Структурированные кабельные системы SYSTIMAX — Высокопроизводительная инфраструктура на основе инноваций

Инновации CommScope – для развития вашей сети

Высокопроизводительные медные и оптические решения;

Высокоплотные коммутационные панели;

Претерминированные кабельные продукты;

Удобные инструменты для проектирования и планирования;

Интеллектуальные средства автоматического управления;

Гарантия, глобальный сервис, поддержка и обучение.

75% компаний из списка Fortune 100 доверяют CommScope

Инструменты интеллектуального управления дают наглядное представление о состоянии сети и позволяют оптимально использовать имеющиеся ресурсы;

Продукты SYSTIMAX позволяют решать весь комплекс задач по организации сетевых подключений, обеспечивая поддержку новейших технологий, включая NBase-T, мультигигабитный Ethernet и пр.;

Оптические системы с ультранизкими потерями дают возможность увеличивать длину каналов связи или число соединений в таких каналах.

От создателя первой СКС

Миграция на высокие скорости

Корпоративные сети, от инфраструктуры ЦОД до тысяч подключенных устройств, находятся под постоянным стрессом. Новые технологии, приложения, устройства и стандарты – все это заставляет сети постоянно развиваться, и, как в процессе любой эволюции, выживание зависит от гибкости и производительности, без права на ошибку. Ваша сеть слишком важна, чтобы доверять ее работу непроверенной кабельной системе.Ведущие организации и предприятия во всем мире хорошо знают бренд SYSTIMAX. Под этим брендом компания CommScope предлагает комплексные решения для проектирования, построения и эксплуатации кабельных инфраструктур, которые охватывают все участки сети: начиная с подключения рабочих мест, точек доступа Wi-Fi, IP-камер и других устройств и заканчивая высокопроизводительным ядром ЦОДа. Основа этих решений – высокопроизводительные медные и оптические компоненты, а также система автоматизированного управления инфраструктурой, предоставляющая удобные интерфейсы для мониторинга и управления сетью.Решения SYSTIMAX – это:Среди продуктов конкурентов решения SYSTIMAX выделяются уникальным сочетанием гарантированной производительности и продуманных инноваций, обеспечивающим эволюционное развитие сети на многие годы вперед. Даже лучшие в своем классе продукты должны постоянно развиваться, чтобы соответствовать меняющимся требованиям и растущим ожиданиям.Эксперты CommScope хорошо понимают, что физический уровень сети должен быть готов не только к сегодняшним, но и к будущим требованиям. Срок эксплуатации кабельной инфраструктуры, как правило, значительно больше, чем у активного оборудования. Часто СКС «переживает» смену двух-трех поколений сетевого оборудования, а иногда и смену парадигмы построения сети. CommScope гарантирует адаптивность кабельной инфраструктуры: вы можете быть уверены в том, что при минимальных дополнительных затратах она обеспечит поддержку новых топологий, технологий, оборудования и приложений.По мере увеличения числа приложений, использующих сеть, ее надежность все больше влияет на функционирование производственных и бизнес-процессов. Один современные сервер способен поддерживать одновременную работу десятков критических приложений, десятки пользователей Wi-Fi могут зависеть от функционирования одного канала подключения точки доступа и т.д. и т.п. Даже одна небольшая проблема в работе сетевой инфраструктуры может серьезно повлиять на работу компании. И влияние это чревато серьезными финансовыми потерями. Задача ИТ – не допустить этого.Высокие качество и производительность кабельных решений SYSTIMAX делают их надежным фундаментом для работы сети и приложений.Когда мы говорим, что CommScope всегда находится на технологической передовой, это не хвастовство. Инженеры компании первыми разработали многие решения, которые впоследствии стали индустриальными стандартами.Взять, например, собственно СКС. Концепция структурированных кабельных систем родилась в Bell Laboratories в середине 80-х годов прошлого века. До этого кабельные подключения организовывались по принципу «точка-точка», основывались на проприетарных технологиях, а замена ИТ-оборудования зачастую требовала полной замены кабельной системы. Главная идея СКС – формирование универсальной кабельной инфраструктуры с установкой точек подключения (информационных розеток) по всему зданию. Именно эта идея была реализована в системе PDS (Premises Distribution System), которая впоследствии стала поставляться под брендом SYSTIMAX.С тех пор СКС SYSTIMAX постоянно развивается и совершенствуется, а сфера ее применения –расширяется: сегодня она успешно используется в интеллектуальных зданиях, ЦОДах и т.д. Одно из недавних изобретений CommScope – широкополосное многомодовое волокно (WBMMF), в котором с помощью технологии оптического уплотнения SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing) можно «укладывать» несколько (на первом этапе – четыре) спектральных канала. Такое волокно отнесено к новому классу OM5. Новая технология поможет не только уменьшить количество волокон, используемых для параллельных систем передачи, например 100 и 400 Гбит/с, но и достичь более высоких скоростей, таких, как 800 и 1600 Гбит/с Ethernet. Это делает его идеальной универсальной транспортной средой для сегодняшних и завтрашних задач.Впечатляющий список изобретений CommScope подтверждает ее технологическое лидерство, а значит, с ее решениями и вы будете впереди конкурентов.CommScope предлагает полный спектр решений для миграции на высокие скорости – High-Speed-Migration (HSM). В него входят современные медножильные и оптические кабельные системы, в том числе решения высокой (HD) и сверхвысокой (UD) плотности, с использованием новейших типов сред передачи (включая волокно ОМ5). Компания предлагает модульные, хорошо масштабируемые решения, которые обеспечивают гибкость и адаптивность к новым приложениям, безболезненный переход на более высокие скорости с максимальным сохранением сделанных инвестиций.Важнейший компонент портфеля решений HSM – система автоматизированного управления инфраструктурой imVision. Обеспечивая в реальном времени 100%-но достоверную информацию о подключениях на физическом уровне, она предоставляет ценнейшие данные, необходимые для проектирования и безошибочного выполнение сценариев миграции.Также в портфель HSM входят средства проектирования сети. В частности, они позволяют рассчитать максимальные длину линии и число соединений для поддержки необходимой сетевой технологий с учетом типа волокна. При этом можно учесть и возможность поддержки технологии, которую планируется внедрить на следующем этапе развития сети.В условиях ужесточения требований к сетевой инфраструктуре все более важным становится использование высококачественных составляющих такой инфраструктуры. Они должны быть разработаны не только с учетом текущих задач заказчиков, но с предвидением будущих приложений, что невозможно без наличия у поставщика серьезной экспертизы и мощного НИОКРа.Другой важный фактор – понимание поставщиком не только специфики своего «куска» проекта, но и общих задач, для решения которых зачастую необходимо работать на максимуме эффективности. Необходимы не только высококачественные продукты и глубокая экспертиза, но и удобные инструменты, позволяющие грамотно спроектировать сеть с учетом особенностей пассивной инфраструктуры и активного оборудования, а также текущих и будущих задач ИТ и бизнеса в целом. Все это обеспечивает CommScope.