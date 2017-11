Как создать криптовалюту на Exonum: краткое руководство

Exonum в двух словах

Создание сервисов в Exonum

Создание узла

cargo new --bin cryptocurrency

[package] name = "cryptocurrency" version = "0.3.0" authors = ["Your Name <your@email.com>"] [dependencies] iron = "0.5.1" bodyparser = "0.7.0" router = "0.5.1" serde = "1.0" serde_json = "1.0" serde_derive = "1.0" exonum = "0.3.0"

extern crate serde; extern crate serde_json; #[macro_use] extern crate serde_derive; #[macro_use] extern crate exonum; extern crate router; extern crate bodyparser; extern crate iron; use exonum::blockchain::{Blockchain, Service, GenesisConfig, ValidatorKeys, Transaction, ApiContext}; use exonum::node::{Node, NodeConfig, NodeApiConfig, TransactionSend, ApiSender }; use exonum::messages::{RawTransaction, FromRaw, Message}; use exonum::storage::{Fork, MemoryDB, MapIndex}; use exonum::crypto::{PublicKey, Hash, HexValue}; use exonum::encoding::{self, Field}; use exonum::api::{Api, ApiError}; use iron::prelude::*; use iron::Handler; use router::Router;

// Service identifier const SERVICE_ID: u16 = 1; // Identifier for wallet creation transaction type const TX_CREATE_WALLET_ID: u16 = 1; // Identifier for coins transfer transaction type const TX_TRANSFER_ID: u16 = 2; // Starting balance of a newly created wallet const INIT_BALANCE: u64 = 100;

fn main() { exonum::helpers::init_logger().unwrap(); }

let db = MemoryDB::new(); let services: Vec<Box<Service>> = vec![ ]; let blockchain = Blockchain::new(Box::new(db), services);

let validator_keys = ValidatorKeys { consensus_key: consensus_public_key, service_key: service_public_key, }; let genesis = GenesisConfig::new(vec![validator_keys].into_iter());

let api_address = "0.0.0.0:8000".parse().unwrap(); let api_cfg = NodeApiConfig { public_api_address: Some(api_address), ..Default::default() }; let peer_address = "0.0.0.0:2000".parse().unwrap(); // Complete node configuration let node_cfg = NodeConfig { listen_address: peer_address, peers: vec![], service_public_key, service_secret_key, consensus_public_key, consensus_secret_key, genesis, external_address: None, network: Default::default(), whitelist: Default::default(), api: api_cfg, mempool: Default::default(), services_configs: Default::default(), }; let node = Node::new(blockchain, node_cfg); node.run().unwrap();

Объявляем данные

encoding_struct! { struct Wallet { const SIZE = 48; field pub_key: &PublicKey [00 => 32] field name: &str [32 => 40] field balance: u64 [40 => 48] } }

impl Wallet { pub fn increase(self, amount: u64) -> Self { let balance = self.balance() + amount; Self::new(self.pub_key(), self.name(), balance) } pub fn decrease(self, amount: u64) -> Self { let balance = self.balance() - amount; Self::new(self.pub_key(), self.name(), balance) } }

pub struct CurrencySchema<'a> { view: &'a mut Fork, }

impl<'a> CurrencySchema<'a> { pub fn wallets(&mut self) -> MapIndex<&mut Fork, PublicKey, Wallet> { let prefix = blockchain::gen_prefix(SERVICE_ID, 0, &()); MapIndex::new("cryptocurrency.wallets", self.view) } // Utility method to quickly get a separate wallet from the storage pub fn wallet(&mut self, pub_key: &PublicKey) -> Option<Wallet> { self.wallets().get(pub_key) } }

