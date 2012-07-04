История нескольких хардфорков: как развивалась биткойн-сеть
В середине ноября должен был состояться хардфорк биткойна (SegWit2x), но руководители компаний, возглавлявших инициативу, решили отказаться от этой идеи. Как говорится в их обращении, выполнение хардфорка без согласия сообщества привело бы к расколу майнинговых мощностей и, как следствие, появлению конкурирующих блокчейнов.
Хардфорк — это разделение криптовалюты на две цепочки за счет изменения правил обработки и добавления блоков. После хардфорка одна ветка работает с узлами, поддерживающими новые правила, а вторая — с узлами, отказавшимися поддержать изменения.
С момента появления биткойн-блокчейн пережил множество хардфорков. Часть из них не приобрела популярности по тем или иным причинам (недостаток поддержки, баги в ПО), например Bitcoin Unlimited, Bitcoin Classic, Bitcoin XT.
В сегодняшнем материале мы вспомним все значимые хардфорки: кто, когда и с какой целью пытался «делить» биткойн-сеть.
/ изображение BTC Keychain CC
История биткойна началась в 2008, когда его создатель Сатоши Накамото выпустил документ, официально представивший новую криптовалюту. В начале 2009 года он активировал сеть и сгенерировал первый блок — genesis-блок. За него было получено вознаграждение в 50 биткойнов. На тот момент протокол работал с размером блока в 1 мегабайт и обрабатывал максимум 7 транзакций в секунду.
Когда сеть биткойна начала разрастаться, часть ограничений стала доставлять неудобства. Например, мегабайтный блок, хотя и был механизмом защиты от DDoS-атак, отрицательно сказался на пропускной способности сети. Поэтому люди начали искать варианты расширения функциональности биткойн-блокчейна.
Bitcoin XT — первый форк в истории биткойна. Клиент Bitcoin XT запустил Майк Херн (Mike Hearn) в декабре 2014 года. Майк реализовал несколько новых функций, включая разработанную им самим BIP 64 (Bitcoin Improvement Proposal). BIP 64 — это расширение для P2P-протокола, позволяющее быстро просматривать список с неизрасходованными выходами транзакций (UTXO), чтобы защитить систему от повторной траты уже «переведенных» биткойнов.
Также задачей форка Bitcoin XT было увеличение скорости обработки транзакций до 24 транзакций в секунду путем «расширения» блока до 8 МБ. Поэтому на старте новый протокол получил популярность в сообществе: в августе 2015 года в сети работали четыре тысячи узлов.
Но со временем Bitcoin XT растерял популярность. Он так и не сумел набрать критическую массу пользователей — 75% — чтобы стать «стандартом». Отчасти это было связано с недостаточно безопасной реализацией некоторых функций. Проект не получил поддержку крупнейших майнинговых пулов Китая, а эксперт отрасли Мени Розенфилд (Meni Rosenfeld) опубликовал комментарий на Reddit, в котором сказал, что XT — это безрассудный поступок, расшатывающий стабильную структуру и способный привести к расколу сообщества.
К началу 2016 года проект был практически мертв. Bitcoin XT поддерживается до сих пор, но считается крайне небольшой криптовалютой — в сети работают менее 20 узлов. Для сравнения, в основной сети биткойна работает 11 тыс. узлов.
Хотя Bitcoin XT потерпел неудачу, сообщество не отказалось от идеи увеличения размера блока и ускорения проведения транзакций. В феврале 2016 года группа разработчиков провела новый форк и создала Bitcoin Classic. Исходный код проекта можно найти на GitHub. Его выложил разработчик Гэвин Андресен (Gavin Andresen).
Увеличение блока в Bitcoin Classic было более скромным, но все равно существенным, — до 2 МБ. Однако через восемь месяцев после запуска создатели поменяли политику, размер блока начали определять участники рынка. Также любой пользователь сети Bitcoin Classic мог влиять на принятие решений о правках в исходном коде.
