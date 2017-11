Оно само упало, или следствие ведут колобки

Win32.WindowsMessages message = (Win32.WindowsMessages)m.Msg; if (message == Win32.WindowsMessages.WM_LBUTTONUP) ProcessMouseMessage(ref m, MouseButtons.Left, true); else if (message == Win32.WindowsMessages.WM_RBUTTONUP) ProcessMouseMessage(ref m, MouseButtons.Right, true); else if (message == Win32.WindowsMessages.WM_MBUTTONUP) ProcessMouseMessage(ref m, MouseButtons.Middle, true); else if (message == Win32.WindowsMessages.WM_LBUTTONDOWN) ProcessMouseMessage(ref m, MouseButtons.Left, false); else if (message == Win32.WindowsMessages.WM_RBUTTONDOWN) ProcessMouseMessage(ref m, MouseButtons.Right, false); else if (message == Win32.WindowsMessages.WM_MBUTTONDOWN) ProcessMouseMessage(ref m, MouseButtons.Middle, false); void ProcessMouseMessage(ref Message m, MouseButtons button, bool isUp) { Dictionary<string, string> data = new Dictionary<string, string>(); data["mouseButton"] = button.ToString(); data["action"] = isUp ? "up" : "down"; Breadcrumb item = new Breadcrumb(); item.Event = isUp ? BreadcrumbEvent.MouseUp : BreadcrumbEvent.MouseDown; item.CustomData = data; AddBreadcrumb(item); }