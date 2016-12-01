Ошибки операторов ПДн, связанные с кадровой работой

«Несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») – примерно 9% от общего количества выявленных в 2016 году нарушений.»

обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законом (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ) – штраф от 30 тыс до 50 тыс рублей;

обработку персональных данных без согласия в письменной форме, когда закон требует получить такое согласие (ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ) – штраф от 15 до 70 тыс рублей;

неопубликование оператором политики в отношении обработки персональных данных, когда такая обязанность предусмотрена законом (ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ) – штраф от 15 до 30 тысяч рублей.

Что же с согласием работника?

Информация о деятельности медицинских организаций, образовательных учреждениях, государственных органов и органов местного самоуправления К примеру, согласно п. 7 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская организация обязана информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках, об уровне их образования и об их квалификации.



В соответствии с Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 N 343, образовательное учреждение должно размещать на своем официальном сайте в сети Интернет и обновлять в сроки, установленные Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», в том числе информацию, содержащую следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, адрес электронной почты, справочные телефоны, фамилии, имена, отчества, должности руководителей структурных подразделений, включая филиалы и представительства, места их нахождения, графики работы, адреса электронной почты, информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников, их фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, их уровень образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания.



Соответствующие обязательства также установлены Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», согласно которому государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности, в том числе к сведениям о руководителях государственного органа, его структурных подразделений, территориальных органов и представительств за рубежом (при наличии), руководителях органа местного самоуправления, его структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, должности, рабочие телефоны). Иная информация может указываться только при согласии указанных лиц.



Передача персональных данных работников в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации Работодатель, согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, обязан осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами, в частности Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации, Федеральным законом „Об основах обязательного социального страхования, Федеральным законом “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».



Таким образом, передача персональных данных работников в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляется без их согласия.



Под исключения, связанные с отсутствием необходимости получения согласия, подпадают случаи передачи работодателем персональных данных работников, государственных служащих в налоговые органы, военные комиссариаты, профсоюзные органы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. ст. 17, 19 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и органов местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам, в том числе осуществлять контроль за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде, по вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений.



В случае мотивированных запросов от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда при осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных Согласие работника не требуется при получении, в рамках установленных полномочий, мотивированных запросов от органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда при осуществлении ими государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных органов, уполномоченных запрашивать информацию о работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством Российской Федерации.



Мотивированный запрос должен включать в себя указание цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа, направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации.



В случае поступления запросов из организаций, не обладающих соответствующими полномочиями, работодатель обязан получить согласие работника на предоставление его персональных данных и предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, а также требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило будет (было) соблюдено.



договор на выпуск банковской карты заключался напрямую с работником и в тексте которого предусмотрены положения, предусматривающие передачу работодателем персональных данных работника; наличие у работодателя доверенности на представление интересов работника при заключении договора с кредитной организацией на выпуск банковской карты и ее последующем обслуживании; соответствующая форма и система оплаты труда прописана в коллективном договоре (ст. 41 Трудового кодекса РФ).

Распространенные ошибки

Наличие в согласии работника на обработку персональных данных, даваемого в письменной форме, сведений об обработке персональных данных в нескольких целях и указание в нем нескольких лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению оператора. Согласие на обработку персональных данных соискателя не соответствует требованиям п.4 ч.4 ст.9 Закона, в части указания одной цели обработки персональных данных. Согласие включает в себя указание нескольких лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению оператора, что не соответствует требованиям п.6 ч.4 ст. 9 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части указания лица (одного), осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора.

Для устранения выявленного нарушения Обществу необходимо разработать и использовать типовую письменную форму согласия на обработку персональных данных работника, предусматривающую наличие одной цели обработки в случае передачи персональных данных работников третьим лицам.

Вывод суда: … если цели обработки персональных данных выходят за рамки ТК РФ, для каждого случая передачи персональных данных работников третьим лицам необходимо получать отдельное письменное согласие работника.



Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2016 № 09АП-30182/2016-АК по делу № А40-17595/16

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес; семейное, социальное, имущественное положение; образование, профессия, должность, доходы; биометрические персональные данные.

сведения о смерти гражданина (постановление АС Поволжского округа от 25.09.14 по делу № А49-2005/2014); номер мобильного телефона (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 01.10.13 по делу №33-9241/2015); фотографии гражданина (апелляционное определение Свердловского областного суда от 09.04.15 по делу № 33-5232/2015).

Как соответствовать требованиям закона?