Форк получил поддержку нескольких крупных игроков рынка: Coinbase, Bitstamp, Circle и Джеффа Гарзика (Jeff Garzik), генерального директора Bloq. Однако сразу после запуска стал терять популярность.
До недавнего времени в сети Bitcoin Classic работали 100 узлов (по сравнению с 2 тыс. на старте), а 10 ноября этого года разработчики объявили о прекращении поддержки блокчейна. Релиз-менеджер Bitcoin Classic Том Зандер (Tom Zander) написал, что все идеи, которые преследовал Bitcoin Classic, теперь «продвигает» Bitcoin Cash (еще один форк биткойна).
Участникам сети Bitcoin Classic рекомендовали начать использовать альтернативные кошельки, потому что работа официального клиента будет остановлена в ближайшие недели.
Стабильный релиз Bitcoin Unlimited произошел в мае 2016 года.
Идея проекта заключается в том, что каждый майнер может независимо выбирать размер блока. Если большое число майнеров работает над крупными блоками, а другие говорят о том, что не против присоединиться, то сеть автоматически начинает генерировать блоки большего размера.
Убрав ограничения, разработчики Unlimited хотели дать рынку возможность регулярно голосовать за идеальный размер блока. Это должно было разрешить спор по поводу размера блока навсегда.
Криптовалюта Bitcoin Unlimited столкнулась с рядом серьезных инцидентов, связанных с надежностью. В коде BU имелись баги, позволившие злоумышленникам провести DDoS-атаку, а в апреле 2017 года более 70% узлов вышли из строя из-за утечек памяти.
Но несмотря на ряд трудностей, проект Bitcoin Unlimited до сих пор остается относительно популярным форком и имеет 500 полнофункциональных узлов. Проследить за разработкой Bitcoin Unlimited можно в их репозитории на GitHub.
В конце 2015 года разработчик Питер Вулле (Pieter Wuille) представил инициативу SegWit — Segregated Witness, увеличивающую скорость обработки транзакций биткойн-сети. Подход не увеличивает размер блока, но изменяет способ хранения транзакций.
SegWit предлагает удалить из структуры все подписи, которые, по данным программиста Питера Вулле (Pieter Wuille), занимают 60% всего биткойн-блокчейна, и перенести их в другую структуру данных — блок расширения. SegWit получил одобрение 95% майнеров и был активирован 24 августа 2017 года.
SegWit не предполагал увеличения размера блоков, поэтому некоторые участники посчитали, что нововведение не решит проблему масштабирования, но лишь отложит её. Группа разработчиков, которой руководил бывший инженер Facebook Амори Сечет (Amaury Sechet), объявила о желании сохранить структуру блокчейна прежней (не вынося информацию за его пределы), но увеличить размер блока до 8 МБ.
Разработчики нового клиента не стали дожидаться поддержки сообщества, а просто объявили дату, когда ветка начнет работу. Хардфорк получил название Bitcoin Cash, и с 1 августа 2017 года кошельки Bitcoin Cash стали отклонять блоки и транзакции оригинального биткойна.
Несмотря на спонтанный запуск, проект поддержали многие крупные игроки, включая инвестора Роджера Вера (Roger Ver) и майнинговую платформу ViaBTC.
Интересной особенностью Bitcoin Cash стала возможность майнеров переключаться между биткойном и Bitcoin Cash в зависимости от выгодности «добычи» той или иной валюты. Феномен был окрещен «оппортунистическим майнингом» (opportunistic mining).
Сегодня этот форк остается популярным, а в его сети работают больше 1200 узлов.
Цель Bitcoin Gold — снизить влияние «промышленных» майнеров в сети. Разработчики реализуют фреймворк, который бы позволил любому пользователю майнить криптовалюту на GPU и оставаться конкурентоспособным.
