Строим МЦОД Модуль №3. Часть 1. Установка первого ВРУ, установка ЩР

дрянных

ВРУ-3.1. Секция № 1

ВРУ-3.1. Секция № 3

Входная полная мощность ВРУ — 200 кВА. Итого 400 кВА на Модуль №3.

ЩР-1/2

Забавный факт: с учетом будущей покупки ЩР-3/4, у нас будет установлено самое большое количество систем измерения токов CMS 600 в России.

Машинный зал Модуля №3 рассчитан на установку 50 стоек.

Расчетная потребляемая мощность на секцию — 150 кВА. Соответственно, суммарно Модуль №3 рассчитан на 300 кВА потребления.

Прогресс стройки на 03.10.2017 — 09.10.2017

P.S. Особенности национального бизнеса...

— Ребята, мы вам оплатили плитки фальшпола и их доставку n-дней назад, где они?

— Ой, а мы их уже другому клиенту продали…



— Ребята, по документам вы нам доставили весь профиль, на деле не хватает еще пятой части, где еще профиль?

— Ой…



И снова здравствуй, Хабр! Открываем цикл статей-фотоотчетов о строительстве нашего нового МЦОДаНачнем с отчета об установке ВРУ и щитов потребителей.В Модуле №3, на этот раз, используем полностью решения от компанииВ Модуле №1 и Модуле №2 были щиты с начинкой от компанииПока мы приобрели одно ВРУ из двух планирующихся. Основная идея наличия двух ВРУ — резервирование и возможность различных коммутаций в щитах без прерывания питания потребителей.Два автоматических выключателя с номиналом 400 А — оба под управлением АВР. Отдельно стоит отметить, что внутри самого щита нет деления секции на две части и секционного выключателя между ними, как это было реализовано в ВРУ первых двух МЦОД.Помимо традиционной защиты, расцепители осуществляют измерение тока. Эти данные, а также данные о состоянии автомата побудут передаваться в систему диспетчеризации.А вот и АВР3.1. С этим железом мы в ЦОД сталкиваемся впервые, в отличии от автоматов. АВР довольно умён, плюс сам производит измерение напряжения и сопутствующих параметров по основным вводным шинам. Исходя из того, есть ли напряжение или нет, АВР будет принимать решение о замыкании/размыкании автоматов. Измеряемые данные потакже будут уходить в систему диспетчеризации.Основное предназначение автоматов— выдавать питание на основной и baypass входы ИБП-1. Автоматзапитывает секцию № 3 через второй рубильник. Автомат— резервный. В норме, третий и четвертый автоматы будут разомкнуты и заблокированы навесными замками.Здесь все понятно, человекомашинные панельки для выдачи всяческой статистики.Как видно из фотографий, у нас реализована в этих щитах единая секция № 3 с двумя рубильникамиот выхода ИБП-1 и от автоматасекции № 1. Шесть автоматических выключателейноминалом 250 А обеспечивают питание ЩР. Слева направо: первый и четвертый — на ЩР-1 и ЩР-2, пятый и шестой — на ЩР-3 И ЩР-4, второй и третий — резерв.Данные системы измерения пришлись нам очень по вкусу. Просто настраивать, просто организовать получение данных. Легко и просто обвить шлейфом трансформаторы токов, задать их пространственное размещение на замеряемом автомате, порядок в шлейфе.Счетчики будут обеспечивать нас данными о напряжении питающих шин. Эти данные, как и данные по измеренным токам от CMS, помогут нам вычислить мощность, потребляемую стойками. Соответственно, мониторинг этой мощности позволит нам понимать, не превышает ли клиент разрешенную ему квоту.Продолжение следует.