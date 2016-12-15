Топ-3 анонсов с NetApp Insight 2017
Привет, Хабр! На этой неделе я в Берлине на конференции NetApp Insight и подготовил для вас репортаж о том, что успел увидеть и пощупать.
NetApp Insight традиционно проходит в Европе в середине ноября. Это большая конференция, на которой компания NetApp представляет свое видение технологий работы с данными и анонсирует обновления линеек продуктов. Каждый день проходят сотни (!) технологических сессий с детальной информацией из первых рук. Можно сравнить эту конференцию с VMWorld, а из проходящих в России – с Highload++.
В конференции принимают участие тысячи людей – покупатели, партнеры, сотрудники NetApp из разных стран. В этом году здесь представлено 80 стран.
Конференция проходит четыре дня. Придется исхитриться и составить свою программу так, чтобы посетить все интересующие сессии – глаза от выбора разбегаются. В первую очередь отправляемся на NetApp Central – стенды NetApp и партнеров.
AFF700s, или каковы на ощупь несколько сот тысяч долларов.
Посмотреть и разобрать контроллерную пару AFF700s, разобрать рядом стоящую AFF300 и наконец-то понять всю разницу между платформами – бесценно. Можно задать вопросы не просто работникам на стендах, но и инженерам, которые разрабатывают эти продукты. Ну а если у вас нет вопросов, просто поиграйте в футбол или запустите уточку в ванну с работающими серверами.
Настоящий немецкий длиннокикер.
Во время конференции можно бесплатно сдать сертификационные экзамены NetApp, поэтому оставляем время и на них. А в перерывах – идем в зону Hands-On Labs и пробуем свои силы в лабораторных работах.
5D-кинотеатр под аккомпанемент в четыре руки.
Запостили в Instagram новинки, поучились, проиграли – теперь отправляемся в конференц-залы. Каждый час параллельно проходит примерно 20 сессий, разделенных на группы по продуктам и технологиям:
- анализ больших данных,
- конвергентные системы,
- защита данных,
- базы данных и бизнес-приложения,
- DevOps и open-source,
- флеш-системы,
- сертификация NetApp,
- гибридные облака,
- обслуживание инфраструктуры,
- ONTAP: ОС NetApp для СХД FAS\AFF,
- платформы СХД NetApp:
- E/EF Series,
- FAS/AFF,
- SolidFire,
- StorageGrid Webscale,
- бизнес-кейсы и решения;
- безопасность,
- дизайн сервисов,
- software defined,
- виртуализация,
- миграция данных.
Как видите, грандиозный набор разных технологий! И все это – из первых рук, подробно, с возможностью личного общения!
Каждый может составить себе программу для развития скилов. Я выбрал все, связанное с облаками, интеграцией с VMware и работой сервис-провайдера, плюс, конечно же, ONTAP.
Мой день начинался с главной сессии. На ней директора NetApp рассказывали о стратегии развития продуктов и о том, как все это складывается в глобальную стратегию управления данными – DataFabric.
Данные сейчас — это важный элемент бизнеса. Управление данными, их использование, анализ, хранение обеспечивают определенные преимущества для бизнеса. На наших глазах трансформируется жизнь, меняется бизнес. У вас были каналы в Телеграмм год назад? Помните ICQ, а что стало со Skype? Вы смотрите ТВ, где бумажные газеты? Сколько писем за день у вас по работе? Вот это все — цифровая трансформация: изменение подходов к обработке данных, к бизнесу, к вашей работе и жизни.
Наверняка вы сейчас не хотите внедрять новую СХД. Зачем вам СХД? Вы хотите внедрить новый сервис для клиентов. И вот этот сервис, его приложения должны получить достаточно ресурсов, причем с возможностью роста, – это тоже цифровая трансформация. И было бы странно, если бы один из лидеров рынка СХД не заметил всех этих изменений и не возглавил бы саму эту трансформацию.
Что же нового представил NetApp на конференции и что, на мой взгляд, было самым интересным.
Итак, мой личный Топ 3 NetApp Insight
1. ONTAP 9.3 – операционная система СХД NetApp FAS
В первую очередь, с обновлением дедупликация станет на 30% эффективнее. Системы AFF получат до 40% прироста производительности.
Появились Adaptive QoS: теперь на уровне СХД можно устанавливать не только ограничения максимального потребления ресурсов ввода-вывода, но и минимальный уровень IOPS, необходимый для набора данных. Кроме того, обеспечивается приоритетность одного набора данных над другим. А значит теперь можно с помощью технических средств гарантировать производительность IOPS/TB. Улучшилась безопасность обработки данных, их шифрование, в том числе с помощью внешних ключей.
Линейка AFF – это максимальные IOPS при минимальных задержках. Это все та же знакомая нам СХД с ONTAP: надежная, управляемая, одинаково хорошо работающая с блочными и файловыми протоколами, поддерживающая все возможные технологии обеспечения доступности данных.
Самые быстрые СХД в линейке NetApp
2. Лидер по части гибкости и масштабируемости в линейке решений NetApp – СХД SolidFire
Это scale-out решение. Вы начинаете строить СХД с четырех нод и добавляете по одной ноде, когда вам нужна дополнительная емкость или дополнительные IOPS. При добавлении новой ноды происходит прозрачная ребалансировка кластера, без задержек ввода-вывода. И после ее завершения запросы обрабатываются уже большим количеством нод СХД.
СХД SolidFire
3. Ontap Select
Это программное обеспечение, с помощью которого можно создать программно-определяемое хранилище на любом оборудовании. И это хранилище будет иметь все возможности работы с данными, которые есть у ONTAP: мгновенные снепшоты, копирование снепшотов на внешние СХД, построение катастрофоустойчивых решений и т.п. Довольно интересной выглядит возможность использования Ontap Select в облаке Microsoft Azure как сервиса.
Данные меняют мир. Мир меняет данные.
Кроме анонсов на NetApp Insight проводятся и совсем уж интересные сессии. Например, CDW пригласила сомелье рассказать об особенностях производства крафтового пива в Германии и достоинствах Berliner Weisse. Такое вот продолжение Октоберфеста для своих.
Но самое главное, что получаешь от участия в такой конференции – это трансформация головы. Четыре дня думаешь про данные. Про свои реальные данные на работе. Понимаешь, что можно сделать лучше, в какую сторону развиваться, и куда движется мир. Это по-настоящему важно.
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