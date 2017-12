Расширяем функционал Ansible с помощью плагинов: часть 1

У себя в D2C мы активно используем Ansible. С его помощью мы создаем виртуальные машины у облачных провайдеров, устанавливаем программное обеспечение, а также управляем Docker-контейнерами с приложениями клиентов. В прошлой статье я рассказывал о том, как заставить Ansible работать быстрее, теперь расскажу о том, как расширить его функциональность.

Ansible – необычайно гибкий инструмент. Он написан на Python и в основном состоит из заменяемых «кубиков» – плагинов и модулей. Плагины влияют на ход работы Ansible на машине управления, модули – исполняются на удаленных хостах и возвращают на машину управления результат. Поэтому если функционала Ansible «из коробки» вам не хватает, достаточно написать свой плагин или модуль, а потом добавить его в систему. Дополнительным удобством является то, что плагины и модули не нужно никак специально устанавливать на машине управления и можно распространять прямо со своими плейбуками.

Рассмотрим пример:

--- - hosts: localhost vars: foo: - a - b - c tasks: - copy: content: "{{ foo | shuffle }}" dest: /tmp/test

В данном случае copy – это модуль. Он будет выполнен на целевой машине; shuffle – Jinja2 фильтр, загруженный плагином. Плагины в Ansible выполняют не только видимую, но и скрытую от глаз работу.

Важно: все плагины в Ansible выполняются в контексте локального хоста (т.е. машины управления). Одной из частых ошибок является попытка прочитать переменные окружения на целевом хосте с помощью lookup-плагина env :

- name: show current user shell: echo {{ lookup('env','USER') }}

В этом случае не важно на каком сервере выполняется задача, переменная USER будет равна значению, которое выставлено у процесса ansible на машине управления. Аналогично со всеми другими плагинами.

Виды плагинов

Перечислю виды плагинов в алфавитном порядке, для Ansible 2.3.x:

Action

Action-плагины используются в качестве «обвязки» (wrappers) для модулей. Они выполняются непосредственно перед отправкой модулей на исполнение на целевые хосты. Обычно их используют для предварительной подготовки данных или для пост-обработки результатов выполнения модуля.

В общем виде выполнение задачи для mymodule выглядит так:

На локальном компьютере запускается action-плагин mymodule ;

; Внутри плагина выполняются подготовительные операции;

Дается команда на запуск модуля

На удаленном компьютере запускается модуль mymodule ;

; Результат возвращается на локальный компьютер

Управление возвращается в action-плагин mymodule ;

; Выполняется пост-обработка результатов

Если action-плагина mymodule не существует, используется базовый класс плагина.

Cache

Cache-плагины используются для организации хранилища (бэкендов) фактов. По умолчанию используется memory бэкенд, поэтому факты сохраняются только во время выполнения плейбука. Альтернативные бэкенды, доступные «из коробки»: jsonfile , memcached , pickle , redis , yaml .

Кэш фактов используется, если необходимо работать со множеством удалённых хостов и сбор фактов занимает продолжительное время. В такой ситуации можно по расписанию актуализировать кэш, а в самих плейбуках сбор фактов не выполнять или выполнять в редких случаях принудительной командой.

Callback

Callback-плагины предоставляют возможность реагировать на события, которые генерирует Ansible во время выполнения плейбука. Например, вывод журнала работы Ansible на экран делается callback-плагином default , который реагирует на множество событий и выводит на экран, что происходит. Можно включить callback-плагин slack и получать информацию о ходе выполнения плейбука в канал в Slack.

Connection

Connection-плагины предоставляют различные способы подключения к целевым хостам – например, ssh – для Unix, winrm – для Windows, docker – для запуска модулей внутри контейнеров. Самые распространённые – ssh (по умолчанию) и local , который используется для запуска команд локально на машине управления.

Filter

Filter-плагины добавляют новые Jinja2 фильтры. Так как для работы с переменными в Ansible используется «движок» шаблонизации Jinja2, то в плейбуках доступны почти все его возможности, в том числе встроенные и дополнительные фильтры. Если требуются нестандартные фильтры, их можно добавить своими плагинами.

Lookup

Lookup-плагины используются для поиска или загрузки данных из внешних источников, а также для создания циклов.

Например, для загрузки значения из etcd можно использовать {{ lookup('etcd', 'foo') }} .

Чтобы сделать цикл по строчкам вывода команды, можно использовать плагин lines :

- debug: msg: "{{ item }}" with_lines: cat /etc/passwd

В этой задаче выполнится команда cat /etc/passwd (на локальном компьютере) и для каждой из строк вывода выплонится debug .

Для создания цикла можно использовать любой lookup-плагин в конструкции with_<plugin-name>: . Когда вы делаете самый примитивный цикл with_items , вызывается lookup-плагин items .

Список доступных плагинов удобнее всего смотреть в репозитории (обращайте внимание на версию – данная ссылка для ветки 2.3.х).

Shell

Shell-плагины позволяют учитывать нюансы разного поведения оболочек на целевых устройствах. Например, bash или csh . Для Windows используется плагин powershell .