Определяем транзакции

message! { struct TxCreateWallet { const TYPE = SERVICE_ID; const ID = TX_CREATE_WALLET_ID; const SIZE = 40; field pub_key: &PublicKey [00 => 32] field name: &str [32 => 40] } }

impl Transaction for TxCreateWallet { fn verify(&self) -> bool { self.verify_signature(self.pub_key()) } fn execute(&self, view: &mut Fork) { let mut schema = CurrencySchema { view }; if schema.wallet(self.pub_key()).is_none() { let wallet = Wallet::new(self.pub_key(), self.name(), INIT_BALANCE); println!("Create the wallet: {:?}", wallet); schema.wallets().put(self.pub_key(), wallet) } } }

message! { struct TxTransfer { const TYPE = SERVICE_ID; const ID = TX_TRANSFER_ID; const SIZE = 80; field from: &PublicKey [00 => 32] field to: &PublicKey [32 => 64] field amount: u64 [64 => 72] field seed: u64 [72 => 80] } }

impl Transaction for TxTransfer { fn verify(&self) -> bool { (*self.from() != *self.to()) && self.verify_signature(self.from()) } fn execute(&self, view: &mut Fork) { let mut schema = CurrencySchema { view }; let sender = schema.wallet(self.from()); let receiver = schema.wallet(self.to()); if let (Some(mut sender), Some(mut receiver)) = (sender, receiver) { let amount = self.amount(); if sender.balance() >= amount { let sender.decrease(amount); let receiver.increase(amount); println!("Transfer between wallets: {:?} => {:?}", sender, receiver); let mut wallets = schema.wallets(); wallets.put(self.from(), sender); wallets.put(self.to(), receiver); } } } }

impl Transaction for TxCreateWallet { // `verify()` and `execute()` code... fn info(&self) -> serde_json::Value { serde_json::to_value(&self) .expect("Cannot serialize transaction to JSON") } }

Реализуем API для транзакций

#[derive(Clone)] struct CryptocurrencyApi { channel: ApiSender, blockchain: Blockchain, }

#[serde(untagged)] #[derive(Clone, Serialize, Deserialize)] enum TransactionRequest { CreateWallet(TxCreateWallet), Transfer(TxTransfer), } impl Into<Box<Transaction>> for TransactionRequest { fn into(self) -> Box<Transaction> { match self { TransactionRequest::CreateWallet(trans) => Box::new(trans), TransactionRequest::Transfer(trans) => Box::new(trans), } } } #[derive(Serialize, Deserialize)] struct TransactionResponse { tx_hash: Hash, }

impl Api for CryptocurrencyApi { fn wire(&self, router: &mut Router) { let self_ = self.clone(); let tx_handler = move |req: &mut Request| -> IronResult<Response> { match req.get::<bodyparser::Struct<TransactionRequest>>() { Ok(Some(tx)) => { let tx: Box<Transaction> = tx.into(); let tx_hash = tx.hash(); self_.channel.send(tx).map_err(ApiError::from)?; let json = TransactionResponse { tx_hash }; self_.ok_response(&serde_json::to_value(&json).unwrap()) } Ok(None) => Err(ApiError::IncorrectRequest( "Empty request body".into()))?, Err(e) => Err(ApiError::IncorrectRequest(Box::new(e)))?, } }; // (Read request processing skipped) // Bind the transaction handler to a specific route. router.post("/v1/wallets/transaction", transaction, "transaction"); // (Read request binding skipped) } }

Реализуем API для запросов на чтение

impl CryptocurrencyApi { fn get_wallet(&self, pub_key: &PublicKey) -> Option<Wallet> { let mut view = self.blockchain.fork(); let mut schema = CurrencySchema { view: &mut view }; schema.wallet(pub_key) } fn get_wallets(&self) -> Option<Vec<Wallet>> { let mut view = self.blockchain.fork(); let mut schema = CurrencySchema { view: &mut view }; let idx = schema.wallets(); let wallets: Vec<Wallet> = idx.values().collect(); if wallets.is_empty() { None } else { Some(wallets) } } }

