Ускоряем работу Ansible

#!/bin/bash # calculate the mean average of wall clock time from multiple /usr/bin/time results. # credits to https://stackoverflow.com/a/8216082/2795592 cat /dev/null > time.log for i in `seq 1 10`; do echo "Iteration $i: $@" /usr/bin/time -p -a -o time.log $@ rm -rf /home/ubuntu/.ansible/cp/* done file=time.log cnt=0 if [ ${#file} -lt 1 ]; then echo "you must specify a file containing output of /usr/bin/time results" exit 1 elif [ ${#file} -gt 1 ]; then samples=(`grep --color=never real ${file} | awk '{print $2}' | cut -dm -f2 | cut -ds -f1`) for sample in `grep --color=never real ${file} | awk '{print $2}' | cut -dm -f2 | cut -ds -f1`; do cnt=$(echo ${cnt}+${sample} | bc -l) done # Calculate the 'Mean' average (sum / samples). mean_avg=$(echo ${cnt}/${#samples[@]} | bc -l) mean_avg=$(echo ${mean_avg} | cut -b1-6) printf "\tSamples:\t%s

\tMean Avg:\t%s



" ${#samples[@]} ${mean_avg} grep --color=never real ${file} fi