Strategy

Strategy-плагины определяют ход выполнения задач на целевых хостах. «Из коробки» доступны три плагина:

linear (включен по умолчанию) – Ansible выполняет текущую задачу на всех хостах по очереди, только после её выполнения на всех хостах переходит к следующей задаче

(включен по умолчанию) – Ansible выполняет текущую задачу на всех хостах по очереди, только после её выполнения на всех хостах переходит к следующей задаче free – задачи выполняются на каждом из хостов так быстро, как это возможно, а не дожидаются всех хостов

– задачи выполняются на каждом из хостов так быстро, как это возможно, а не дожидаются всех хостов debug – модификация linear – в случае ошибки включается интерактивная оболочка, которая позволяет просматривать текущие переменные, вносить изменения в параметры задачи и запускать её повторно (документация)

Terminal

Terminal-плагины позволяют учитывать разновидности интерактивных сред. Данные плагины используются для сетевых устройств типа коммутаторов и роутеров, так как работа с оболочкой на этих устройствах значительно отличается от работы полноценного shell'а на компьютере.

Test

Test-плагины добавляют Jinja2 тесты, которые используются в условных конструкциях. Аналогично фильтрам есть встроенные и дополнительные тесты.

Vars

Vars-плагины используются для манипуляции с переменными хостов (host vars, group vars) – встречаются крайне редко.

Пишем свои плагины

Приведу несколько примеров плагинов в порядке возрастания сложности.

Test

Например, мы часто работаем со спискам серверов EC2 и необходимо выбирать из списка инстансов те, которые работают. Можно использовать выражение:

{{ ec2.instances | selectattr('state','equalto','running') | list }}

Или написать свой test-плагин (положить в ./test_plugins/ec2.py):

class TestModule: def tests(self): return { 'ec2_running': lambda i: i['state'] == 'running' }

И уже использовать:

{{ ec2.instances | select('ec2_running') | list }}

Очевидно, что я немного упростил пример, и в случае, если нам нужно проверять несколько статусов одновременно, то пришлось бы делать цепочку из множества selectattr . В своём же тесте мы можем описать любую логику и при этом код плейбука держать лаконичным и хорошо читаемым.

Аналогично можно использовать свои тесты внутри when :

when: my_instance | ec2_running

Задача будет выполнена, если my_instance в состоянии running .

Можно создавать тесты с параметром. Пример — стандартный тест divisibleby, который проверяет делится ли чисто на какое-то другое.

Filter

Фильтры используются для модификации переменных. Например, в Ansible очень долго не было механизмов работы с датой. Если вам нужно в плейбуках принимать решения на основе значений времени, вы можете использовать такой фильтр (положить в ./filter_plugins/add_date.py):

import datetime class FilterModule(object): def filters(self): return { 'add_time': lambda dt, **kwargs: dt + datetime.timedelta(**kwargs) }

Теперь в плейбуках можно «заглядывать» в будущее:

- debug: msg: "Current time +20 mins {{ ansible_date_time.iso8601[:19] | to_datetime(fmt) | add_time(minutes=20) }}" vars: fmt: "%Y-%m-%dT%H:%M:%S"

Action

Action-плагины удобно использовать, когда нужно немного модифицировать данные поступающие в модули или из него, или когда нужно выполнять какую-то задачу всегда локально на сервере управления. Пример — модуль debug для вывода информации, на самом деле не модуль так как никогда не копируется на удаленный хост, а существует лишь в виде action-плагина.

Чтобы показать, как работают action-плагины, модифицируем поведение модуля setup, который используется для сбора фактов. Его удобно использовать в качестве ad-hoc команды, чтобы посмотреть информацию о серверах:

ansible all -i myinventory -m setup

У этого модуля есть параметр filter , которым можно отфильтровать результат. Но у него есть одна особенность – он применяется только к ключам верхнего уровня. Если нам нужно проверить на серверах только временную зону, мы не можем указать tz . Или если нам нужно увидеть все ipv4 адреса мы не можем сделать фильтр по всем таким полям.

Добавим обертку в виде action-плагина (положить в ./action_plugins/setup.py):

from ansible.plugins.action import ActionBase class ActionModule(ActionBase): def run(self, tmp=None, task_vars=None): def filter_dict(obj, filter): res = dict() for k, v in obj.items(): if filter in k: res[k] = v elif isinstance(v, dict): val = filter_dict(v, filter) if val is not None and val != dict(): res[k] = val return res result = super(ActionModule, self).run(tmp, task_vars) query = self._task.args.get('query', None) module_args = self._task.args.copy() if query: module_args.pop('query') module_return = self._execute_module(module_name='setup', module_args=module_args, task_vars=task_vars, tmp=tmp) if not module_return.get('failed') and query: return dict(ansible_facts=filter_dict(module_return['ansible_facts'], query)) else: return module_return

Минимально необходимая реализация плагина – наследование от ActionBase и описание метода run .

