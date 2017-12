Собираем пользовательскую активность в JS и ASP

class eventRecorder { constructor() { this._events = [ "DOMContentLoaded", "click", ..., "submit" ]; } startListening(eventCallback) { this._mainCallback = function (event) { this.collectBreadcrumb(event, eventCallback); }.bind(this); for (let i = 0; i < this._events.length; i++) { window.addEventListener( this._events[i], this._mainCallback, false ); } } stopListening() { if (this._mainCallback) { for (let i = 0; i < this._events.length; i++) { window.removeEventListener( this._events[i], this._mainCallback, false ); } } } }

DOMContentLoaded — для падения обязательно знать была ли уже загружена страница

Мышиные события (click​, dblclick​, auxclick​) — тут даже не возникает сомнений в важности. Знать когда и куда пользователь кликнул — ну просто «маст хэв». В js click срабатывает только на нажатия левой клавиши мыши. Для обработки средней и правой клавиш используем событие auxclick.

Клавиатурные события (keyDown​, keyPress, keyUp​) — введенный текст, нажатие комбинации клавиш — все здесь и все важно.



А как же быть с паролями, мы же их соберем? Нехорошо это, неприватно…

Сделаем проверку на то, является ли event.target инпутом и получим тип этого инпута. Если получили password — запишем * вместо значения.



isSecureElement(event) { return event.target && event.target.type && event.target.type.toLowerCase() === "password"; }

События стандартных форм (submit​ и reset​) — информация об отправке данных формы или их очистке.



Событие change — куда же без событий изменения стандартных элементов формы.

export default class consoleEventRecorder { constructor() { this._events = [ "log", "error", "warn" ]; } startListening(eventCallback) { for (let i = 0; i < this._events.length; i++) { this.wrapObject(console, this._events[i], eventCallback); } } wrapObject(object, property, callback) { this._defaultCallback[property] = object[property]; let wrapperClass = this; object[property] = function () { let args = Array.prototype.slice.call(arguments, 0); wrapperClass.createBreadcrumb(args, property, callback); if (typeof wrapperClass._defaultCallback[property] === "function") { Function.prototype.apply.call(wrapperClass. _defaultCallback[property], console, args); } }; } }

addXMLRequestListenerCallback(callback) { if (XMLHttpRequest.callbacks) { XMLHttpRequest.callbacks.push(callback); } else { XMLHttpRequest.callbacks = [callback]; this._defaultCallback = XMLHttpRequest.prototype.open; const wrapper = this; XMLHttpRequest.prototype.open = function () { const xhr = this; try { if ('onload' in xhr) { if (!xhr.onload) { xhr.onload = callback; } else { const oldFunction = xhr.onload; xhr.onload = function() { callback(Array.prototype.slice.call(arguments)); oldFunction.apply(this, arguments); } } } } catch (e) { this.onreadystatechange = callback; } wrapper._defaultCallback.apply(this, arguments); } } }

using System.Web; public class AspExceptionHandler : IHttpModule { public void OnInit(HttpApplication context) { try { if(LogifyAlert.Instance.CollectBreadcrumbs) context.BeginRequest += this.OnBeginRequest; } catch { } } void OnBeginRequest(object sender, EventArgs e) { AspBreadcrumbsRecorder .Instance .AddBreadcrumb(sender as HttpApplication); } }

using System.Web; public class AspBreadcrumbsRecorder : BreadcrumbsRecorderBase{ internal void AddBreadcrumb(HttpApplication httpApplication) { ... HttpRequest request = httpApplication.Context.Request; HttpResponse response = httpApplication.Context.Response; Breadcrumb breadcrumb = new Breadcrumb(); breadcrumb.CustomData = new Dictionary<string, string>() { ... { "session", TryGetSessionId(request, response) } }; base.AddBreadcrumb(breadcrumb); } string CookieName = "BreadcrumbsCookie"; string TryGetSessionId(HttpRequest request, HttpResponse response) { string cookieValue = null; try { HttpCookie cookie = request.Cookies[CookieName]; if(cookie != null) { Guid validGuid = Guid.Empty; if(Guid.TryParse(cookie.Value, out validGuid)) cookieValue = cookie.Value; } else { cookieValue = Guid.NewGuid().ToString(); cookie = new HttpCookie(CookieName, cookieValue); cookie.HttpOnly = true; response.Cookies.Add(cookie); } } catch { } return cookieValue; } }

using Microsoft.AspNetCore.Http; internal class LogifyAlertMiddleware { RequestDelegate next; public LogifyAlertMiddleware(RequestDelegate next) { this.next = next; ... } public async Task Invoke(HttpContext context) { try { if(LogifyAlert.Instance.CollectBreadcrumbs) NetCoreWebBreadcrumbsRecorder.Instance.AddBreadcrumb(context); await next(context); } ... } }

using Microsoft.AspNetCore.Http; public class NetCoreWebBreadcrumbsRecorder : BreadcrumbsRecorderBase { internal void AddBreadcrumb(HttpContext context) { if(context.Request != null && context.Request.Path != null && context.Response != null) { Breadcrumb breadcrumb = new Breadcrumb(); breadcrumb.CustomData = new Dictionary<string, string>() { ... { "session", TryGetSessionId(context) } }; base.AddBreadcrumb(breadcrumb); } } string CookieName = "BreadcrumbsCookie"; string TryGetSessionId(HttpContext context) { string cookieValue = null; try { string cookie = context.Request.Cookies[CookieName]; if(!string.IsNullOrEmpty(cookie)) { Guid validGuid = Guid.Empty; if(Guid.TryParse(cookie, out validGuid)) cookieValue = cookie; } if(string.IsNullOrEmpty(cookieValue)) { cookieValue = Guid.NewGuid().ToString(); context.Response.Cookies.Append(CookieName, cookieValue, new CookieOptions() { HttpOnly = true }); } } catch { } return cookieValue; } }

После написания функционала авторекордера действий пользователя, названного нами breadcrumbs, в WinForms Wpf , пришло время добраться и до клиент-серверных технологий.Начнем с простого — JavaScript. В отличии от десктопных приложений тут все довольно просто — подписываемся на события, записываем необходимые данные и, в общем-то, всё.Используем стандартный addEventListener для подписки на события в js. Вешаем обработчики событий на объект window для того, чтобы получать уведомления о событиях со всех элементов страницы.Напишем класс, который будет подписываться на все нужные нам события:Теперь нас ждут увлекательные муки выбора тех самых ценных событий, на которые имеет смысл подписаться. Для начала найдем полный список событий: Events . Ох, как же их много… Чтобы не захламлять лог кучей лишней информации, придется выбрать самые главные события:Но есть события, на которые не подпишешься простым addEventListener, как мы делали это ранее. Это такие события, как ajax запросы и логирование в console. Ajax запросы важно логировать для того, чтобы получить полную картину действий пользователя, к тому же, падения часто происходят как раз на взаимодействиях с сервером. В console же может писаться важная отладочная информация (в виде предупреждений, ошибок, ну или просто логов) как самим разработчиком сайта, так и из сторонних библиотек.Для таких видов событий придется писать обертки для стандартных js функций. В них подменяем стандартную функцию на свою собственную (createBreadcrumb), где параллельно с нашими действиями (в данном случае записью в breadcrumbs) вызываем предварительно сохраненную стандартную функцию. Вот как это выглядит для console:Для ajax запросов все несколько сложнее — тут помимо того, что надо переопределить стандартную функцию open, надо еще и добавить callback на функцию onload, чтобы получать данные на изменении статуса requestа, иначе не получим код ответа сервера.И вот что у нас получилось:Правда, стоит отметить, что у оберток есть один серьезный недостаток — вызываемая функция перемещается внутрь нашей функции, в связи с чем меняется имя файла, из которого она была вызвана.Полный исходный код JavaScript клиента на ES6 можно посмотреть на GitHub . Документация по клиенту здесь А теперь немного о том, что можно сделать для решения этой задачи в ASP.NET. На серверной стороне трекаем все входящие реквесты, предшествующие падению. Для ASP.NET (WebForms + MVC) реализуем на базе IHttpModule и эвента HttpApplication.BeginRequest Для разделения и фильтрации реквестов от разных пользователей используем куку-трекер. При сохранении информации о реквесте проверяем, есть ли в нём нужная нам кука. Если ещё нет, добавляем и сохраняем её значение, не забываем валидировать:Это позволяет не закладываться, например, на SessionState и отделять уникальные сеансы, даже когда пользователь ещё не авторизован или сессия вообще выключена Таким образом, такой подход работает как в старом добром ASP.NET (WebForms + MVC),так и в новом ASP.NET Core, где с привычной всем сессией дела несколько по-другому:Middleware:Сохранение реквеста:Полный исходный код ASP.NET клиетов на GitHub: ASP.NET