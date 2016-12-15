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DataLine
Крупнейший оператор дата-центров TIER III в России
вчера в 13:30

Семинар «Облака для критичных систем», 30 ноября, Санкт-Петербург



    «Университеты DataLine» отправляются в Санкт-Петербург с курсом «Управление виртуальной инфраструктурой».

    Приходите 30 ноября на первый семинар, мы поговорим о том, как выбирать виртуальную инфраструктуру под конкретные задачи бизнеса.

    Ведущий курса: Михаил Соловьев, руководитель направления виртуализации DataLine.

    Осталось всего несколько мест, будем рады видеть ИТ-директоров, инженеров и всех тех, кто занимается вопросами обслуживания информационных систем компании.

    О чем поговорим:

    • Облако, виртуальный дата-центр, VPS\VDS: в чем отличия и что подходит для продуктивных систем среднего и крупного бизнеса.
    • Типовые приложения в облаке — особенности размещения и облачные сервисы.
    • Компоненты виртуальной инфраструктуры: выбираем гипервизор и СХД.
    • Гибридные сценарии — объединяем офисы, склады и магазины.
    • Как правильно выполнить тестирование облака. Инструменты и методы.
    • SLA и сервисы провайдера: почему это важно.

    Регистрируйтесь на семинар по ссылке.

    До встречи 30 ноября!
    Метки:
    DataLine 65,44
    Крупнейший оператор дата-центров TIER III в России
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    Информация
    • Дата основания 02 октября 2007
    • Локация Москва
      Россия
    • Сайт dtln.ru
    • Численность 201–500 человек
    • Дата регистрации 24 марта 2009
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