Сеть была запущена 12 ноября этого года, но старт криптовалюты прошел неудачно. Стоимость Bitcoin Gold, резко подскочившая накануне, за сутки снизилась примерно в два раза и упала ниже 200 долларов за токен. А через три дня после запуска майнинг-пул Bitcoin Gold закрылся из-за убыточности. Владелец пула MinerTopia назвал майнинг BG «пустой тратой времени и ресурсов».
Основные торги Bitcoin Gold происходят на обменных платформах Bitfinex, HitBTC и Changelly. Часть пользователей до сих пор верит в проект и убеждена, что курс «золота» еще вырастет.
Это несостоявшийся хардфорк биткойна, который изначально подписали многие CEO крупных компаний в биткойн-экосистеме. SegWit2x должен был стать компромиссом для сторонников SegWit и желающих повысить размер блока (до 2 МБ).
Однако часть криптокомьюнити посчитала, что SegWit2x не решает проблему масштабируемости и может привести к централизации блокчейн-сети, а это противоречит изначальной концепции криптовалюты. Получилось так, что решение, призванное сплотить сообщество, только сильнее его раскололо. Стало непонятно, какая из двух биткойн-сетей будет считаться основной (Bitcoin Core или альтернативная).
Состояние неопределённости усиливало и то, что разработчики форк-клиента отказались включать в него защиту от атаки повторного воспроизведения. Атака выглядит следующим образом: пользователь одной сети копирует чек с подписью другого пользователя и предлагает его на утверждение другому реестру. Так злоумышленник может потратить чужие деньги в другом блокчейне, потому что одна подпись действительна в двух реестрах.
/ изображение starwind.bc CC
Эти недовольства касательно SegWit2x проявились во время конференции Breaking Blockchain. Даже завирусился хештег #no2x. Тогда многие ключевые компании объявили, что все-таки не поддержат SegWit2x, но и в этом случае вероятность хардфорка сохранялась. Например, Coinbase объявили, что назовут новую сеть Bitcoin2x.
Но хардфорк не случился. Сообщество отказалось от этой идеи ввиду отсутствия единого мнения. На стороне Bitcoin2x было превосходство в хешрейте (85%) и компании BitPay, Coinbase, Blockchain.com, BTCC и др., а на стороне Bitcoin Core — общепризнанная команда разработчиков и большее число полных узлов.
Обычным пользователям пришлось бы принимать решение, к какому из двух образовавшихся блокчейнов присоединиться и какой кошелек использовать. Поэтому при хардфорке началась бы «битва за истинно верный биткойн», в которой каждая сторона откусывала бы куски от одного пирога.
Поскольку победитель в этом сражении был неочевиден, хардфорк отложили на неопределённый срок. До тех пор, пока в нем не появится необходимость.
Недавний форк биткойна, который произошел 24 ноября. Его организаторы — анонимные разработчики, организовавшие фонд Bitcoin Diamond Foundation.
Bitcoin Diamond получил 8-мегабайтный блок и новый алгоритм майнинга, оптимизированный для работы с GPU. Еще разработчики внедрили SegWit и реализовали защиту от повторного воспроизведения. Также считается, что анонимность новой монеты выше, чем у биткойна — суммы транзакций и баланс в BD шифруются.
Это уже третий хардфорк биткойна за последние четыре месяца, если не брать в расчет отложенный SegWit2x. И в краткосрочной перспективе форки положительно сказываются на курсе «основной» криптовалюты, но проблемой становится «дробление» рынка. К еще большему разветвлению может привести тот факт, что с запретом ICO в Китае, многие разработчики начали рассматривать создание форков как замену привлечению средств.
И хотя сообщество обеспокоено, что большое количество альтернативных криптовалют ослабит биткойн, пока он оставался относительно стабильным, несмотря на некоторые потрясения.
На сегодняшний день стоимость биткойна составляет 9,6 тыс. долларов, а инвестор Майк Новограц (Mike Novogratz) убежден, что к концу года эта цифра перешагнет планку в 10 тыс.
