Строим МЦОД Модуль №3. Часть 1. Установка первого ВРУ, установка ЩР
И снова здравствуй, Хабр! Открываем цикл статей-фотоотчетов о строительстве нашего нового МЦОДа Модуль №3!
Начнем с отчета об установке ВРУ и щитов потребителей.
Achtung! Много
дрянных фото под катом!
Смиренно прошу простить меня за некоторое количество вертикальных фотографий.
1. ВРУ-3.1. Секция № 1
2. ВРУ-3.1. Секция № 3
3. ЩР-1/2
4. Текущий прогресс стройки
В Модуле №3, на этот раз, используем полностью решения от компании ABB.
В Модуле №1 и Модуле №2 были щиты с начинкой от компании Schneider Electric.
Новоприбывшие секции щита ВРУ-3.1 для Модуля №3. Кликабельно
Пока мы приобрели одно ВРУ из двух планирующихся. Основная идея наличия двух ВРУ — резервирование и возможность различных коммутаций в щитах без прерывания питания потребителей.
Общий вид секции № 1 ВРУ-3.1, а также вид без пластронов. Кликабельно
Два автоматических выключателя с номиналом 400 А — оба под управлением АВР. Отдельно стоит отметить, что внутри самого щита нет деления секции на две части и секционного выключателя между ними, как это было реализовано в ВРУ первых двух МЦОД.
Вводной автомат Tmax T5 в выкатном исполнении. Мотор-редуктор MOE-E. Замок. ВРУ-3.1. Кликабельно
Электронный расцепитель вводного автомата PR223DS. Кликабельно
Помимо традиционной защиты, расцепители осуществляют измерение тока. Эти данные, а также данные о состоянии автомата по Modbus-RTU будут передаваться в систему диспетчеризации.
Скоба для навесных замков. Вводной автомат. ВРУ-3.1. Кликабельно
Ручное взведение пружины. Вводной автомат. ВРУ-3.1. Кликабельно
АВР ATS 022. ВРУ-3.1. Кликабельно
А вот и АВР3.1. С этим железом мы в ЦОД сталкиваемся впервые, в отличии от автоматов. АВР довольно умён, плюс сам производит измерение напряжения и сопутствующих параметров по основным вводным шинам. Исходя из того, есть ли напряжение или нет, АВР будет принимать решение о замыкании/размыкании автоматов. Измеряемые данные по Modbus-RTU также будут уходить в систему диспетчеризации.
Автоматы Tmax T4N, номинал 250 А. Монтируются кабели. Кликабельно
Основное предназначение автоматов QF1.1-1.2 — выдавать питание на основной и baypass входы ИБП-1. Автомат QF1.3 запитывает секцию № 3 через второй рубильник QS. Автомат QF1.4 — резервный. В норме, третий и четвертый автоматы будут разомкнуты и заблокированы навесными замками.
Панели HMI 030. ВРУ-3.1. Кликабельно
Здесь все понятно, человекомашинные панельки для выдачи всяческой статистики.
Немного внутренностей секции № 3 ВРУ-3.1. Пластроны еще едут, хм… Кликабельно
Как видно из фотографий, у нас реализована в этих щитах единая секция № 3 с двумя рубильниками QS OETL 315 от выхода ИБП-1 и от автомата QF1.3 секции № 1. Шесть автоматических выключателей QF3.2-3.7 Tmax T4N номиналом 250 А обеспечивают питание ЩР. Слева направо: первый и четвертый — на ЩР-1 и ЩР-2, пятый и шестой — на ЩР-3 И ЩР-4, второй и третий — резерв.
Скобы для навесных замков. Дополнительные автоматы Tmax T4N с передними фланцами FLD. ВРУ-3.1. Кликабельно
Внешний вид ВРУ и примкнувших к нему аккумуляторных батарей ИБП-1. Кликабельно
Они же, немного «причесанные и отмытые». Кликабельно
ЩР-1/2 Модуль №3 и огнетушитель. Кликабельно
Водруженный на место ЩР-1. Кондиционер STULZ прикидывается «трапецией Малевича». Кликабельно
ЩР-2. Кликабельно
Самое важное в щитах. CMS 600 с трансформаторами тока. Кликабельно
Чуть крупнее. Кликабельно
Данные системы измерения пришлись нам очень по вкусу. Просто настраивать, просто организовать получение данных. Легко и просто обвить шлейфом трансформаторы токов, задать их пространственное размещение на замеряемом автомате, порядок в шлейфе.
И это тоже важное. Счетчики В24. Те самые, которые все никак не могут к нам доехать. Фото с сайта ABB
Счетчики будут обеспечивать нас данными о напряжении питающих шин. Эти данные, как и данные по измеренным токам от CMS, помогут нам вычислить мощность, потребляемую стойками. Соответственно, мониторинг этой мощности позволит нам понимать, не превышает ли клиент разрешенную ему квоту.
Установка стенных панелей. Кликабельно
Установка фальшпола. Кликабельно
Здесь будут погрузочные ворота с подъемником. На заднем фоне позируют кондиционер STULZ, ЩР-2 и ИБП-1 DELTA. Кликабельно
Продолжение следует.
Начнем с отчета об установке ВРУ и щитов потребителей.
Achtung! Много
Смиренно прошу простить меня за некоторое количество вертикальных фотографий.
1. ВРУ-3.1. Секция № 1
2. ВРУ-3.1. Секция № 3
3. ЩР-1/2
4. Текущий прогресс стройки
ВРУ-3.1. Секция № 1
В Модуле №3, на этот раз, используем полностью решения от компании ABB.
