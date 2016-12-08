Кто в медицине ИСПДн в соответствие с законом приводил, тот в цирке не смеётся

1. В состав пакета организационно-распорядительных документов по защите информации, определяющих порядок выполнения организационных и технических мер по защите персональных данный и сведений обрабатываемых в информационных системах МО рекомендуется включить следующие документы:— Приказ об организации работ по защите ПДн на предприятии (в том числе, при необходимости, об организации криптографической защиты информации).— Приказ о назначении комиссии по определению требуемого уровня защищенности ПДн, обрабатываемых в информационных системах МО.— Акты определения требуемого уровня защищенности ПДн, обрабатываемых в информационных системах МО.-— Приказ о создании структурного подразделения, ответственного за обеспечение безопасности ПДн.— Приказ об утверждении перечня лиц, допущенных к обработке ПДн.— Приказ о назначении ответственного пользователя СКЗИ.— Приказ об утверждении перечня лиц допущенных к работе с СКЗИ.— Приказ о назначении ответственных за выявление инцидентов и реагирования на них.— Приказ о назначении лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию информационной системы и системы защиты персональных данных.— Приказ о назначении комиссии по уничтожению ключевых документов.— Модель угроз безопасности информации.— Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности информации, включающее в том числе:— Положение об организации режима обеспечения безопасности помещений.— Разрешительная система доступа (матрица доступа).2. В состав пакета организационно-распорядительных документов по защите информации, определяющих порядок учета, хранения и эксплуатации средств защиты информации (далее — СрЗИ) МО рекомендуется включить следующие документы:— Порядок оформления допуска (доступа) к обработке ПДн.— Форма согласия на обработку персональных данных.— Форма заявки на доступ к обработке ПДн.— Форма обязательства служащего прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей.— Форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные.— Форма акта об уничтожении ключевых документов.— Перечень событий безопасности, состав и содержание информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации и сроки их хранения.— Порядок доступа служащих государственного или муниципального органа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (отдельно, либо в составе «Положение об организации режима обеспечения безопасности помещений»).— Инструкции персоналу:— Регламент использования в информационной системе технологий беспроводного доступа.— Регламент использования в информационной системе мобильных технических средств.— Журналы учета, хранения и эксплуатации ИСПДн:— Перечень разрешенного к использованию ПО.— Технический паспорт ИСПДн.— Эксплуатационная документация на СКЗИ.— Лицензии и сертификаты соответствия требованиям по безопасности информации на СрЗИ (в том числе СКЗИ).— Документы о поставке на СрЗИ (в том числе СКЗИ).— Заключение о возможности эксплуатации СЗИ по результатам проведения проверки их готовности к использованию.— Акты о вводе СКЗИ в эксплуатацию.— Программа и методика испытаний.— Оценка соответствия (аттестат соответствия) требованиям информационной безопасности.

1. Техническое задание на создание системы защиты ПДн (СЗ ПДн) должно содержать требования к следующим мероприятиям по созданию СЗ ПДн:

– формирование требований к СЗ ПДн, обрабатываемых в информационных системах ПДн;

– разработка (проектирование) СЗ ПДн;

– внедрение СЗ ПДн;

– оценка эффективности (аттестация) принимаемых мер по защите ПДн и ввод ее в действие;

– обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации СЗ ПДн;

– обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации СЗ ПДн или после принятия решения об окончании обработки информации.

2. Рекомендации по формированию требований к СЗ ПДн.

2.1. Техническое задание на создание СЗ ПДн должно отображать необходимый состав требований, сформированный с учетом [6] и [7] и в том числе:

– определение требуемого уровня защищенности ПДн, обрабатываемых в информационных системах МО (далее — классификация информационной системы);

– определение угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению безопасности информации в информационной системе, и разработку на их основе модели угроз безопасности информации;

– определение требований к СЗ ПДн.

3. Рекомендации по разработке (проектированию) СЗ ПДн.

3.1. При проектировании СЗ ПДн, должны быть выполнены следующие мероприятия:

– определены типы субъектов доступа (пользователи, процессы и иные субъекты доступа) и объектов доступа, являющихся объектами защиты (устройства, объекты файловой системы, запускаемые и исполняемые модули, объекты системы управления базами данных, объекты, создаваемые прикладным программным обеспечением, иные объекты доступа);

– определены методы управления доступом (дискреционный, мандатный, ролевой или иные методы), типы доступа (чтение, запись, выполнение или иные типы доступа) и правила разграничения доступа субъектов доступа к объектам доступа (на основе списков, меток безопасности, ролей и иных правил), подлежащие реализации в информационной системе;

– выбраны меры защиты информации, подлежащие реализации в системе защиты информации информационной системы;

– определены виды и типы средств защиты информации, обеспечивающие реализацию технических мер защиты информации;

– определена структура СЗ ПДн, включая состав (количество) и места размещения ее элементов;

– осуществлен выбор средств защиты информации, сертифицированных на соответствие требованиям по безопасности информации, с учетом их стоимости, совместимости с информационными технологиями и техническими средствами, функций безопасности этих средств и особенностей их реализации, а также уровня защищенности информационной системы;

– определены параметры настройки программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, обеспечивающие реализацию мер защиты информации, а также устранение возможных уязвимостей информационной системы, приводящих к возникновению угроз безопасности информации;

– определены меры защиты информации при информационном взаимодействии с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с информационными системами уполномоченного лица, а также при применении вычислительных ресурсов (мощностей), предоставляемых уполномоченным лицом для обработки информации.