P.S. На нашей страничке в Facebook мы опубликовали дайджест с материалами на тему форков криптовалют. Найти его можно по ссылке.
Хардфорк — это разделение криптовалюты на две цепочки за счет изменения правил обработки и добавления блоков. После хардфорка одна ветка работает с узлами, поддерживающими новые правила, а вторая — с узлами, отказавшимися поддержать изменения.
С момента появления биткойн-блокчейн пережил множество хардфорков. Часть из них не приобрела популярности по тем или иным причинам (недостаток поддержки, баги в ПО), например Bitcoin Unlimited, Bitcoin Classic, Bitcoin XT.
В сегодняшнем материале мы вспомним все значимые хардфорки: кто, когда и с какой целью пытался «делить» биткойн-сеть.
/ изображение BTC Keychain CC
Создание биткойна: genesis-блок
История биткойна началась в 2008, когда его создатель Сатоши Накамото выпустил документ, официально представивший новую криптовалюту. В начале 2009 года он активировал сеть и сгенерировал первый блок — genesis-блок. За него было получено вознаграждение в 50 биткойнов. На тот момент протокол работал с размером блока в 1 мегабайт и обрабатывал максимум 7 транзакций в секунду.
Когда сеть биткойна начала разрастаться, часть ограничений стала доставлять неудобства. Например, мегабайтный блок, хотя и был механизмом защиты от DDoS-атак, отрицательно сказался на пропускной способности сети. Поэтому люди начали искать варианты расширения функциональности биткойн-блокчейна.
Bitcoin XT
Bitcoin XT — первый форк в истории биткойна. Клиент Bitcoin XT запустил Майк Херн (Mike Hearn) в декабре 2014 года. Майк реализовал несколько новых функций, включая разработанную им самим BIP 64 (Bitcoin Improvement Proposal). BIP 64 — это расширение для P2P-протокола, позволяющее быстро просматривать список с неизрасходованными выходами транзакций (UTXO), чтобы защитить систему от повторной траты уже «переведенных» биткойнов.
Также задачей форка Bitcoin XT было увеличение скорости обработки транзакций до 24 транзакций в секунду путем «расширения» блока до 8 МБ. Поэтому на старте новый протокол получил популярность в сообществе: в августе 2015 года в сети работали четыре тысячи узлов.
Но со временем Bitcoin XT растерял популярность. Он так и не сумел набрать критическую массу пользователей — 75% — чтобы стать «стандартом». Отчасти это было связано с недостаточно безопасной реализацией некоторых функций. Проект не получил поддержку крупнейших майнинговых пулов Китая, а эксперт отрасли Мени Розенфилд (Meni Rosenfeld) опубликовал комментарий на Reddit, в котором сказал, что XT — это безрассудный поступок, расшатывающий стабильную структуру и способный привести к расколу сообщества.
К началу 2016 года проект был практически мертв. Bitcoin XT поддерживается до сих пор, но считается крайне небольшой криптовалютой — в сети работают менее 20 узлов. Для сравнения, в основной сети биткойна работает 11 тыс. узлов.
Bitcoin Classic
Хотя Bitcoin XT потерпел неудачу, сообщество не отказалось от идеи увеличения размера блока и ускорения проведения транзакций. В феврале 2016 года группа разработчиков провела новый форк и создала Bitcoin Classic. Исходный код проекта можно найти на GitHub. Его выложил разработчик Гэвин Андресен (Gavin Andresen).
Увеличение блока в Bitcoin Classic было более скромным, но все равно существенным, — до 2 МБ. Однако через восемь месяцев после запуска создатели поменяли политику, размер блока начали определять участники рынка. Также любой пользователь сети Bitcoin Classic мог влиять на принятие решений о правках в исходном коде.
Форк получил поддержку нескольких крупных игроков рынка: Coinbase, Bitstamp, Circle и Джеффа Гарзика (Jeff Garzik), генерального директора Bloq. Однако сразу после запуска стал терять популярность.
