 тысяч абонентов – уже много даже для простого начисления абонентской платы. Сначала расчет вели на машиносчетных станциях, в 1930-х годах появились простейшие арифмометры, а уже ближе к 1960-м – электромеханические арифмометры и перфорационные машины. В 70-х годах ХХ века к расчетам подключили электронику. На обслуживание биллинга заступили ЭВМ.Однако вычислительная техника могла далеко не все. Например, повременная тарификация оставалась недостижимой, поскольку подавляющее число коммутаторов не позволяло регистрировать время соединения. Повременная оплата применялась только в междугородной связи, где сначала за временем соединения следила телефонистка.Автоматическая телефонная связь и автоматические расчеты за нее стали возможными после того, как в середине 70-х годов прошлого столетия и позже стали появляться т.н. устройства АПУС (Аппаратура Повременного Учета Соединений). Их дополнительно устанавливали на эксплуатируемые аналоговые коммутаторы и системы автоматического определения номера (АОН) звонящего абонента. Такие системы позволяли автоматически определять номер, с которого был произведен междугородний или международный звонок. Затем счет за услуги выставлялся абоненту.С каким багажом подошла отрасль связи к эре интернета?Современная молодежь вряд ли может представить, что такое монополия в телефонии и какой ценностью был телефон во второй половине XX века. На рынке телекоммуникаций во многих государствах царили монополии, а возможности операторов и интересы их клиентов практически не выходили за рамки традиционного голосового общения. Компании, предоставляющие каналы связи, могли позволить себе никуда не торопиться.С биллингом все было точно так же: целью всех систем являлось лишь облегчение автоматического сбора денежных поступлений. С технической точки зрения они, как правило, представляли собой многотерминальные системы с центральной ЭВМ (мэйнфреймы) и жесткими связями, пакетной обработкой данных, огромным количеством строк машинного кода и неудобным интерфейсом.Затем пришло время сотовой связи. Роуминг, интернет и передача данных – сейчас это наша обыденность, а тогда вставал самый главный вопрос – как все это считать?Первая «настоящая» российская биллинговая система была создана в 1992 в Санкт-Петербурге компанией «Петер-Сервис» для «Дельта-Телеком» — оператора мобильной связи стандарта NMT-450 — первого полностью автоматического стандарта 1G. Силами 18 инженеров мы создали альтернативу американской биллинговой системе Electronic Data Systems (эту компанию в 2008 году приобрела HP). В процессе нам серьезно помог опыт работы на междугородной станции — в то время единственном месте, где выставлялись счета за телефонную связь. За полгода мы сделали основной модуль биллинга с поддержкой тарифных планов, выборкой тарифных записей с коммутатора и печатью счетов.Следующие несколько лет мы занимались созданием первой в России тиражируемой информационно-биллинговой системы, и в 1996 году результат этой работы, продукт PETER-SERVICE BIS, вышел на рынок и начал обеспечивать биллинг «Северо-Западного GSM» — оператора стандарта GSM-900.Постепенно в отрасли сформировалось понимание, что для полноценной работы оператору связи нужен не только биллинг. Счетные функции системы остались фундаментальными, но в центре внимания были уже не они. Теперь у всех телеком-операторов развернута полноценная BSS (Business Support System), отвечающая и за управление услугами, и за лояльность клиентов, и за маркетинг оператора, и за многое-многое другое.Сейчас российские операторы обрабатывают около миллиарда вызовов в сутки и выставляют в месяц сотни миллионов счетов. В свою очередь, софтописание тоже шагнуло далеко вперед, и нынешние технологии позволяют разрабатывать с помощью доменной архитектуры весьма гибкие решения, готовые к интеграции и масштабированию. Функциональный контур «Биллинг и финансы» по-прежнему объединяет prepaid и post-paid расчеты, онлайн-начисления, жизненные циклы balance-management, управление дебиторской задолженностью. Трафиковая составляющая во всем своем многообразии входит в контур Policy. Чуть выше этих базисных блоков стоит очень интересный домен Ordering, который управляет подключением продуктов и сбором заказов. Он работает в теснейшей связке с продуктовым каталогом и CRM.Кстати, еще 10 лет назад некоторые эксперты предсказывали возможное слияние биллинга и CRM. Сейчас очевидно, что эти системы давно отдалились друг от друга, но при этом стали теснее интегрироваться. Почему так произошло? Дело в том, что биллинг и CRM исторически развивались параллельно. Иногда CRM настолько мощная и развитая, что оператор меняет биллинговое ядро без замены CRM, которую отдельно развивает и обогащает дополнительными модулями. CRM может быть от другого вендора. Она может быть даже не отраслевая, просто с хорошей кастомизацией.Над всем этим разнообразием располагаются каналы общения оператора и клиента — так называемый frontend.Большинство людей даже не предполагает, как много сложных IT-продуктов создано и развернуто, чтобы обслужить потребности человечества в связи. При этом продукты видоизменяются, развиваются и учатся предоставлять новые услуги. О том, почему телекомовский софт сейчас переживает очередное «рождение», читайте в следующей статье.