В Модуле №1 и Модуле №2 были щиты с начинкой от компании Schneider Electric.
Новоприбывшие секции щита ВРУ-3.1 для Модуля №3. Кликабельно
Пока мы приобрели одно ВРУ из двух планирующихся. Основная идея наличия двух ВРУ — резервирование и возможность различных коммутаций в щитах без прерывания питания потребителей.
Общий вид секции № 1 ВРУ-3.1, а также вид без пластронов. Кликабельно
Два автоматических выключателя с номиналом 400 А — оба под управлением АВР. Отдельно стоит отметить, что внутри самого щита нет деления секции на две части и секционного выключателя между ними, как это было реализовано в ВРУ первых двух МЦОД.
Вводной автомат Tmax T5 в выкатном исполнении. Мотор-редуктор MOE-E. Замок. ВРУ-3.1. Кликабельно
Электронный расцепитель вводного автомата PR223DS. Кликабельно
Помимо традиционной защиты, расцепители осуществляют измерение тока. Эти данные, а также данные о состоянии автомата по Modbus-RTU будут передаваться в систему диспетчеризации.
Скоба для навесных замков. Вводной автомат. ВРУ-3.1. Кликабельно
Ручное взведение пружины. Вводной автомат. ВРУ-3.1. Кликабельно
АВР ATS 022. ВРУ-3.1. Кликабельно
А вот и АВР3.1. С этим железом мы в ЦОД сталкиваемся впервые, в отличии от автоматов. АВР довольно умён, плюс сам производит измерение напряжения и сопутствующих параметров по основным вводным шинам. Исходя из того, есть ли напряжение или нет, АВР будет принимать решение о замыкании/размыкании автоматов. Измеряемые данные по Modbus-RTU также будут уходить в систему диспетчеризации.
Автоматы Tmax T4N, номинал 250 А. Монтируются кабели. Кликабельно
Основное предназначение автоматов QF1.1-1.2 — выдавать питание на основной и baypass входы ИБП-1. Автомат QF1.3 запитывает секцию № 3 через второй рубильник QS. Автомат QF1.4 — резервный. В норме, третий и четвертый автоматы будут разомкнуты и заблокированы навесными замками.
Панели HMI 030. ВРУ-3.1. Кликабельно
Здесь все понятно, человекомашинные панельки для выдачи всяческой статистики.
ВРУ-3.1. Секция № 3
Немного внутренностей секции № 3 ВРУ-3.1. Пластроны еще едут, хм… Кликабельно
Как видно из фотографий, у нас реализована в этих щитах единая секция № 3 с двумя рубильниками QS OETL 315 от выхода ИБП-1 и от автомата QF1.3 секции № 1. Шесть автоматических выключателей QF3.2-3.7 Tmax T4N номиналом 250 А обеспечивают питание ЩР. Слева направо: первый и четвертый — на ЩР-1 и ЩР-2, пятый и шестой — на ЩР-3 И ЩР-4, второй и третий — резерв.
Скобы для навесных замков. Дополнительные автоматы Tmax T4N с передними фланцами FLD. ВРУ-3.1. Кликабельно
Внешний вид ВРУ и примкнувших к нему аккумуляторных батарей ИБП-1. Кликабельно
Они же, немного «причесанные и отмытые». Кликабельно
Входная полная мощность ВРУ — 200 кВА. Итого 400 кВА на Модуль №3.
ЩР-1/2
ЩР-1/2 Модуль №3 и огнетушитель. Кликабельно
Водруженный на место ЩР-1. Кондиционер STULZ прикидывается «трапецией Малевича». Кликабельно
ЩР-2. Кликабельно
Самое важное в щитах. CMS 600 с трансформаторами тока. Кликабельно
Чуть крупнее. Кликабельно
Данные системы измерения пришлись нам очень по вкусу. Просто настраивать, просто организовать получение данных. Легко и просто обвить шлейфом трансформаторы токов, задать их пространственное размещение на замеряемом автомате, порядок в шлейфе.
Забавный факт: с учетом будущей покупки ЩР-3/4, у нас будет установлено самое большое количество систем измерения токов CMS 600 в России.
И это тоже важное. Счетчики В24. Те самые, которые все никак не могут к нам доехать. Фото с сайта ABB
Счетчики будут обеспечивать нас данными о напряжении питающих шин. Эти данные, как и данные по измеренным токам от CMS, помогут нам вычислить мощность, потребляемую стойками. Соответственно, мониторинг этой мощности позволит нам понимать, не превышает ли клиент разрешенную ему квоту.
Машинный зал Модуля №3 рассчитан на установку 50 стоек.
Расчетная потребляемая мощность на секцию — 150 кВА. Соответственно, суммарно Модуль №3 рассчитан на 300 кВА потребления.
Прогресс стройки на 03.10.2017 — 09.10.2017
Установка стенных панелей. Кликабельно
Установка фальшпола. Кликабельно
Здесь будут погрузочные ворота с подъемником. На заднем фоне позируют кондиционер STULZ, ЩР-2 и ИБП-1 DELTA. Кликабельно
P.S. Особенности национального бизнеса...
— Ребята, мы вам оплатили плитки фальшпола и их доставку n-дней назад, где они?
— Ой, а мы их уже другому клиенту продали…
— Ребята, по документам вы нам доставили весь профиль, на деле не хватает еще пятой части, где еще профиль?
— Ой…
Продолжение следует.
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