impl Api for CryptocurrencyApi { fn wire(&self, router: &mut Router) { let self_ = self.clone(); // (Transaction processing skipped) // Gets status of all wallets in the database. let self_ = self.clone(); let wallets_info = move |_: &mut Request| -> IronResult<Response> { if let Some(wallets) = self_.get_wallets() { self_.ok_response(&serde_json::to_value(wallets).unwrap()) } else { self_.not_found_response( &serde_json::to_value("Wallets database is empty") .unwrap(), ) } }; // Gets status of the wallet corresponding to the public key. let self_ = self.clone(); let wallet_info = move |req: &mut Request| -> IronResult<Response> { // Get the hex public key as the last URL component; // return an error if the public key cannot be parsed. let path = req.url.path(); let wallet_key = path.last().unwrap(); let public_key = PublicKey::from_hex(wallet_key) .map_err(ApiError::FromHex)?; if let Some(wallet) = self_.get_wallet(&public_key) { self_.ok_response(&serde_json::to_value(wallet).unwrap()) } else { self_.not_found_response( &serde_json::to_value("Wallet not found").unwrap(), ) } }; // (Transaction binding skipped) // Bind read request endpoints. router.get("/v1/wallets", wallets_info, "wallets_info"); router.get("/v1/wallet/:pub_key", wallet_info, "wallet_info"); }

Определяем сервис

impl Service for CurrencyService { fn service_name(&self) -> &'static str { "cryptocurrency" } fn service_id(&self) -> u16 { SERVICE_ID } fn tx_from_raw(&self, raw: RawTransaction) -> Result<Box<Transaction>, encoding::Error> { let trans: Box<Transaction> = match raw.message_type() { TX_TRANSFER_ID => Box::new(TxTransfer::from_raw(raw)?), TX_CREATE_WALLET_ID => Box::new(TxCreateWallet::from_raw(raw)?), _ => { return Err(encoding::Error::IncorrectMessageType { message_type: raw.message_type() }); }, }; Ok(trans) } fn public_api_handler(&self, ctx: &ApiContext) -> Option<Box<Handler>> { let mut router = Router::new(); let api = CryptocurrencyApi { channel: ctx.node_channel().clone(), blockchain: ctx.blockchain().clone(), }; api.wire(&mut router); Some(Box::new(router)) } }

let services: Vec<Box<Service>> = vec![ Box::new(CurrencyService), ]; cargo run

Тестирование сервисов

let s = sandbox_with_services(vec![Box::new(CurrencyService::new()), Box::new(ConfigUpdateService::new())]);

Отправка транзакций

{ "body": { "pub_key": "03e657ae71e51be60a45b4bd20bcf79ff52f0c037ae6da0540a0e0066132b472", "name": "Johnny Doe" }, "network_id": 0, "protocol_version": 0, "service_id": 1, "message_id": 1, "signature": "ad5efdb52e48309df9aa582e67372bb3ae67828c5eaa1a7a5e387597174055d315eaa7879912d0509acf17f06a23b7f13f242017b354f682d85930fa28240402" }

curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d @create-wallet-1.json \ http://127.0.0.1:8000/api/services/cryptocurrency/v1/wallets/transaction

Create the wallet: Wallet { pub_key: PublicKey(3E657AE), name: "Johnny Doe", balance: 100 }

{ "body": { "from": "03e657ae71e51be60a45b4bd20bcf79ff52f0c037ae6da0540a0e0066132b472", "to": "d1e877472a4585d515b13f52ae7bfded1ccea511816d7772cb17e1ab20830819", "amount": "10", "seed": "12623766328194547469" }, "network_id": 0, "protocol_version": 0, "service_id": 1, "message_id": 2, "signature": "2c5e9eee1b526299770b3677ffd0d727f693ee181540e1914f5a84801dfd410967fce4c22eda621701c2b9c676ed62bc48df9c973462a8514ffb32bec202f103" }

curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d @transfer-funds.json \ http://127.0.0.1:8000/api/services/cryptocurrency/v1/wallets/transaction

