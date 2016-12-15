Семинар «Облака для критичных систем», 30 ноября, Санкт-Петербург
«Университеты DataLine» отправляются в Санкт-Петербург с курсом «Управление виртуальной инфраструктурой».
Приходите 30 ноября на первый семинар, мы поговорим о том, как выбирать виртуальную инфраструктуру под конкретные задачи бизнеса.
Ведущий курса: Михаил Соловьев, руководитель направления виртуализации DataLine.
Осталось всего несколько мест, будем рады видеть ИТ-директоров, инженеров и всех тех, кто занимается вопросами обслуживания информационных систем компании.
О чем поговорим:
- Облако, виртуальный дата-центр, VPS\VDS: в чем отличия и что подходит для продуктивных систем среднего и крупного бизнеса.
- Типовые приложения в облаке — особенности размещения и облачные сервисы.
- Компоненты виртуальной инфраструктуры: выбираем гипервизор и СХД.
- Гибридные сценарии — объединяем офисы, склады и магазины.
- Как правильно выполнить тестирование облака. Инструменты и методы.
- SLA и сервисы провайдера: почему это важно.
Регистрируйтесь на семинар по ссылке.
До встречи 30 ноября!
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