До недавнего времени в сети Bitcoin Classic работали 100 узлов (по сравнению с 2 тыс. на старте), а 10 ноября этого года разработчики объявили о прекращении поддержки блокчейна. Релиз-менеджер Bitcoin Classic Том Зандер (Tom Zander) написал, что все идеи, которые преследовал Bitcoin Classic, теперь «продвигает» Bitcoin Cash (еще один форк биткойна).
Участникам сети Bitcoin Classic рекомендовали начать использовать альтернативные кошельки, потому что работа официального клиента будет остановлена в ближайшие недели.
Bitcoin Unlimited
Стабильный релиз Bitcoin Unlimited произошел в мае 2016 года.
Идея проекта заключается в том, что каждый майнер может независимо выбирать размер блока. Если большое число майнеров работает над крупными блоками, а другие говорят о том, что не против присоединиться, то сеть автоматически начинает генерировать блоки большего размера.
Убрав ограничения, разработчики Unlimited хотели дать рынку возможность регулярно голосовать за идеальный размер блока. Это должно было разрешить спор по поводу размера блока навсегда.
Криптовалюта Bitcoin Unlimited столкнулась с рядом серьезных инцидентов, связанных с надежностью. В коде BU имелись баги, позволившие злоумышленникам провести DDoS-атаку, а в апреле 2017 года более 70% узлов вышли из строя из-за утечек памяти.
Но несмотря на ряд трудностей, проект Bitcoin Unlimited до сих пор остается относительно популярным форком и имеет 500 полнофункциональных узлов. Проследить за разработкой Bitcoin Unlimited можно в их репозитории на GitHub.
Bitcoin Cash
В конце 2015 года разработчик Питер Вулле (Pieter Wuille) представил инициативу SegWit — Segregated Witness, увеличивающую скорость обработки транзакций биткойн-сети. Подход не увеличивает размер блока, но изменяет способ хранения транзакций.
SegWit предлагает удалить из структуры все подписи, которые, по данным программиста Питера Вулле (Pieter Wuille), занимают 60% всего биткойн-блокчейна, и перенести их в другую структуру данных — блок расширения. SegWit получил одобрение 95% майнеров и был активирован 24 августа 2017 года.
SegWit не предполагал увеличения размера блоков, поэтому некоторые участники посчитали, что нововведение не решит проблему масштабирования, но лишь отложит её. Группа разработчиков, которой руководил бывший инженер Facebook Амори Сечет (Amaury Sechet), объявила о желании сохранить структуру блокчейна прежней (не вынося информацию за его пределы), но увеличить размер блока до 8 МБ.
Разработчики нового клиента не стали дожидаться поддержки сообщества, а просто объявили дату, когда ветка начнет работу. Хардфорк получил название Bitcoin Cash, и с 1 августа 2017 года кошельки Bitcoin Cash стали отклонять блоки и транзакции оригинального биткойна.
Несмотря на спонтанный запуск, проект поддержали многие крупные игроки, включая инвестора Роджера Вера (Roger Ver) и майнинговую платформу ViaBTC.
Интересной особенностью Bitcoin Cash стала возможность майнеров переключаться между биткойном и Bitcoin Cash в зависимости от выгодности «добычи» той или иной валюты. Феномен был окрещен «оппортунистическим майнингом» (opportunistic mining).
Сегодня этот форк остается популярным, а в его сети работают больше 1200 узлов.
Bitcoin Gold
Цель Bitcoin Gold — снизить влияние «промышленных» майнеров в сети. Разработчики реализуют фреймворк, который бы позволил любому пользователю майнить криптовалюту на GPU и оставаться конкурентоспособным.
Сеть была запущена 12 ноября этого года, но старт криптовалюты прошел неудачно. Стоимость Bitcoin Gold, резко подскочившая накануне, за сутки снизилась примерно в два раза и упала ниже 200 долларов за токен. А через три дня после запуска майнинг-пул Bitcoin Gold закрылся из-за убыточности. Владелец пула MinerTopia назвал майнинг BG «пустой тратой времени и ресурсов».
