GDPR — новые правила обработки персональных данных в Европе для международного IT-рынка

Кто в зоне действия GDPR?

Что подразумевается под персональными данным в GDPR?

6 принципов обработки данных по GDPR

Ключевые требования

Что делать?

Вывод

В мае 2018 года Европа переключится на обновлённые правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом по защите данных ( Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR — General Data Protection Regulation). Данный регламент, имеющий прямое действие во всех 28 странах ЕС, заменит рамочную Директиву о защите персональных данных 95/46/ЕС от 24 октября 1995 года. Важным нюансом GDPR является экстерриториальный принцип действия новых европейских правил обработки персональных данных, поэтому российским компаниям следует внимательно отнестись к ним, если услуги ориентированы на европейский или международный рынок.Новый регламент предоставляет резидентам ЕС инструменты для полного контроля над своими персональными данными. С мая 2018 года ужесточается ответственность за нарушение правил обработки персональных данных: по GDPR штрафы достигают 20 миллионов евро (около 1,5 млрд руб.) или 4% годового глобального дохода компании. В настоящей статье мы проанализировали новые правила обработки персональных данных в ЕС и сформулировали рекомендации для российских компаний по методам реагирования на GDPR. и применяется ко всем компаниям, обрабатывающим персональные данные резидентов и граждан ЕС, независимо от местонахождения такой компании.Разумеется, филиалы, представительства российских организаций на территории ЕС должны будут соответствовать новым требованиям.Другую (неочевидную) категорию субъектов рассмотрим на следующем примере:Ведь услуги и товары очевидно предлагаются жителям ЕС, потому что:— услуги/товары адаптированы на местные языки жителей ЕС;— услуги/товары оплачиваются в местных валютах ЕС;— услуги/товары предоставляются на национальных доменах верхнего уровня стран ЕС.Это означает, что организации, обрабатывающие персональные данные европейцев в России при реализации онлайн-продаж (например, РЖД, авиакомпании, гостиницы, хостелы и иные), подпадают под действие GDPR и обязаны соблюдать новые европейские правила обработки персональных данных.Важно отметить, что помимо обработки персональных данных в GDPR используется понятие, которое загоняет под действие GDPR ещё одну категорию субъектов. GDPR применяется к организациям, созданным за пределами ЕС, если они (в качестве контролера или процессора) контролируют поведение жителей ЕС (в той мере, в которой такое поведение имеет место в ЕС).Мониторинг может включать:— отслеживание резидента ЕС в интернете;— использование методов обработки данных для профилирования отдельных лиц, их поведения или их отношения к чему-либо (например, для анализа или прогнозирования личных предпочтений).. Контроллер, действуя в качестве капитана судна, несет бОльшую юридическую ответственность, чем процессор, который действует в качестве моряка на судне. По сути контроллеры решают, что происходит с персональными данными и несут ответственность за обработку, а процессоры являются некими “исполнителями”.Персональные данные — это любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу (субъект данных), по которой прямо или косвенно можно его определить. К такой информации относится в том числе имя, данные о местоположении, онлайн идентификатор или один или несколько факторов характерных для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица (п. 1 ст. 4). Определение широкое и достаточно четко дает понять, что даже IP адреса также могут быть персональными данными.Важно отметить, что существуют определенные типы персональных данных, относящиеся к категории особых или конфиденциальных персональных данных. Это информация, раскрывающая: расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения и членство в профсоюзах. Кроме того, к этой группе относятся генетические, биометрические данные, используемые для идентификации физического лица, данные о состоянии здоровья, сведения, касающиеся сексуальной жизни или сексуальной ориентации (ст. 9).Общий подход европейцев к обработке персональных данных сформулирован в виде 6 основных принципов:1). Персональные данные должны обрабатываться законно, справедливо и прозрачно. Любую информацию о целях, методах и объёмах обработки персональных данных следует излагать максимально доступно и просто.2). Данные должны собираться и использоваться исключительно в тех целях, которые заявлены компанией (онлайн-сервисом).3). Нельзя собирать личные данные в большем объёме, чем это необходимо для целей обработки.4). Личные данные, которые являются неточными, должны быть удалены или исправлены (по требованию пользователя).5). Личные данные должны храниться в форме, которая позволяет идентифицировать субъекты данных на срок не более, чем это необходимо для целей обработки.6). При обработке данных пользователей компании обязаны обеспечить защиту персональных данных от несанкционированной или незаконной обработки, уничтожения и повреждения.Компании обязаны уведомлять регулирующие органы (а в некоторых случаях и субъектов данных) о любых нарушениях, связанных с персональными данными в течение 72 часов после обнаружения такого нарушения.Список национальных регуляторов в области персональных данных по всем странам ЕС приведён тут . Также есть общеевропейский регулятор — Working party 29 или Рабочая группа по статье 29. Однако после вступления GDPR в силу Рабочую группу по статье 29 заменит новый орган — Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board — EDPB).GDPR значительно расширяет права граждан и резидентов ЕС по контролю за их персональными данными. Европейские пользователи имеют право запрашивать подтверждение факта обработки их данных, место и цель обработки, категории обрабатываемых персональных данных, каким третьим лицам персональные данные раскрываются, период, в течение которого данные будут обрабатываться, а также уточнять источник получения организацией персональных данных и требовать их исправления. Более того, пользователь имеет право требовать прекращения обработки своих данных.