Transfer between wallets: Wallet { pub_key: PublicKey(3E657AE), name: "Johnny Doe", balance: 90 } => Wallet { pub_key: PublicKey(D1E87747), name: "Janie Roe", balance: 110 }

curl http://127.0.0.1:8000/api/services/cryptocurrency/v1/wallets

[ { "balance": "90", "name": "Johnny Doe", "pub_key": "03e657ae71e51be60a45b4bd20bcf79ff52f0c037ae6da0540a0e0066132b472" }, { "balance": "110", "name": "Janie Roe", "pub_key": "d1e877472a4585d515b13f52ae7bfded1ccea511816d7772cb17e1ab20830819" } ]

curl "http://127.0.0.1:8000/api/services/cryptocurrency/v1/wallet/\ 03e657ae71e51be60a45b4bd20bcf79ff52f0c037ae6da0540a0e0066132b472"

{ "balance": "90", "name": "Johnny Doe", "pub_key": "03e657ae71e51be60a45b4bd20bcf79ff52f0c037ae6da0540a0e0066132b472" }

Exonum — это фреймворк с открытым исходным кодом для создания приложений на основе блокчейна. Он ориентирован на работу с закрытыми блокчейнами и применим в любых сферах: FinTech, GovTech и LegalTech.Сегодня мы проведем небольшой обзор решения, а также расскажем, как построить простую криптовалюту с использованием Exonum. Весь код, приведенный ниже, вы найдете в репозитории на GitHub.Фреймворк Exonum создавался специально для разработки приватных блокчейнов. Это система, в которой создавать новые блоки в блокчейне может только предварительно определенная группа узлов. В еe основе лежит желание специалистов Bitfury создать инструмент, который бы позволил относительно просто запустить систему, схожую по свойствам с публичными блокчейнами (надежность, неизменяемость данных, аудитируемость и т. д.), но при этом был бы более удобным в поддержании и обслуживании.В отличие от Etherium, который представляет собой виртуальную децентрализованную машину и выполняется одновременно на множестве узлов по всему миру, блокчейн, постороенный на Exonum, работает исключительно на вычислительных мощностях узлов-валидаторов, которые заинтересованы в работе этой системы, и будут обеспечивать ее надежное функционирование.Развернутый на заранее определенных узлах приватный блокчейн Exonum как минимум иcключает возможность его внезапного хард-форка, засорения пула транзакций и других проблем, характерных для открытых блокчейнов, а операторы узлов следят за его эффективной работой: обновляют правила обработки транзакций и т. п.Помимо этого, выполнение смарт-контрактов на Etherium сильно зависит от колебания курса криптовалюты — эфира, что делает его непредсказуемым для использования, например, в государственных структурах, которые не могут оплачивать выполнение транзакций валютой, находящейся в нерегулируемой «серой зоне». В Exonum подобные зависимости отсутствуют в принципе.И наконец Exonum-блокчейн работает существенно быстрее, чем публичные блокчейны (Bitcoin, Etherium и др.), а именно обрабатывает несколько тысяч транзакций в секунду против нескольких десятков, обрабатываемых последними. Выбор стратегии обусловлен общей тенденцией к созданию большого количества независимых блокчейнов, которые бы взаимодействовали между собой посредством технологий сайдчейнов, привязки к публичным блокчейнам (анкоринг) и т. д.Главными компонентами Exonum являются: византийский консенсус, легкие клиенты, привязка к биткойну и сервисы.В системе используется особый алгоритм византийского консенсуса для синхронизации данных среди узлов. Он гарантирует целостность данных и корректное выполнение транзакций даже в случае выхода из строя вплоть до 1/3 узлов из-за неисправности или намеренной зловредной деятельности, при этом не требуя майнинга блоков.Говоря о преимуществах Exonum над существующими аналогами можно отметить развитую модель данных (storage), которая представляет собой индексы, содержащие зависимости друг от друга (по сути таблицы) — они позволяют реализовать эффективную структуру данных, направленную на решение частных задач. Клиенты такого блокчейна могут получать криптографические доказательства корректности загружаемых данных (деревья Меркла), которые проверяются локально на машине клиента, и не могут быть подделаны даже оператором узла Exonum.