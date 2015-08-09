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сегодня в 11:48

Классификация звуков с помощью TensorFlow

  • Tutorial


Игорь Пантелеев, Software Developer, DataArt

Для распознавания человеческой речи придумано множество сервисов — достаточно вспомнить Pocketsphinx или Google Speech API. Они способны довольно качественно преобразовать в печатный текст фразы, записанные в виде звукового файла. Но ни одно из этих приложений не может сортировать разные звуки, захваченные микрофоном. Что именно было записано: человеческая речь, крики животных или музыка? Мы столкнулись с необходимостью ответить на этот вопрос. И решили создать пробные проекты для классификации звуков с помощью алгоритмов машинного обучения. В статье описано, какие инструменты мы выбрали, с какими проблемами столкнулись, как обучали модель для TensorFlow, и как запустить наше решение с открытым исходным кодом. Также мы можем загружать результаты распознавания на IoT-платформу DeviceHive, чтобы использовать их в облачных сервисах для сторонних приложений.

Выбор инструментов и модели для классификации


Сначала нам нужно было выбрать ПО для работы с нейронными сетями. Первым решением, которое показалось нам подходящим, была библиотека Python Audio Analysis.

Основная проблема машинного обучения — хороший набор данных. Для распознавания речи и классификации музыки таких наборов очень много. С классификацией случайных звуков дела обстоят не так хорошо, но мы, пусть и не сразу, нашли набор данных с «городскими» звуками.

В ходе тестирования мы столкнулись со следующими проблемами:

  • pyAudioAnalysis недостаточно гибкий. Он работает с небольшим спектром параметров, а некоторые из них рассчитываются на лету. Например, количество обучающих циклов основано на количестве сэмплов, и изменить это нельзя.
  • Выбранный набор данных содержит только 10 классов, и все они входят в группу звуков города.

Следующим вариантом решения стал набор данных Google AudioSet, который основан на размеченных видео фрагментах YouTube и доступен для загрузки в двух форматах:

  1. CSV-файлы, в которых содержится следующая информация о каждом фрагменте: ID размещенного на YouTube видео, время начала и окончания фрагмента, одна или несколько присвоенных отрывку меток.
  2. Извлеченные аудиофичи, которые сохраняются в виде файлов TensorFlow.
    Эти аудиофичи совместимы с моделями YouTube-8M. Также это решение предлагает использовать модель TensorFlow VGGish для извлечения фич из аудио потока. Такое решение соответствовало большей части наших требований, и мы решили выбрать его.

Модель обучения


Следующей задачей было выяснить, как работает интерфейс YouTube-8M. Он предназначен для работы с видео, но, к счастью, может работать и с аудио. Эта библиотека довольно гибкая, но имеет фиксированное число классов. Поэтому мы внесли некоторые изменения, чтобы количество классов можно было передавать в качестве параметра. YouTube-8M может работать с данными двух типов: агрегированными фичами и фичами для каждого фрагмента. Google AudioSet предоставляет данные в виде фич для каждого фрагмента. Далее нам нужно было выбрать модель для обучения.

Ресурсы, время и точность


Графические процессоры (GPU) лучше подходят для машинного обучения, чем центральные процессоры (CPU). Вы можете найти больше информации здесь, поэтому мы не будем на этом подробно останавливаться и сразу перейдем к нашей конфигурации. Для экспериментов мы использовали PC с одной видеокартой NVIDIA GTX 970 4GB.

В нашем случае время обучения не имело особого значения. Отметим, что одного–двух часов обучения было достаточно, чтобы принять первоначальное решение о выбранной модели и ее точности.

Конечно, мы хотим получить как можно более высокую точность. Но для обучения более сложной модели (которая должна обеспечить большую точность) потребуется больше оперативной памяти (памяти видеоплаты в случае использования графического процессора).

Выбор модели


Полный список моделей YouTube-8M с описаниями доступен здесь. Поскольку наши данные для обучения представлены в виде фрагментированных фич, необходимо использовать соответствующую модель. Google AudioSet содержит разделенный на три части набор данных: сбалансированное обучение (balanced train), несбалансированное обучение (unbalanced train) и оценка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Для обучения и оценки использовалась модифицированная версия YouTube-8M. Ее можно найти здесь.

Сбалансированное обучение


В данном случае команда выглядит следующим образом:

python train.py --train_data_pattern=/path_to_data/audioset_v1_embeddings/bal_train/*.tfrecord --num_epochs=100 --learning_rate_decay_examples=400000 --feature_names=audio_embedding --feature_sizes=128 --frame_features --batch_size=512 --num_classes=527 --train_dir=/path_to_logs --model=ModelName

Для LstmModel мы изменили базовую скорость обучения на 0,001 в соответствии с документацией. Также мы изменили значение lstm_cells на 256, так как у нас не хватило оперативной памяти.

Давайте посмотрим на результаты обучения.





Название модели Время обучения Оценка на последнем шаге Средняя оценка
Logistic 14m 3s 0.5859 0.5560
Dbof 31m 46s 1.000 0.5220
Lstm 1h 45m 53s 0.9883 0.4581


Нам удалось получить хорошие результаты на этапе обучения, однако это не значит, что мы достигнем аналогичных показателей при полной оценке.

Несбалансированное обучение


В несбалансированном наборе данных намного больше сэмплов, поэтому мы установили значение количества циклов обучения на 10 (следовало выставить пять, потому что на обучение ушло достаточно много времени).