В GDPR также предусмотрено право на забвение (right to erasure, right to be forgotten), которое дает европейцам возможность удалять свои личные данные по запросу во избежание их распространения или передачи третьим лицам.Это не новое право, оно также есть в действующей Директиве. Суд справедливости ЕС (CJEU — Court of Justice of the European Union) в решении по делу Google Spain в 2014 году разъяснил, что субъекты данных имеют право на удаление информации о них из результатов поиска, если она не представляет общественного интереса. Однако, право на забвение распространяется не только на поисковые системы. Любая компания, обрабатывающая данные, должна удалять чьи-либо персональные данные по запросу, если это не противоречит интересам общества или иным фундаментальным правам европейцев.Право на переносимость данных (right to data portability) является новацией в правилах обработки данных ЕС, введенное GDPR. Данное право заключается в том, что компании обязаны предоставлять бесплатно электронную копию персональных данных другой компании по требованию самого субъекта персональных данных.GDPR устанавливает высокие требования в отношении формы получения согласия на обработку данных. Согласие человека на обработку его персональных данных должно быть выражено в форме утверждения или в форме четких активных действий пользователя. Согласие на обработку персональных данных будет недействительно, если у пользователя не было выбора или не было возможности отозвать свое согласие без ущерба для самого себя. Если пользователь дал согласие на обработку своих персональных данных, контроллер должен иметь возможность продемонстрировать это.Не рекомендуем использовать по умолчанию поля о согласии с уже поставленной галочкой или другие методы получения согласия по умолчанию. Согласие также не может быть выражено в виде молчания или бездействия пользователя. Информация о порядке отзыва согласия на обработку персональных данных должна быть размещена таким образом, чтобы пользователь мог легко её найти.Детские персональные данные заслуживают особой защиты, ведь они менее осведомлены о рисках, последствиях, гарантиях и их правах в отношении обработки персональных данных. Согласие на обработку данных ребенка должно быть авторизовано родителями (или законными представителями ребенка). Возрастной порог для родительской авторизации устанавливается государствами-членами ЕС отдельно (от 13 до 16 лет).Это требование относится к компаниям, которые осуществляют регулярные и систематические крупномасштабные наблюдения, мониторинг лиц (выше о нем упоминалось); или которые осуществляют крупномасштабную обработку специальных персональных данных, например, медицинские записи или сведения об уголовной судимости.В любом случае, любая организация может добровольно назначить сотрудника по защите данных для управления процессами обработки данных пользователей и контроля за соблюдением требований GDPR. В таком случае компания должна опубликовать информацию о таком сотруднике, а также направить её национальному регулятору по защите персональных данных соответствующей страны ЕС.Если вы входите в зону действия нового европейского регламента о защите данных или планируете расширяться и предоставлять услуги и товары в страны ЕС, то рекомендуется провести комплексную оценку применяемых в компании методов и средств обработки персональных данных и привести их в соответствие с новыми правилами GDPR. Следует также пересмотреть политику конфиденциальности и положения об обработке персональных данных пользовательских соглашений (Terms of use) своих сайтов и онлайн-сервисов, ориентированных на европейских потребителей и пользователей. Для соответствия требованиям GDPR необходимо разработать внутренние политики защиты данных, обучать персонал, проводить проверки деятельности по обработке данных, вести документацию по процессам обработки, внедрять меры по встроенной системе конфиденциальности, а также назначить сотрудника ответственного за обработку персональных данных (естественно, с учётом характера и объёмов обрабатываемых персональных данных).Несмотря на то, что новые требования к обработке персональных данных серьезны, в них есть положительные стороны для внеевропейских игроков: легче придерживаться единого набора правил защиты и обработки данных, чем учитывать национальные нюансы обработки персональных данных каждой отдельной страны ЕС, как это приходилось делать до введения GDPR. Более того, реформа направлена на стимулирование экономического роста путем сокращения расходов и бюрократии для компаний, работающих в ЕС. Соблюдение одного правила вместо 28 (количество стран-членов ЕС) поможет маленьким и развивающимся компаниям выйти на новые рынки. Согласно закону в ряде случаев обязательства изменяются в зависимости от размера бизнеса, природы обрабатываемых данных и иных факторов.Также следует заранее продумать механизмы реагирования на запросы европейских регуляторов и субъектов персональных данных (пользователей), которые возможны в рамках GDPR (например, об уточнении данных, их удалении, прекращении обработки или передаче другой компании по праву на переносимость данных).GDPR — важнейший законодательный документ, который существенно повышает уровень защиты персональных данных в ЕС и за его пределами. Он требует очень внимательного изучения и соблюдения. Реформа дает ясность и последовательность правил, которые должны применяться в области защиты данных. Она также восстанавливает доверие пользователя-потребителя, что позволяет бизнесу максимально использовать возможности на едином европейском цифровом рынке. Сбор, анализ и перемещение персональных данных по всему миру приобрели огромное экономическое значение. Персональные данные – это, безусловно, “валюта” современной экономики. И если вы осуществляете сбор пользовательских данных в каком-либо виде — за их сохранностью надо внимательно следить, чтобы избежать утечек и возможных манипуляций ими третьими лицами.