Легкие клиенты — это узлы сети, которые хранят у себя только небольшую часть блокчейна, представляющую интерес. Они позволяют взаимодействовать с блокчейном с помощью мобильных приложений или веб-браузеров. Клиенты «общаются» с одним и более сервисами на полнофункциональном узле через API . Работа таких тонких клиентов специфична для каждого отдельного сервиса и реализована настолько сложно, насколько того требует конкретный сервис.Суть работы тонких клиентов Exonum и построения доказательств сводится к тому, что конечный пользователь, который осуществил привязку к биткойн-блокчейну, может не доверять оператору приватного блокчейна. Но может быть уверен, что данные, которые у него отображаются, получены в соответствии с правилами, заложенными в этот конкретный приватный блокчейн.Защищенность легких клиентов в Exonum, сравнимую с той, которую предоставляет permissionless-блокчейн, обеспечивает уже упомянутая выше привязка к биткойну, так называемый анкоринг. Сервис периодически высылает хеши блоков в общедоступный биткойн-блокчейн в формате транзакций-свидетельств. В этом случае, даже если Exonum-блокчейн прекратит работать, данные все равно можно будет верифицировать. Более того, для атаки на такую сеть злоумышленникам приходится преодолевать защитные механизмы обоих блокчейнов, что требует колоссальных вычислительных мощностей.И, наконец, сервисы — это основа фреймворка Exonum. Они напоминают смарт-контракты на других платформах и содержат бизнес-логику блокчейн-приложений. Но, в отличие от умных контрактов, сервисы в Exonum не «заперты» в виртуальной машине и не контейнеризованы.Это делает их более эффективными и гибкими. Однако такой подход требует большей осторожности при программировании (изоляция сервисов отмечена на дорожной карте Exonum). Сервисы определяют правила обработки транзакций , а также открывают доступ к данным внешним клиентам Ознакомившись с основными компонентами, мы можем переходить к созданию собственной криптовалюты.Второго ноября состоялся релиз версии Exonum 0.3, и дальнейшее руководство написано с учетом внесенных изменений и усовершенствований в систему (о них вы можете прочитать в репозитории на GitHub). Мы создадим блокчейн с одним узлом, который реализует криптовалюту. Сеть будет принимать два типа транзакций: «создать кошелек» и «перевести средства с одного кошелька на другой».Exonum написан на Rust, поэтому для создания своей криптовалюты вам нужно установить компилятор. Для этого вы можете воспользоваться нашим руководством Для начала создадим новыйИ добавим необходимые зависимости в созданныйИмпортируем crate с необходимыми типами. Для этого нужно подредактировать файлОпределим константы:И функциюВсе это позволяет настроить логгер, который будет выводить информацию об активности узлов Exonum в консоль.Чтобы сформировать сам блокчейн, нужно создать экземпляр базы данных (в нашем случае MemoryDB, однако можно воспользоваться и RocksDB) и объявить список сервисов . Помещаем этот код после инициализации логгера:По сути, блокчейн готов, однако взаимодействовать с ним не получится — у нас еще нет узла и API для обращения к нему. Узел потребуется сконфигурировать . В конфигурации указывается список открытых ключей валидаторов (в нашем случае он будет один). По сути каждому узлу требуется две пары открытых и закрытых ключей: одна для взаимодействия с другими узлами в процессе достижения консенсуса, а вторая — для сервисов. Для нашего примера создаем временные открытые ключи командойи прописываем их в файл конфигурации.Далее, настраиваем REST API для работы с внешними веб-запросами — для этого открываем порт 8000. Также откроем порт 2000, чтобы полные узлы Exonum-сети могли общаться друг с другом.На этом этапе нам нужно определить, какие данные мы хотим хранить в блокчейне. В нашем случае — это информация о кошельке и балансе, публичный ключ для проверки запросов от владельца кошелька и имя владельца. Структура будет выглядеть следующим образом:Макроспомогает объявить упорядочиваемую структуру и обозначить границы полей значений. Нам нужно изменять баланс кошелька, потому добавим методы вТакже нужно сформировать хранилище «ключ-значение» в MemoryDB. Для этого мы используем форк, чтобы иметь возможность в крайнем случае откатить все изменения.