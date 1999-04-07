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Дата-центр «Миран»
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вчера в 10:00

Строим МЦОД Модуль №3. Часть 1. Установка первого ВРУ, установка ЩР

    И снова здравствуй, Хабр! Открываем цикл статей-фотоотчетов о строительстве нашего нового МЦОДа Модуль №3!



    Начнем с отчета об установке ВРУ и щитов потребителей.

    Achtung! Много дрянных фото под катом!

    Смиренно прошу простить меня за некоторое количество вертикальных фотографий.

    1. ВРУ-3.1. Секция № 1
    2. ВРУ-3.1. Секция № 3
    3. ЩР-1/2
    4. Текущий прогресс стройки

    ВРУ-3.1. Секция № 1


    В Модуле №3, на этот раз, используем полностью решения от компании ABB.
    В Модуле №1 и Модуле №2 были щиты с начинкой  от компании Schneider Electric.



    Новоприбывшие секции щита ВРУ-3.1 для Модуля №3. Кликабельно

    Пока мы приобрели одно ВРУ из двух планирующихся. Основная идея наличия двух ВРУ — резервирование и возможность различных коммутаций в щитах без прерывания питания потребителей.


    Общий вид секции № 1 ВРУ-3.1, а также вид без пластронов. Кликабельно

    Два автоматических выключателя с номиналом 400 А — оба под управлением АВР. Отдельно стоит отметить, что внутри самого щита нет деления секции на две части и секционного выключателя между ними, как это было реализовано в ВРУ первых двух МЦОД.


    Вводной автомат Tmax T5 в выкатном исполнении. Мотор-редуктор MOE-E. Замок. ВРУ-3.1. Кликабельно


    Электронный расцепитель вводного автомата PR223DS. Кликабельно

    Помимо традиционной защиты, расцепители осуществляют измерение тока. Эти данные, а также данные о состоянии автомата по Modbus-RTU будут передаваться в систему диспетчеризации.


    Скоба для навесных замков. Вводной автомат. ВРУ-3.1. Кликабельно


    Ручное взведение пружины. Вводной автомат. ВРУ-3.1. Кликабельно


    АВР ATS 022. ВРУ-3.1. Кликабельно

    А вот и АВР3.1. С этим железом мы в ЦОД сталкиваемся впервые, в отличии от автоматов. АВР довольно умён, плюс сам производит измерение напряжения и сопутствующих параметров по основным вводным шинам. Исходя из того, есть ли напряжение или нет, АВР будет принимать решение о замыкании/размыкании автоматов. Измеряемые данные по Modbus-RTU также будут уходить в систему диспетчеризации.


    Автоматы Tmax T4N, номинал 250 А. Монтируются кабели. Кликабельно

    Основное предназначение автоматов QF1.1-1.2 — выдавать питание на основной и baypass входы ИБП-1. Автомат QF1.3 запитывает секцию № 3 через второй рубильник QS. Автомат QF1.4 — резервный. В норме, третий и четвертый автоматы будут разомкнуты и заблокированы навесными замками.


    Панели HMI 030. ВРУ-3.1. Кликабельно

    Здесь все понятно, человекомашинные панельки для выдачи всяческой статистики.

    ВРУ-3.1. Секция № 3





    Немного внутренностей секции № 3 ВРУ-3.1. Пластроны еще едут, хм… Кликабельно

    Как видно из фотографий, у нас реализована в этих щитах единая секция № 3 с двумя рубильниками QS OETL 315 от выхода ИБП-1 и от автомата QF1.3 секции № 1. Шесть автоматических выключателей QF3.2-3.7 Tmax T4N номиналом 250 А обеспечивают питание ЩР. Слева направо: первый и четвертый — на ЩР-1 и ЩР-2, пятый и шестой — на ЩР-3 И ЩР-4, второй и третий — резерв.



    Скобы для навесных замков. Дополнительные автоматы Tmax T4N с передними фланцами FLD. ВРУ-3.1. Кликабельно


    Внешний вид ВРУ и примкнувших к нему аккумуляторных батарей ИБП-1. Кликабельно


    Они же, немного «причесанные и отмытые». Кликабельно

    Входная полная мощность ВРУ — 200 кВА. Итого 400 кВА на Модуль №3.

    ЩР-1/2



    ЩР-1/2 Модуль №3 и огнетушитель. Кликабельно


    Водруженный на место ЩР-1. Кондиционер STULZ прикидывается «трапецией Малевича». Кликабельно


    ЩР-2. Кликабельно


    Самое важное в щитах. CMS 600 с трансформаторами тока. Кликабельно


    Чуть крупнее. Кликабельно

    Данные системы измерения пришлись нам очень по вкусу. Просто настраивать, просто организовать получение данных. Легко и просто обвить шлейфом трансформаторы токов, задать их пространственное размещение на замеряемом автомате, порядок в шлейфе.

    Забавный факт: с учетом будущей покупки ЩР-3/4, у нас будет установлено самое большое количество систем измерения токов CMS 600 в России.


    И это тоже важное. Счетчики В24. Те самые, которые все никак не могут к нам доехать. Фото с сайта ABB

    Счетчики будут обеспечивать нас данными о напряжении питающих шин. Эти данные, как и данные по измеренным токам от CMS, помогут нам вычислить мощность, потребляемую стойками. Соответственно, мониторинг этой мощности позволит нам понимать, не превышает ли клиент разрешенную ему квоту.

    Машинный зал Модуля №3 рассчитан на установку 50 стоек.
    Расчетная потребляемая мощность на секцию — 150 кВА. Соответственно, суммарно Модуль №3 рассчитан на 300 кВА потребления.

    Прогресс стройки на 03.10.2017 — 09.10.2017



    Установка стенных панелей. Кликабельно


    Установка фальшпола. Кликабельно


    Здесь будут погрузочные ворота с подъемником. На заднем фоне позируют кондиционер STULZ, ЩР-2 и ИБП-1 DELTA. Кликабельно

    P.S. Особенности национального бизнеса...


    — Ребята, мы вам оплатили плитки фальшпола и их доставку n-дней назад, где они?
    — Ой, а мы их уже другому клиенту продали…

    — Ребята, по документам вы нам доставили весь профиль, на деле не хватает еще пятой части, где еще профиль?
    — Ой…

    Продолжение следует.
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    Дата-центр «Миран» 54,57
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    Информация
    • Дата основания 07 апреля 1999
    • Локация Санкт-Петербург
      Россия
    • Сайт miran.ru
    • Численность 51–100 человек
    • Дата регистрации 05 июля 2017
    Блог на Хабрахабре
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