Название модели Время обучения Оценка на последнем шаге Средняя оценка
Logistic 2h 4m 14s 0.8750 0.5125
Dbof 4h 39m 29s 0.8848 0.5605
Lstm 9h 42m 52s 0.8691 0.5396


Журнал обучения


Если вы хотите изучить наши log-файлы, можете скачать и извлечь их, пройдя по этой ссылке. После загрузки запустите tensorboard --logdir /path_to_train_logs/ и перейдите по ссылке.

Подробнее об обучении


YouTube-8M принимает множество параметров, и многие из них влияют на процесс обучения.

Например, можно настроить скорость обучения и количество эпох, что сильно изменит процесс обучения. Также существуют три функции для расчета потерь и другие полезные переменные, которые можно настроить и изменить для улучшения результатов.

Использование обученной модели с устройствами для захвата аудио


Когда у нас есть обученные модели, пора добавить код для взаимодействия с ними.

Захват аудио с помощью микрофона


Нам нужно каким-то образом получить аудиоданные с микрофона. Мы будем использовать библиотеку PyAudio, которая имеет простой интерфейс и может работать на большинстве платформ.

Подготовка звука


Как упоминалось ранее, мы используем модель TensorFlow VGGish в качестве инструмента для извлечения фич. Вот краткое объяснение процесса трансформации:

Для визуализации использовался сэмпл Dog bark («Лай собаки») из набора данных UrbanSound.

Преобразуем аудио к формату 16 kHz моно.



Рассчитываем спектрограмму с помощью величин STFT (преобразование Фурье на малом временном интервале) с размером окна 25 мс, шагом в 10 мс и периодическим окном Ханна.



Рассчитываем мел-спектрограмму, приводя текущую спектрограмму к 64-разрядному мел-диапазону.



Рассчитываем стабилизированную логарифмическую спектрограмму с помощью log (mel-спектр + 0,01), где используется смещение, чтобы избежать логарифма нуля.



Эти фичи затем преобразуются в непересекающиеся фрагменты в 0,96 секунды, где каждый из них имеет размерность 64 мел-диапазона на 96 фреймов по 10 мс каждый.

Полученные данные затем подаются в модель VGGish для приведения данных в векторный вид.
Классификация
Наконец, нам нужен интерфейс для передачи данных в нейронную сеть и получения результатов.

Возьмем за основу интерфейс YouTube-8M, но изменим его, чтобы удалить этап сериализации/десериализации.

Здесь вы можете ознакомиться с результатами нашей работы. Давайте рассмотрим этот момент подробнее.

Установка


PyAudio использует libportaudio2 и portaudio19-dev, поэтому для работы необходимо установить эти пакеты.

Кроме того, понадобятся некоторые Python-библиотеки. Вы можете установить их с помощью pip: pip install -r requirements.txt

Также вам необходимо загрузить и извлечь в корень проекта архив с сохраненными моделями. Вы можете найти его здесь.

Запуск


Наш проект предлагает возможность использования одного из трех интерфейсов.

Предварительно записанный аудиофайл


Просто запустите python parse_file.py path_to_your_file.wav, и вы увидите в терминале Speech: 0.75, Music: 0.12, Inside, large room or hall: 0.03

Результат зависит от исходных данных. Эти значения выводятся на основе прогноза нейронной сети. Более высокое значение означает более высокую вероятность того, что входные данные принадлежат этому классу.

Захват и обработка данных с микрофона


python capture.py запускает процесс, который постоянно будет захватывать данные с вашего микрофона. Он будет передавать данные для классификации каждые 5–7 секунд (по умолчанию). Вы увидите результаты так же, как в предыдущем примере. Вы можете запустить его с параметром --save_path=/path_to_samples_dir/, в этом случае все захваченные данные будут сохранены в указанной папке в формате .WAV. Эта функция полезна, если вы хотите попробовать разные модели с теми же образцами. Используйте параметр --help, чтобы получить дополнительную информацию.

Веб-интерфейс


Команда python daemon.py реализует простой веб-интерфейс, который по умолчанию доступен по адресу http://127.0.0.1:8000. Мы используем тот же код, что и в предыдущем примере. Вы можете увидеть последние десять прогнозов на странице событий.



Интеграция с IoT


Последний очень важный момент — интеграция с IoT-инфраструктурой. Если вы запустите веб-интерфейс, который мы упоминали в предыдущем разделе, на главной странице можете найти статус подключения клиента DeviceHive и его настройки. Пока клиент подключен, прогнозы будут отправляться на указанное устройство в виде уведомлений.



Заключение


TensorFlow — очень гибкий инструмент, который может быть полезен во многих приложениях с машинным обучением для распознавания изображений и звуков. Использование такого инструмента в тандеме с IoT-платформой позволяет создать интеллектуальное решение с огромным потенциалом. В «умных городах» его можно применить для обеспечения безопасности — оно, например, способно распознать звуки бьющегося стекла или выстрела. Даже в тропических лесах такое решение можно было бы использовать для отслеживания маршрутов диких животных или птиц, анализируя их голоса. IoT-платформу можно настроить на отправку уведомлений о звуках в радиусе действия микрофона. Такое решение можно установить на локальные устройства (в то же время, его можно развернуть в качестве облачной системы), чтобы минимизировать расходы на трафик и облачные вычисления, кастомизировать его для отправки исключительно уведомлений, без вложений с необработанным аудио. Не забывайте, что это проект с открытым исходным кодом, поэтому вы можете им воспользоваться для создания собственных сервисов.
Метки:
DataArt 100,00
Технологический консалтинг и разработка ПО
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Комментарии 2
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    Пост навеян конкурсом на каггле?
    • 0
      Нет, но спасибо за наводку :)

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