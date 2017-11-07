ICO в поисках юрисдикции

Хотели бы вы видеть на регулярной основе наши экспресс-анализы правовых позиций регуляторов разных стран по вопросам проведения ICO/ITO?

да, это было бы интересно

нет, это абсолютно неинтересно

правовые аспекты ICO\ITO очень интересны, но только в российском ключе