В нашем примере мы:

Определили вспомогательную функцию filter_dict , которая берет на вход объект (словарь), ищет в нем ключи по нашему фильтру и возращает объект только с тем ключами, которые удовлетворяют фильру (не важно на каком уровне вложенности они встретились);

, которая берет на вход объект (словарь), ищет в нем ключи по нашему фильтру и возращает объект только с тем ключами, которые удовлетворяют фильру (не важно на каком уровне вложенности они встретились); Выполнили метод run родительского класса;

родительского класса; Попытались получить значение нашего нового параметра query : если он есть, запомнили его и удалили из списка параметров, которые передадим дальше модулю – иначе Ansible скажет, что модуль setup не знает ничего о параметре query и выдаст ошибку;

: если он есть, запомнили его и из списка параметров, которые передадим дальше модулю – иначе Ansible скажет, что модуль не знает ничего о параметре и выдаст ошибку; Передали управление модулю setup ;

; Если модуль успешно завершил работу и был задан паремтр query – фильтруем результат нашей функцией filter_dict , иначе возвращаем результат без именений;

Теперь мы добавили новый функционал в существующий модуль и при этом не трогали его код. С выходом новых версий Ansible модуль setup может научиться делать что-то ещё, но наш плагин по прежнему будет работать поверх этих возможностей.

Callback

Callback-плагины используются для того, чтобы следить за событиями, которые происходят внутри Ansible во время выполнения плейбука и как-то реагировать на них. Одним из самых частых использований таких плагинов являются протоколирование, логгирование и оповещение.

Список callback-плагинов, доступных «из коробки», можно посмотреть в репозитории.

Для уведомлений, к примеру, доступны: mail , slack , hipchat .

Для модификации протоколирования, например: minimal , json . Для задания стандартного плагина вывода можно использовать настройку:

[defaults] stdout_callback = json

Теперь Ansible не будет выводить человеко-читабельный протокол по ходу выполнения, а в самом конце выполнения плейбука выдаст огромный JSON со всей информацией. Его можно использовать для автоматического анализа результата в cron -задачах или на вашем сервере CI / CD .

Например, можно запустить плейбук и посчитать количество хостов, в которых были изменения:

ANSIBLE_STDOUT_CALLBACK=json ansible-playbook myplaybook.yml | jq '.stats | map(select(.changed > 0)) | length'

В качестве примера callback-плагина приведу «оповещалку» о выполнении плейбука, которая выводит уведомление в вашей графической оболочке по результатам выполнения плейбука (положить в ./callback_plugins/notify_me.py):

from ansible.plugins.callback import CallbackBase from subprocess import call from platform import system as get_system_name class CallbackModule(CallbackBase): CALLBACK_VERSION = 2.0 CALLBACK_TYPE = 'notification' CALLBACK_NAME = 'notify_me' CALLBACK_NEEDS_WHITELIST = True def v2_playbook_on_stats(self, stats): def notify(msg,is_error=False): sys_name = get_system_name() if sys_name == 'Darwin': sound = "Basso" if is_error else "default" call(["osascript", "-e", 'display notification "{}" with title "Ansible" sound name "{}"'. format(msg,sound)]) elif sys_name == 'Linux': icon = "dialog-warning" if is_error else "dialog-info" rc = call(["notify-send", "-i", icon, "Ansible", msg]) print "error code {}".format(rc) hosts = stats.processed.keys() failed_hosts = [] for h in hosts: t = stats.summarize(h) if t['unreachable'] + t['failures'] > 0: failed_hosts.append(h) if len(failed_hosts) > 0: notify("Failed hosts: {}".format(" ".join(failed_hosts)),True) else: notify("Job's done!")

В плагине предусмотрена некая попытка кросс-плаформенности :)

Мы наследуемся от класса CallbackBase и переопределяем метод v2_playbook_on_stats , который вызывается в момент готовности финального отчета о выполнении плейбука. Стандартный плагин протоколирования по этому методу формирует таблицу PLAY RECAP .

Нам понадобится вспомогательная функция notify , которая в зависимости от платформы пытается отправить пользователю оповещение.

В основном теле нашего метода мы проверяем есть ли хосты с ошибками: если есть – отправляем плохую нотификацию со списком хостов, если нет – отправляем хорошую нотификацию Job's done! .

Обратите внимание на CALLBACK_NEEDS_WHITELIST = True . Этот параметр говорит Ansible, что данный плагин требует принудительного включения. То есть, не смотря на готовность плагина к работе, он будет включен лишь при добавлении его в whitelist. Это сделано, чтобы при работе с плейбуками экран не замусоривался, но можно было легко поставить такое уведомление для «долгоиграющих» плейбуков, которые вы запускаете в фоне и идете заниматься другим делом. Проверить работу можно так:

ANSIBLE_CALLBACK_WHITELIST=notify_me ansible-playbook test.yml

Полный список методов(событий), которые можно переопределять в callback-плагинах, лучше всего посмотреть в исходном коде.

--

Можете смело экспериментировать с примерами из статьи. Ещё несколько видов плагинов рассмотрим в следующей части. Stay tuned!