3.2. Результаты проектирования СЗ ПДн должны отображаться в проектной документации (эскизном (техническом) проекте и (или) в рабочей документации) на СЗ ПДн, разрабатываемой с учетом [8].

Проектная документация должна содержать в том числе:

– анализ процесса обработки информации в проектируемой системе;

– описания информационных потоков и сетевой структуры объекта;

– анализ информационных ресурсов, требующих защиты. Перечни защищаемой информации;

– модель угроз информационной безопасности;

– классификация проектируемой системы по требованиям безопасности информации

– перечень требований по информационной безопасности для объектов защиты проектируемой системы

– описание технических решений по реализации подсистем информационной безопасности (подсистему защиты от НСД, подсистему антивирусной защиты, подсистему криптографической защиты, подсистему межсетевого экранирования, подсистему анализа защищенности, подсистему резервного копирования, подсистему обнаружения вторжений);

– сводный перечень средств защиты информации

– комплекс организационных мероприятий, с указанием перечня необходимой организационно-распорядительной документации (ОРД);

– комплект шаблонов ОРД.

3.3. При проектировании СЗ ПДн должна быть разработана эксплуатационная документация на систему защиты информации информационной системы разрабатывается с учетом [7], [8] и [9] и должна, в том числе, содержать описание:

– структуры системы защиты информации информационной системы;

– состава, мест установки, параметров и порядка настройки средств защиты информации, программного обеспечения и технических средств;

– правил эксплуатации системы защиты информации информационной системы.

4. Рекомендации по внедрению СЗ ПДн.

4.1. Внедрение СЗ ПДн рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

– установка и настройка средств защиты информации СЗ ПДн;

– разработка документов, определяющих правила и процедуры, реализуемые оператором для обеспечения защиты информации ходе ее эксплуатации СЗПДн (далее — ОРД);

– внедрение организационных мер защиты информации;

– проведение предварительных испытаний СЗ ПДн;

– проведение опытной эксплуатации СЗ ПДн;

– проведение анализа уязвимостей и принятие мер защиты информации по их устранению;

– проведение приемочных испытаний СЗ ПДн.

5. Рекомендации по проведению оценки соответствия (аттестации) ИСПДн и ввод ее в действие

5.1. Оценка соответствия (аттестация) ИСПДн должна проводиться в соответствии с программой и методиками аттестационных испытаний до начала обработки информации, подлежащей защите в информационной системе.

По результатам аттестационных испытаний оформляются протоколы аттестационных испытаний, заключение о соответствии ИСПДн требованиям о защите информации и оценка соответствия (аттестат соответствия) в случае положительных результатов аттестационных испытаний.

Повторная оценка соответствия (аттестация) ИСПДн должна осуществляться в случае окончания срока действия аттестата соответствия или повышения уровня защищенности ПДн, обрабатываемых в информационных системах МО. При увеличении состава угроз безопасности информации или изменения проектных решений, реализованных при создании СЗ ПДн, должны проводиться дополнительные испытания в рамках действующей оценки соответствия (аттестата соответствия).

5.2. Ввод в действие ИСПДн должен осуществляться в соответствии с [9] и законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и с учетом оценки соответствия (аттестата соответствия).

6. Рекомендации по обеспечению защиты информации в ходе эксплуатации ИСПДн.

6.1 Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации ИСПДн должно осуществляться оператором в соответствии с эксплуатационной документацией на СЗ ПДн и организационно-распорядительными документами по защите информации и в том числе должно включать в себя:

– управление (администрирование) системой защиты информации информационной системы;

– выявление инцидентов и реагирование на них;

– управление конфигурацией аттестованной информационной системы и ее системы защиты информации;

– контроль (мониторинг) за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационной системе.

7. Рекомендации по обеспечению защиты информации при выводе из ИСПДн эксплуатации мы или после принятия решения об окончании обработки информации

7.1. Обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации ИСПДн или после принятия решения об окончании обработки информации должно осуществляется оператором в соответствии с эксплуатационной документацией на СЗ ПДн и организационно-распорядительными документами по защите информации и в том числе включать в себя:

– архивирование информации, содержащейся в информационной системе;

– уничтожение (стирание) данных и остаточной информации с машинных носителей информации и (или) уничтожение машинных носителей информации.