Основные торги Bitcoin Gold происходят на обменных платформах Bitfinex, HitBTC и Changelly. Часть пользователей до сих пор верит в проект и убеждена, что курс «золота» еще вырастет.
SegWit2x
Это несостоявшийся хардфорк биткойна, который изначально подписали многие CEO крупных компаний в биткойн-экосистеме. SegWit2x должен был стать компромиссом для сторонников SegWit и желающих повысить размер блока (до 2 МБ).
Однако часть криптокомьюнити посчитала, что SegWit2x не решает проблему масштабируемости и может привести к централизации блокчейн-сети, а это противоречит изначальной концепции криптовалюты. Получилось так, что решение, призванное сплотить сообщество, только сильнее его раскололо. Стало непонятно, какая из двух биткойн-сетей будет считаться основной (Bitcoin Core или альтернативная).
Состояние неопределённости усиливало и то, что разработчики форк-клиента отказались включать в него защиту от атаки повторного воспроизведения. Атака выглядит следующим образом: пользователь одной сети копирует чек с подписью другого пользователя и предлагает его на утверждение другому реестру. Так злоумышленник может потратить чужие деньги в другом блокчейне, потому что одна подпись действительна в двух реестрах.
/ изображение starwind.bc CC
Эти недовольства касательно SegWit2x проявились во время конференции Breaking Blockchain. Даже завирусился хештег #no2x. Тогда многие ключевые компании объявили, что все-таки не поддержат SegWit2x, но и в этом случае вероятность хардфорка сохранялась. Например, Coinbase объявили, что назовут новую сеть Bitcoin2x.
Но хардфорк не случился. Сообщество отказалось от этой идеи ввиду отсутствия единого мнения. На стороне Bitcoin2x было превосходство в хешрейте (85%) и компании BitPay, Coinbase, Blockchain.com, BTCC и др., а на стороне Bitcoin Core — общепризнанная команда разработчиков и большее число полных узлов.
Обычным пользователям пришлось бы принимать решение, к какому из двух образовавшихся блокчейнов присоединиться и какой кошелек использовать. Поэтому при хардфорке началась бы «битва за истинно верный биткойн», в которой каждая сторона откусывала бы куски от одного пирога.
Поскольку победитель в этом сражении был неочевиден, хардфорк отложили на неопределённый срок. До тех пор, пока в нем не появится необходимость.
Bitcoin Diamond
Недавний форк биткойна, который произошел 24 ноября. Его организаторы — анонимные разработчики, организовавшие фонд Bitcoin Diamond Foundation.
Bitcoin Diamond получил 8-мегабайтный блок и новый алгоритм майнинга, оптимизированный для работы с GPU. Еще разработчики внедрили SegWit и реализовали защиту от повторного воспроизведения. Также считается, что анонимность новой монеты выше, чем у биткойна — суммы транзакций и баланс в BD шифруются.
Это уже третий хардфорк биткойна за последние четыре месяца, если не брать в расчет отложенный SegWit2x. И в краткосрочной перспективе форки положительно сказываются на курсе «основной» криптовалюты, но проблемой становится «дробление» рынка. К еще большему разветвлению может привести тот факт, что с запретом ICO в Китае, многие разработчики начали рассматривать создание форков как замену привлечению средств.
И хотя сообщество обеспокоено, что большое количество альтернативных криптовалют ослабит биткойн, пока он оставался относительно стабильным, несмотря на некоторые потрясения.
На сегодняшний день стоимость биткойна составляет 9,6 тыс. долларов, а инвестор Майк Новограц (Mike Novogratz) убежден, что к концу года эта цифра перешагнет планку в 10 тыс.
P.S. На нашей страничке в Facebook мы опубликовали дайджест с материалами на тему форков криптовалют. Найти его можно по ссылке.
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