Однако форк дает доступ к любой информации в базе данных. Чтобы изолировать кошельки, добавим уникальный префикс и используем карту абстракций MapIndex Как уже было отмечено, для демонстрации работы криптовалюты нам понадобятся следующие типы транзакций : создать кошелек и добавить в него деньги, а также перевести эти деньги на другой кошелек.Транзакция для создания кошелька должна содержать его открытый ключ и имя пользователя.Перед созданием кошелька будем проверять его уникальность. Также зачислим на него 100 монет.Транзакция для перевода денег выглядит так:В ней отмечены два публичных ключа (для обоих кошельков) и количество монет, которые переводятся. Поледобавлено для того, чтобы транзакцию было невозможно повторить. Также нужно проверить, что отправитель не пересылает деньги самому себе:Для того чтобы транзакции корректно отображались в обозревателе блоков блокчейна, нам также необходимо переопределить метод. Реализация будет одинаковой для обоих типов транзакций и будет выглядеть следующим образом:Для этого создадим структуру с каналом и экземпляром блокчейна, который будет необходим для реализации запросов на чтение:Чтобы упростить обработку процессов, добавим, объединяющий оба типа транзакций: «создать кошелек» и «перевести средства».Осталось «подружить» наш обработчик с HTTP-обработчиком веб-сервера. Для этого реализуем метод. В приведенном ниже примере мы добавим обработчик, который конвертирует ввод JSON в Transaction.Для того чтобы иметь возможность проверить, что транзакции действительно выполняются, реализуем два вида запросов на чтение: возврат информации о всех кошельках системы и возврат информации только о конкретном кошельке, соответствующем публичному ключу.Для этого определим пару методов в, которые будут обращаться к полю blockchain для чтения информации из хранилища блокчейна.Стоит обратить внимание на то, что в данном случае мы используем метод fork, несмотря на то, что он дает доступ на запись и чтение данных (чтобы не перегружать пример). В реальных условиях целесообразно использовать формат доступа только на чтение (обращаясь к снапшотам).Далее, также как и для транзакций, добавляем обработку запросов при помощи методовЧтобы превратить структурув блокчейн-сервис, мы должны назначить ей свойство Service. Оно имеет два метода:, который возвращает имя нашего сервиса, и, возвращающий его уникальный ID.Методбудет использоваться для десериализации транзакций, а метод— для созданиядля обработки веб-запросов к узлу. Он будет применять логику, уже определенную вМы реализовали все части нашего мини-блокчейна. Теперь осталось добавитьв список сервисов блокчейна и запустить демо:Exonum позволяет протестировать работу сервисов. Для этого используется пакет Sandbox — он симулирует работу сети. Мы можем отправить запрос к узлу и получить ответ, а затем пронаблюдать за происходящими изменениями в блокчейне. Инстанс Sandbox создается методом, позволяющим специфицировать сервисы для тестирования. Например, вот так:В целом Sandbox может симулировать процесс получения сообщения узлом, проверять, какой узел его отправил, и что в нем находилось. Также «песочница» может работать со временем, например, моделировать истечение какого-либо временного периода.Теперь попробуем отправить несколько транзакций в нашей демоверсии блокчейна. Сперва создаем кошелек. Так будет выглядеть файлИспользуем команду, чтобы отправить транзакцию по HTTP:После этого в консоли мы увидим, что кошелек был создан:Второй кошелек формируется аналогично. После его создания можем перевести средства. Файлвыглядит так:Эта транзакция переводит 10 монет из первого кошелька на второй. Отправим команду узлу с помощьюУзел покажет, что деньги успешно переведены:А теперь проверим, что конечная точка обработки запросов на чтение действительно работает. Состояние обоих кошельков в системе мы можем запросить следующим образом:Данный запрос выдаст информацию о кошельках в таком виде:Вторая конечная точка также работает. Мы можем убедиться в этом, отправив следующий запрос:Получаем ответ:Таким образом, мы создали простой блокчейн с одним валидатором и перевели деньги с одного электронного кошелька на другой. В следующих постах мы подробнее поговорим о привязке к блокчейнам, управлении узлами и консенсусе в Exonum. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить.