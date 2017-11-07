ICO в поисках юрисдикции
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Одни продолжают называть ICO пузырем, а их организаторов кучкой мошенников, которые хотят “слупить с хомячков немного эфира”, и не предсказывают крипто рынку ничего хорошего уже в 2018 году, заверяя, что доверие к альткоинам и их стоимость неизбежно рухнут в разы. Другие защищают глубокие либертарианские идеи криптоанархизма, убеждая что этот способ привлечения инвестиций для технологичных и по-настоящему взрывных проектов перевернет мир, так как он не знает ни национальных, ни языковых, ни юрисдикционных границ.
Но как бы кто не относился к явлению краудсейлов, следует признать, что ICO — это уникальное явление современного цифрового мира, инструмент, позволяющий привлекать средства, по условиям которого будущие токены проекта продаются за нынешние, ликвидные виртуальные криптовалютные ценности вроде BTC, LTE или ETH.
В то же время, явление это очень авантюрное и несет множество рисков утраты собственных криптокоинов и валют. Так какую выбрать идеальную юрисдикцию для проведения ICO и на что стоит обращать внимание инвесторам поговорим в этой статье.
Где лучше? В России или за рубежом?
Одно лишь упоминание ICO, несомненно, заставляет многих национальных регуляторов финансового рынка вздрагивать и оборачиваться, потому что несмотря на некоторую заинтересованность в подобного рода универсальном инструменте для внутренней экономики страны, никто не знает, на самом деле, что с ним делать. Некоторые регуляторы, как например недавно Дубайский DFSA (ОАЭ), предупреждают инвесторов о рисках, связанных с вложением коинов в ICO, да еще и дают инструменты для проверки компаний, а также возможность подписаться на уведомления о скаме и потенциально мошеннических практиках на рынке.
И даже в Японии, которая ввела криптовалюты в полностью легальный оборот, регулятор допускает не любую произвольную деятельность по краудсейлу, а устанавливает строгие, но весьма прозрачные правила его проведения. Так японские регулятор в лице Агентства финансовых услуг (FSA) предупреждает о риске высокой волатильности рынка криптовалют и о риске высокого потенциала для мошенничества. Агентство отмечает, что, хотя стартапы обычно предоставляют white paper, в которых описывают собственные проекты, конечный продукт может никогда не увидеть свет. В зависимости от бизнес-модели проекта и модели структурирования токена ICO может подпадать либо под требования закона о платёжных услугах, либо закона о финансовых инструментах и биржах.
Уже в самое ближайшее время мы несомненно увидим становление специального нормотворчества в этой сфере во всех странах мира, основанного на уже признанных сообществом стандартах, но с некоторыми национальными особенностями разных юрисдикций.
Однако сегодня, краудсейлы и оборот токенов, не имеющих в большинстве стран никакого специального регулирования (и лишь иногда, ни к чему не обязывающую позицию регулятора) привлекают, как мы знаем, все более пристальное внимание регуляторов мировых экономических гигантов, в т.ч. SEC (USA) и FSA (UK), так внимательно следящими сегодня за новыми амбициозными ICO, и довольно недвусмысленно разъяснившими, что деятельность на рынке цифровых бездокументарных ценных бумаг будет жестко регулироваться, а токены выпущенные на ICO, не отвечающие тройному тесту, будут считаться ценными бумагами наравне с акциями при традиционном выходе компаний на биржу. Со всеми вытекающими последствиями, в том числе с возможными обвинениями в нарушении американского законодательства, money laundering и участии в финансировании терроризма (в этой части законодательство США, стоит напомнить, носит трансграничный характер). И в достаточно короткий промежуток времени мы увидели, как американцы перешли от слов к делу, стремительно взявшись за крипторынок и обвинив уже двух россиян в мошенничестве: Заславского с проектами DRC World и Recoin и Винника с BTC-e.
Российские власти пока еще не определились с подходом, хоть и не скрывают желание регулировать новый рынок. Уже становится очевидно, что лучшим решением для России в текущих условиях макроэкономики и западных санкций был бы “прыжок лягушки”, суть которого заключается в перескакивании одной технологической стадии, и развитии следующей, той, к которой рано или поздно придут все страны и все участники экономического процесса. И в этом плане ICO/ITO становится хорошим современным финансовым инструментом на рынке, который может серьезно сдвинуть экономику. Понимают это и на высшем уровне руководства страны. Это стало причиной объявления Госдумой конкурса на осуществление экспертно-аналитического исследования с анализом выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования инструмента ICO.
То, что Госдума объявляет конкурс на исследование по регулированию ICO — это уже хороший знак, который заставляет нас думать позитивно. Ведь все мы прекрасно знаем как за последние 5 лет принимались законы по Интернету, без какой-либо оглядки на общественное мнение, позицию отрасли и мнение экспертов. Очевидно, что оборот криптографических токенов могли бы запретить так же легко и быстро размашистым росчерком пера, как запрещали еще недавно пользоваться LinkedIn, Pornhub и анонимайзерами, и тогда он погрузился бы в андеграунд российской цифровой экономики. Но не запретили. Законопроект Минфина, судя по всему, навсегда ушел в корзину. В закупочной документации к тендеру Госдумы указано, что анализ новейших финансовых технологий необходим, чтобы «под воздействием жесткого регулирования не уничтожить распространение перспективных финансовых технологий, избежать появления на их основе пузырей, способных их скомпрометировать». Это не может не радовать.
Но с другой стороны, мы отчётливо видим и другой тренд. Органы прокуратуры бескомпромиссно расценивают биткоин и другие криптовалюты как денежный суррогат, без каких-либо установленных критериев и законных оснований, блокируя сайты с любым упоминанием известных криптовалют. И пока одни чиновники обсуждают прелести и перспективы децентрализованных криптовалют, мы продолжаем судиться с абсурдными и абсолютно голословными заявлениями питерских прокуроров о природе криптовалют как денежных суррогатов, запрещенных к обороту в России, в связи с чем в России продолжают блокировать любые биржи и криптообменники. В ближайшее время будет подана жалоба в Верховный суд по делу localbitcoins.com. Однако бороться с этим становится все сложнее. Ведь аналогичное ложное суждение недавно в очередной раз подтвердил и представитель Генпрокуратуры, поведав о едином мнении, которое сложилось в надзорном ведомстве.
Вместе с органами прокуратуры на жесткой позиции продолжает стоять и Центробанк, отмечая, что
“учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них”.
И вот, 10 октября Президент России внезапно дал поручение Медведеву и Набиулиной, среди прочего, внести законопроект о регулировании публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг до 01 июля 2018 года.
Возможно, эра “Дикого Запада” в России уже совсем скоро закончится. Чиновники высшего эшелона и эксперты, работающие над выработкой правового подхода по регулированию криптовалют и блокчейна, обещают нам принять рамочный закон к 2018 году. Закон, который, как мы надеемся, будет учитывать новые вызовы цифрового рынка и позволит российским и иностранным фаундерам пребывать в стопроцентно легальном и комфортном поле, создавая новые технологичные проекты и оздоравливая российскую экономику.
Но до тех пор, необходимо подчеркнуть, что деятельность по организации продажи собственных токенов в России, также как и в большинстве стран мира, не запрещена законом и не имеет специального правового регулирования.
Некоторые эксперты разделяют на текущий момент страны на три группы, в зависимости от вектора правового регулирования криптовалют и позиции регулятора по поводу ICO:
- Группа медведей:
- Группа быков:
- Группа пингвинов:
Медведи уже начали создавать правила игры и на уровне регуляторов принимать стандарты, связанные с деятельностью ICO, запрещая произвольную работу проектов, направленных на привлечение криптоинвестиций. Быки широко открывают двери новым проектам, ну а пингвины пока молчат и определяются с тем, какой подход выбрать по регулированию новой цифровой реальности. Конечно, этот список следует считать условным, так как, к примеру, в США, несмотря на позицию федеральной Комиссии по ценным бумагам, рынок криптовалют тоже развивается, а в стране регулярно происходят краудсейлы новых токенов. В то же время в Швейцарии тепло принимают ICO, но допускают далеко не всех желающих объявить собственный краудсейл.
Так где она, безопасная юрисдикция?
Сегодня на карте мира существуют места, которые включаются в дисклеймер любой WP, если токен определен как секьюрити — это США, Канада, Китай, Сингапур и иногда UK. В случаях с этими странами фаундеры разумно предпочитают держаться подальше от национальных регуляторов.
С другими юрисдикциями мира, в том числе европейскими и ближневосточными оффшорными странами, все в порядке, за исключением некоторых случаев отказов (в связи с санкциями) в открытии расчетных счетов компании, в случае если бенефициарами или директорами являются российские граждане. Это становится проблемой при обмене крипты на фиат. В целом же, риски быть привлеченными за нарушения законодательства о ценных бумагах при проведении ICO в них крайне невысоки. И выбор юрисдикции больше зависит здесь от корпоративной и налоговой оптимизации группы компаний, задействованных в токенсейл.
Однако надо понимать, что куда более важным является не юрисдикция компании, а определение юридической структуры токена с применением различных договорных конфигураций традиционного гражданского права для обрамления цифровых проектов в законную плоскость страны резидентства компании. Как правило, это делается путем заключения с участниками краудсейла click-wrap договора в виде публичной оферты (Terms of condition), в которой определяется правовая природа токена, дающего конечному покупателю права на услуги, товар, скидку либо доход в виде цифровых активов и определяются все существенные условия в отношениях сторон.
Участие в краудсейле и приобретении цифрового товара в виде токенов никак не запрещено в подавляющем числе стран ни для юридических, ни для физических лиц, однако в этих гражданско-правовых отношениях с продавцом, несомненно, инвесторы, являющиеся слабой стороной по договору, оказываются в достаточно незащищенной позиции, так как передав собственные биткоины и эфиры, практически не получают никакой юридической защиты в случае нарушения организатором ICO/ITO принятых на себя обязательств. И в этих отношениях инвестор может не надеяться на защиту по Сеульской конвенции 1985 года об утверждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 года) либо Конвенции о защите прав инвестора (Москва, 28 марта 1997 года), потому что они не покрывают риски потери криптоактивов.
Огромное количество скама, все больше выявляемого из прошедших (либо проходящих сегодня) краудсейлов, заставляет с осторожностью относится к новым проектам и способно обрушить всю криптоэкономику. При этом, во многих случаях, подсудность спора и применимое право организаторами краудсейла не указывается.
И как же тогда отличить хорошее ICO от плохого?
Стоит отметить, что несмотря на отсутствие обязательных законодательных требований в отдельно взятых национальных правовых системах, в рамках саморегуляции сообщество уже самостоятельно создало некоторые общепринятые стандарты организации и проведения краудсейлов, которые дорабатываются из года в год.
С точки зрения инвесторов (особенно непрофессиональных), юрисдикция и структура управления компании-организатора не так важна, как реальная оценка жизнеспособности проекта. Сегодня инвесторы хотят видеть не просто лендинг с лаконичными “белыми бумагами” и размытой во времени “дорожной картой”, но также:
- продукт, хотя бы в альфа-версии;
- юридически обязывающие документы;
- технический аудит кода и гарантии надежности системы защиты серверов;
- экспертное финансово- экономическое заключение;
- экспертное юридическое заключение;
- эскроу-агента, гарантирующего что коины вернутся, если ICO/ITO не соберет нужную сумму, а также поэтапную выплату средств организатору по мере совершаемых апдейтов
При этом, положительные изменения стандартов в индустрии происходят постоянно, особенно после громких провалов. ICO, которые работали в условиях этого “Дикого Запада”, понемногу угасают, а на сцену выходят уже новые проекты поколения ITO с более высоким уровнем организационного и правового подхода.
Комплексная экспертная оценка перед началом краудсейла могла бы существенно снизить риски инвесторов, фильтруя нереализуемые в ближайшей перспективе блокчейн проекты с высоким уровнем фрода. Но к сожалению, сегодня практически отсутствует национальный и глобальный рынок независимой экспертизы. Сервисов, обладающих такой компетенцией, чтобы анализировать риски первичного размещения токенов, единицы.
При этом, due diligence (правовой аудит) перед запуском становится хорошим стандартом любого серьезного проекта, выходящего на краудсейл, и включает целый ряд юридических действий, каждое из которых призвано обеспечить минимизацию правовых рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, как у инвесторов, так и у самих организаторов. Однако, в редких случаях организаторы делают его самостоятельно и предоставляют такие отчеты потенциальным инвесторам.
Восполняя этот пробел, мы на регулярной основе осуществляем работу по подготовке экспресс анализов новых ICO/ITO вместе с агентством Digrate. Все отчеты публичны, бесплатны и любой инвестор может с ними ознакомиться перед принятием решения о приобретении токенов проекта. В рамках правового анализа мы стараемся просчитывать все юридические риски краудсейла для инвесторов (прежде всего, российских), учитывая особенности юрисдикции, и те правовые аспекты, которые связаны с работой обещанного сервиса и на которые организаторы либо не обратили внимание, либо намеренно их проигнорировали.
Пока не существует правовых механизмов, регулирующих токенсейл, защиту инвесторов от рисков, а за ними и самих фаундеров от последствий, может обеспечить лишь профессиональная экспертиза. Нам бы очень хотелось верить, что в данном сегменте регулирования российские власти не допустят фейла, как это произошло с другими направлениями цифровой экономики. Пока же мы наблюдаем, что большинство ICO-проектов, организованных россиянами, предпочитают юрисдикции за пределами РФ. BioCoin и RMC являются редкими примерами, когда краудсейл был организован в России согласно российским законам. И даже если в России ICO/ITO будут запрещены, либо серьезно ограничены специальной регуляторной системой, все равно фаундеров и инвесторов это не остановит. Ничто не будет мешать им находить иные ICO-френдли юрисдикции вне досягаемости российских законов.
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