Наши грабли при запуске Calltouch Predict: 365 дней распознавания речи и машинного обучения

Точность распознавания не ниже 90%

Нормализатор

Оптимизатор

Антифрод

Выявление негатива

Уже давно «звонящий» рынок перешел с модели «плачу за звонок» на модель «плачу за звонок, который ведет к продаже». В автомобильном бизнесе – это звонки в отдел продаж, в недвижимости – звонки, которые приводят новых клиентов, в медицине – первичная запись пациентов и так далее.В середине 2016 года мы первые на рынке запустили технологию автоматического определения качества и результата телефонного звонка. В основу Calltouch Predict легла система распознавания речи SpeechKit от Яндекс и собственные алгоритмы компании. Мы услышали довольно много скепсиса в свой адрес о том, что это не будет работать.В общем, год спустя мы готовы рассказать без чего тегирование звонков действительно не будет работать эффективно:Вроде бы очевидное заявление, что автоматическое определение качества и результата телефонного звонка нужно именно для того, чтобы нивелировать человеческий фактор при работе оператора с CRM. Если точность составляет, например, 80%, то такую систему можно и не внедрять, а довольствоваться работой сотрудников контактного центра. 2 ошибки на 10 звонков — это обычная ручная погрешность. Технология должна обеспечивать более высокую точность определения звонка. Что для этого нужно? Тут все просто: чем больше данных для обучения модели, тем выше точность распознавания речи и типирования звонков. Специалистам по транскрибации надо потратить время и расшифровать вручную не менее миллиона звонков. Это поможет накопить большую базу данных и улучшить языковую модель, тем самым сократив процент word error rate (ошибок распознавания речи) до минимума. Наших клиентов удовлетворяет нижняя планка в 90%. Поэтому сейчас система даже не начнет автоматически ставить теги, если точность ниже этого показателя.У продукта должна быть система, которая приводит все словоформы к определенному виду (склонения, спряжения и т д), для того чтобы осуществлять поиск по единообразным словарным конструкциям. Своего рода нормализатор языка. Это значительно повышает точность типирования звонков.Само по себе автоматическое распознавание и тегирование просто дает набор данных о звонках, которые надо применять при оптимизации рекламных кампаний. Логично, когда система автоматически расставляет теги на звонки, оптимизатор контекстной рекламы «подтягивает» звонки согласно тегам, и все это происходит внутри одной системы. А не сотрудник сводит это руками, используя разные сервисы. Для чего это нужно: ценность целевого звонка для автоматического управления ставками выше, чем ценность данных о продаже: важнее иметь большой массив целевых обращений, которые могли бы привести к продаже, чем маленькую выборку фактически совершенных сделок. Так как зачастую качественный лид может быть неэффективно обработан в отделе продаж.Нельзя игнорировать тот факт, что в некоторых отраслях высокий индекс фрода: не всегда звонок, который якобы приводит к продаже (показ жилья, запись на тест-драйв) ведет к сделке, потому что может быть накруткой от недобросовестной рекламной площадки. В момент телефонного звонка, даже если мы автоматически помечаем его «сделка», клиент не может быть уверены, что это не фродовый звонок по скрипту. К сегментам рынка с высоким процентом фрода относится, например, продажа недвижимости (9%). Для таких компаний тегирование наиболее эффективно работает в цепочке: «входящий звонок — система определения качества звонка — антифрод — тегирование — оптимизатор».Заказчикам продукта оказался необходим контроль качества сотрудников, которые общаются с клиентами. Для того, чтобы исключить ручной труд, система автоматического тегирования должна выделять эти звонки в отдельную категорию. Кроме общеупотребимых негативно окрашенных выражений (для этого используются элементы машинного обучения, такие как скрытый семантический анализ, метод опорных векторов и семантическая направленность в этой области), можно расширять словарь лексических единиц, которые несут риски для клиентов. Например: суд, ФАС, Роспотребнадзор и тд.